Un compleanno in quarantena di sicuro sarà indimenticabile a prescindere, ma potete renderlo molto più bello con questi 11 consigli, spunti e idee creative

Un compleanno in quarantena (speriamo) non capiterà tante altre volte nella vita e proprio per questo sarà per sua natura indimenticabile.

Certo, i nati in primavera sono abituati a festeggiare fuori di casa approfittando della ritrovata bella stagione, ma non per questo non si meritano una festa come si deve. Anche se ognuno a casa sua.

Ecco 11 idee per festeggiare il compleanno di chi compie gli anni in quarantena.

La torta a domicilio

Il fulcro di ogni compleanno che si rispetti è la torta. Ma in quarantena come si fa? Non temete, avrete la vostra sacher, crostata o millefoglie che sia!

Ci sono tanti servizi che preparano e portano a domicilio i dolci, attivi in tutta Italia con una rete di pasticcerie dislocate nelle varie città. Bisogna però assicurarsi che la tal torta che compare "in vetrina" sul sito web sia disponibile: dato che tanti esercizi hanno chiuso, contattate il servizio clienti via telefono o via mail per assicurarvi che ciò che desiderate sia possibile da recapitare.

Tra i servizi di cake delivery c’è Torta i cui pasticceri associati garantiscono il servizio di consegna a casa in poche ore dall’ordine online, in tutta Italia e addirittura nel mondo (e consegnato anche la domenica).

PrimoTaglio è invece disponibile solo sul territorio nazionale e porterà a casa vostra la cake del cuore tra le 24 e le 48 ore dall’ordine. Verificate però con il servizio clienti, dato il periodo difficile: basta chiedere all'operatore in chat le tempistiche dando il vostro indirizzo e saprete quando vi arriverà la torta.

Altrimenti c’è sempre JustEat, il servizio di consegna a domicilio di food in generale che ha un’intera sezione dedicata ai dolci.

Feste a sorpresa virtuali

Che sia una festa a sorpresa da fare al festeggiato o un virtual party lanciato proprio da chi compie gli anni, poco importa: fondamentale è festeggiare tutti insieme, vicini anche se lontani.

Ce lo permette la tecnologia, in particolare servizi come le app FaceTime, WhatsApp, Skype e via dicendo.

Tra le più scaricate e gettonate in questo periodo di isolamento domiciliare c’è House Party, un’app per sistemi iOS e Android che permette videochiamate multiple ed effetti da festa top.

Quindi per il soffio delle candeline (se non ce le avete le potete fare aggiungere alla torta al servizio di cake delivery) customizzate al meglio il vostro smartphone con le applicazioni giuste. Smartphone, tablet o pc, dipende da quello che avete o che preferite per incominciare la festa.

Per brindare, scegliete la stessa bevanda in delivery

Un modo simpatico per brindare tutti assieme? Bere la stessa bevanda!

Per degustare lo stesso vino, stappare lo champagne assieme nello stesso momento e riempire i calici durante le videochiamate, prenotate il drink delivery della stessa etichetta per tutti i partecipanti al virtual party.

Tra i servizi più popolari spiccano Winelivery che consegna vino in tutta Italia (per sicurezza verificate sul sito o via app se la vostra città è compresa ma comunque ci sono tutte quelle principali).

Per chi è a Milano, ci sono anche Cantina Express che consegna in 30 minuti e JustDrink che, oltre al vino, ti porta a casa anche gli ingredienti per i cocktail (e perfino i cocktail già shakerati e pronti da bere).

Il karaoke party in live streaming

Un’idea che può trasformarsi nel divertimento più assoluto? Il karaoke party in diretta streaming con gli amici! Se è pane per i vostri denti, allora potrete sbizzarrirvi scegliendo svariati siti che offrono l’esperienza.

Da PartyMePlayer a SunflyStreaming fino a Karafun, ci sono tantissimi web site per i karaoke addict. Scegliete quello che vi ispira di più e incominciate con i vocalizzi. Divertimento assicurato per voi e gli amici in streaming, un po’ meno per il vicinato se non siete troppo intonati...

La playlist su Spotify da ascoltare tutti assieme come a una festa

Un’idea carina è quella di preparare una bella playlist da festaioli su Spotify e ascoltarla assieme agli altri invitati, per avere un ulteriore collante che vi unirà.

Fate un best of delle hit che vi fanno più scatenare così potrete inaugurare anche le danze: ballate a più non posso facendo finta di essere assieme ai vostri amici, anche loro faranno lo stesso.

Altrimenti se state condividendo la quarantena con qualcun altro in isolamento, potrete concedervi un ballo vero. Con la musica giusta, qualsiasi tipo di festeggiamento sarà wow.

