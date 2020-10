Dal thriller alle storie d’amore, ecco la nostra selezione mensile di nuovi libri da leggere a Novembre, aggiornata con le ultimissime uscite in libreria

10 nuovi libri da leggere a novembre, 10 romanzi coinvolgenti che vi stregheranno, ciascuno di un genere differente: dal noir al love romance, dalla commedia al thriller a tinte forti, ce n’è per ogni gusto.

Mettetevi comodi e scoprite qual è il titolo che più fa per voi tra i nuovi libri da leggere freschi freschi di stampa.

Dopodiché preparatevi a gustarvi un Còsagach, parola scozzese per indicare l'atto di leggere un buon libro davanti al camino.

10 nuovi libri da leggere a Novembre

Nuovi libri da leggere a Novembre: romanzi

Roe e il segreto di Overville, di Daniele Giannazzo

Fan scatenate di “Una mamma per amica”, preparatevi a leggere e rileggere e rileggere ancora Roe e il segreto di Overville di Daniele Giannazzo.

Parla della Roe messa a titolo, una ragazza che sta per iniziare una nuova vita in una piccola e deliziosa città, Overville, del tutto simile al set di Una mamma per amica, serie tv che lei adora e che divora compulsivamente.

Qui dovrà vivere per più di un anno, ospite della nonna ricchissima che non ha mai conosciuto prima.

Da un lato è un po’ preoccupata per questa convivenza forzata ma dall’altro spera di trovare finalmente tanti amici e magari l’amore.

L'incontro con Jay il giorno stesso del suo arrivo, un ragazzo sempre imbronciato ma dagli occhi verdi ipnotici, e quello con Nathan subito dopo (il sorriso più bello che abbia mai visto) sembrano la conferma che sì, per lei sta iniziando davvero una nuova vita.

Però a Overville nulla è mai ciò che sembra e la cittadina nasconde una storia e un segreto che riguardano Roe e la sua famiglia. Tali da cambiare per sempre la sua vita.

Di pioggia e di fiori, di Ludovica Bizzaglia

Esterno giorno, Roma, settembre: Nina sta per incominciare un nuovo anno alla Celebrity Academy, la prestigiosa scuola di arti dello spettacolo. Quest’anno è il più importante: è l’ultimo, quello decisivo. Se non riuscirà a sfondare come attrice, dovrà fare i conti con la realtà e trovarsi un lavoro vero.

Nonostante lo studio, il perfezionamento della tecnica e averle provate davvero tutte, c’è qualcosa che ancora non funziona. Una specie di barriera invisibile tra lei e il mondo non le permette di lasciarsi andare, non fa emergere alcun tipo di emozione quando calca un palcoscenico o un set.

Tutto il contrario di Megan, la sua migliore amica, che cantando riesce a fare sciogliere qualsiasi iceberg emotivo. O anche di Sophie, la nuova ballerina appena arrivata da Milano che sembra nata per calcare il palco.

Ma Nina ha promesso a se stessa di non arrendersi, nonostante la competizione sia feroce e spesso sleale. Però Nina è sicura che le difficoltà possono solo renderla più forte perché è dalla pioggia che nascono i fiori. Sarà pronta a sbocciare, finalmente?

In provincia si sogna sbagliato di Marco Bocci

In provincia si sogna sbagliato di Marco Bocci racconta di due fratelli, Pietro e Mirko, così diversi da essere il giorno e la notte. Il primo si sente a suo agio a Fantignole, un paesino sperduto nella provincia umbra, di cui lavora con amore la terra senza trascurare di aiutare il padre in officina.

Mirko è tutt’altra cosa: è nato con il bisogno di apparire, di farsi vedere, con quell'egocentrismo che appartiene a un attore o quanto meno a un aspirante attore.

A furia di inseguire ossessivamente la celebrità, Mirko finirà per far scontrare il suo mondo ambizioso e velleitario con quello concreto e pragmatico di Pietro.

Il nuovo romanzo dell'attore e regista Marco Bocci racconta in maniera appassionata e molto realistica la provincia italiana, puntando sui sogni infranti di due fratelli che simboleggiano quelli di una generazione intera.

Nuovi libri da leggere a Novembre: thriller

Il fratello, di Jo Nesbø

Il nuovo thriller del maestro del crime scandinavo, Jo Nesbø, è imperdibile.

Carl è il fratello minore di Roy e se ne è andato da tempo dal paesino natale, trasferendosi in Minnesota dove è diventato imprenditore. Da allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo ma all’improvviso torna a casa con un progetto inaspettato: vuole costruire un grandioso hotel e trasformare il paese in una località turistica.

Roy si ritrova così a doverlo nuovamente difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, cerca di proteggerlo ma si ritroverà risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre.

Suspense che si taglia con il coltello. Letteralmente. Se siete da palpitazioni di genere thriller, questo è il titolo del mese che non potete perdere.

Il guardiano dei coccodrilli, di Katrine Engberg

Ambientato a Copenaghen, parte dal ritrovamento del corpo tagliuzzato di Julie, una giovane studentessa trovata morta nel suo appartamento.

Un misterioso disegno - simile a un origami - che la lama di un coltello ha inciso sul viso della ragazza è l’unico indizio lasciato dall’assassino.

A guidare le indagini è l'investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner. La loro attenzione si concentra sulla padrona di casa che vive al terzo piano della stessa palazzina in cui è stato trovato il cadavere, nel centro storico della capitale danese.

Docente di letteratura in pensione, scopriranno che Esther de Laurenti è un’aspirante scrittrice di gialli. E l'omicidio di cui si legge nel manoscritto a cui sta lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina.

Un collegamento tra finzione e realtà che porterà a scoprire in verità molto altro, qualcosa che mai ci si aspetterebbe.

I delitti della salina, di Francesco Abate

Clara Simon è una ragazza italo-cinese che vorrebbe diventare la prima giornalista investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento.

Lavora all'Unione ma non può firmare i pezzi innanzitutto perché è una donna ma pure perché in passato la sua tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei guai.

Quando una sigaraia, una donna che lavora nella manifattura del tabacco, le spiega che i miserabili bambini del mercato stanno scomparendo uno dopo l'altro, Clara non riuscirà a soffocare il proprio istinto investigativo.

Dopo la notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina, incomincerà a indagare assieme a Ugo Fassberger, redattore al giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito, napoletano trasferito da poco in città e sensibile al suo fascino.

La città dei vivi, di Nicola Lagioia

La città dei vivi di Nicola Lagioia ci portano dritti dentro al caso di cronaca più efferato degli ultimi anni.

Nel marzo 2016, in un appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile.

La notizia è in prima pagina su tutti i giornali e sconvolge nel profondo l'opinione pubblica. È la natura del delitto a sollevare le domande più inquietanti: un caso di violenza gratuita? Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di ciò che stavano facendo? C’è anche chi inizia a descrivere l'omicidio come un caso di possessione.

Nicola Lagioia segue questa storia dall'inizio, intervistando i protagonisti della vicenda, raccogliendo documenti e testimonianze, incontrando i genitori di Luca Varani. Intrattiene pure un carteggio con uno dei due colpevoli.

Il suo libro è anche un indagine sullo scenario, su quella Roma che in quel momento non ha un sindaco ma ben due papi. Da questa indagine emerge un tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento.

Procedendo per cerchi concentrici, Nicola Lagioia spalanca le porte delle case, interroga i padri e i figli, cercando il punto di rottura a partire dal quale tutto può succedere.

Non un thriller ma una vera indagine che si dipana con le movenze del detective book, portando a snodi narrativi degni comunque di un grande giallo. Ma che, purtroppo, non sono finzione letteraria ma cruda realtà.

La pattuglia dei bambini, di Deepa Anappara

La pattuglia dei bambini di Deepa Anappara racconta un’avventura appassionante in cui tre bambini indagano sulla scomparsa di alcuni coetanei. Quello che inizia come un gioco si rivelerà però un drammatico viaggio verso l'età adulta.

Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di una megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici, Pari e Faiz. Un giorno un ragazzo della loro classe scompare e, dato che la polizia se ne disinteressa, i tre si improvvisano detective.

Il basti, nel frattempo, precipita nella paura e riaffiorano le antiche divisioni tra indú e musulmani. Mentre gli adulti si dimostrano irresponsabili - con i politici che manipolano e sfruttano la situazione a proprio favore - i bambini della pattuglia messa a titolo fanno di tutto per scoprire la verità. Però dovranno spingersi ben oltre ciò che avevano immaginato…

Un romanzo devastante che non vi lascerà scampo. Appena si apre la prima pagina, non ci si riesce a staccare da questo libro, sappiatelo.

Nuovi libri da leggere a Novembre: romanzi fiabeschi

Il gatto che voleva salvare i libri, di Sosuke Natsukawa

Ambientato nella libreria Natsuki, un negozio polveroso e solitario dove i lettori si possono rifugiare, lontani dal frastuono della quotidianità, racconta di come il giovane Rintaro eredita dal nonno il bookshop e si ritrova da solo a doverlo gestire, con tutti i problemi economici legati alla crisi. La libreria è sull’orlo del fallimento e Rintaro non sa davvero come tenerla a galla. E come stare lui stesso a galla.

Mentre si crogiola malinconico nel ricordo del nonno scomparso, entra in libreria un gatto parlante che lo convincerà a seguirlo per una missione molto speciale: salvare i libri dalla loro inevitabile scomparsa.

La focena, di Mark Haddon

Angelica è la sola superstite del disastro aereo in cui ha perso sua madre.

Da allora suo padre Philippe si occupa di lei e la circonda di ricchezze e privilegi. E di troppe attenzioni, in un ménage familiare morboso che per la ragazza diventa una gabbia dorata.

Angelica per evadere può contare soltanto sui libri fino all'incontro provvidenziale con Darius, un giovane intraprendente che si reca nella residenza di padre e figlia nella campagna inglese per vendere a Philippe alcune opere d'arte.

Quando Angelica lo incontra, in lei si accende la speranza che finalmente uno di quegli eroi mitologici di cui legge tanto avidamente le gesta sia saltato fuori dai suoi libri per venire a salvarla. Darius sarà improvvisamente costretto a una fuga rocambolesca, aiutato da tre giovani avventurieri. Questi gli offrono l'opportunità di imbarcarsi con loro sulla Focena, una magnifica goletta diretta verso sud.

Ed è nelle acque del Mediterraneo che la sua rotta incrocia quella di Pericle, principe di Tiro, impegnato a tenersi lontano dalle minacce e dai fantasmi del passato e del futuro.

Tra fiaba e romanzo d'avventura, rielaborazione del mito e riscrittura del dramma shakespeariano, La Focena celebra il coraggio delle protagoniste, delle Eroine con la e maiuscola. Un viaggio alla scoperta dei sentimenti più profondi e universali: in tempi in cui non si può viaggiare, concedetevi almeno questo.