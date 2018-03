The Good Place Eleonor (Kristen Bell) muore in un incidente stradale e viene catapultata nell'aldilà. Qui ad accoglierla trova il suo mentore Michael, che le rivela di essere nella parte buona dato che lei ha aiutato molti innocenti ad uscire dal braccio della morte. Eleonor, che in realtà è sempre stata egoista e non ha mai compiuto nulla di cui sopra, si rende quindi conto di essere stata scambiata per un'altra persona.

(Dal 1 aprile)

Gotham James Gordon (Benjamin McKenzie) lavora nel dipartimento di polizia di Gotham City e si trova a indagare sul crudele assassinio dei coniugi Thomas e Martha Wayne. Incontra così il loro giovanissimo figlio Bruce, che si trova sotto la tutela del maggiordomo Alfred. E mentre si mette alla ricerca dell'assassino, James si imbatte in personaggi oscuri, rimanendo coinvolto nella guerra tra le bande criminali più potenti della città.

(La terza stagione dal 1 aprile)

La Casa di Carta Otto persone vengono reclutate per realizzare un grande colpo, ovvero una rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (la zecca nazionale spagnola, con sede a Madrid) dal valore di 2400 milioni di euro. A muovere le fila una figura misteriosa chiamata Il Professore, che ha dato agli attori di questo piano dei nomi di città (Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, Oslo) per proteggere la loro identità.

(Seconda parte dal 2 aprile).

Troy - La caduta di Troia Paride, principe di Troia, si innamora di Elena, moglie di Menelao ovvero il re di Sparta. I due decidono di vivere il loro amore e questo scatenerà una sanguinosa guerra tra le due nazioni.

(Dal 6 aprile)

Lost in Space Siamo in un futuro, in cui la colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà. La famiglia Robinson viene scelta per iniziare una nuova vita nello spazio e, una volta partita, si trova fuori rotta insieme ad altri futuri coloni. Questa situazione li porta a stringere insolite alleanze per sopravvivere in un ambiente alieno, lontano dalla loro destinazione iniziale.

(Dal 13 aprile)

L'alienista Siamo a New York City, a fine '800. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) è un brillante alienista, ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali. Si mette sulle tracce di un serial killer, che sta uccidendo dei giovani usando sempre la stessa tecnica. A fargli una mano l'illustratore John Moore (Luke Evans) e la segretaria del dipartimento Sara Howard (Dakota Fanning) aspirante detective.

(Dal 19 aprile)

Happy! Nick Sax è un ex poliziotto alcolizzato che, per guadagnarsi da vivere, è diventato un sicario a pagamento. Un giorno viene coinvolto in una sparatoria e, quando si risveglia, inizia a vedere un unicorno volante blu di nome Happy. Si tratta dell'amico immaginario di una bambina chiamata Hailey, che si allontanato da lei per cercare aiuto dato che è stata rapita.

(Dal 26 aprile)

3% Siamo in un futuro in cui il mondo è diviso tra progresso e devastazione. Il 97% della popolazione vive in una grande favela e ogni anno, chi raggiunge l’età di vent’anni, ha la possibilità di migliorare la propria condizione e finire nel 3%, il lato migliore chiamato Offshore. Per farlo devono superare test e prove fisiche.

(La seconda stagione dal 27 aprile)

Ghost Wars Siamo in una remota cittadina dell'Alaska, dove Roman Mercer dovrà superare i pregiudizi degli abitanti e combattere i suoi demoni personali, per poter utilizzare i suoi poteri psichici e salvare tutti dalla possibile morte.





Jessica Jones Dopo aver detto basta alla sua breve carriera da supereoina, Jessica decide di ricominciare da zero e tornare a fare l'investigatrice privata nella sua New York. Però prima o poi dovrà tornare a fare i conti con il passato.

Due le stagioni disponibili.





Love Continua il racconto della storia d'amore tra l'impacciato Guy e la sfacciata Mickey che, tra alti e bassi, hanno ormai scoperto che non possono fare a meno l'uno dell'altra. Chissà se tra di loro ci sarà davvero il lieto fine.





Tabula Rasa Mie è una giovane donna che soffre di amnesia e viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Un giorno riceve la visita dell'ispettore Wolkers, perché pare sia l'ultima persona che ha visto un certo Thomas Spectre. Mie dovrà quindi cercare di ricostruire i ricordi perduti per scoprire la verità.





Edha La vita di una stilista di successo nonché madre single viene travolta quando incontra un uomo affascinante e misterioso. La donna si spingerà al limite tra passione, vendetta e oscuri segreti.





On My Block Siamo a Los Angeles, dove un gruppo di amici adolescenti si trovano ad affrontare le difficoltà di crescere in una realtà difficile come il quartiere degradato in cui vivono.





Santa Clarita Diet Drew Barrymore torna nei panni di Sheila, agente immobiliare e zombie per caso. Per placare la sua fame di carne umana la donna si macchia, insieme al marito, di numerosi omicidi. Questo mentre cercano di trovare un modo per fermare l'origine del virus che si sta diffondendo, trasformando sempre più persone in non morti.





Alexa e Katie Al centro la quotidianità di Alexa e Katie, migliori amiche, che si preparano ad iniziare il liceo. La prima si deve sottoporre a delle terapie per sconfiggere un tumore, ma questo non le fa perdere il sorriso, anche perché al suo fianco c'è sempre Katie.





Requiem Nel 1994 un bambino scompare da un villaggio gallese. Ventitré anni dopo una talentuosa violoncellista viene sconvolta dal suicidio inspiegabile della madre, che la porta proprio in quel villaggio alla ricerca della verità.





Shadowhunters: The Mortal Instruments Clary Fray, aspirante artista, un giorno scopre non solo di essere metà umana e metà angelo, ma anche di doversi abituare alla lotta con le creature delle tenebre.





O Mecanismo Siamo in Brasile, dove si indaga su delle società petrolifere ed edilizie, sia pubbliche che private, per una presunta corruzione. Un caso complicato, liberamente ispirato ad una storia vera.





Una serie di sfortunati eventi Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono tre ragazzini rimasti orfani, che devono costantemente stare attenti al Conte Olaf, loro tutore. Si tratta, infatti, di un uomo malvagio che vuole impossessarsi della loro eredità. Intanto i tre fratelli trovano nuovi indizi sulla misteriosa morte dei genitori.

Due le stagioni disponibili.





Everything Sucks! Ambientato nella cittadina di Boring, in Oregon, nel 1996, la serie racconta le vicende degli studenti della High School locale. In particolare protagonisti sono i membri di due club, uno dedicato agli audiovisivi e l'altro al teatro, che uniscono le forze per realizzare un film. Quale modo migliore per affrontare l'inferno della scuola?

Damnation Nell'America rurale del 1930 domina il conflitto di classe tra ricchi e oppressi. Seth Davenport, fingendo di essere un predicatore dell'Iowa, è intenzionato a istigare un'insurrezione contro lo status quo. Questo però senza sapere che il magnate locale ha incaricato un professionista di nome Creeley Turner di schiacciare lo sciopero sul nascere.

Seven Seconds La vita di Brenton Butler e della sua famiglia cambia radicalmente dopo che un poliziotto bianco ferisce accidentalmente, ma in modo grave, un teenager nero. Questo avviene in una città del nord-est degli Stati Uniti, dove esplodono tensioni razziali con tanto di tentativi di insabbiamento e le ovvie conseguenze. Il tutto porterà poi a quello che viene considerato il processo del secolo.

Marseille Thriller dalle sfumature shakespeariane ambientato nella celebre città portuale francese, messa al centro di una lotta di potere senza esclusione di colpi che vede protagonisti il sindaco Robert Tato, in carica da vent'anni e il suo ex protetto Lucas Barres che vuole prendere il suo posto.



Altered Carbon Siamo nel futuro, tra trecento anni, in una società trasformata dalle nuove tecnologie, dove la coscienza è digitalizzata e i corpi umani intercambiabili, tanto che la morte ormai non è più permanente. Takeshi Kovacs è l'unico sopravvissuto di un'élite di guerrieri interstellari, la cui mente rimane imprigionata per secoli finché un certo Laurens Bancroft non gli dà la possibilità di tornare in vita. In cambio Kovacs dovrà risolvere il mistero legato all'omicidio proprio del suo benefattore.

