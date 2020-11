Voglia di dolcezza e amore? Ecco 10 nuovi libri romantici appena usciti che vi faranno battere il cuore e vi faranno dimenticare tutti i problemi

I libri romantici hanno la grande capacità di portarci altrove, in un mondo in cui il lieto fine esiste (quasi) sempre e l'amore vince su tutto.

Esattamente il mondo di cui avremmo bisogno in questo momento.

Ecco perché abbiamo selezionato 10 libri romantici da leggere tra quelli appena usciti in libreria, tutti molto coinvolgenti e da batticuore assicurato.

Tante storie amorose che vi catapulteranno in altrettante avventure passionali e, perché no, anche un po’ erotiche.

Vieni via con me, di Susan Elizabeth Phillips

La giovane Tess Hartsong è un’ostetrica che è appena rimasta vedova. Impazzita di dolore, tenta di fuggire dai ricordi scappando fisicamente il più lontano possibile.

Arriverà a Runaway Mountain, una piccola e sperduta città sulle montagne del Tennessee, circondata dalla natura.

Qui si rifugia con la speranza di superare il suo dolore e trovare il conforto di cui ha bisogno per guarire le ferite del cuore.

Ma invece di incontrare le tanto anelate pace e tranquillità, farà la conoscenza di una serie di personaggi che metteranno in dubbio tutte le sue poche certezze rimaste.

Un'artista enigmatica che cerca solitudine ma poi non riesce mai a conviverci; un folletto da fiaba con troppi segreti; un bambino indifeso; un sacco di adolescenti curiosi e una città diffidente nei confronti degli estranei. E lei è un’estranea, appunto.

Tra le persone che più la sconvolgeranno c’è Ian North, un uomo difficile, intelligente e dotato che cela dentro di sé un'anima torturata. Quest’uomo metterà in discussione nel profondo Tess, facendo crollare tutte le sue barriere e spingendola a fuggire da questa nuova vita. Si fermerà un attimo a pensare se si è persa o se finalmente ha trovato il suo futuro?

Dolce come il desiderio di Laura Esquivel

L'attesissimo seguito di Dolce come il cioccolato è finalmente arrivato. Si intitola Dolce come il desiderio ed è il sequel del bestseller di Laura Esquivel, un diario dolcissimo - come già ci fa assaggiare il titolo - in cui ancora una volta emergono segreti e passioni laceranti.

María non ha mai conosciuto gioia più grande di quella che prova cullando il piccolo Horacio. Il marito Carlos e il resto della famiglia, invece, credono che nel piccolo si annidi una maledizione che potrebbe colpire ognuno di loro. María rifiuta di assecondare un atteggiamento tanto meschino e quando nella sua vita ricompare la nonna Lucía, che non vedeva da anni, non perde l’occasione di scappare via assieme a lei e al bambino. Si trasferisce così nella tenuta di famiglia dove è vissuta anche la loro antenata Tita, protagonista di Dolce come il cioccolato.

Tra quelle mura in cui il passato vive ancora, María si imbatte nel diario di Tita grazie a cui imparerà ad ascoltare le proprie emozioni, trovando anche il coraggio di innamorarsi di nuovo.

Una delle autrici messicane più amate dai lettori riprende la grande saga familiare tutta al femminile da dove l'aveva lasciata.

Il suo stile evocativo dipinge il grande affresco di generazioni di donne indipendenti e determinate che trovano la forza di sfidare i pregiudizi e di lottare per loro stesse e per i propri figli. Di questo romanzo vi innamorerete perdutamente ma dovete per forza avere letto prima Dolce come il cioccolato. Se non l’avete ancora fatto, godetevi una doppietta d’amore che vi farà sospirare da qui a Natale, garantito.

Dungeon, di Bibi Rouge

Nina Santibri scopre che l'addio al nubilato di una sua amica e collega si concluderà in un club sex friendly ad Amsterdam. E lei non vede l’ora.

È una donna affermata, emancipata e indipendente, una che non si fa scrupoli a cambiare Paese e lavoro in base all'offerta più vantaggiosa.

L’unico bagaglio che si porta dietro, anche dal punto di vista emozionale? Il suo guardaroba, punto. Non lascia strascichi sentimentali e le sue relazioni hanno tutte una data di scadenza.

Il motivo per cui è così eccitata all’idea di entrare in quel club? Non solo per le esperienze sessuali che potrebbe trovarsi a vivere ma semmai per quelle che finirebbe per rivivere.

Attraversare quella porta è un'incognita che rischia di riportarla nel passato, ai ricordi di un'esperienza vissuta anni prima nella stessa città.

Tra crude passioni e colpi di scena, Dungeon conduce i lettori alla scoperta di una Amsterdam vera, lontana dalla patina turistica e dall'immagine di un parco di divertimenti per adulti.

Fino all'epilogo della più grande storia d'amore che si possa vivere: quella con se stessi. Perché amare un'altra persona è possibile dopo essersi scelti, perdonati e salvati da soli.

Fatum, di Pierluigi Ribichesu

La protagonista è Anna che, dopo mesi di disoccupazione, viene chiamata da Giulio, il responsabile della galleria d’arte “Moore & Song”.

I due incominciano a lavorare assieme e l’amore non tarda a fare capolino, travolgendoli inesorabilmente. Una fatalità spezzerà questo idillio, causando la scomparsa di lui.

