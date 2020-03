Tinder è una famosa app di dating che può davvero aiutarvi a trovare l’anima gemella. Non ci credete? Vi diamo 3 validissimi motivi per provarci

Per molti anni siti di incontro e in seguito le app di dating sono stati considerati come un ritrovo di persone sfortunate che non sono riuscite a trovare l’amore nella vita reale.

O, al contrario, di persone in cerca di avventure temporanee (o estemporanee).

In pochi ammettevano di usare Tinder per timore di essere giudicati.

Oggi - per fortuna - è tutto cambiato.

Tinder è considerata una piattaforma di scambio e di possibile incontro del fidanzato ma anche di nuove amicizie. Nel tempo è diventata una delle tante modalità di conoscere persone nel territorio che hanno vite compatibili con i nostri interessi.

E questo ha fatto sì che ora sia davvero possibile trovarci la propria anima gemella.

Ma non solo: usare una app di incontri e mettervici in gioco vi potrebbe aiutare a gestire i rapporti anche nella vita offline.

Ecco perché.

(Continua sotto la foto)

Aumenterete esponenzialmente le possibilità di conoscere persone nuove

Tinder viene usata da cinquanta milioni di utenti in tutto il mondo e anche molte celebrity - anche se spesso in incognito - ne sfruttano le potenzialità.

Funziona in modo da filtrare le persone che vi possono interessare impostando l’età e l’area territoriale in cui volete trovarle.

Inoltre potranno contattarvi solo le persone alle quali avete messo il cuore di apprezzamento e solo se lo mettono a loro volta.

Questo vi permetterà di selezionare realmente le persone con cui prenderete contatto, ma di allargare in modo esponenziale le vostre possibilità di conoscere persone nuove rispetto a quelle che avreste limitandovi al mondo off line.

Vi servirà per capire cosa cercate e cosa non vi piace

Anche se non doveste trovare (subito) l'uomo della vostra vita su Tinder, potrete comunque sfruttarla per capire di cosa avete bisogno e cosa invece proprio non volete.

Il modo in cui deciderete di presentarvi - quali foto, quante, che tipo di descrizione metterete di voi - e i parametri che sceglierete per la ricerca - fascia d'età e area geografica in primis, ma anche poi criteri di scelta per lo swipe a destra o sinistra, vi obbligheranno a farvi chiarezza su quello che siete e quello che cercate.

Sono questioni che faremmo bene ad avere chiare anche nella vita reale, ma sulle quali raramente ci soffermiamo.

Farete pratica di corteggiamento

All’inizio potete prenderlo come un gioco. Guardate le foto di possibili partner, mettete il cuoricino, scorrete o soffermatevi.

Poi cominceranno ad arrivarvi i primi feedback positivi, potrete iniziare una conversazione e approfondire la conoscenza. Non aspettate che siano per forza gli altri a scrivere, potete iniziare voi senza aspettative ma con buoni propositi.

Tutto questo movimento aumenterà la voglia di mettersi in gioco.

E soprattutto vi permetterà di fare pratica di tutte quelle dinamiche relazionali che magari avete accantonato, perché arrivate da una storia lunga o magari perché al contrario non avete una relazione da tempo.

Non vi costerà niente e vi porterà a vivere nuove esperienze.