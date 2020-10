Dei regali tecnologici non ci si stufa mai: ecco la nostra selezione dei gadget tech più belli, divertenti e desiderabili di questo inverno

Inutile mentire: i regali tecnologici sono in assoluto i migliori.

Pratici (perché non si può sbagliare taglia e li si può tranquillamente ordinare online), sempre graditi (perché sono davvero utili) e come se non bastasse anche comodissimi da incartare rispetto a un vaso o uno zainetto.

** I più bei regali tecnologici del Natale 2019 **

Per trovare qualcosa di adatto a voi, o alla persona a cui volete fare un regalo, poi, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo selezionato i gadget tech più nuovi, belli e desiderabili del Natale 2020.

Se vedete qualcosa che vi piace, ricordatevi di inserirlo in tutti i carrelli dei desideri degli ecommerce, perché manca poco al Black Friday e quando si parla di regali tecnologici i risparmi e gli affari sono davvero numerosi.

** Black Friday: 4 regole per risparmiare davvero **

Da parte nostra, continueremo ad aggiornare questa selezione con i nuovi prodotti tech più golosi fino all'ultimo momento utile per i regali di Natale.

I regali tecnologici più belli del 2020

(Continua sotto la foto)

La Polaroid di Baby Yoda

Polaroid, in collaborazione con Lucasfilm, ha lanciato una nuova fotocamera e pellicola in edizione speciale per celebrare la serie live action dell’universo Star Wars The Mandalorian™, disponibile su Disney+.

Un'edizione limitata che comprende la fotocamera istantanea Polaroid Now e la pellicola da otto istantanee a colori i-Type con l’immagine di Baby Yoda.

La fotocamera è dotata delle ultime tecnologie analogiche, come autofocus, doppia esposizione, autoscatto e flash dinamico.

Mentre le cornici (sono 12 diverse in tutto) hanno tonalità iridescenti color seppia, viola o verde oliva lucido, con i personaggi e simboli della serie.

Prezzo: fotocamera istantanea Polaroid Now The Mandalorian™ €139,99, pellicole €17,99.

Uno sterilizzatore a luce ultravioletta per far fuori tutti i batteri

Hi-Gens di Cellularline è uno sterilizzazione UVGI (UltraViolet Germicidal Irradiation) a luce ultravioletta (UV) con lunghezza d’onda UV-C.

Tradotto significa che in un solo minuto elimina il 99,99% di virus e batteri presenti sugli oggetti che possono essere inseriti al suo interno: smartphone, chiavi, occhiali, mascherine, monete e tutto ciò che si adatta alle dimensioni del box.

Rimuovendo il coperchio inferiore, può essere inoltre utilizzato come una lampada UV-C manuale, ideale per sterilizzare oggetti di grandi dimensioni (come per esempio la tastiera del computer).

Prezzo: da 59,95

Il primo Swatch Pay

SwatchPAY! è il primo Swatch che permette di lasciare a casa il portafoglio e di pagare avvicinando l'orologio al lettore POS di bar, negozi e ristoranti sfruttando il pagamento contactless NFC.

Per effettuare una transazione, infatti, basta avvicinare l’orologio al POS e inserire il PIN della carta solo per le transazioni superiori a 25 euro.

L’associazione di una carta di pagamento all’orologio Swatch può avvenire in qualunque Swatch Store e può essere sospesa o riattivata in qualunque momento con un solo tap dal proprio smartphone o tablet tramite app abbinata.

Inoltre, come gli altri modelli Swatch, SwatchPAY resiste all’acqua fino a una profondità di 30 metri.

Un robot aspirapolvere che lava anche

Explorer Serie 60 è il nuovo robot aspirapolvere di Rowenta in grado di aspirare e lavare contemporaneamente i pavimenti di casa, grazie al sistema Aqua Force dotato di panno lavapavimenti, che garantisce un’azione 2 in 1 per risparmiare ancora più tempo.

Con i suoi 6 centimetri di altezza è in grado di raggiungere anche le zone più difficili e ostili, passando sotto i mobili bassi, per rimuovere facilmente polvere e allergeni.

