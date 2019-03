Venire bene nei selfie è possibile ma non immediato: per riuscirci ci vogliono pazienza e qualche trucco. Ecco come riuscirci copiando i segreti delle star

Per ogni selfie pubblicato sui social ne abbiamo scattati in media almeno 10 di cui non siamo rimasti soddisfatti.

Questo perché venire bene nei selfie è possibile, ma non immediato - non senza mettere in atto qualche accortezza e con un po' di pazienza perlomeno.

La vicinanza della fotocamera, infatti, rende necessari dei piccoli ma fondamentali accorgimenti per ovviare quella parziale deformazione di ripresa quasi impossibile da eliminare e le imperfezioni di pelle e incarnato che le fotocamere sempre più potenti non nascondono, anzi.

Detto questo non c'è da disperare, basta seguire queste 9 regole rubate alle star.

Non avrete (quasi) bisogno di filtri.

Scattate dal profilo migliore

Per ottenere un selfie che non passi inosservato bisogna innanzitutto trovare l'angolazione giusta per il proprio viso, quella che evidenzia i punti di forza e nasconda le piccole imperfezioni.

Quella che funziona per (quasi) tutti è:

viso leggermente di profilo (scegliendo il proprio lato migliore), cellulare poco più in alto degli occhi.

In questo modo gli occhi sembrano più grandi, l'ovale più definito e lo sguardo sembra ammiccare.

Utilizzate la fotocamera sul retro

Gli smartphone sono dotati di due fotocamere, una sopra lo schermo, una sul retro.

Nonostante sia indubbiamente più comodo utilizzare la prima, che permette di guardarsi mentre si è in posa, non sempre questa si rivela una scelta azzeccata.

Quella sul retro, infatti, ha sempre una risoluzione di gran lunga migliore.

Allenatevi per capire come ruotare il telefono per centrarvi, ma concedetevi la fotocamera principale.

Attenzione allo sfondo

Quando decidete di farvi un selfie dovete fare attenzione a ogni dettaglio.

Non importa solo venire bene, vanno considerati anche tutti gli elementi in secondo piano.

Troppo spesso, infatti, si sottovaluta il contorno, l'ambientazione.

Un selfie con alle spalle il mare è di gran lunga più bello di uno realizzato in bagno, magari con il wc dietro.

Cercate la luce giusta

Julia Roberts in un'intervista di qualche tempo fa aveva detto che il segreto della sua bellezza era farsi amico il tecnico delle luci.

Una frase detta per scherzo, ma che nasconde un'innegabile verità: che si tratti del sole o delle lampadine l'illuminazione è fondamentale per la buona riuscita di un selfie.

«Le luci sono fantastiche per nascondere i tuoi difetti e sottolineare i tuoi punti di forza», insegna Kim Kardashian, che si vocifera non esca di casa a mezzogiorno perché la luce del sole verticale mette in risalto troppi difetti.

I selfie allo specchio

Secondo alcuni bisognerebbe evitare di pubblicare foto davanti allo specchio, in realtà in molti ne fanno gran uso.

A quel punto, più grande è meglio è, per cercare di inquadrare l'intera figura.

I vantaggi sono molteplici: riuscire a scegliere la posa migliore, l'angolazione giusta e poter sfruttare ulteriormente il gioco di luci.

Non fate affidamento sui filtri

Vanno bene i filtri e il fotoritocco, ma se volete scattarvi un selfie che venga bene preoccupatevi prima di tutto di star bene voi.

È controproducente cercare di coprire le imperfezioni usando qualche App di ritocco, già che assicura un risultato di gran lunga migliore fondotinta e un po' di fard sulle guance.

Prima di scattare sistematevi i capelli, aggiustate il lucidalabbra, controllate di non avere il mascara sbavato.

Sembrano piccolezze, ma una volta scattate sono in grado di fare la differenza tra un selfie venuto così e così e uno da pubblicare.

Le facce buffe

Anche in fatto di selfie è importante non prendersi troppo sul serio. O almeno, non sempre.

Non a caso le star, nonostante la loro bellezza, non perdono occasione per giocare.

Lasciate perdere le pose da Zoolander e trovate un'espressione che vi rappresenti.

Attenzione al ritocco

È consigliabile sempre editare la foto prima di pubblicarla.

Questo significa scegliere i filtri migliori per dare alla foto dei giochi di luci, ombre e colori in più.

L'importante è non esagerare. Meglio apparire con qualche chilo in più che non artificialmente magri.

E poi il fotoritocco eccessivo è facile da smascherare. (Più in basso trovate una gallery che lo dimostra).

Controllate il risultato finale

Prima di caricare la foto sui social network, ricordatevi sempre di controllare bene che tutto sia a posto: l'espressione del viso, i colori, i dettagli sullo sfondo.

Anche le star esperte di selfie danno sempre un'ultima occhiata prima di condividere le immagini con i fan.

La stessa Kim Kardashian ha ammesso che solitamente scatta centinaia di foto prima di trovare quella giusta.

