Le cose da fare a casa per passare il tempo in questi giorni di quarantena sono tante. Ecco 20 idee per occupare la giornata e contenere il Coronavirus

Dobbiamo stare a casa. Non è un invito, ma un imperativo.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo le misure per contenere il propagarsi del Coronavirus sono state rese ancora più restrittive obbligando l'intera popolazione italiana a evitare tutte le uscite non necessarie.

Ma ora che siamo in casa che si fa?

Per alleviare la quarantena e superare il momento di difficoltà, abbiamo trovato (almeno) 20 cose da fare a casa per passare il tempo.

1. Informatevi seriamente

Sfruttate questo tempo per informarvi su cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.

Non solo per quanto riguarda la diffusione del coronavirus, ma anche per rimettervi in pari con tutto quanto d'altro sta succedendo intorno a noi.

Leggete, approfondite, usate il tempo che (finalmente) abbiamo a disposizione per crearvi un'opinione su quanto solitamente seguiamo solo da spettatori distratti.

2. Via libera allo svago su Netflix

Non male come passatempo, no?

Ora abbiamo una scusa per non alzarci più dal divano e metterci in pari con tutte le serie tv e i documentari che vogliamo vedere su Netflix.

O Amazon Prime Video, se preferite.

3. È tempo di leggere

Difficilmente troviamo il tempo per dedicarci come si deve alla lettura; siamo sempre di corsa tra lavoro, vita sociale e impegni vari.

Ora però abbiamo l'opportunità di leggere quel libro che abbiamo sul comodino da troppo tempo.

4. Fate il cambio dell'armadio

Lo so, non è quella che considerate un'attività divertente. Ma in questi giorni non vale più la scusa "non ho tempo".

Per aiutarvi, vi consigliamo 10 trucchi pratici per fare il cambio dell'armadio senza impazzire.

E poi una volta tornati in libertà sarete contenti di non dover dedicare al cambio di stagione una domenica che potreste passare all'aperto.

5. Giochi da tavolo che passione

Che sia monopoli o tabù, risiko o pictionary, i giochi da tavolo possono essere un gran divertimento.

Prendete i lego, un puzzle, o un semplice mazzo di carte e iniziare a giocare.

Per i più digitalizzati (e quelli che vivono da soli) ci sono anche molte versioni online, o la possibilità di giocare in chat con gli amici.

6. Casa is the new palestra

La palestra ha chiuso? Non temete, non dovete rinunciare al vostro allenamento.

Ci si può tenere in forma anche senza palestra.

7. Mai pensato a un nuovo hobby?

Gli hobby nell'epoca dei social sono stati tralasciati, ma è un errore, e iniziarne uno nuovo potrebbe farvi imparare qualcosa e soprattutto rendere piacevolissime le ore da passare in propria compagnia.

8. Provate gli audiolibri

Se volete tenere le mani libere e provare una passione che sta conquistando milioni di persone nel mondo, è il momento giusto per dedicarvi agli audiolibri.

Audible per rendere la quarantena più piacevole ha dato vita a un'iniziativa, #acasaconaudible, e a partire da sabato 14 marzo fino al superamento dell'emergenza nazionale metterà a disposizione di tutti moltissimi contenuti completamente gratuiti.

Basta registrarsi qui: Audible.it/ acasaconaudible

9. Pulite casa

È arrivato il momento di tirare la casa a lucido come non avete mai fatto.

Ma c'è una buona notizia: lavare i pavimenti, spolverare e, in generale, mettere a posto casa fa bene alla salute - lo dice la scienza.

E poi, dai, è un po' come andare in palestra.

10. Dedicatevi una nuova routine mattutina

È importante dare il giusto peso alla propria routine mattutina, perché quello che facciamo al mattino appena svegli influenza tutto il resto della nostra giornata - anche se magari non ce ne accorgiamo.

Tanto vale approfittare del tempo in più per iniziare, no?

11. Rilassatevi e provate la meditazione

In questo periodo di stress e ansie è bene cercare di rilassarsi il più possibile.

Fate un bagno caldo, accendete una candela, meditate.

Mettetevi lo smalto e fatevi quella maschera viso che avete comprato troppo tempo fa. Insomma fatto tutto quello che vi aiuta a rilassarvi.

Noi vi consigliamo quattro tecniche di rilassamento super efficaci.

12. Passate del tempo con i vostri amici a quattro zampe

Se avete un animale domestico non vi sentirete sicuramente soli.

La compagnia di un amico fidato che sarà sempre nei dintorni vi porterà a non percepire quel senso di vuoto che può accompagnare alcuni momenti.

Ora che potete dedicargli più tempo, fatelo. Ne sarete felici entrambi.

13. Scrivete!

È una cosa che non facciamo più da troppo tempo.

Prendete in mano carta e penna e riscoprite il piacere dell'atto della scrittura.

Accantonate la tastiera per un po', e perché no, iniziate a tenere un diario.

In più, secondo la scienza, scrivere a mano stimola il cervello, diminuisce l’ansia e rende più sicuri.

Cosa scrivere? Qualunque cosa, anche un diario se vi va: quando tutto questo sarà passato vi piacerà rileggerlo.

14. Imparate qualcosa con un corso online

Seguire delle lezioni in modalità e-learning ha molti vantaggi.

E oggi ci sono veramente tantissimi corsi online da poter seguire.

Quando la quarantena sarà finita avrete una passione in più.

15. Sperimentate in cucina

Se amate cucinare, questo è il momento giusto per provare nuove ricette.

Provate quegli sformatini che avete visto online, infornate quel dolce in prima pagina nel libro di ricette.

Può essere un passatempo divertente (e gustoso).

16. Avvicinatevi allo yoga

Un'altra cosa che avreste voluto fare da tempo ma che non siete mai riusciti a provare.

Ora non vi resta che prendere il vostro tappetino e iniziare a imparare qualche posizione yoga.

I benefici su corpo e mente sono assicurati.

17. È tempo di imparare una nuova lingua

Sognate d’imparare lingua straniera o vorreste diventare più fluenti in quella che già conoscete ma non trovate il tempo o la voglia di incominciare? Fatelo ora.

Noi vi suggeriamo 10 modi originali per imparare o migliorare una lingua straniera.

18. Mettete in ordine le vostre playlist

La musica fa bene all'umore, quindi alzate il volume e lasciatevi trasportare dai vostri ritornelli preferiti.

E già che ci siete, perché non mettere in ordine le vostre playlist su Spotify?

19. Prendetevi cura delle persone a fianco a voi

Passate del tempo con la vostra famiglia. State vicino ai vostri figli, o ai vostri genitori. Ascoltate il vostro partner.

Siete a casa da soli? Chiamateli.

Telefonate ai nonni, gli zii o i parenti lontani di cui vi dimenticate tra un Natale e l'altro.

Li farete felici e ne sarete felici anche voi.

20. Prendetevi cura di voi stessi

Cercate di vivere questa situazione in modo positivo: ora avete finalmente il tempo di fare tutte quelle cose che diversamente non saresti riusciti a fare.

Qualsiasi cosa sia. Ma fatelo restando a casa.