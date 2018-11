La Cleaning Therapy è una terapia che già seguiamo tutti senza saperlo spolverando e sistemando. Come a dire: ecco perché pulire casa fa bene

Lavare i pavimenti, spolverare e, in generale, mettere a posto casa fa bene alla salute.

Lo dice la scienza, non soltanto vostra madre che da anni tenta di iniziarvi alla casalighitudine ma con scarsi risultati.

Si chiama Cleaning Therapy ed è esattamente ciò che il nome in inglese suggerisce: la terapia del pulire.

Pare che le pulizie di Primavera (non solo a Primavera) aiutino a sentirsi meglio a livello psicofisico, motivo per cui bisogna farle assolutamente anche in Autunno per essere al top della forma.

Quindi ecco a voi nero su bianco 10 motivi per cui pulire casa è meglio che andare in palestra, dall’estetista e al corso di yoga.

Pulire i pavimenti fa dimagrire (e non solo)

Passare lo scopettone o il mocio sui pavimenti rigenera non soltanto gli spazi della casa, rendendoli più puliti e profumati, ma anche chi li vive.

L’esercizio fisico innegabile che solo chi è solito ramazzare conosce bene rafforza la muscolatura e fa bruciare calorie eppure i benefici del lavaggio dei pavimenti non si vedono soltanto sulla silhouette.

Anche la psiche ne trarrà giovamento perché si rilasserà grazie ai movimenti regolari ipnotici e all’idea generale di rinnovamento.

Sia dello spazio esteriore sia di quello interiore.

Spolverare mette ordine nei pensieri

Anche a livello metaforico, spolverare comporta il rispolverare ricordi.

Tuttavia il gesto del panno che rimuove i granelli di polvere aiuta anche a fare una pulizia profonda dei pensieri.

Mentre si spolvera, si aiuta il processo cerebrale di rimozione di dati inutili, quelli che solitamente ci riempiono la testa di preoccupazioni sciocche e pin che usavamo per sbloccare il nostro primo cellulare negli anni Novanta.

Il cambio armadi aiuta a ripartire

Per molti è uno degli spauracchi stagionali peggiori, ma il cambio armadi aiuta a rigenerarsi, a reinventarsi.

Letteralmente, perché ci permette di decidere chi vogliamo essere nella nuova stagione.

Eliminare il superfluo mette ordine nella vita personale

Si chiama decluttering ed è una pratica di origine scandinava assai virtuosa in quanto fa uscire dal circolo vizioso dell’accumulo seriale di oggetti, vestiti, carillon e saponette rubate negli alberghi.

Si tratta semplicemente di eliminare il superfluo, facendo piazza pulita di tutto quello che è accessorio e mantenendo solamente l’essenziale.

Farlo con gli oggetti farà sì che automaticamente inizierete a farlo anche con pensieri, preoccupazioni e impegni.

Imbiancare rigenera lo stato d'animo

Un gesto che si arricchisce di valore simbolico è anche quello dell’imbiancare casa.

Pare infatti che rimbiancare dia il là a un processo di rigenerazione interiore.

Con un duplice risultato: bianco splendente sulle pareti e candore eccezionale nell’anima.

Fare il bucato lava via lo stress

Una fase fondamentale della Cleaning Therapy è quella in cui ci si tira su le maniche (dentro e fuor di metafora) e si immergono le mani nell’acqua.

Con una buona notizia: a quanto pare funziona anche se si usa la lavatrice.

Stiamo parlando del bucato, una vera e propria fonte di benessere che rinvigorirà qualsiasi mente offuscata dallo stress.

L’idea di lavare i propri abiti e renderli puliti, profumati e brillanti aiuta a sentirsi meglio non solo esternamente ma anche internamente.

Usare il Feng shui per stare meglio

Sistemare casa, riassegnare nuove posizioni ai mobili e spostare cose aiuta la disposizione della casa e, con essa, anche la geografia dell’anima.

Queste sono in soldoni le regole su cui si fonda il feng shui, una millenaria tradizione di domotica ante litteram che arriva dall’Asia.

Secondo i dettami di questa filosofia di design, esistono posizioni, direzioni e disposizioni del mobilio tali da rendere un angolo di casa più rilassante.

Senza per forza ricercare un drago verde a Est (che comunque sono semplicemente piante), una tigre bianca a Ovest (piante più basse), una tartaruga nera a Nord (una collina o un grosso masso) e la fenice rossa a Sud (questa interpretatevela da soli), basta prestare attenzione agli spazi pieni e vuoti, bilanciando al meglio gli interni come se si stesse arando un giardino zen.

Stabilire un armonico equilibrio fuori farà sì che ristabiliate un'equilibrata armonia dentro.

Yoga e meditazione mentre si pulisce

Approfittate delle faccende domestiche per darvi alla meditazione, allo yoga o alla pratica di risveglio dei sensi su cui si basa la Mindfullness.

Come funziona? Concentratevi solo sul qui e ora di quello che state facendo.

Una volta finito starete molto meglio.

Prendervi cura dei dettagli migliorerà anche voi

Prestate attenzione ai dettagli e migliorate le superfici di casa: dalla cera sui pavimenti al lucido sui mobili di mogano, prendersi cura delle superfici di casa vi permetterà di scendere sotto la superficie di voi stessi e rigenerarvi da dentro.

