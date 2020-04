La quarantena può essere utile non solo al contenimento del virus: ecco 8 idee di cose da fare, ora che, finalmente, siamo chiusi in casa

La quarantena ci toglie ogni scusa che ci siamo raccontati finora.

Quel "non lo faccio perché non ho tempo per farlo" in cui ci siamo crogiolati tutti, chi più chi meno, più o meno a lungo o a intermittenza, per una vita intera.

** Come arredare un balcone piccolo per renderlo accogliente **

Quindi armatevi di pazienza e dedicatevi a ciò che prima della quarantena avete sempre rimandato: un po' per effettiva mancanza di tempo, un po' (tanto) per mancanza di voglia.

** "Non ho voglia di fare niente": ecco perché la quarantena toglie la voglia di fare **

Errore: perché queste cose una volta fatte danno una soddisfazione incredibile e vi renderanno molto fieri di voi.

** 30 attività da fare a casa in questi giorni di quarantena **

Non solo riordinare l'armadio, il cassetto dell'intimo, il ripiano delle borse, il portagioie, ma anche i libri: avete provato a inserire nella libreria anche vasi con fiori, piccoli quadri e oggetti decorativi?

** 10 cose che si possono comprare a domicilio (a cui forse non avete pensato) **

Il risultato può convincervi e dare un tocco fresco al vostro salotto.

E la credenza della cucina? Da sistemare e organizzare meglio con contenitori per dividere pasta, farine, biscotti e scatolame e ripiani per sfruttare l'altezza.

** Come riordinare casa (con i trucchi di chi ha la casa sempre in ordine) **

Buttate finalmente trucchi vecchi, secchi, scaduti, fuori moda, poi ordinate il desktop eliminando file inutili e fate lo stesso con le foto del vostro smartphone.

Insomma: di cose utili da fare in quarantena ce ne sono tantissime. Ve ne suggeriamo otto.

(continua dopo la foto)

Cose utili da fare in quarantena: ordinate l’armadio e il cassetto dell’intimo

Ogni volta che aprite armadio e cassetto dell’intimo pensate “domenica lo sistemo”. E poi va a finire che non lo fate più. Ecco, è arrivato il momento.

Se ci sono abiti, camicie e altri capi che non avete stirato (ma che si indossano rigorosamente stirati), cogliete l’attimo e fatelo.

** 10 trucchi pratici per fare il cambio dell'armadio senza impazzire**

** Come organizzare un armadio perfetto **

Rammendate eventuali buchini nei maglioni e fissate i bottoni che si stavano per staccare.

Buttate via i jeans che non vi vanno più, eliminate le magliette vecchie che non usate da anni, rimettete in ordine i cassetti, le cinture e l'intimo, cestinando i capi vecchi e logori.

(Photo by Sarah Brown on Unsplash)

Cosa fare in casa per passare il tempo: sistemate la credenza

Se immaginate che ciò che abita la vostra credenza di notte prenda vita, come fosse un set di Toy Story con farine, biscotti, piatti di pasta e passate che giocano, sappiate che non siete i soli. La credenza è così: più la riordinate e più disordine vedrete.

** I trucchi per tenere in ordine casa che usano le persone che hanno la casa sempre perfetta **

Ma ci sono alcuni trucchi: se la vostra è molto alta, pensate a delle mensole impilabili (tipo queste) che vanno bene anche per riorganizzare piatti. In alternativa, bastano anche dei contenitori in plastica e in metallo, come quelle di Ikea.

(Photo by Jason Leung on Unsplash)

Idee utili in quarantena: mettete in ordine la libreria

Avete presente quella pila di libri? Sì, proprio quella sul tavolo, composta da titoli che avete acquistato o che vi hanno regalato da poco ma a cui non avete ancora trovato una collocazione. C’è chi dispone i libri per colore, altri per temi, altri ancora per anno d’uscita.

Qui trovate alcune idee per arredare la vostra libreria. Ma se non ne avete una vera e propria, ecco 10 alternative creative per sistemare i volumi in casa.

Potete anche iniziare a fare un repulisti di tutti quei libri a cui non siete particolarmente affezionati per fare spazio a quelli nuovi.

Man mano che li passate in rassegna, approfittatene per passare uno straccio pulito su tutte le sovracopertine.

(Photo by Siniz Kim on Unsplash)

Cose da fare in quarantena: buttate i trucchi secchi, scaduti, finiti

Non dite che non li avete! Tutti, nel proprio cassetto dedicato a make-up e a beauty routine, hanno almeno una crema finita da cui provano a tirare fuori l’ultima goccia. O quel rossetto ormai passato di moda, praticamente scaduto.

Ecco: è il momento di buttarli. Volendo, però, ora che ne avete il tempo, potete dedicarvi a cercare buone offerte per ricomprarne di nuovi. E più di tendenza.

(Photo by Jazmin Quaynor on Unsplash)

Riorganizzate le borse (e poi occhiali e gioielli)

La borsa di paglia da spiaggia accanto allo zaino da viaggio? E poi la pochette di Prada vicino a una shopper dentro cui portate libri, agenda, pc.

Non ci siamo: ordinate le vostre borse in base alla stagione e tenete a portata di mano quelle che utilizzate di più.

Risparmierete del tempo per cercare la vostra borsa senza fare ulteriore caos.

Borsa chiama occhiale da sole, specialmente d’estate. Sistemate anche modelli da gatta, tondi, vintage e via dicendo. E anche il portagioie, già che ci siete.

(Photo by Alex Holyoake on Unsplash)

Cosa fare in quarantena: cancellate file inutili dal desktop

Ora avrete modo di riordinare il vostro desktop, di organizzare tutto nelle apposite cartelle.

Se avete file vecchi e oramai inutili, ma non volete cancellarli perché “non si sa mai”, pensate di acquistare un hard-disk esterno dove conservare tutto. Così alleggerirete anche la memoria del vostro computer.

(Photo by Andrew Neel on Unsplash)

… e anche dal cellulare

Come screenshot, foto e video inutili.

Libereranno spazio e non vi faranno impazzire quando cercherete uno scatto di tre anni fa nascosto tra immagini di attori sexy, scarpe, borse, istantanee di frasi filosofiche.

Partite dall'inizio e scorrete tutte le foto e i video uno alla volta, cancellando i doppioni o le foto venute male.

È un lavoro lungo, ma vi ripagherà - e vi farà fare un piacevole viaggio nel tempo.

(Photo by Yura Fresh on Unsplash)

Cose da fare in casa: dipingete quel mobile a cui avreste sempre voluto cambiare colore

Ecco. È arrivato il momento. Potrete acquistare la vernice online o comprarla nei rivenditori appositi quando uscirete per fare il rifornimento di cibo settimanale.

Non dimenticate di comprare in una sola occasione tutto l'occorrente, dalla carta vetrata ai pennelli.

(Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash)