6 profili da seguire su Instagram per avere tanti ottimi consigli sui nuovi libri da leggere ed entrare a far parte di un fidato gruppo di #booklover

Altro che social nemici della lettura: certo, il tempo a disposizione è diviso tra più attività ma sui social, e su Instagram in particolar modo, si possono trovare validi consigli non solo per quali scarpe indossare nella prossima stagione, ma anche per decidere quali libri mettere sul comodino.

Il solo hashtag #Bookstagram dalla nascita della piattaforma nel 2010 è stato usato più di 34 milioni di volte e oggi il fenomeno delle book influencer è tutt'altro che da sottovalutare: basta trovarne una (o più) che abbia il nostro gusto nella lettura per avere consigli quasi personalizzati.

Dai book club (su Instagram) internazionali, come quelli creati grazie all’attività delle famosissime Emma Watson (@oursharedshelf), Florence Welch (@betweentwobooks) o Reese Witherspoon (@reesesbookclub) alla nascita di profili italiani il passo è stato breve.

Questa crescente community si trova seguendo gli hashtag #bookstagram #book #booklover #libri #books #instabook #reading #leggere #libridaleggere #lettura #instalibri, oppure iniziando a seguire i profili di riferimento, dove persone comuni accomunate da una gran passione per la lettura tra una foto e l'altra parlano di libri tutti i giorni.

Con critica onesta, simpatia, e tanti ottime indicazioni sui nuovi libri da leggere, di cui poi si può parlare insieme (virtualmente, si intende).

Quali sono le book influencer italiane da seguire?

Ecco le nostre preferite.

(Continua sotto la foto)

Chi seguire su Instagram per scoprire nuovi #libridaleggere

Laureata in Lettere, studentessa di Linguistica e Traduzione, Fedabooks sogna di aprire un giorno una casa editrice tutta sua. Nel frattempo racconta del magico mondo dei libri e di come vengono tradotti sul suo profilo Instagram.

Se vi piacciono i libri, e in particolar modo quelli sul Giappone, non potete non seguire il profilo di Irene, che trovate su Instagram come Ire_Chan. Ma anche se non conoscete questa terra e avete voglia di scoprirla, con Irene ve ne innamorerete pagina dopo pagina.

Petunia è una grandissima lettrice e la creatrice di uno degli hashtag più amanti dai book lovers, ovvero #bookbreakfast.

Con delle bellissime foto, accanto a una tazzina di caffè e a una fetta di torta, Petunia vi consiglia le ultime novità letterarie e i classici che non devono mancare sulle mensole di ogni casa.

Tegamini, al secolo Francesca Crescentini, è una traduttrice di libri dalla carica esplosiva. Ogni giorno con foto e Storie consiglia su Instagram i migliori libri per grandi e piccini.

In particolare, con la sua rubrica #librinitegamini dispensa consigli di lettura personalizzati in base a gusti e generi preferiti.

Libri, libri e ancora libri, intervallati solo da alcuni viaggi, e poi di nuovo libri.

È il profilo di Michela Procaccianti una studentessa di Lettere che oltre ai libri dell’università consiglia le letture più interessanti delle quali condivide estratti talmente belli che è impossibile non avere voglia di leggerli.

Lei sì, parla solo di libri scritti da donne.

E vi assicuriamo che vale davvero la pena leggerne di più.

Foto di Christin Hume, Siora Photography e Thought Catalog da Unsplash