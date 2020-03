La consegna a domicilio non è solo per la spesa e la cena: ecco (altre) 10 cose che si possono comprare online e farsi consegnare a casa

La consegna a domicilio è un bene inestimabile in questo periodo di quarantena per contenere l’emergenza Coronavirus.

Ma siete sicuri di sfruttarla appieno?

In molti infatti si limitano a fare la spesa a casa sul sito del supermercato (slot liberi permettendo), o a ordinare la cena dalla pizzeria con consegna a domicilio, ma c'è molto di più.

Dai libri alle torte di compleanno passando per il vino e il necessario per iniziare un nuovo hobby, ecco 10 cose che potete ordinare a casa (a cui forse non avete pensato).

Consegna a domicilio di vino

Se avete finito il vino, non temete: non bisogna per forza evitare di gustare un buon rosso (o bianco che sia) né uscire per comprarlo. Restate in casa e affidatevi ai servizi specializzati nel recapitare a domicilio etichette di ogni tipo.

Winelivery, ad esempio, consegna vino in tutta Italia (ma è bene verificare sul sito o sull’app dedicata se nella vostra città il servizio è disponibile).

Attivo a Milano c’è anche Cantina Express, il delivery di succo di Bacco che consegna entro mezz’ora dall’ordine.

La torta di compleanno a domicilio

Per chi festeggia il compleanno in quarantena o semplicemente vuole concedersi una coccola dolce, il servizio di cake delivery è la risposta.

Torta si basa su un folto gruppo di pasticceri associati per cui garantisce la consegna in poche ore in tutta Italia e perfino all’estero, in tutto il mondo anche di domenica. Bisogna però sempre verificare con gli operatori in chat, visti i tempi difficili.

PrimoTaglio è un altro servizio di torte a domicilio, attivo solo per l’Italia e con consegna entro le 48 ore.

C’è anche JustEat, il servizio di food delivery che ha un’intera sezione dedicata a torte, dessert, dolci al cucchiaio, gelati e via dicendo.

Gli attrezzi da ginnastica da comprare online

Se ciò che più vi manca è invece la palestra, sappiate che c’è il modo di farsela direttamente a casa.

Oltre a e-commerce come Amazon che spediscono i più svariati attrezzi ginnici, c’è FitShop, specializzato proprio in ellittiche, tapis roulant, vogatori, trampolini, panche pesi, indoor cyclette, pedane vibranti… Insomma, tutto quello che vi serve per rimettervi (o mantenervi) in forma è prenotabile via mail o telefonicamente.

I cocktail a domicilio (sì, avete letto bene)

Se siete a Milano, c’è anche JustDrink che consegna ingredienti per fare i cocktail. E non solo: vi porta a casa perfino il cocktail già pronto da bere, per sentirvi un po’ come se foste al bar.

Drink2You è un servizio di delivery drink attivo a Milano che consegna dalle 17.00 alle 6.30 direttamente a casa in 30 minuti dall'ordine, portando anche il ghiaccio.

A Roma invece è attivo DrinkDelivery che consegna a partire dalle 11.30 birra, vino, cocktail, analcolici e snack per accompagnarli oppure Glass & Cheers che ti porta il cocktail in ampolle squisitamente vintage.

Per chi è a Napoli il sito di riferimento è Drin Drink Delivery mentre a Bari c’è DrinkMe (che in tempi pre Covid-19 offriva anche il servizio di barman a domicilio oltre che i cocktail).

Il necessario per il giardinaggio

Per impiegare il tempo in un hobby letteralmente ossigenante, potete farvi consegnare a casa attrezzi e materia prima per il gardening.

Sia che abbiate un giardino sia che vogliate rendere rigoglioso il balcone, sono tante le idee green da coltivare in questo periodo. Anche chi non dovesse avere uno spazio outdoor può sempre pensare alla coltivazione indoor, facendosi consegnare vasi, portavasi, piante e bulbi da piantare tra le mura di casa.

Per la consegna di fiori e piante, i servizi sono tantissimi, da FloraQueen a La Fiorista fino a Italflora.

Se però volete attrezzarvi da cima a fondo comprando rastrelli, palette, guanti, forbicioni da potatura, terriccio, sementi, bulbi e qualsiasi cosa serva a un giardiniere provetto, allora potete affidarvi allo shop online di Viridea, con consegna a casa gratis per ordini superiori a 70 euro (salvo articoli ingombranti, tipo se volete la quercia secolare a casa costerà un po’ di più).

I libri si possono ordinare a casa, ecco come

Per chi non ha ceduto all'eReader e rimane fedele ai libri di carta sappia che ci sono tanti modi per riceverla a casa.

