Le app per videochiamate di gruppo permettono di fare riunioni coi colleghi e di condividere l'aperitivo con gli amici ognuno a casa sua: ecco le migliori

Zoom, Webex, Hangout sono tre tra le migliori App per videochiamate di gruppo che in questo momento sono manna dal cielo.

Per chi sta lavorando a casa in smartworking sono un ottimo strumento per riuscire a fare riunioni e meeting in remoto, ma non solo!

** Smartworking; 5 regole da seguire per lavorare (bene) da casa **

In quarantena la solitudine è dietro l'angolo, ma per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto con applicazioni che permettono di guardarsi in faccia (almeno virtualmente) mentre si condivide un bicchiere di vino con gli amici.

** #iostoacasa ma sono single: guida di sopravvivenza alla quarantena da soli **

E se WhatsApp mette il limite di 4 partecipanti, basta avviare il download e scegliere quello che risponde alle vostre esigenze.

Ecco le 5 migliori app per videocall da scaricare per prendere l'aperitivo con gli amici in quarantena.

(Continua sotto la foto)

App per fare riunioni online: Zoom Cloud Meeting

Zoom Cloud Meeting è la più completa e funzionale secondo noi.

Dal "semplice" meeting da programmare con un link al vero e proprio webinar, è usata parecchio anche nell'e-learning.

La versione free offre molte funzionalità.

La piattaforma è integrata con i vari social network: consente di messaggiarsi, condividere schermate, aprire chat, condividere documenti e file.

La versione premium serve a coloro che hanno necessità di raccogliere iscritti oltre i cento partecipanti.

Si può installare su qualsiasi supporto: MAC, PC, tablet, iPhone. Utilissima!

Webex, per videochiamate con fino a 100 partecipanti

Cisco Webex è una piattaforma integrata di conference call.

Nel piano free si possono effettuare video conferenze, flussi di lavoro e regala 1 Giga di storage per i documenti condivisi.

Si possono raccogliere fino a cento partecipanti .

Nella versione a pagamento aumenta lo spazio di storage e si arriva a 5 Giga più la possibilità dei partecipanti che arriva a 200.

Hangout, per fare videochiamate con Gmail

Avendo praticamente tutti gmail, sarà facilissimo e immediato l'uso di Hangout.

Abbiamo già tutti i contatti a portata di clic e basterà aprire una sessione di gruppo.

Scambio di materiale, chat e video conference in un solo luogo. Semplice e immediata.

House Party, la migliore app di videochiamate per fare l'aperitivo con gli amici

Collegata a Facebook, House Party permette di aprire sessioni closed o open di video conference con i nostri contatti e con chi è live.

Chiaramente si tratta di persone nella nostra cerchia ma fate attenzione, magari ci trovate l'ex che avevate dimenticato di bloccare!

Si possono fare giochi di ruolo, quiz e party virtuali.

La più fun di tutte, adatta al tempo libero.

Whatsapp & Skype, per videochiamare gli amici

Non dimentichiamoci di due grandi classici: Whatsapp consente di videochiamare fino a 4 persone, molto utile per call veloci e immediate.

Vi linkiamo il tutorial su come fare (è facilissimo) e Skype stessa cosa, pesca dai vostri contatti, consente videochiamate di gruppo e chat.

Credits ph. cover: Pexels