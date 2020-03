Gli addominali a casa possono avere ottimi risultati se eseguiti con costanza. Ecco 5 esercizi per pancia piatta e punto vita più sottile

Fare addominali a casa è più facile a dirsi, soprattutto se si vogliono ottenere dei risultati che valgano lo sforzo.

Gli addominali, soprattutto nelle donne, non sono così semplici da allenare in modo corretto. Basta assumere la postura sbagliata per vanificarne il successo o per rischiare di farsi male, al collo o alla schiena.

Ecco perché spesso l'allenamento migliore è quello che mette in funzione tutte le fasce muscolari contemporaneamente con dei movimenti completi che attivino i muscoli dell'addome in modo naturale.

** Le migliori app per allenarsi a casa **

Lavorare sul core, ovvero sull'intero busto (per dirla in parole povere) permette di ottenere pancia piatta e punto vita più sottile molto più che non facendo singoli movimenti come può essere il sit up.

** 10 esercizi da fare a casa per tenersi in forma in 15 minuti al giorno **

Dunque, un allenamento ideale si compone di movimenti che riescano ad attivare più muscoli possibili.

Come prova che questa teoria sia giusta vi bastano le super modelle di Victoria's Secret?

Ecco 5 esercizi che fanno gli Angeli di Victoria's Secret spiegati in un video tutorial su YouTube da Robert Brace, il personal trainer che ne allena la gran parte.

Bastano 10/15 ripetizioni per ogni esercizio per un circuito completo che, se seguito con regolarità, assicura risultati sorprendenti.