Glacé Una serie tv definibile thriller glaciale. La narrazione parte da un macabro ritrovamento sui Pirenei francesi, che trascina l'investigatore Martin Servaz (Charles Berling) in una danza perversa con un serial killer.



Lovesick Arrivano alla 3a stagione le vicende di Dylan Witter (Johnny Flynn). Dopo che gli è stata diagnosticata la clamidia è stato costretto a contattare tutte le sue ex per informarle della malattia e questo tuffo nel passato sentimentale gli ha creato non pochi problemi.



Dirk Gently - Agenzia di investigazione olistica Serie thriller comica che segue le bizzarre vicende di Dirk Gently (Samuel Barnett), detective olistico. Al suo fianco l'assistente Todd (Elijah Wood), con cui affrontano un grande mistero attraverso percorsi improbabili.



Dark Prima produzione originale tedesca di Netflix. Siamo ai giorni nostri, in una cittadina tedesca, dove scompaiono due ragazzi e questo porta a scoprire le doppie vite e le relazioni frammentate all'interno di quattro famiglie. Andando avanti con le puntate la storia avrà degli sviluppi sorprendenti, che porteranno lo spettatore indietro nel tempo, fino al 1986, sempre nello stesso luogo. Nel cast di questa serie mistery-drama Louis Hoffman e Oliver Masucci.



Grace and Frankie Le settantenni più cool del mondo seriale, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin. Nella 4a stagione le due donne saranno parecchio impegnate tra new business, ex marito e nuove amicizie. In particolare entrerà in scena Sheree, esperta di manicure che avrà il volto di Lisa Kudrow.

(Dal 19 gennaio)

Van Helsing Kelly Overton di nuovo nei panni di Vanessa Van Helsing (discendente di Abraham Van Helsing, celebre antagonista di Dracula) che, una volta resuscitata, si trova a combattere in un mondo post-apocalittico insanguinato dai vampiri. A lei il compito di condurre la resistenza.

(Dal 19 gennaio)

Black Lightning Direttamente dal mondo DC Comics arriva questa serie incentrata sulle vicende di Jefferson Pierce (Cress Williams), ex super-eroe con il potere di inglobare e controllare l'elettricità. Un giorno, a causa di una gang locale che minaccia la sua comunità e soprattutto la sua famiglia, tornerà alla vita di un tempo.

(Dal 23 gennaio)

Giorno per giorno Seconda stagione del remake della celebre sit-com degli anni '70-'80. Protagonista, lo ricordiamo, è Penelope (Gloria Calderon Kellett) infermiera con un passato nell'esercito che sta crescendo i suoi due figli con l'aiuto della madre Lydia.

(Dal 26 gennaio)

Easy Seconda stagione di questa serie tv ambientata a Chicago e incentrata sulla quotidianità di alcune persone, che si destreggiano con difficoltà tra amore, sesso, tecnologia e altri problemi. Nel cast Dave Franco, Kate Micucci, Elizabeth Reaser, Marc Maron (GLOW), Zazie Beetz (Atlanta), Michael Chernus (Orange Is the New Black), Kiersey Clemons (Flashpoint), Evan Jonigkeit, Aubrey Plaza, Kate Berlant, Michaela Watkins, Judy Greer e Danielle Macdonald.



The Crown «The Crown» è la serie tv originale Netflix che racconta la storia di una giovane Elisabetta II nei primi anni del suo regno. A interpretarla Claire Foy, che recita al fianco di Matt Smith (ricordato come uno dei mitici Doctor Who) nei panni del consorte Filippo. Se amate la famiglia reale inglese non perdete l'occasione di scoprire i retroscena della vita di The Queen.



The Ranch Sitcom che vede protagonista Ashton Kutcher nei panni di Colt Bennet, giocatore di football semi-professionista e senza ingaggio che si ritrova suo malgrado a tornare nel natio Colorado. Qui infatti vivono il fratello Rooster e il padre Beau, che gestiscono il ranch di famiglia. Nel cast anche Danny Masterson, Debra Winger e Sam Elliott.





