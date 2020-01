I passatempi che potrebbero diventare remunerativi sono tanti. Ecco come diventare ricchi facendo fruttare gli hobby che (forse) già avete

Gli hobby sono una cosa bellissima già di per sé, se poi si riesce a trasformarli anche in qualcosa di remunerativo meglio ancora.

Quali sono i passatempi monetizzabili che attraverso i social (e non solo) potrebbero farvi guadagnare bene?

Ecco la top ten degli hobby con cui arrotondare facendo qualcosa che vi piace.

(Continua dopo la foto)

Guadagnare con l'uncinetto

Il crochet è una garanzia. L’uncinetto non solo vi salverà in innumerevoli occasioni, permettendovi di fare regali handmade alle amiche molto apprezzati e alla moda, ma può diventare una fonte di guadagno.

Su Etsy così come su Depop e su tantissimi altri siti e app specializzati in compravendita di creazioni fatte a mano potrete vendere qualsiasi cosa.

Borsette, cuffie, sciarpe, top, addirittura bikini all’uncinetto. Ma anche le cose più basic - tipo le presine per le pentole - andranno a ruba.

Modellare la carta

A partire dalla millenaria arte dell’origami imparare a piegare la carta vi permetterà di realizzare quasi qualunque cosa, dai bijoux ad agende e quaderni.

Il top sarebbe partire proprio dalla creazione della carta: basta prendere della carta di giornale e dei ritagli di qualsiasi tipologia di cellulosa, metterli a macerare in una bacinella piena d’acqua e lasciarli riposare a lungo.

Non appena la carta si sarà disciolta, creando una morbida polpa, si dovrà frullare il tutto e distendere poi la poltiglia ottenuta su un apposito telaio.

Una volta seccato il foglio, avrete una pagina di carta artigianale riciclata che sarà bellissima (e virtuosa in quanto ecosostenibile).

Potete aggiungere petali di fiori, semi, profumazioni e coloranti per personalizzare a piacere i fogli.

Su Etsy o nei mercatini di artigianato andranno a ruba.

Ceramica

Un altro passatempo potenzialmente redditizio è la ceramica.

Per creare vasi, piatti, scodelle e svuota-tasche di design potete scegliere tra l’argilla termoindurente (che non deve essere cotta ma si asciuga all’aria) oppure quella da cuocere ad alte temperature.

Diventare ceramisti optando per l'argilla che non necessita di cottura è molto facile: serve solamente un po’ di manualità, tanta creatività e pazienza (perché la creta asciughi ci vuole tempo).

Nel caso di argilla da cuocere ad alte temperature, invece, l’impegno è maggiore anche a livello di investimento iniziale.

Bisogna infatti procurarsi un forno apposito, il cui costo è molto elevato.

Però le soddisfazioni saranno tante e anche i ricavi se deciderete di iniziare a vendere le vostre creazioni. Le ceramiche artigianali sono infatti gettonatissime: da esporre nelle credenze, da appoggiare su mensile e tavoli ma anche da usare come stoviglie, i pezzi handmade hanno uno charme unico.

Riciclo creativo

Dalla cassetta delle mele che si trasforma in una mensola creativa per libri e ninnoli fino al bancale che muta funzione e diventa poltrona da esterno, tutto può essere reinterpretato in chiave riciclo.

Per darsi a questo hobby bisogna avere una buona dose di creatività innata. E soprattutto sapere guardare al di là delle apparenze: se in un vecchio scolapasta intravedete un vaso per fiori, allora il riciclo creativo è pane per i vostri denti.

Le vostre metamorfosi saranno benaccette ai mercatini così come su qualsiasi sito di vendita di prodotti fatti a mano per la casa.

Fotografia

La fotografia è ormai alla portata di tutti.

Se avete estro eccellente, un occhio buono e tanti soggetti che meritano, allora potete pensare di mettere in vendita le vostre foto.

Si stanno infatti moltiplicando i siti in cui basta caricare una fotografia per permetterne il download.

A pagamento: 12 dollari è ad esempio ciò che Scoop Shot paga a un autore per ogni foto scaricata.

Calligrafia

Dai biglietti da visita alle partecipazioni di nozze, se amate scrivere provate a decorare biglietti d’auguri, agendine, quadretti e via dicendo: su Etsy e Depop chi ha una buona mano va alla grande.

E sapete chi arrotondava scrivendo a mano partecipazioni di nozze? Meghan Markle in persona.

Se poi volete coniugare due trend del momento, ossia calligrafia e legno, procuratevi un pirografo con un set di punte ben assortite e sbizzarritevi scrivendo su legno.

Saponette

Per fare il sapone ci sono due modi: uno strong, partendo dal grasso e dalla soda caustica in stile Fight Club, e uno soft.

Partendo da una base preesistente, ossia pezzi di sapone di Marsiglia neutro, basterà grattarlo a scaglie per ricreare soap totalmente personalizzati nelle profumazioni, nelle colorazioni e negli emollienti aggiunti.

Potrete così fare un sapone al miele, all’olio extravergine di oliva o al burro di karitè. Aggiungendo anche chicchi di caffè, cacao in polvere, mandorle tritate…

A seconda delle proprietà e della funzione che volete assegnare alla tal saponetta (esfoliante con avena, idratante con latte etc.), si potranno scegliere “enne” combinazioni e varianti.

Mercatini e app di compravendita di artigianato accoglieranno il vostro bottino profumato a braccia aperte.

Scrivere digitalmente

Abbiamo citato prima la calligrafia come hobby che non è passato di moda nonostante la digitalizzazione. Ma un altro passatempo che potrebbe diventare remunerativo è proprio la scrittura digitale.

Aprire un blog o scrivere un eBook da mettere sugli store online potrebbe farvi arrotondare lo stipendio di molto.

Se siete particolarmente ferrati su un argomento potrete eccellere in entrambi i casi: il blog così come il libro digitale che tratta di un tema a voi caro (e quindi con cui avete dimestichezza) potrebbe essere la chiave del successo.

Provate a ritagliarvi una nicchia poco battuta.

Avete il pollice verde? Allora aprite un blog di garden design.

Siete minimal-addict e avete escogitato un metodo di decluttering da fare invidia a Marie Kondo? Provate allora a spiegarlo step by step in un eBook. Basterà poi caricarlo sugli e-store e guadagnerete il 70% della vendita.

Cake design

Le decorazioni dolciarie un tempo erano rivolte soprattutto ai più piccoli, oggi invece lo adorano tutti.

Dagli ormai celebri cupcake ai cookies, dalle donuts variopinte in stile Homer Simpson alle torte multistrato che sembrano cesellate e scolpite da Donatello, il cake design è a tutti gli effetti diventata una branca artistica.

Chi ha dimestichezza con la cucina e non tralascia mai il senso della vista per dare spazio solo al gusto è sicuramente un potenziale cake designer.

Questo hobby è un po’ meno facile da monetizzare perché per vendere prodotti alimentari ci vogliono certificazioni d'igiene e iter non semplicissimi. Tuttavia se doveste scoprire un talento pazzesco allora è il caso di intraprendere la strada della commercializzazione.

Nail art

Dal rainbow color che fa molto unicorn style fino alle tendenze di stagione come l’animalier, i pois o le righe mariniére, sulle unghie si può dare sfogo a qualsiasi decoro.

Se avete la mano ferma, un bell’estro e tanta pazienza, allora coltivate assolutamente questo hobby.

Fate prove su unghie finte, sassi, superfici di plastica eccetera. Oppure usate come “cavie” le amiche.

Quando diventerete davvero brave faranno la fila per avere una vostra dedica da nail artist sulle mani.