La presenza dell’intermediario d’arte Luis Delacroix porterà ulteriore scompiglio nella vita di Anna e nel frattempo gli eredi della Moore & Song le offriranno l’opportunità di crescere insieme a loro, portandola in giro per il mondo per acquisire nuove competenze.

Al punto che ora sono in tanti a volerla però lei preferisce diventare socia della Moore & Song.

Il ricordo di Giulio la perseguita e Nicole, la sorella di lui, ereditando le sue proprietà deciderà di donarle ad Anna. Da qui un’attrazione verso Nicole innescherà sentimenti dal potere detonante di una bomba atomica…

Una vita da scambista, di Barbara Parisi

Barbara è una ragazza fidanzata che lotta ogni giorno per non farsi trascinare dal fiume inesorabile della mediocrità, la cui corrente spesso è troppo forte per risalire.

Dotata di un’innata ironia che da sempre è la sua ancora di salvezza, decide assieme al suo compagno di esplorare il sesso in tutte le sue sfaccettature. Come? Dandosi all’antica arte dello scambismo.

In Una vita da scambista di Barbara Parisi troverete molto sesso disinibito quindi se il vostro palato (letterario e sessuale) non lo gradisce, passate ad altro.

Azami, di Aki Shimazaki

Il trentenne Mitsuo Kawano si divide tra famiglia e lavoro. Per colmare l'inesistente vita sessuale con Atsuko, la madre dei suoi figli, frequenta locali erotici.

Un giorno incontra Goro Kida, un ex compagno di classe ora diventato presidente di un'importante compagnia ereditata dalla famiglia che lo invita a trascorrere una serata in un club lussuoso.

Lì lavora come entraîneuse la bella e misteriosa Mitsuko, una loro ex compagna nonché il primo amore segreto di Mitsuo. Proprio lei è la ragazza che nel diario giovanile lui chiamava azami, come il fiore del cardo. I ricordi riaffiorano e ben presto tra i due nasce una relazione in cui Mitsuo riscopre una passionalità inattesa e totalizzante. L’apparente equilibrio tra la vita quotidiana e gli incontri furtivi è destinato a incrinarsi per mano dell'intrigante Goro Kida.

Amo la mia vita, di Sophie Kinsella

Ava vive a Londra con un compagno di vita speciale: il suo beagle Harold, un cane molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Ha tre amiche del cuore e non ha ancora trovato l'anima gemella. Dopo una lunga serie di incontri insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei.

Si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato a scrivere romanzo che però non la ispira affatto. Decide quindi di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta.

Tra i due scocca la scintilla e decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con sorpresa di essere entrambi diretti a Londra e là cominceranno a frequentarsi. Ma è l’uomo giusto oppure un abbaglio?

Amo la mia vita di Sophie Kinsella è una commedia romantica che fa ridere e sorridere. Viene affrontato il tema delle false aspettative e dei compromessi necessari in amore.

La vacanza che cambiò la mia vita, di Sue Moorcroft

Georgine ama il Natale perché le festività accendono sempre di luci e vita il villaggio di Middledip. Ma da quando il suo ex fidanzato se ne è andato, lasciandola immersa fino al collo nei debiti (e chiamiamoli solo debiti...), Georgine fatica a sbarcare il lunario. Ciò le toglie la voglia di partecipare alla gioia che ha contagiato il paese.

Per distrarsi dalle preoccupazioni, decide di buttarsi anima e corpo nell'organizzazione dello spettacolo di Natale della scuola locale.

E quando Joe Blackthorn, uno dei ragazzi più belli del paese, propone di aiutarla?

I battiti del cuore di Georgine incominceranno leggermente ad accelerare. Però le ombre del passato stanno per raggiungere il piccolo paese innevato per vie che lei non si sarebbe mai aspettata…

Weird & Weirdo. Va a finire che ti innamori, di Freya Dakets

Mia Alfieri è un’adolescente da tutti soprannominata Mercoledì Addams, con due genitori che scrivono romanzi gotici, una zia veggente e un'iguana come animale domestico.

Con queste premesse, innamorarsi del ragazzo di quinta più bello della scuola che non sa nemmeno che esiste, messaggiando con lui sotto anonimato, diventa uno snodo narrativo e passionale che sfocerà in qualcosa di indomabile.

La situazione peggiora quando Giacomo, il latin lover di quinta di cui Mia è persa, deve interpretare il ruolo di Romeo e la sua migliore amica quello di Giulietta. In un modo peraltro così convincente che non si riesce più a distinguere la recitazione dalla realtà.

A dare la proverbiale mazzata finale ci si mette Damiano, il cugino di Giacomo dalla discutibile reputazione che purtroppo scoprirà il segreto di Mia. E se anche lui, proprio Damiano, sotto la parvenza del cattivo ragazzo celasse un segreto?

La magia del ritorno, di Nicholas Sparks

Per Trevor Benson i ricordi d'infanzia più belli sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare e a prendersi cura delle api.

E, dulcis in fundo, ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. Recentemente scomparso, il nonno gli ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi.

Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima.

In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, e quello con Natalie.

Quest'ultima è una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo ma che sembra avere paura di amare.

Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno. Incomincerà così un viaggio dentro se stesso che lo porterà al centro esatto del suo cuore.