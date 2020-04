Non ho voglia di fare niente: nonostante il tempo a disposizione rimandate le cose e vi sentite pigri? Ecco perché succede e come superare questa sensazione

L’isolamento ci sta regalando tanto tempo e sappiamo molto bene quante cose potremmo fare.

** 4 trucchi psicologici per sopravvivere alla quarantena senza impazzire **

Dedicarsi a hobby e interessi, frequentare quel corso online che abbiamo sempre messo da parte, imparare l’uso di quella lingua che non avevamo tempo di approfondire e tante altre cose.

** 30 attività da fare a casa in questi giorni di quarantena **

Le proposte sul web abbondano, sui social sembra che tutti stiano sfruttando il tempo libero al massimo, e sappiamo che basterebbe un po’ di buona volontà per utilizzare questo tempo in modo produttivo.

Eppure, non stiamo facendo i conti con quel senso di pigrizia e passività che stiamo vivendo.

** Come migliorare l'umore: 10 rimedi naturali che probabilmente avete in cucina **

Insomma: non abbiamo voglia di fare niente e non capiamo come poterci attivare.

Ecco perché in questa situazione è normale essere meno produttivi rispetto alla vita normale e come risolvere la questione (se avete voglia di farlo).

(Continua sotto la foto)

Se non ne avevate voglia prima non ne avrete neanche adesso

Dovremo ammettere che se non facevamo qualcosa non era perché non avevamo tempo per farla

Partiamo da un presupposto: molte persone si aspettavano di rivoluzionare il proprio mondo.

Pensavano che avere più tempo volesse necessariamente dire anche spazio per nuove attività, per imparare nuove competenze e per dedicarsi a tutto ciò che si continuava a rimandare.

** 7 esercizi da fare a casa per chi non ha tempo (o voglia) di allenarsi ma vuole restare in forma **

Ad esempio leggere tutti i nuovi libri parcheggiati sullo scaffale oppure iniziare finalmente quel corso di ginnastica che propongono online.

** 10 nuovi libri da leggere ad Aprile per far volare le giornate**

Niente di tutto questo, se non ne avevate voglia prima non vi verrà adesso.

Siete sempre voi, la grande differenza è che in questa situazione avete scoperto che non era questione di tempo.

La mente è abituata ad avere i tempi scanditi da una routine

E avere troppa libertà può disorientare

Non siete produttivi perché non ci sono tempi strutturati.

Siete voi a decidere quando svegliarvi, quando iniziare a lavorare o se preparare una torta.

Non c’è nessun obbligo dall’esterno, nessun dovere fisso a cui far riferimento, nessun controllo sociale, e questo può mandare in profonda crisi.

È un po’ come togliere i cartelli stradali, si ha la percezione di perdere il senso dell’orientamento.

La reazione più umana a questa sensazione è quella di stare fermi ad aspettare che qualcuno o qualcosa indichi quale strada percorrere.

Più rimaniamo connessi meno saremo produttivi

Passiamo più ore di prima davanti a telefono, tablet e computer

Un altro elemento che spinge alla pigrizia è la connessione costante.

Con tutto questo tempo a disposizione rimaniamo connessi molto di più ai social.

Molti dei nostri contatti continuano a condividere la propria giornata, iniziare challenge, proporre attività.

E così finiamo col passare molte ore connessi alle vite degli altri. Intanto la nostra giornata scorre e sale il livello di ansia mentre si abbassa quello dell'autostima.

Si ha la sensazione di non aver combinato niente e questo spesso genera senso di colpa.

Non siete produttivi, e allora?

Il modo migliore per vivere la quarantena è ascoltare i nostri bisogni

Il punto è: perchè vi importa così tanto essere produttivi e generare risultati?

Siamo abituati a ricevere continuamente richieste dall’esterno, a essere iperstimolati e a vivere obblighi e imposizioni a cui non possiamo sottrarci.

In questa situazione non possiamo fare a meno di cercare ancora tutto questo quando invece basterebbe viversi questo momento ascoltando cìò di cui abbiamo bisogno, senza costrizioni.

Se non ne avete voglia, va bene

Approfittatene per fare pace con la noia

Se non avete voglia della lezione di pilates proposta dall’influencer o se le torte che tutti sfornano vorreste solo mangiarle ma non di certo cucinarle, va bene così.

Non costringetevi a fare cose che non vi interessano, non sentitevi in colpa se passate la giornata a dedicarvi al nulla.

Adesso c’è la possibilità di resettarsi e mettersi in contatto anche con la noia e non c’è niente di male nel farlo.

Spegnete il telefono e fate solo quello che avete voglia, nei vostri tempi.

Ascoltate i vostri bisogni e quella vocina interna che indica la via migliore per voi.