Le ragazze del centralino Serie tv spagnola, ambientata a Madrid nel 1928. Al centro la storia di quattro donne (Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada detta Marga), che lavorano per la prima grande compagnia telefonica nazionale e sognano la parità con gli uomini. Però la strada verso l'indipendenza non sarà facile, soprattutto in una Spagna dove i diritti delle donne non sono ancora riconosciuti, nemmeno giuridicamente. A vestire i panni delle protagoniste: Bianca Suarez, Ana Fernandez Garcia, Maggie Civantos e Nadia de Santiago.





Greenleaf Serie che racconta le vicende di una potente famiglia afroamericana di Memphis, capitanata dal carismatico e manipolatore James Greenleaf (Keith David). Quest'ultimo è un vescovo, ma ciò non impedisce a lui e ai suoi cari di muoversi in un covo di iniquità, avidità e adulterio.





L'altra Grace Un altro romanzo di Margaret Atwood (già autrice di «The Handmaid's Tale») diventa una serie tv. Stavolta l'ispirazione è la vera storia di Grace Marks, una domestica irlandese immigrata in Canada, che nel 1843 finì in prigione per l'omicidio del suo datore di lavoro Thomas Kinnear, forse ingiustamente. La protagonista è interpretata da Sarah Gadon, intorno alla quale ruotano altri attori noti come Zachary Levi e Anna Paquin.





Star Trek: Discovery Nuova serie legata al celebre franchise, che segue le avventure dei componenti della Flotta Stellare alla scoperta non solo di nuovi mondi con relative forme di vita, ma anche di se sessi. Nel cast, tra gli altri, Michelle Yeoh, Sonequa Martin-Green, Doug Jones e Jason Isaacs.





The Punisher Per gli amanti dei personaggi Marvel una serie interamente dedicata a The Punisher, al secolo Frank Castle (interpretato da Jon Bernthal), che dopo aver vendicato la morte della sua famiglia inizia a occuparsi delle ingiustizie che colpiscono ogni giorno gli abitanti della città di New York.





Godless Una serie western epica creata da Steven Soderbergh. Al centro le vicende del fuorilegge Frank Griffin e della sua banda che vogliono vendicarsi di Roy Goode, reo di avere tradito la fratellanza. Quest'ultimo andrà a rifugiarsi dalla vedova Alice Fletcher, che vive a La Belle, cittadina mineraria gestita da donne.





She's Gotta Have It Spike Lee cede per la prima volta alle lusinghe del piccolo schermo con la versione seriale del suo omonimo film del 1986. Protagonista è Nola Darling (DeWanda Wise), artista quasi trentenne di Brooklyn che cerca di dividersi tra lavoro, amici e amore. Quest'ultimo è un campo minato per lei dato che ha ben tre amanti: il modello acculturato Greer Childs (Cleo Anthony), il consulente finanziario protettivo Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e l'eccentrico ballerino Mars Blackmon (Anthony Ramos).





Suburra - la serie Prima serie tv originale prodotta da Netflix Italia, che vuole essere un prequel dell'omonimo film diretto nel 2015 da Stefano Sollima (e tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo). Al centro Roma, tra sacro, profano, criminalità e la storia di tre ragazzi molto diversi tra di loro ma costretti a stringere delle alleanze per raggiungere i loro obiettivi. Loro sono Numero 8 (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Il pubblico imparerà a conoscerli e a temerli.





Designated Survivor Seconda e appassionante stagione per la serie che vede Kiefer Sutherland nei panni di un Presidente americano finito alla Casa Bianca in seguito ad un attentato che aveva ucciso quello in carica oltre a tutto il congresso degli Stati Uniti. Nei nuovi episodi (che andranno in onda, ancora una volta, a scadenza settimanale) continueremo a vedere come se la caverà a gestire questo suo incarico. Nel cast troviamo anche Italia Ricci e Maggie Q.





Dynasty Reboot della soap cult degli anni '80 (quella, per intenderci, che ha consacrato attrici come Joan Collins e Linda Evans). Qui viene raccontata la storia di Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) che scopre il desiderio del padre di sposare Cristal (Nathalie Kelley), una donna molto giovane di lui e con un passato pieno di segreti. Da qui partono una serie di intrighi, tra affari, amore e tradimenti. Viene caricata una puntata alla settimana.





