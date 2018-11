La fantastica signora Maisel Ambientato nella New York di fine anni ’50: Midge è una casalinga ebrea dell’upper-class dedita al marito che, con scarso successo, tenta una carriera da stand up comedian. Quando l’uomo la lascia per la sua segretaria, Midge si ubriaca e sale sul palco del comedy club dove si esibiva il marito, lanciandosi in una esilarante performance sulla sua situazione sentimentale. Arrestata per i suoi modi scurrili, una volta fuori dal carcere viene raggiunta e incoraggiata a coltivare il suo talento per la risata da Susie, la proprietaria del club. Il 5 dicembre 2018 inizia la seconda stagione.

Homecoming Julia Roberts è protagonista di questa serie thriller nata dall’abile penna del creatore di Mr. Robot Sam Ismael. Nelle sue dieci puntate da circa mezz’ora l’una - perfette per un binge watching da weekend - si snoda la storia di Heidi Bergman, tra un passato di consulente presso Homecoming, un centro di supporto per soldati di ritorno da missioni di guerra, e un presente da cameriera in una tavola calda che sembra non ricordare nulla di quella precedente esperienza. Cosa è accaduto? Quando un agente del Dipartimento della Difesa si presenta da lei per un’indagine in corso, Heidi capisce che è arrivato il momento di ricostruire cosa sia successo durante quegli anni.

The Romanoffs La nuova serie antologica del creatore di Mad Men Matthew Weiner racconta attraverso otto episodi le avventure dei discendenti immaginari della nobile famiglia russa decaduta in seguito alla rivoluzione d’ottobre dei primi del Novecento. Ogni episodio è un piccolo film a sé stante: ci porta in un luogo diverso del mondo, a personaggi e situazioni che cambiano di puntata in puntata. Le difficili relazioni umane e familiari tra i protagonisti sono il fil rouge narrativo di questa serie, splendidamente interpretata da attori del calibro di Aaron Eckhart, Corey Stoll, Marthe Keller, John Slattery e molti altri.

The Terror Serie antologica prodotta tra i tanti anche da Ridley Scott, The Terror sviluppa un dramma storico introducendo elementi di paura. La prima stagione - 10 episodi - è tratta dal romanzo di Dan Simmons e racconta la scomparsa di due navi, la HMS Erebus e la HMS Terror, partite nel 1846 per cercare il famoso passaggio a nord dell’Atlantico e mai tornate. La seconda stagione è in lavorazione e probabilmente sarà ambientata durante la Seconda guerra mondiale nei campi in cui venivano internati i soldati giapponesi affetti da paranoia.

The Man In The High Castle Arrivata alla sua terza stagione, la serie tratta dal romanzo di Philip K Dick (in Italia pubblicato col titolo La svastica sul sole) è ambientata in un universo distopico in cui le potenze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e dunque il mondo contemporaneo, compresi gli U.S.A., è diviso tra Germania nazista e Giappone imperialista. Una serie che per messa in scena, personaggi, intreccio e curiosità è ancora tra le più famose di Amazon Prime Video.

The Office Serie cult - qui nella sua versione americana - con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ed Helms e molti altri, il suo upload completo su Prime Video è stato festeggiato come un vero e proprio evento dai fan e da chi finalmente ha la possibilità di recuperarsela completa per un binge watching da lacrime agli occhi. Trasmessa originariamente su NBC dal 2005 al 2013, The Office racconta le vicissitudini di un gruppo d'impiegati intenti a non perdere il proprio posto di lavoro, mentre giornalmente risolvono beghe e intrighi da ufficio, oltre che essere vessati dallo humor fuori luogo del proprio capo (Steve Carell).

Forever Fred Armisen e Maya Rudolph sono Oscar e June, una coppia che vive una comoda, ma routinaria vita in California. Negli anni i due hanno saputo starsi accanto con affettuosa simbiosi decidendo di non avere figli e condividendo alcune passioni che, ovviamente, dopo un po' sono cadute nella noia. Quando June inizia a pensare di volere di più e per dare una ventata di novità alla loro relazione propone a Oscar un weekend in montagna al posto del solito lago, l’ignoto presenta loro il conto. Forever riflette sui pro e i contro delle relazioni lunghe una vita, sugli effetti che hanno in presenza e in assenza dell'altro nella vita del singolo. Fa ridere e piangere. E conferma l'immenso talento di Maya Rudolph.

Jack Ryan John Krasinski è la versione televisiva di Jack Ryan, eroe creato da Tom Clancy in una saga di romanzi che ha raggiunto il successo internazionale e che è già stata portata al cinema cinque volte. Jack Ryan è un analista della C.I.A. che, dopo essere riuscito a tracciare un grosso flusso di denaro appartenete a una pericolosa cellula del terrorismo mondiale, viene mandato contro la sua volontà a proseguire le ricerche sul campo. Viaggiando tra Europa e Afghanistan, Jack dovrà occuparsi della cattura di un noto terrorista che sta preparando un grosso attacco ai danni U.S.A. Una serie imperdibile per gli appassionati di spionaggio.

