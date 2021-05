State cercando qualcosa di nuovo che vi appassioni durante le serate davanti alla televisione? Ecco le serie tv preferite degli attori e delle star

A volte sembra difficilissimo, quasi impossibile scegliere che film o serie tv guardare vista l'offerta sempre più ampia, perché dunque non provare con le serie tv preferite degli attori (o delle star)?

Potreste avere qualche (piacevole) sorpresa nello scoprire cosa amano guardare le celebrità quando sono sul divano di casa propria.

È interessante sapere quali siano le serie tv preferite degli attori e delle celebrità più famose, soprattutto perché loro sanno in prima persona cosa c'è dietro a un programma televisivo degno della nostra attenzione.

E dunque hanno un occhio diverso anche sul risultato finale.

Dai grandi successi Netflix come Tiger King al re-watch di serie tv vecchie di anni, ecco le serie tv preferite di alcune celebrità.

Le serie tv preferite degli attori (e delle celebrità)

Jennifer Lawrence, i reality

Jennifer Lawrence ama fare binge-watching e guardare quante più serie tv possibile. Pare che abbia anche raccontato che qualsiasi cosa stia facendo, una volta che arrivano le 11, molla tutto per sedersi sul divano a guardare Netflix.

L'attrice ha anche ammesso più e più volte di avere un profondo amore per i reality show.

Alcuni degli spettacoli di cui dice di essere una grande fan sono Real Housewives eDance Moms. Ma il suo preferito è Al passo con i Kardashian.

Emma Stone, iCarly

Anche Emma, come Jennifer Lawrence, ama un po' di tempo da sola davanti alla tv.

Durante un'intervista al Tonight Show nel 2012, Emma Stone ha detto che avrebbe voluto girare un cameo per uno dei suoi programmi preferiti di tutti i tempi: iCarly.

Per chi non lo conoscesse, iCarly è uno spettacolo per adolescenti, che parla di un gruppo di studenti che lancia il proprio canale YouTube e pubblica contenuti stupidi per i coetanei. A quanto pare l'attrice è un grande fan degli spettacoli realizzati dal creatore di iCarly, Dan Schneider.

Rihanna, Breaking Bad

Possiamo aggiungere Rihanna all'elenco delle persone che si sono innamorate della storia di Walter White. La cantante è infatti una grande fan di Breaking Bad.

Breaking Bad è probabilmente uno degli spettacoli più chiacchierati e universalmente amati usciti negli ultimi tempi. E Rihanna è la fan numero uno della serie.

Barack Obama, The Wire

Proprio come Rihanna, anche l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è un grande fan di Breaking Bad. Oltre a questa serie, Obama ha rivelato di aver visto più e più volte anche The Wire di HBO.

The Wire è probabilmente uno dei migliori drammi polizieschi mai trasmessi in televisione, e Breaking Bad è lo show perfetto che sfida le autorità e infrange le regole.

Lo stesso Barack Obama ha rivelato che i suoi gusti in fatto di serie tv tendono a essere un po' cupi, soprattutto rispetto a quelli di sua moglie e delle figlie.

Michelle Obama, Scandal

Se l'ex presidente ama serie intense come The Wire e Breaking Bad, l'ex first lady non è comunque da meno.

Michelle Obama ha infatti rivelato che adora guardare Scandal con Kerry Washington. E se lei è una grande fan, noi non possiamo che chiederci quanto effettivamente sia accurato questo show incentrato sugli scandali della politica americana.

Quando però si tratta di guardare una serie insieme in famiglia, gli Obama scelgono spettacoli come Parks and Recreation e Modern Family.

Chris Pratt, Games of Thrones

A chi non è piaciuto Games of Thrones? Praticamente tutti hanno amato questo show, e Chris Pratt fa parte di quella lista di persone che lo hanno assolutamente adorato!

L'attore, protagonista di Guardiani della Galassia, ha persino raccontato che il personaggio di Arya Stark è il suo preferito.

Meghan Markle, Mad Men

La duchessa del Sussex sa sicuramente come riconoscere una buona serie tv. Meghan, infatti, prima di sposare il principe Harry e diventare parte della famiglia reale inglese, era protagonista dell'amatissima serie tv Suits.

Ma in un'intervista del 2013 Meghan Markle aveva rivelato la sua top 3 delle serie tv. Al primo posto della classifica c'era Mad Men, poi Girls e sull'ultimo gradino del podio The Newsroom.

Miley Cyrus, Grace e Frankie

Uno degli show più recenti arrivati su Netflix è Grace e Frankie, una serie su due donne che stringono un legame dopo aver scoperto che i loro mariti sono segretamente amanti.

Se lo spettacolo ha recensioni positivissime è anche grazie a Miley Cyrus, che ha diffuso la parola tra i suoi fan, twittando che questo era il suo programma preferito.

Courteney Cox, Friends

Se durante i lockdown avete guardato e riguardato tutte le puntate di Friends, sappiate che non siete gli unici.

Anche la star dello spettacolo Courteney Cox (che interpreta Monica) si è recentemente divertita a riguardarlo.

L'attrice è apparsa per un'intervista nello spettacolo di Jimmy Kimmel, e ha raccontato. «Ho deciso che durante questo periodo volevo riguardare Friends. La gente ama ancora così tanto questa serie. Ho appena iniziato la prima stagione - è davvero fantastico!»

Come non essere d'accordo?!

Sandra Oh, Tiger King

Sandra Oh potrebbe essere meglio conosciuta per i suoi ruoli nel medical-drama Grey's Anatomy e, più recentemente, come Eve Polastri nel famosissimo Killing Eve. Ma sembra che l'attrice canadese sia ossessionata dalla serie di Netflix Tiger King.

A riguardo, l'attrice ha detto: «Dà un'interessantissima prospettiva psicologica, e onestamente è una recitazione fantastica. I personaggi sono studiati a fondo. È tutto straordinario».