Il flashmob a sorpresa dei vicini di balcone

In questo periodo il “flashmob da balcone” è diventato un vero e proprio sottogenere artistico. Per fare una sorpresa a chi festeggia il compleanno in quarantena, diramate messaggi al vicinato e organizzate una coreografia con cui stupire il festeggiato o la festeggiata.

Basterà che si affacci alla finestra per avere un’opera d’arte vivente e corale tutta per sé: emozionante, senza dubbio.

La chicca? Fate intonare la sua canzone preferita, per un risultato da lacrimuccia assicurata.

Regali con consegna a domicilio

Anche il regalo è un elemento basilare per la buona riuscita di un compleanno. Potete sceglierlo online sui siti di e-commerce e farlo recapitare al festeggiato. Oppure, se i festeggiati siete voi, fatevelo portare direttamente a casa.

Per regali da personalizzare, scegliete siti che creano gadget con vostre foto divertenti, ad esempio MadeInGift. Altrimenti in città come Milano, Roma e Torino si può usufruire di CosaPorto, il sito che consegna di tutto, dal cibo ai regali beauty.

Anche gli e-commerce tradizionali, se utilizzati con un po’ di giorni di anticipo, andranno benissimo: da Mytheresa a Farfetch per i compleanni delle fashioniste fino a Yoox, LoveTheSign e ovviamente Amazon.

Altrimenti il regalo più evergreen (nel vero senso del termine) è il mazzo di fiori. Da FloraQueen a Flowers, da ItalFlora a FaxiFlora, fate sbocciare tutto il sentimento che provate per il festeggiato! Per le donne meglio le rose o i tulipani mentre per gli uomini scegliete una bella pianta, come una sansevieria, un cactus o un bonsai.

Regali da fare stampare in 3D al festeggiato

Se chi compie gli anni possiede una stampante in 3D, allora un’idea creativa e originale potrebbe essere preparargli il progetto del regalo, mandarglielo e farglielo stampare: in questo modo avrà il regalo fatto da voi direttamente a casa, senza nemmeno bisogno di un corriere per la consegna.

Ci sono tanti software gratuiti per creare progetti in 3D, da Blender a Tinkercad. Armatevi di pazienza perché se non avete mai progettato in 3D non sarà una passeggiata. Però è sempre un modo per imparare qualcosa di nuovo e impiegare in maniera costruttiva il tempo.

Partite ai videogame multiplayer

Chi spegne le candeline è un fanatico di videogiochi? E allora la partita multiplayer online è il party che più apprezzerà.

Se ama gli shooter game, avrete l’imbarazzo della scelta: da Xonotic a Team Fortress 2, gli sparatutto pullulano in rete e vi faranno vivere avventure mozzafiato (letteralmente).

Altrimenti se gli animi di festeggiato e invitati sono più calmi, un torneo di poker nella modalità sportiva del Texas Holdem su PokerTH (disponibile per Windows, Linux e Mac) è l’ideale. I palati vintage si diano invece al Burraco mentre chi vuole calarsi in panni nuovi e vivere vite inedite, c’è il mitico Second Life.

Lezioni di make-up in streaming da fare assieme

La migliore festa tra donne è quella con rossetti e ombretti alla mano. Un make-up party non deve per forza essere vissuto nella stessa stanza: con i video-tutorial online a disposizione, si potranno seguire lezioni tra amiche in videochat.

Un bicchiere di vino su cui lasciare l’impronta delle labbra truccate con il rossetto sarà la ciliegina sulla torta di compleanno.

Uno swap party virtuale

Via Skype, FaceTime o WhatsApp, potrete organizzare una festa ancora più alternativa: lo swap party virtuale! Partiamo da che cos'è quello reale: uno swap party è una festa in cui ci si scambiano accessori, vestiti e oggetti vari mentre si ascolta buona musica e si sorseggia un cocktail.

La versione in quarantena è chiaramente “ciascuno a casa sua” ma non significa che non possa riuscire alla grande.

Fate videochiamate multiple in cui ogni partecipante proporrà un paio di scarpe, una borsa o una camicetta che vorrebbe scambiare con qualcos’altro e trovate con chi e con cosa fare swap.

Lo scambio vero e proprio tenetevelo per quando l’incubo Coronavirus sarà finalmente finito: potervi riabbracciare e consegnarvi le ballerine di quella sera in cui vi siete così divertite a festeggiare il compleanno sarà una gioia doppia!

E quel paio di ballerine non saranno solo un regalo di compleanno ma un ricordo indelebile che vi accompagnerà per sempre.