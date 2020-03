Dalle piante alla disposizione dei mobili: otto trucchi per attirare energia positiva e spazzare via le energie negative dalla vostra casa

Che ci crediate o meno, l'energia positiva esiste. E riempirne la propria casa è il miglior modo per trasformarla in un luogo in cui sentirsi in pace e al sicuro, al riparo da stress e negatività.

A prescindere dal fatto che persone e oggetti possano avere un'aura in grado di influenzare il nostro umore e le nostre vite, è un dato di fatto che ci sono posti in cui percepiamo a livello inconscio tensioni o, al contrario, in cui ci rilassiamo.

Questo perché secondo molte scuole di pensiero, i posti in cui passiamo tanto tempo assorbono le energie che noi emettiamo per poi rilasciarle mentre li viviamo.

Dunque, quando ci sono tanti pensieri, preoccupazioni e ansie, è bene liberare dall'energia negativa i propri ambienti con regolarità.

Basta dare una ripulita agli ambienti, cambiare disposizione e farsi aiutare da piccoli accorgimenti che aiutino a cacciare le energie negative e ad attirare in casa quelle positive.

Abbiamo selezionato otto punti da cui partire per dare nuova linfa alla vostra casa.

Spalancate le finestre e alzate tutte le tapparelle

Se volete mandare via ogni tipo di tensione o negatività, spalancate porte e finestre per far entrare più luce possibile.

Quando siamo giù di morale tendiamo a chiuderci in noi stessi, a prediligere il buio o le luci soffuse. Niente di più sbagliato.

Per schiarirsi le idee e assorbire tutti i benefici del sole è bene aprire tutto quello che potete e lasciar scorrere l'energia positiva.

Sfruttate i benefici delle piante

Le piante sono un filtro naturale contro ogni tipo di energia negativa, in particolare lo stress.

Hanno un potere calmante e favoriscono un ambiente salubre migliorando la qualità dell'aria.

Ovviamente, le piante devono essere vere e in salute.

Mettete del sale negli ambienti

Se volete ripulire la casa dalle cattive vibrazioni, il sale potrebbe essere il vostro migliore alleato.

I suoi cristalli infatti sono in grado di assorbire le energie negative.

Provate a spargerne un pochino per la casa e lasciatelo agire per almeno un'ora prima di ripulire (basta una passata di aspirapolvere) oppure mettetene qualche pugno in delle scodelline da disporre negli angoli delle stanze.

Cambiate la disposizione dei mobili

Anche l'arredamento ha un ruolo fondamentale nell'influenzare il vostro stato mentale.

Modificare la disposizione dei mobili può sembrare una cosa da niente, ma potrebbe avere degli effetti sorprendenti.

Senza ricorrere necessariamente ai dettami del Feng Shui, provate a cambiare il posto di tavoli e divani finché non percepirete una nuova sensazione di benessere.

Usate olii essenziali che vi facciano sentire meglio

L'aromaterapia è spesso utilizzata per ridurre le tensioni e lo stress e lo stesso vale per le energie negative accumulate durante la giornata che facciamo depositare in casa.

Comprate un buon diffusore, di quelli spray o a candela, e sprigionate nell'ambiente gli olii essenziali che meglio si adattano alla situazione che state vivendo, tra lavanda, rosa, fiori d'arancio, patchouli o incenso.

Modificate le vostre percezioni

Cercare di eliminare le energie negative in casa è inutile se ci si dimentica che i primi portatori di energia siamo noi stessi e che il nostro atteggiamento, le nostre emozioni hanno un'influenza sull'ambiente e le persone che ci circondano.

Qualunque cosa vi affligga resterà ad aleggiare se non cercherete di cambiare prospettiva (esattamente come avete cambiato la disposizione dei mobili).

Ridurre ansia, paura, rabbia è il primo passo da compiere per ricominciare.

E per quanto possa sembrare difficile, non è impossibile. Lasciate tutto fuori di casa.

Photo credits: Unsplash