E grazie al sistema di movimento Smart Exploration 4.0, il robot si prende cura di tutta la superficie della casa, garantendo una copertura ottimale: il giroscopio e i sensori a infrarossi consentono un movimento preciso, senza dimenticare la telecamera laterale ‘time to flight', che segue perfettamente il perimetro dei muri, e le due spazzole laterali, per pulire con cura anche gli angoli delle stanze.

La batteria di ioni di litio ad elevate prestazioni offre fino a 90 minuti di autonomia, avvalendosi inoltre della tecnologia di carica smart, che permette di ricaricare esclusivamente il necessario per riprendere a pulire.

Explorer Serie 60 è compatibile con l’app gratuita Rowenta Robots disponibile su Play Store e Apple Store che permette di attivare la propria sessione di pulizia in un solo tocco ovunque e in qualsiasi momento.

E, per i più techy, Explorer Serie 60 è compatibile con Google Home e Amazon Alexa: basterà un semplice comando vocale per mettere in pausa, disattivare o far tornare il robot alla propria base di ricarica.

Prezzo consigliato di 449,99 euro.

Una cover super protettiva per Apple Watch

Time Glass è il vetro ibrido appositamente progettato per Apple Watch che assicura massima protezione contro graffi e urti e non altera la luminosità e la sensibilità del display.

Garantisce, inoltre, una copertura totale dello schermo grazie al design curvo, che si adatta perfettamente alla struttura del display e lo protegge da bordo a bordo.

Ultra-aderente e sottile, offre la massima conduttività e sensibilità al tatto.

Un microdrone per foto e video indimenticabili

AirSelfie e Nital presentano la nuova generazione di droni tascabili, perfetti per portare le proprie fotografie di viaggio a un livello superiore.

AIR PIX infatti permette di realizzare foto e video aerei in alta definizione, lasciando libere le mani e senza la necessità di collegare il dispositivo allo smartphone.

Grazie all’introduzione della funzione di volo autonomo “one-touch” Auto-Fly e della funzione Auto-Fly App-Free, AIR PIX - la aerial camera più piccola e leggera al mondo - si alza in volo autonomamente, inquadra l’utente, scatta selfie e video in alta definizione, e torna nel palmo della mano del proprietario, il tutto premendo solo un bottone.

E una volta fatto lo scatto o il video, li si può condividere sui canali social direttamente dalla app AirSelfie, modificando a piacimento il contenuto grazie a una suite di post produzione integrata.

Prezzo: AirPix di AirSelfie è disponibile in Italia a € 129,90 per la versione base e € 179,90 per la versione che include anche il powerbank.

Una serratura che si apre con lo smartphone

Nuki Smart Lock 2.0, è la serratura smart perfetta per gestire gli accessi di casa ovunque ci si trovi. Infatti è possibile aprire la porta da remoto e dare l’accesso agli ospiti, così da non dover prestare le proprie chiavi di casa.

Disponibile anche in bianco in limited edition, Nuki Smart Lock 2.0 trasforma lo smartphone in una chiave, sia in presenza (funziona con il Bluetooth: basta avvicinare il cellulare alla serratura per aprire la porta), sia a distanza (grazie al Nuki Bridge è possibile concedere un'autorizzazione continua o temporanea di accesso a terzi attraverso la propria applicazione, senza dover consegnare fisicamente le proprie chiavi a nessuno).

L’installazione è veloce e facilissima: basta applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e appoggiare la Smart Lock

2.0 sopra il cilindro della serratura. Tramite l’applicazione sullo smartphone, poi, si configura il prodotto seguendo la rapida guida e la serratura è pronta per essere usata.

Prezzo: Nuki Combo (Smart Lock+Bridge) 299€

Il nuovo Echo Dot (4ª generazione)

Echo Dot 4° generazione è il nuovo altoparlante intelligente con Alexa integrata.

Design sobrio e compatto, suono ricco, voci nitide e bassi bilanciati, rende possibile controllare (quasi) tutto solo con la propria voce.

