La scienza dimostra che avere un animale in casa ci porta ad avere più autostima, empatia e a essere più felici. Vi spieghiamo perché succede

Pensate a tutte le volte in cui siete rientrati a casa dopo una giornata stressante e il vostro cane vi ha accolto come se foste il senso della sua felicità (e probabilmente lo siete davvero).

Oppure pensate a quando il vostro gatto si accoccola su di voi e richiede la vostra attenzione che ricambia con delle dolci fusa.

Pensando a questi momenti vi sarà spuntato un sorriso e il vostro cervello avrà liberato una serie di sostanze chimiche deputate a migliorare il vostro umore.

Così come dimostra una ricerca dell’Università Miami di Ohio negli Stati Uniti, gli animali domestici ci rendono più felici e fanno vivere più a lungo.

Vi spieghiamo perché dovreste avere un animale domestico per essere più felici.

Avrete maggiore autostima

Avete capito bene, chi possiede un animale domestico ha più stima di sé. Prendersi cura di un essere indifeso e bisognoso delle vostre attenzioni vi renderà più sicuri di voi, sarete orgogliosi del senso di protezione che riuscirete a trasmettere e quindi abbasserà lo stress. Accarezzare e coccolare il vostro amico a quattro zampe rilascerà una sostanza chiamata ossitocina, detta anche ormone della felicità.

Si diventa più empatici

Se avete un animale domestico imparerete a coltivare l’empatia ovvero la capacità di connettersi con gli stati emotivi dell’altro.

Il vostro amico fidati vi permetterà di allenare quella skill che porta a capire senza parlare, comprendere i bisogni dell’altro e sentirsi soddisfatti nel prendersi cura di qualcuno.

Questa dote vi sarà molto utile per rendere di qualità le vostre relazioni.

Non sentirete la solitudine

Se avrete un animale domestico non vi sentirete mai soli.

La compagnia di un amico fidato che sarà sempre nei dintorni vi porterà a non percepire quel senso di vuoto che può accompagnare alcuni momenti.

L’animale domestico infatti vi farà sentire utili perché saprete che la sua sopravvivenza e la sua felicità è legata inevitabilmente a quello che farete voi.

In altre parole aumenterete il vostro senso di utilità.

Avrete una vita sociale più attiva

Se avete un cane sarete obbligati a fare lunghe passeggiate, incontrerete nuove persone e avrete rapporti sociali più attivi.

Nel caso di un gatto non avrete l’esigenza di portarlo in giro ma avrete un argomento in più da condividere con gli amanti dei felini e questo non potrà fare altro che creare relazioni e unire in nome di una passione comune.

In entrambi i casi avere un animale domestico porterà a espandere la propria rete sociale e a farvi sentire più felici e propensi alle relazioni.