Crisis in Six Scenes Scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, Crisis In Six Scenes si svolge negli anni ’60 a New York, durante le proteste per la guerra nel Vietnam. Un evento che sembra sfiorare solo esternamente una coppia della classe media cittadina, fino al giorno in cui una strana ospite di orientamento radicale, si trasferisce a casa loro e tenta in tutti i modi di cambiare la loro prospettiva politica. Logorroica e divertente come nella migliore tradizione di Allen, la serie in sei puntate è interpretata anche da Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel ) e Miley Cyrus.

Fleabag Tagliente commedia britannica scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge con protagonista una over 30 cinica e sessualmente emancipata, che adora mettere in discussione qualsiasi tipo di relazione o situazione sociale condivisa e apprezzata dai più. Con una parlantina irrefrenabile e battute divertenti, Fleabag propone un modello femminile disincantato e strafottente di cui non potrete che innamorarvi. Attualmente è in lavorazione la seconda stagione.

I Love Dick Il romanzo di Chris Kraus è inscrivibile tra le opere di narrativa che più ha ridefinito la femminilità contemporanea grazie all’irriverenza con cui la sua autrice affronta, senza far ricorso a stereotipi, tematiche complesse come quelle amorosa e sessuale. I Love Dick si focalizza sulla vita di una coppia sposata, la cui esistenza viene sconvolta dalla conoscenza di un artista magnetico e rivoluzionario per cui la donna inizia a provare un’irrefrenabile attrazione. Nel cast: Kathryn Hahn (I sogni segreti di Walter Mitty, Revolutionary Road) e Kevin Bacon (Mystic River, Apollo 13, Sleepers).

The Looming Tower I fan delle storie di spionaggio internazionale stile Homeland non possono di certo perdere questa miniserie in dieci puntata basata sull’omonimo romanzo di Lawrence Wright. Fine anni ’90: The Looming Tower racconta di come la storica rivalità tra FBI e CIA possa aver inavvertitamente compromesso le indagini su Osama bin Laden e Al-Qaeda, non arrivando così a sventare la tragedia dell’11 settembre 2001. La serie ha un super cast: Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e Tahar Rahim.

Preacher Ideata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin, Preacher è tratta dall’omonima serie di fumetti, in un mix di horror, sovrannaturale e commedia. Jesse Custer (Dominic Cooper) è un giovane predicatore che predica senza molta soddisfazione in una piccola comunità del Texas. Quasi sul punto di perdere la fede, viene posseduto da una strana entità che gli fa sviluppare un potere molto pericoloso: farsi obbedire da chiunque lo ascolti. Affiancato dalla sua ex fidanzata e da uno strano vampiro alcolizzato, Jesse affronta un nuovo cammino di diffusione del Verbo.

Mozart in the Jungle Ideata dal fratello più ‘matto’ di casa Coppola, Roman, insieme al cugino Jason Schwartzman, a Alex Timbers e a Paul Weisz, Mozart In The Jungle racconta le avventure on e off stage di Rodrigo De Souza (Gael García Bernal), ex bambino prodigio oggi votato all'importante ruolo di giovanissimo direttore dell’Orchestra Filarmonica di New York. La serie, ormai alla sua quarta stagione, è ispirata alle stravaganti memorie di Blair Tindall, un oboista di alto profilo che suonò proprio alla Filarmonica.

Goliath Billy Bob Thornton (Fargo - la serie, Monster’s Ball, L’uomo che non c’era) è Billy McBride, uno dei migliori avvocati della California, anche se sempre al verde e con seri problemi d'alcolismo. Nel corso delle due stagioni realizzate a oggi di Goliath, Billy si trova ad affrontare alcuni casi molto impegnativi: nella prima accetta d’intentare causa per omicidio colposo contro il cliente più facoltoso dello studio legale che ha contribuito a creare, mentre nella seconda affronta un caso di duplice omicidio. Una serie d’indagine molto appassionante, con un ottimo cast.

Mr. Robot Elliot (Rami Malek) è un giovanissimo informatico di New York che lavora come esperto di sicurezza. Sociopatico e dipendente da morfina, Elliot vive in un costante stato di ansia che gli provoca allucinazioni. Per questo preferisce il rapporto coi computer a quello con gli esseri umani, su cui però adora scovare i segreti più torbidi e intimi attraverso vere e proprie operazioni di hackeraggio. Per il suo talento viene notato e avvicinato da Mr. Robot, un misterioso anarchico-insurrezionalista, che lo invita nella sua fsociety: un gruppo di hacker che si propone di liberare l’umanità dai debiti con le banche, smascherando i veri corruttori.