Mindhunter Super serie tv diretta da David Fincher. Protagonisti sono due agenti dell’FBI (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) che iniziano a intervistare i grandi serial killer per cercare di identificare dei tratti comuni delle loro personalità, per catturarli prima e potenzialmente identificare le personalità a rischio prima ancora che inizino a uccidere. In pratica viene raccontata la nascita dell'unità comportamentale dell'FBI.





Slasher: Guilty Party Se vi piace il brivido, questa serie è perfetta. Ambientata nelle lande deserte del Canada, racconta la storia di un gruppo di persone che lavoravano in un campeggio estivo, costretti a tornarci per recuperare le prove di un crimine commesso anni prima. Però i loro segreti torneranno a tormentarli e a cercare vendetta. Nel cast, tra gli altri, Leslie Hope, Paula Brancati, Jim Watson e Christopher Jacot.





Stranger Things Seconda stagione di uno dei più grandi successi seriali dello scorso anno. Siamo sempre ad Hawking (paesino dell'Indiana), nel 1984 e nessuno si è ancora ripreso dallo shock del misterioso rapimento del piccolo Will Byers e dell'orrore seminato da un terribile Demogorgone (una sorta di principe delle tenebre), senza parlare dei segreti nascosti nel laboratorio della città. Le acque però non si calmeranno, anzi si faranno ancora più mosse per l'arrivo di una nuova entità maligna. Confermato il giovanissimo cast capitanato da Millie Bobby Brown, accostato ad adulti del calibro di Winona Ryder.





Narcos Una delle serie tv più amate di Netflix è alla sua 3a stagione. Ormai il nemico pubblico numero uno, Pablo Escobar, è stato annientato e ora le indagini della DEA si concentreranno sul Cartello Cali che sta salendo al potere trasformando il traffico di cocaina in un’impresa globale. Nel cast Pedro Pascal, Damian Alcazar, Francisco Denis, Alberto Ammann, Pepe Rapazote e Miguel Angel Silvestre.





White Gold Serie tv comedy che ci catapulta nell'Essex nel 1983, raccontandoci la storia di Vincent, Brian e Martin, venditori di finestre in PVC a doppi vetri nel fittizio negozio Cachet Windows, disposti anche a non rispettare le regole pur di concludere un affare. Nel cast Ed Westwick, James Buckley e Joe Thomas.





American Vandal Divertimento garantito con «American Vandal», che prende in giro il genere true-crime-televisivo. Al centro il caso scottante di 27 auto trovate vandalizzate e piene di immagini falliche, su cui cerca di far chiarezza un giovane documentarista indagando negli ambienti liceali. Con Tyler Alvarez, Eduardo Franco e Gabriela Fresquez.





Le amiche di mamma È giunta ormai alla 3a stagione «Le amiche di mamma», sequel della celebre serie tv Gli amici di papà. Ambientata a San Francisco, racconta la quotidianità di DJ che, rimasta vedova, si fa aiutare dalla sorella Stephanie e dall'amica Kimmy a crescere i suoi tre figli. Nel cast Candace Cameron, Jodie Sweetin e Andrea Barber.





Shooter Chi ama l'azione potrebbe apprezzare la serie tv «Shooter», alla sua 2a stagione. Ispirata al romanzo «Una pallottola per il presidente» di Stephen Hunter e all'omonimo film del 2017, ha per protagonista Bob Lee Swagger ovvero un ex cecchino delle forze speciali dell'United State Marines Corps. A interpretarlo l'affascinante Ryan Philippe.





Compagni di università A vent'anni di distanza dalla laurea, un gruppo di ex compagni piuttosto affiatati all'epoca dell'università si ritrova. Confrontandosi si renderanno conto che, nonostante il passare del tempo, le questioni di cuore continuano a rimanere piuttosto spinose. Nel cast troviamo Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Billy Eichner, Fred Savage e Nat Faxon.



Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan La docu-serie originale «Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan» è firmata dal premio Oscar Vanessa Roth. Al centro l’incredibile realtà che si vive quotidianamente a Shanti Bhavan, la scuola nell’estremo nord dello Stato del Tamil Nadu, (a Est di Bangalore, in India), fondata nel 1997 dal Dott. Abraham M. George e che ad oggi ospita 250 bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni che provengono da famiglie povere.

