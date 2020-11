Non è facile vedere il bicchiere mezzo pieno durante questa seconda quarantena, ma abbiamo trovato 8 modi per restare di buon umore nonostante tutto

Una nuova quarantena significa avere di nuovo accesso limitato ad amici e familiari, niente bar, ristoranti, palestre o negozi per alcune settimane - e chissà quanto a lungo.

Con l'inverno alle porte, i giorni più corti e bui, e il Natale che rischia di essere cancellato, è comprensibile trovare le cose particolarmente difficili e sentirsi giù di morale.

Ed è più che naturale in quarantena sentirsi instabili e ansiosi. Nonostante ciò, però, è fondamentale rimanere fiduciosi e positivi per il futuro; anche se in questo momento un secondo lockdown può sembrare una sfida insormontabile.

Abbiamo ascoltato il parere di diversi psicologi e raccolto 8 modi per rimanere positivi in questo momento difficile.

Eccoli.

Come restare di buon umore in quarantena

1. Organizzate la giornata in quarantena come fareste con un giorno normale

Il dottor Paul McLaren, psichiatra e direttore medico presso l'Hayes Grove Hospital Priory nel Kent (UK), ha sottolineato l'importanza della struttura quotidiana per mantenere alto il morale in un momento difficile.

«Routine, routine, routine - ha detto - Cercate di pensare a quali erano gli elementi chiave della vostra vita prima della situazione attuale: lavoro, interazione sociale (sia formale che informale), gioco, intimità, cura degli altri e faccende domestiche. Provate a trovare un nuovo equilibro che funziona per voi».

McLaren ha poi aggiunto che coloro che vivono con altre persone potrebbero potrebbero trovare utile fare un piano settimanale insieme per «dividere i compiti quotidiani nel modo che meglio si adatta a voi come individui».

2. Alzate il volume della musica

Elissa Makris, una psicologa aziendale presso la piattaforma del benessere Thrive, è una grande fan dell'importanza dell'ascolto musicale, e cita studi che mostrano l'impatto di questa pratica sul miglioramento dell'umore e persino sulla diminuzione dei sintomi depressivi e dei livelli di stress.

«Prestate attenzione alla connessione mente-corpo quando ascoltate la vostra musica preferita - spiega la dottoressa - Noterete che spesso vi fa venire voglia di muovervi e ballare, il che incoraggia il rilascio di endorfine e serotonina (un ormone che stabilizza l'umore e aumenta la sensazione di benessere)».

Inoltre: «La musica può essere usata anche per la meditazione. Concentrando la vostra attenzione sul ritmo e sul battito sposterete immediatamente la mente dai pensieri e dalle emozioni negative, dandovi una visione complessivamente più positiva».

3. Disconnettetevi da internet

La dott.ssa Martina Paglia, psicologa e fondatrice di The International Psychology Clinic, mette in guardia contro l'uso eccessivo dei social media e del web più in generale: «Navigare in Internet tutto il giorno può aiutarci a rimanere occupati e combattere la noia, ma l'uso eccessivo e negativo può anche rafforzare il nostro stress e l'ansia».

«Guardare continuamente notizie sulla pandemia o sui danni che ha causato potrebbe far perdere il controllo alla vostra ansia», avverte la psicologa, che quindi raccomanda di limitare il tempo che trascorrete ogni giorno sui dispositivi digitali e incoraggia gli utenti a fare pause regolari lontane dallo schermo.

4. Via libera al movimento

La psicologa Elissa Makris sottolinea il valore dell'esercizio fisico per aumentare i sentimenti di positività. Che si tratti di una lezione HIIT online, un allenamento con la vostra fit influencer preferita o semplicemente una passeggiata intorno all'isolato, è risaputo che l'esercizio fisico aumenta le endorfine e migliora l'umore.

«Fare esercizio vi aiuterà a sentirvi più energici per la giornata in quanto fa accelera il battito cardiaco e stimola la circolazione dell'ossigeno in tutto il corpo, facendovi sentire più svegli».

5. Praticate atti di gratitudine

Il Greater Good Science Center dell'Università di Berkeley ha pubblicato un uno studio che ha rafforzato la ricerca esistente sull'impatto positivo della gratitudine sulla vita quotidiana. Ciò include un aumento dell'umore e della felicità, una maggiore soddisfazione, un miglior sonno e una maggiore resilienza. Sembra fantastico, vero?

Iniziare a praticare atti di gratitudine nella vostra vita semplicemente annotando alla fine della giornata tre cose per cui vi siete sentite felici. Così facendo acquisterete un maggiore senso delle cose per cui dovete essere grati durante questo momento difficile.

6. Trovate il giusto equilibrio tra la vita privata e il lavoro

Il passaggio dall'ufficio allo smart working può essere difficile per alcuni: «È fondamentale riconoscere l'importanza del nostro equilibrio tra lavoro e vita privata - afferma Cheryl Lythgoe, direttore del Benenden Health - Se permettiamo che queste linee siano sfumate, corriamo il rischio di non spegnerci mentalmente e fisicamente».

«Quando si lavora da casa, è necessario mantenere le normali ore e pratiche di lavoro ove possibile; prepararsi per il lavoro come di consueto, fare pause regolari, programmare una pausa pranzo e assicurarsi che tutte le attività legate al lavoro siano terminate al termine della giornata lavorativa».

E ancora: «Se possibile, posizionate la vostra postazione di lavoro lontano dallo spazio dove vi rilassate e ricordatevi di spegnere qualsiasi device relativo al lavoro alla fine della giornata».

7. Restate in contatto con i vostri cari

Tutti gli psicoterapeuti sono d'accordo e riconoscono l'importanza che i nostri cari hanno sull'umore e sulla nostra positività.

«È fondamentale rimanere in contatto, creare una bolla di supporto, se possibile, e assicurarsi di ottenere il massimo dalle comunicazioni online. Segnate sul calendario le prossime chiamate con i vostri cari, organizzate uno Zoom settimanale con gli amici, e cercate eventi che vi piacciono nella comunità virtuale».

8. Provate qualcosa di nuovo

Nessuno si aspetta che iniziate a scrivere un romanzo durante questo lockdown, ma avere un nuovo progetto su cui concentrare l'attenzione può cambiare le carte in tavola.

Kirsty Lillie, specialista in salute mentale, afferma: «Lavorare a un progetto può essere un ottimo modo per aggiungere struttura e realizzazione a un periodo potenzialmente scoraggiante chiusi in casa. Provate nuovi corsi online o semplicemente leggete i libri che avete sul comodino da non si sa quanto. Che si tratti di cucinare, disegnare o iniziare un progetto fai-da-te che avete sempre rimandato, usate questo tempo per fare quelle cose che solitamente non avete mai tempo di fare».

Ma attenzione, deve essere qualcosa di divertente: non esercitate troppa pressione su voi stessi per ottenere risultati non realistici.

