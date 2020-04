La quarantena in famiglia può essere tutto fuorché noiosa: ecco 5 attività divertenti da fare a casa tutti insieme per far volare il tempo

La quarantena in famiglia può essere anche divertente e una buona occasione per passare del tempo insieme.

Già che questo tempo c'è (eccome), tanto vale sfruttarlo e renderlo di qualità.

D'altra parte, nonostante questa segregazione sia fondamentale per contenere i contagi, rischia di portare danni alla nostra salute mentale.

Soprattutto se ci limitiamo a soccombere invece di reagire come si può.

La noia e la solitudine sono effetti collaterali della nuova normalità da pandemia: non sappiamo più cosa fare.

Ecco perché veniamo in vostro soccorso con 5 attività da fare a casa durante la quarantena in famiglia a cui probabilmente non avete ancora pensato.

Un po' di varietà nella vostra vita quotidiana vi farà gran bene, credeteci.

1. Caccia al tesoro

Grandi e piccini, tutti adorano una buona caccia al tesoro.

Prendete degli oggetti quotidiani e nascondeteli in giro per casa o in giardino.

Scrivete un primo indizio, ancor meglio se in filastrocca, e lasciate che la caccia al tesoro abbia inizio.

Ovviamente, non può mancare un premio per il vincitore.

2. Picnic in salotto (o in giardino)

Ingredienti: una coperta da picnic e un cesto pieno di cibo.

Realizzare un picnic in casa per tutta la famiglia è facilissimo. Bastano una coperta grande da stendere per terra, dei cuscini e tanto buon cibo fatto in casa.

Piccole cose come queste sono spesso alla base di una serata piena di divertimento.

3. Inventate un vostro gioco da tavola personalizzato

Adorate i giochi da tavola ma avete già usato e riusato quelli che avete in casa? È arrivato il momento di crearne uno nuovo.

Discutete in famiglia che tipo di gioco volete fare, e progettatelo insieme. Definite le regole da seguire e i pezzi di gioco di cui avrete bisogno. Una volta che avete preparato tutto, giocate.

Creare un gioco da tavola e le sue regole da zero è già un fantastico momento di interazione, mettere in pratica il risultato sarà divertente e soddisfacente.

4. Karaoke nights

Organizzate una serata di karaoke, sarà un ottimo modo per passare del tempo in famiglia tutti insieme.

Sia la PlayStation che la Wii hanno diverse opzioni tra cui scegliere.

Tutti amano cantare, anche quelli che potrebbero non avere una voce che canta amano scatenarsi al karaoke. Sarà una serata piena di risate e gioia!

Se poi volete far partecipare qualcuno anche a distanza, basta avviare una videochiamata per accettare la partecipazione di un "ospite".

5. Mai pensato a un club del libro?

Ci lamentiamo sempre che non abbiamo mai tempo per leggere. Ora finalmente abbiamo tutto il tempo che vogliamo.

E cosa c'è di meglio che condividere un buon libro con famigliari e amici?

Che decidiate di iniziare voi stessi un book club, o di iscrivervi a uno online, sicuramente troverete quest'attività un ottimo modo per passare il tempo.

Credit foto: unspalsh.com