Wet Hot American Summer: Ten Years Later A volte ritornano e quindi ecco esordire su Netflix «Wet Hot American Summer: Ten Years Later», sequel della serie «Wet Hot American Summer: First Day of Camp», che a sua volta era il prequel del film «Wet Hot American Summer». Al centro sempre le vicende bizzarre di gruppo di animatori e campeggiatori estivi. Nel cast, tra gli altri, Elizabeth Banks, Paul Rudd e Amy Poehler.





Atypical Decisamente toccante, «Atypical» ha per protagonista un diciottenne di nome Sam (interpretato da Keir Gilchrist). Il ragazzo è affetto dalla sindrome dello spettro autistico e questo sconvolge la vita della sua famiglia, iniziando un viaggio di crescita personale alla ricerca di indipendenza, amore e approvazione.





The Defenders Chi ama il mondo Marvel sarà felice di vedere, per la prima volta insieme, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist nella serie tv crossover «The Defenders». Il loro compito sarà, come sempre, quello di difendere New York e in particolare combattere il nemico più temuto ovvero la Mano. Nel cast ritroveremo quindi Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colternel e Finn Jones, oltre che Elodie Yung nuovamene nei panni di Elektra.





Disjointed Kathy Bates è protagonista di «Disjointed», divertente e scanzonata sitcom che racconta le vicende di una madre che, dopo aver da sempre sostenuto la lotta per la legalizzazione della marijuana, ha deciso di gestire un negozio per venderla insieme ai figli.





La Nebbia Gli amanti dell'horror saranno felici di sapere che «La Nebbia» (titolo originale «The Mist»), racconto di Stephen King del 2007, è diventato una serie tv. Dave Drayton vive con la sua famiglia in una casa fuori città e un giorno, dopo una violenta tempesta, si diffonde una strana nebbia che non sembra trovare alcuna giustificazione meteorologica. Dietro, infatti, pare ci sia un misterioso progetto. Nel cast Morgan Spector, Frances Conroy e Alyssa Sutherland.





Glow Ci fa immergere negli anni '80, periodo d'oro del wrestling femminile «Glow», serie che ha per protagonista Ruthe Wilder (Alison Brie), attrice disoccupata di Los Angeles che trova in questo sport l'ultima possibilità per entrare a far parte dello Star-System. Intorno a lei altre dodici artiste di Hollywood sulla via del tramonto, tra cui l'ex attrice di soap opera Debbie Eagan (Betty Gilpin). Al timone l'ex regista Sam Sylvia (Marc Maron).

Gypsy Naomi Watts è l'assoluta protagonista della serie tv «Gypsy», che racconta la storia di Jean Halloway, una terapista che ha iniziato a intrecciare delle relazioni intime e persino pericolose con le persone che fanno parte della vita dei suoi pazienti. La particolarità è che la storia viene divisa in dieci parti. Nel cast, tra gli altri, anche Billy Crudup e Sophie Kingsman. I primi due episodi sono diretti da Sam Taylor-Johnson (la stessa regista di «Cinquanta sfumature di grigio»).

Orange Is The New Black Su Netflix si trovano tutte e cinque le stagioni di «Orange Is The New Black», serie tv che ci porta all'interno di un carcere femminile dove vengono raccontate le storie personali, sentimentali e penali di un gruppo di donne, a partire dalla protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), finita dentro per amore.

Suits Mike Ross (Patrick J. Adams) è un genio indiscusso, ma non ha una laurea in legge. Eppure quando Harvey Specter (Gabriel Macht) lo conosce lo assume come associato in uno degli studi più importanti di New York. Un legal drama da dipendenza. Nel cast anche Meghan Markle, fidanzata del principe Harry.

Girlboss È una storia vera quella raccontata da «Girlboss», serie tv che vede tra i suoi produttori Charlize Theron. Protagonista è l'attrice Britt Robertson nei panni di Sophia Amorouso, giovane donna complicata e intraprendente che decide ad un certo punto di dare una svolta alla sua vita e di trasformare la sua passione per gli abiti vintage in un business. Nasce così il brand di moda Nasty Gal.

Tredici Non può fare a meno di turbare «Tredici», serie in cui un ragazzo di nome Clay (interpretato da Dylan Minnette) scopre ciò che c'è dietro alla morte della sua compagna di classe Hannah (Katherine Langford), attraverso delle registrazioni che lei gli ha lasciato. È tratto dall'omonimo best-seller di Jay Asher.

