Quante volte bisogna andare in palestra e per quanto tempo? Quanto ci si deve allenare? Ecco quanto sport bisogna fare per vedere davvero dei risultati

Buon proposito numero uno di ogni nuovo anno (scolastico o solare che sia), l'iscrizione in palestra ha (molto) spesso un esito fallimentare sul medio lungo periodo, perché dopo un primo momento di entusiasmo, buona volontà e impegno, la voglia scema e con lei la frequenza.

Colpevole di non avere un effetto immediato allo specchio o sulla bilancia, l'attività fisica viene abbandonata fino alla corsa alla prova costume successiva.

La verità però è che se soltanto si tenesse duro quando i risultati sembrano non arrivare, questi arriverebbero prima del previsto - portandosi dietro oltre che un aspetto migliore anche tanta salute ed energia in più.

Ecco dunque quanto e come allenarsi per vedere davvero dei risultati in palestra.

Quante volte alla settimana bisogna fare sport



In generale, bisognerebbe dare ai muscoli un compito regolare, comprensivo di sforzo e pausa.

Per rigenerarsi hanno bisogno di 48 ore circa, quindi l'ideale sarebbe allenarsi un giorno sì e un giorno no.

Per chi è agli inizi bastano anche solo due sessioni a settimana, per i più esperti si sale a tre o quattro volte.

Dunque non accanitevi cercando di andare in palestra tutti i giorni (per due settimane, per poi mollare per mesi): una frequenza maggiore non porterà i risultati più in fretta, anzi.

Quanto tempo ci vuole per iniziare a vedere i risultati?

Quando ci si inizia ad allenare, aumenta la forza ma non la dimensione del muscolo - che non vuol dire che vi si ingrosseranno le gambe, ma solo che avrete più massa muscolare a discapito di quella grassa.

Ogni due settimane circa sarebbe necessario ritarare il proprio allenamento, aumentando il carico o il numero delle ripetizioni non appena riusciamo a svolgerlo senza troppa fatica (a dimostrazione del fatto che il nostro muscolo è a tutti gli effetti più forte e la nostra resistenza è aumentata).

Nel giro di un mese, se vi sarete allenati con costanza e a sufficienza, inizierete a percepire un miglioramento della forma fisica. Dopo due mesi il risultato inizierà a essere visibile allo specchio.

Ovviamente molto dipende dallo stato in cui ci si trovava quando si è iniziato e dall'alimentazione, ma una volta attivato il processo la velocità di reazione del corpo sarà esponenziale e i risultati sempre più tangibili.

Quante ripetizioni servono e con quanto peso?



Numerose ricerche hanno dimostrato che i risultati migliori a livello muscolare si hanno con 10/12 ripetizioni per esercizio intervallate da 60/90 secondi di pausa tra una serie e l'altra.

I principianti dovrebbero fare due o tre serie mentre i più esperti tre o cinque.

Con quanto peso? Inizialmente basta anche solo quello del proprio corpo, a seguire bisognerebbe sollevare, a seconda del tipo di esercizio, un carico pari al 60/80% del carico che si riesce a sollevare una sola volta.