Ascoltare musica, chiedere ad Alexa di raccontare una barzelletta, rispondere a una domanda o controllare il meteo: basta un Alexa! per controllare tutti i dispositivi smart per la casa e accendere luci, abbassare il riscaldamento o chiudere tapparelle e porta di casa.

Si può anche effettuare una chiamata senza usare le mani, chiamare un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annunciare a tutti che la cena è pronta.

È disponibile con o senza orologio luminoso.

Apple Watch series 6

Apple Watch Series 6, ancora più evoluto e in grado di aiutarci a restare non solo più in forma ma anche più in salute, è l'ideale non più solo per chi ha uno stile di vita attivo (o vorrebbe averlo), ma anche per chi vuole avere un'attenzione costante alla propria salute.

** Cosa sapere di Apple Watch series 6 **

Tra le altre nuove feature, infatti, se ancora qualcuno non si ricordasse di lavare le mani di frequente, ora ci pensa Apple Watch a farlo per noi, con un alert quando è ora di andare al lavandino e un timer di 20 secondi per essere sicuri di lavare via tutti i batteri.

Inoltre, i tecnici di Apple sono riusciti a trovare un modo per far sì che Apple Watch Series 6 riesca a misurare l'ossigenazione del sangue in pochi secondi, permettendo così a chi lo indossa di correre ai ripari appena dovesse rilevarsi necessario farlo.

Tra le novità, poi, due nuovi colori, che si aggiungono alle versioni argento, space gray, oro e alluminio: un nuovissimo blu e una cassa rosso (PRODUCT)RED.

Degli occhialini da nuoto intelligenti

Gli Smart Swim Goggles sono degli occhialini da nuoto intelligenti con display trasparente per visualizzare le metriche in tempo reale durante il nuoto.

È possibile registrare e visualizzare 12 statistiche personalizzabili, tra cui tempi parziali, frequenza/conteggio delle corsie, cadenza per 100, distanza, calorie, frequenza cardiaca e altro ancora.

Disponibile nella vetrina Amazon Launchpad.

Chromecast con Google TV

Chromecast con Google TV è un dispositivo per lo streaming che permette non solo di rendere smart la propria tv, ma di portare l'intera gestione della casa sulla propria tv.

Come? Basta tenere premuto il pulsante dell'Assistente Google sul telecomando e pronunciare: «Fammi vedere una serie di fantascienza», «Abbassa le luci», «Fammi vedere la telecamera della porta d'ingresso», «Imposta la temperatura a 24°».

Con il nuovo telecomando con controllo vocale, infatti, si può controllare la TV o la soundbar, regolare il volume o cercare i propri programmi preferiti usando solo la voce.

In più, rende possibile trasmettere foto, video, musica e tanto altro direttamente da telefono, laptop o tablet.

O connettendo Chromecast ad altri speaker in casa ascoltare musica sincronizzata in diverse stanze.

Tre colori disponibili: bianco ghiaccio, pesca e azzurro cielo (questi ultimi due in esclusiva su Google Store)

Prezzo: 69,99 euro

Per funzionare ha bisogno di una TV con porta HDMI, una rete WiFi e una presa di corrente nelle vicinanze.

Una bilancia smart

Che sia per mantenersi in forma o per prepararsi a una competizione, pesarsi sulla bilancia è un gesto del tutto comune che, però, può rivelare molto di più del proprio peso corporeo.

La nuova bilancia smart Index S2™ di Garmin, per esempio, è in grado di fornire indicazioni approfondite su diversi dati biometrici, tra cui la percentuale di grasso corporeo, il BMI, la massa muscolo scheletrica, massa ossea e percentuale di acqua corporea, utili per avere un quadro generale sullo stato di forma complessivo del proprio corpo.

E tramite connessione Wi-Fi si sincronizza automaticamente con l’app Garmin Connect™ per visualizzare sullo smartphone tutte le informazioni dettagliate sul proprio stato di forma fisica.

Disponibile in bianco e nero ha un prezzo consigliato di 149,99 euro.

Dei guanti da sci riscaldati

I guanti da sci riscaldati sono in pelle morbida pelle di agnello resistente all'acqua e antivento.