Master of None Aziz Ansari è protagonista di «Master of None», serie tv (di cui è anche creatore) in cui veste i panni di Dev, un attore che a New York cerca di realizzare i suoi sogni professionali e migliorare anche la sua vita sentimentale. Nel cast anche l'attrice italiana Alessandra Mastronardi.

Better Call Soul I fan di «Breaking Bad» non possono fare a meno di vedere il suo spin-off, ovvero «Better Call Soul». Protagonista è Saul Goodman (Bob Odenkirk), che lavora come commesso in un centro commerciale sotto falsa identità. Da qui parte il flashback che ci porta ai tempi in cui lui faceva l'avvocato e usava ancora il suo nome legale, James McGill.

Chiamatemi Anna Nuovo adattamento di Anna dai capelli rossi, romanzo di Lucy Maud Montgomery. Amybeth McNulty è Anna che, dopo aver trascorso la propria infanzia in orfanotrofi, si ritrova a vivere (per errore) a casa degli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. All'inizio la convivenza non sarà facile, ma poi lei saprà conquistarli.



Flaked L'affascinante attore canadese Will Arnett ha ideato la serie «Flaked» insieme a Mark Chappell, ritagliandosi anche il ruolo del protagonista. Chip è un quarantenne single di Venice Beach che deve convivere con il peso del passato, cercando un modo per costruirsi un futuro.

Dear White People Questa serie tv prende il titolo dal programma radiofonico condotto da Samantha (Logan Browning), che fa parte di un gruppo di ragazzi afroamericani che studiano in una prestigiosa università frequentata prevalentemente da bianchi. Ogni episodio svela il punto di vista di un personaggio diverso su questa non facile convivenza.

Travelers Eric McCormack, indimenticabile co-protagonista di «Will & Grace», è uno degli interpreti principali di «Travelers». La serie tv parte da un futuro piuttosto disastroso e continua indietro nel tempo, nel 21° secolo, dove alcune persone sono state rimandate nel disperato tentativo di cambiare gli eventi.

Le regole del delitto perfetto Per gli amanti di serial thriller, ci sono Viola Davis e i Keating 5, i cinque studenti di legge che la professoressa Annalise Keating ha scelto come assistenti, tra un caso in tribunale e un omicidio da occultare. Ehm, più di un omicidio.



Jane The Virgin Una ragazza rimasta incinta del suo capo senza averci mai fatto sesso, la madre che vuole diventare la nuova Paulina Rubio e il padre (che non aveva mai conosciuto) che è una star delle telenovele sudamericane e che ha un grosso problema di ego. Una delle serie più divertenti degli ultimi anni e che piacerà soprattutto a chi ama i colpi di scena.



Black Mirror Serie antologica diventata un cult, per via delle sue storie che muovono delle critiche (più o meno velate) nei confronti delle nuove tecnologie. Ogni puntata è una storia a sé, che affronta un tema diverso legato alle nuove tecnologie e alla società moderna.



Unbreakable Kimmy Schmidt Se si ha bisogno di assoluta leggerezza non si può fare a meno di vedere la sit-com «Unbreakable Kimmy Schmidt». Protagonista è una ragazza di nome Kimmy (interpretata da Ellie Kemper), che per 15 anni ha vissuto in un bunker convinta da un finto-santone che ci fosse la fine del mondo. Una volta salvata e tornata in superficie decide di andare a vivere a New York, dove trova nuovi amici e una società completamente diversa da come se la ricordava. La serie vede tra i suoi creatori la mitica Tina Fey in veste di psicologa.



Crazy Ex-Girlfriend Risate e romanticismo è il mix che rende vincente «Crazy Ex-Girlfriend», serie tv che racconta la storia di Rebecca Bunch (Rachel Bloom), giovane avvocatessa newyorkese che per amore di una sua vecchia fiamma decide di mollare tutto e trasferirsi dove lui vive, ovvero in West Covina, nella contea di Los Angeles.

Sherlock Fortunata (e pluripremiata) serie con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del celebre investigatore, con al fianco l'immancabile John Watson interpretato da Martin Freeman. La differenza rispetto a tutte le altre produzioni legate al personaggio di Sherlock Holmes? Questa è ambientata sempre a Londra, ma ai giorni nostri.