Non solo gli e-commerce più utilizzati ma anche le piccole librerie si stanno adoperando per continuare a raggiungere i lettori direttamente a casa loro.

A Milano tra le altre ci sono la Libreria dello Sport, Verso Libri, Il Trittico, Tempo Ritrovato, La Scatola Lilla, Il Covo della Ladra, la Centofiori e la Corteccia.

A Roma c’è la libreria Altroquando e la Coreander, a Bari la Spine bookstore, a Torino la Libreria del Golem, a Bologna Modo infoshop, a Firenze Todo Modo, a Venezia la Marco Polo, a Padova la Limerick (che spedisce i libri all’interno di cartoni di pizze varando l’iniziativa #nonèunapizza).

Quasi in ogni città c’è una libreria che vi porterà i libri a casa senza farvi uscire, sia nei capoluoghi sia nelle cittadine di provincia.

Da Voghera (in provincia di Pavia), in cui la Libreria Ticinum consegna a casa e legge storie per bambini sui social network, a Schio (in provincia di Vicenza) dove QuiVirgola manda per posta un kit di sopravvivenza fatto di un pacco al giorno (fino al 3 aprile) pieno di libri e curiosità.

Basta informarsi sulle iniziative attive nella vostra città e prenotare tutti quei libri che da sempre vi ripromettete di leggere ma che rimandate perché non avete mai tempo.

Il servizio di consegna di libri lo fa anche il food delivery Glovo in partnership con Mondadori e Feltrinelli.

I prodotti per la cura del corpo

Da Amazon Beauty a Zalando Beauty passando per Sephora, Douglas e Marionnaud, sono tanti i siti che vi mandano a casa i più svariati prodotti per la cura del corpo. Dalle creme idratanti allo shampoo, dai rossetti alla CC Cream, tutto è ordinabile.

Per chi ama la cosmesi bio, c’è Ecco Verde mentre chi è più da beauty shopping di extralusso può innamorarsi perdutamente delle proposte di Net-à-Porter.

Altrimenti se abitate a Milano, Roma, Torino o Londra, c’è CosaPorto, un servizio di idee regalo a domicilio che vi recapiterà saponi, profumi, gel doccia, creme per il corpo, diffusori per ambiente e tanto altro ancora, tutti deliziosamente chic.

Dove comprare regali di compleanno online ai compagni di quarantena che compiono gli anni

In questo periodo di forte stress, ansia e preoccupazione crescente, un sorriso ci vuole ogni tanto. Soprattutto se si ha la sfortuna di compiere gli anni durante la quarantena.

Per palati tech e amanti di Star Wars, Supereroi e compagnia bella, un sito di riferimento è Dottor Gadget. Troverete tante “cure” per alleviare il cattivo umore, dall’accappatoio che vi trasforma in Chewbecca fino alle mini spade laser per infilzare i tramezzini a mo’ di stuzzicadenti.

Anche TroppoTogo offre chicche imperdibili, dal merchandise di film e serie tv alla carta igienica con QR code stampati sopra per passare il tempo nelle pause toilette…

Firebox propone cose originali e anche personalizzabili, come il cuscino con la faccia del proprio fidanzato (perfetto in questo periodo di separazione da quarantena).

Offre anche gadget sexy che vi regaleranno un sorriso malizioso… Se non sapete proprio cosa scegliere, potete provare con la Mistery Box, una scatola in cui troverete un gadget X (e magari XXX, rimanendo in tema gadget sexy...) scelto da Firebox per voi.

L’attrezzatura per farsi la birra in casa

Si spedisce a casa di tutto, dai sex toys ai dischi. Ma chi avrebbe mai pensato di ricevere l’attrezzatura per fare la birra a casa?

La spedisce Viridea la cui sezione di hobbistica del suo shop online propone appunto coperchi per fermentatori, densimetri, fasce riscaldanti per birre, dosatori oppure, per fare prima, il Mini Kraft Kit comprensivo di tutto il necessario.

Il food delivery a domicilio

Non potevamo non accennare alla prima categoria che in questo periodo va per la maggiore: il cibo.

Il food delivery aveva già preso piede enormemente, ben prima che l’incubo Coronavirus diventasse realtà.

Anche oggi i servizi di consegna “at home” sono tanti e continuano a rifocillare chi non esce di casa perché bisogna stare isolati. Dal servizio di spesa a casa di Esselunga fino ai delivery service come Deliveroo, JustEat, UberEats a MyMenu e Glovo, avete l’imbarazzo della scelta.

Quindi niente scuse: #restateacasa