E se sulla questione Photoshop e ritocchi non foste convinti, ecco gli errori peggiori delle star.

I peggiori errori delle star con Photoshop Lindsay Lohan esagera con Photoshop In questa foto è evidente come Lilo abbia calcato troppo la mano col programma di ritocco. Basta guardare la linea della porta alle sue spalle all'altezza di gambe e fondoschiena: una bella curva che da un lato ha snellito la coscia e più in alto ha arrotondato il lato B. Non solo, anche l'altra gamba sembra eccessivamente magra, soprattutto nella curva dietro il ginocchio. Un vero disastro.

Il selfie sospetto in bagno Già tempo fa Lindsay era stata pizzicata a utilizzare Photoshop in altre situazioni. In questo caso basta osservare la disposizione delle boccette sullo sfondo, all'altezza della pancia. Un'inclinazione che sfida le leggi della fisica.

Le gambe di Beyoncé Queen Bey è famosa per le sue curve, ma lei - a quanto pare - non sempre ne va fiera. Ecco perché in alcuni casi è ricorsa al foto-ritocco. Come in questa immagine in cui le gambe appaiono snelle, ma in modo poco naturale.



Le gambe di Beyoncé, capitolo secondo Ad essere sinceri la regina dell'R'n'B si è lasciata prendere la mano più volte per modificare le foto. Qui il ritocco è evidente grazie alle scale sullo sfondo.

L’incomprensibile ritocco di Miranda Kerr Sembra incredibile, ma anche una modella dal fisico statuario come Miranda Kerr è caduta nella tentazione di modificare le sue foto. Questo è uno degli scatti che più ha fatto discutere. Ma non finisce qui...

Il lupo perde il pelo ma non il vizio Quando Miranda ha pubblicato questa foto si è gridato allo scandalo. Il foto-ritocco è evidente dal mobile alle sue spalle. In molti hanno criticato la modella, accusandola di lanciare un messaggio sbagliato alle giovani che la seguono incentivandole all'anoressia.



Il tappeto traditore Altra immagine, altro foto-ritocco. Anche in questo caso inutile. Per allungare e snellire fianchi e gambe Miranda ha perso di vista le linee della moquette, che hanno smascherato il trucco.

Il braccio invisibile Su Vogue Russia fanno di meglio, e riescono a far sparire direttamente il braccio.

Il braccio di Paris Hilton Non sapessimo dell'esistenza di Photoshop ci sarebbe da preoccuparsi per il braccio della bionda ereditiera, palesemente malformato solo per togliere qualche millimetro di pelle.



Le gambe di Fergie Magre e tornite… Ma Fergie ha davvero due gambe così diverse una dall'altra?

Occhio al pavimento Una regina dei selfie come Kim Kardashian non può non essere maestra nell'uso di Photoshop. Qui, però, si lascia prendere la mano per appiattire la pancia a discapito del pavimento che subisce una deviazione di percorso.

La gamba con i pixel di Kylie Da brava sorella minore anche Kylie Jenner, come Kim Kardashian non rinuncia al foto-ritocco. Esagera un po', però, e viene smascherata dalle linee anomale delle sue gambe



Gli addominali di Britney Spears La reginetta del pop ha sempre avuto alti e bassi con la bilancia. In questo caso sfoggia un fisico invidiabile con tanto di tartaruga. Peccato che sia palesemente disegnata.

Il fianco di Adam Levine Su Vogue Russia Adam Levine ha addirittura perso un pezzo di tronco...

Il fianco di Demi Moore Fin troppo evidente l'errore commesso dal grafico di W, che ha fatto sparire un pezzo di fianco a Demi Moore, creando un salto innaturale con la gamba.



Lo specchio traditore di Kate Winslet Quando si ritocca, lo si deve far bene. Per esempio stando ben attenti a non farsi smascherare da uno specchio sullo sfondo. La foto è comparsa su GQ nel 2009.

Il braccio di Kristen Stewart Dov'è finito il seguito del braccio?

Il braccio di Avril Lavigne Qualcosa non quadra anche sul braccio destro di Avril Lavigne. Che va bene avere le braccia sottili, ma qui è un po' troppo inverosimile.



Il figlio immaginario di Brad Brad Pitt e Angelina Jolie portano a passeggio due figli e una mano di troppo.

Il braccio di Zac Efron Va bene i muscoli, ma qui sembra che un alieno si stia muovendo nel suo bicipite.

Taylor Swift (?) Dovrebbe essere Taylor Swift, ma sembra più che altro una brutta proiezione di come potrebbe diventare tra vent'anni se facesse abuso di chirurgia plastica.



Il piede di Kylie Minogue Grande contorsionista, Kylie Minogue. Oppure le hanno fatto sparire un piede con Photoshop.

Il seno di Kerry Washington Questa donna ha la quinta o la prima?

Il polso di Carrie Underwood Curiosa la piega innaturale che Carrie Underwood riesce a dare al polso (lunghissimo) che si ritrova.