All' interno, uno strato riscaldato inserito tra uno strato morbido di pile traspirante e uno di cotone isolante.

Il nuovo Nest Audio di Google

Nest Audio è il nuovo speaker griffato Google con una qualità del suono più evoluta e performante che mai.

Grazie all'intelligenza del suo software, infatti, Nest si regola automaticamente in base a ciò che si ascolta, che si tratti di musica o di una risposta dell'assistente virtuale che risponde all'ehi Google in modo da ottimizzare la fruizione di ogni tipo di audio.

E con tre microfoni nascosti sotto la scocca, rispetto al passato è migliorata anche la capacità di ascolto delle richieste, che ora funziona alla perfezione anche se c'è in sottofondo la televisione alta.

Per chi ha già in casa uno speaker Google Home o Nest Mini, Nest Audio può funzionare da dispositivo centrale dell'impianto audio domestico per riprodurre lo stesso brano contemporaneamente su tutti gli apparecchi.

Disponibile in due colori, grigio chiaro e antracite.

Prezzo: 99,99 euro

Un eReader di ultima generazione

Kobo Nia è l'ultimo arrivato nella famiglia di eReader di Rakuten Kobo.

Compatto e facile da usare, include caratteristiche che normalmente contraddistinguono dispositivi di fascia alta, ma a un prezzo conveniente.

Il nuovo device è infatti dotato di tecnologia ComfortLight per una migliore lettura notturna, uno schermo da 6" Carta E Ink antiriflesso, 8 GB di memoria e una batteria da 1.000 mAh, che rende possibile leggere i propri libri per settimane con una sola carica.

Il tutto in 172 grammi, che lo rendono uno dei dispositivi più leggeri sul mercato, e ideale per portarlo sempre con sé.

Prezzo: 99,99 euro

Una maschera da sci che si adatta automaticamente alla luce

Electra è la prima maschera elettronica senza batteria che adatta la luminosità della lente alla luce ambientale in pochi centesimi di secondo.

La maschera, realizzata dall'azienda italiana Out Of, è composta da una piccola cella fotovoltaica che alimenta un'elettronica proprietaria e uno speciale film LCD.

Il chip lavora in continuazione per modulare la luminosità del film LCD in base alle condizioni di luce, permettendo di dimenticarsi il cambio lente, la ricarica delle batterie o qualsiasi altra scocciatura. Se ne occupa Electra.

Come funziona: la luce alimenta la cella fotovoltaica che produce energia, l'energia prodotta allo stesso tempo alimenta l'elettronica e gli "dice" quanta luce c'è.

In pieno sole la lente si scurisce al massimo, arrivando ad avere una trasmissione di circa il 18% (S3).

Con un' illuminazione anche venti volte inferiore il vostro occhio cercherà di adattarsi, ma ci metterà una decina di secondi, e in questo tempo potreste aver percorso anche 200 metri senza vedere correttamente la forma del terreno.

Electra invece raggiunge una luminosità adeguata alle nuove condizioni in pochi centesimi di secondo, risparmiando all'occhio l'affaticamento e permettendovi di vedere i metri immediatamente successivi al cambio di luce.

Prezzo: 429

Un purificatore dell'aria per eliminare i batteri da casa

Flow A3 di Electrolux è un purificatore dell'aria che elimina fino al 99,99% di batteri nocivi dall'ambiente domestico.

Dotato di un filtro multistrato in grado di catturare le polveri più sottili, i pollini, gli allergeni e altri irritanti, intrappola anche gli odori sgradevoli rendendo l’aria immediatamente più pulita e salubre.

Per un monitoraggio continuo e preciso della qualità degli ambienti, il sistema PureSense misura i livelli di inquinamento mostrandoli in tempo reale e regolando automaticamente il flusso d’aria.

Pratico e leggero, Flow A3 rende gli ambienti più sani senza fastidiosi rumori. Per dormire serenamente, infatti, è sufficiente impostare la modalità Sleep e il purificatore continuerà a funzionare con una rumorosità di soli 26 dB(A).

Foto di apertura di Alex Knight on Unsplash