Sense8 Lana e Lilly Wachowski, diventati famosi per avere creato la saga cinematografica di «Matrix», sono autori della serie tv fantascientifica «Sense8». Al centro le vicende di otto persone provenienti da diverse parti del mondo che scoprono di essere legati tra di loro da una connessione telepatica: elemento che li rende forti, ma al tempo stesso vulnerabili nei confronti di cui vuole catturarli.



Penny Dreadful «Penny Dreadful» è un suggestivo, sensuale e anche un po' sadico viaggio nel mondo di quelle creature mostruose e demoniache che da sempre fanno parte del nostro immaginario, letterario e cinematografico. Ambientato nella Londra vittoriana, trova nell'affascinante e tormentata Vanessa Ives (interpretata da Eva Green), il punto di congiunzione tra la realtà terrena, le vie dell'oscurità e i bagliori divini, che si fanno sempre più rari.



Breaking Bad Se siete tra i sfortunati che ancora non hanno visto Breaking Bad, rimediate subito e non ve ne pentirete. Protagonista è Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica che dopo aver scoperto di avere un tumore decide di cucinare metanfetamina per racimolare un po' di soldi, con tutte le conseguenze del caso. Disponibili tutte e cinque le stagioni.



Lady Dynamite Serie tv comica e surreale, con protagonista l'attrice Maria Bamford che interpreta se stessa. La peculiarità di questa sit-com è infatti quella di avere una forte matrice autobiografica, anche se buona parte dei fatti è frutto di pura fantasia. Tutto inizia quando Maria, dopo aver trascorso sei mesi in una clinica per via dei suoi disturbi bipolari, si trasferisce a Los Angeles per ricostruire la sua vita da zero, con l'aiuto del suo agente Bruce Ben-Bacharach (interpretato da Fred Melamed).

Modern Family La serie tv sulla famiglia moderna più simpatica del mondo ha collezionato nel corso degli anni tutti i premi più prestigiosi, dagli Emmy ai Golden Globes e ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia e all'incastro perfetto dei personaggi. Se avete voglia di fare un po' di buon umore, servitevi.



The Get Down A dir poco travolgente è «The Get Down», serie ambientata nella seconda metà degli anni '70 a New York. Protagonisti degli adolescenti del South Bronx, che vedono nella musica un mezzo per uscire da una vita precaria. E proprio in quel periodo qualcosa sta cambiando e i vecchi generi stanno per essere sostituiti da altri come la disco music e l'hip hop. La serie vede tra gli ideatori il celebre regista Baz Luhrmann. Nel cast volti più o meno noti come Shameik Moore, Jaden Smith e Giancarlo Esposito.

Una mamma per amica: di nuovo insieme Dopo la bellezza di nove anni torna, grazie a Netflix, «Una mamma per amica». Ritroveremo così Lorelei (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel), ma anche la capostipite della famiglia, ovvero Emily (Kelly Bishop). Ci immergeremo nuovamente nell'atmosfera unica di Stars Hollow e, tra le varie cose, festeggeremo la riapertura del Dragonfly Inn, il locale di Luke (Scott Patterson). Ovviamente va visto dopo aver recuperato la serie per intero.

Dexter Di solito i serial killer non sono simpatici, ma con Dexter (interpretato da Michael C. Hall) si fa un'eccezione. D'altra parte lui oltre a essere un serial killer è anche uno della scientifica di Miami... Di questa serie tv ci siamo goduti otto stagioni, dal 2006 al 2013, e le trovate tutte su Netflix. Da binge watching, occhio.



Revenge Emily vuole vendicare il padre, tradito dal suo ex amico e collega e dall'amante. Per farlo, si prepara per anni prima di comprare casa agli Hamptons e sfidare la famiglia più illustre (e cattiva) dell'alta società newyorkese, i Grayson, sposandone il figlio e mirando a incrinare i loro equilibri dall'interno. Intrighi, storie d'amore, case bellissime, colpi di scena continui e abiti da invidia fanno il resto: iniziate a guardarlo e non riuscirete più a smettere. Disponibili tutte e quattro le stagioni.