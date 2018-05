Quattro tecniche di rilassamento super efficaci da mettere in atto in ogni momento e ovunque siate per ridurre (e riuscire a controllare) lo stress

Lo stress viene definito come un insieme di reazione fisiche ed emotive che si verificano quando ci sono delle richieste dall’esterno che implicano modificazioni o cambiamenti.

Quindi, per definizione, non implica per forza che sia successo qualcosa di negativo, la risposta di stress significa solo che c’è un grande dispendio di energia che provoca delle conseguenze.

Le risposte del corpo più comuni allo stress sono la tensione muscolare, l’innalzamento della pressione cardiaca, tachicardia, stati ansiosi e affaticamento.

Tutti questi cambiamenti hanno lo scopo di preparare l’organismo per una risposta di attacco o fuga verso la situazione che si deve affrontare.

Se la risposta di stress intacca la vostra quotidianità e si prolunga nel tempo, ci si può aiutare con delle semplici tecniche di rilassamento, ecco quali sono le più efficaci.



Camminate meditative

Si tratta di camminate anche brevi (sono sufficienti 20 minuti) in cui ci si concentra solo sul respiro e su ciò che avviene al proprio corpo.

Può essere la sensazione del piede che poggia sul terreno, il fastidio percepito nel muscolo della gamba, le alterazioni del terreno: tutto quello che arriverà alla vostra attenzione va bene.

Questo vi aiuterà a lasciare andare i pensieri, ad abbassare la secrezione di cortisolo (detto anche ormone dello stress) e a concentrarvi solo sul presente.

Training Autogeno

Si tratta di un allenamento psico-fisico in cui, attraverso parole e immagini, si induce un rilassamento profondo.

Il TA comprende diversi esercizi, ognuno dei quali ha un valore simbolico, che potrà anche essere compreso con l’aiuto di un professionista.

All’inizio sarete guidati nell’apprendere la tecnica ma poi potrete replicarlo autonomamente poiché avrete imparato a immergervi in uno stato di autogenia.

I benefici? Rilasserete il vostro corpo, gestirete meglio il dolore fisico, migliorerete le vostre prestazioni sportive, la concentrazione, diminuirete ansie e paure.

Mindfulness

Il termine significa attenzione consapevole. È una pratica che si è dimostrata efficace per liberare la mente dallo stress attraverso l’attenzione al momento presente.

Questa tecnica insegna a osservare senza giudicare, ad accettare ciò che succede dentro e fuori di noi senza farsi colpire da giudizi o critiche.

Con la mindfulness si mantiene il contatto con la realtà e si impara a rilasciare quegli automatismi disfunzionali che impediscono il nostro benessere.

Respiro

Il respiro è la base del rilassamento.

Quando siamo rilassati, respiriamo in modo calmo e profondo se invece ci agitiamo sentiamo il respiro più veloce, spesso spezzato o affaticato.

Per calmare un momento di particolare tensione fate caso al modo in cui respirate e adottate una respirazione diaframmatica, gonfiando e sgonfiando l’addome come un palloncino.

Calmando il respiro si abbasseranno anche i battiti cardiaci, si avrà più sicurezza di sé, migliorerà il sonno e finalmente la mente sarà istantaneamente più tranquilla.