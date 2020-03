Chiamate gli amici e prendere i popcorn, con Netflix Party si possono vedere film e serie tv insieme, restando ognuno a casa sua: ecco come funziona

Netflix Party, se vi mancano le serate in compagnia davanti alla tv, è un ottimo surrogato.

Tra quarantena e distanza sociale, infatti, non vediamo l'ora di uscire di casa e rivedere gli amici. Ma anche solo poterci mettere sul divano con le persone che amiamo e guardare la tv insieme a loro in questo momento sembra un miraggio.

Per fortuna Netflix viene in nostro soccorso con una nuova funzione che permette di guardare film e serie tv insieme ad amici, fidanzati lontani e genitori, restando ognuno a casa sua, Netflix Party, appunto.

Cos'è Netflix Party

Netflix Party è un'estensione gratuita che consente di guardare contemporaneamente Netflix insieme.

Disponibile esclusivamente per coloro che utilizzano Google Chrome come browser, Netflix Party è un componente aggiuntivo che consente agli utenti di guardare insieme (ma in remoto) film e programmi preferiti con gli amici, nonché di parlarne in una chat.

Il servizio è completamente gratuito, quindi è un'ottima soluzione per stare a contatto con gli amici, anche se non potete vedermi realmente.

(Netflix Party in realtà esiste da almeno il 2015, ma è in questo periodo di quarantena per il coronavirus che è diventato uno strumento più popolare, per divertirsi con gli amici anche se non si è insieme).

Come funziona Netflix Party

Usare Netflix Party è facile e immediato.

Prima di tutto bisogna andare sul sito web netflixparty.com, scaricare e installare l'estensione sul proprio pc. Per controllare che l'installazione sia stata fatta con successo, gli utenti dovrebbero vedere l'icona NP situata accanto alla barra degli indirizzi.

Dopo basta aprire Netflix e scegliere qualsiasi film o serie tv da vedere, creare un party cliccando sull'icona NP e condividere il link con gli amici.

I vostri amici, per unirsi alla visione, dovranno aprire il link che li reindirizzerà direttamente su Netflix e poi cliccare a loro volta sull'icona NP.

Buona visione!