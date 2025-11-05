Stranger Things Autunno 1987. Hawkins porta ancora le cicatrici lasciate dall’apertura dei portali. Il gruppo di amici, segnati dagli accadimenti, ma più uniti che mai, condividono un unico obiettivo: trovare e distruggere Vecna. Il mostro però è svanito nel nulla. Nessuno sa dove si nasconda e quali siano gli oscuri piani che sta architettando. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, un senso di paura familiare e opprimente si insinua tra i protagonisti, mentre l’ombra della battaglia finale incombe su di loro… L’atteso capitolo conclusivo della serie tv cult debutterà su Netflix in tre volumi: il primo il 27 novembre (ep.1-4), il secondo (ep. 5-7) il 26 dicembre e quello conclusivo sarà disponibile dall’1 gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).

Mrs Playmen Presentata alla festa del Cinema di Roma, la serie con protagonista Carolina Crescentini è ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana. Nella Roma perbenista e conservatrice degli anni ’70, Adelina Tattilo è stata un’imprenditrice pionieristica e un’autentica anticonformista, in prima linea nella battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione. La serie diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, vede tra i protagonisti anche Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci e molti altri. In streaming dal 12 novembre.

Sesame Street Nella nuova stagione di Sesame Street, i celebri amici del quartiere più colorato della tv tornano per aiutare i più piccoli a esplorare il mondo delle emozioni. Che si tratti d'imparare ad aspettare il proprio turno, tirare su di morale un amico o affrontare un problema, i personaggi insegnano come gentilezza e comprensione come rendere ogni giornata più luminosa attraverso giochi, musica e tante risate. In streaming dal 10 novembre.

RIV4LI La nuova serie tv per ragazzi e ragazze, esplora i conflitti e le scoperte dell'adolescenza, tra amori, amicizie e costruzione di un’identità personale. Pisa, terza superiore: i protagonisti sono divisi in due gruppi contrapposti, gli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, e gli Outsiders, creato da una new entry della scuola. Insiders e Outsiders dovranno trovare il modo di condividere e stare insieme superando le barriere che li dividono.



Monster: La storia di Ed Gein Dopo Jeffrey Dahmer e Lyle ed Erik Menendez, la serie Monster creata da Ryan Murphy e Ian Brennan si focalizza questa volta sulla terribile storia di Ed Gein. Plainfield, Wisconsin, anni ’50: la fattoria della famiglia Gein sembra una delle tante realtà agricole del luogo. Ma tra le sue mura si nascondono orrori inconcepibili, che getteranno nella paura l’intera comunità locale.

Il mostro Composta da 4 episodi, la serie di Stefano Sollima ritorna alle origini del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste che più ha turbato la cronaca italiana. Un racconto che ha seguito tante ipotesi e piste, che qui si focalizza soprattutto sulla “pista sarda”.

Nobody wants this Una commedia incentrata sull'improbabile relazione tra l'agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody). Seconda stagione dal 23 ottobre.

The Witcher - Tratta dall’omonima saga fantasy di romanzi scritta da Andrzej Sapkowski, The Witcher racconta il difficile equilibrio in un mondo popolato da esseri umani e diverse specie magiche come elfi e nani. Per difendere le razze civilizzate da spaventosi mostri che le minacciano, vengono creati dei guerrieri mutanti in grado di annientarli, chiamati "witcher". Uno di essi è Geralt di Rivia (Henry Cavill), che uccide per denaro. Nel suo destino ci sono una principessa da salvare, tanti personaggi da incontrare e cattivi da sconfiggere.

Mercoledì La serie, diretta da Tim Burton, è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici dell'accademia, dove l'attende una nuova serie di nemici e di problemi.

Black Rabbit Con un Jason Bateman sempre più spietato e Jude Law, la miniserie ha come protagonista un astro nascente della ristorazione che finisce in giri pericolosi della criminalità newyorchese a causa del fratello sregolato che arriva in città con alcuni strozzini alle calcagna.



Il rifugio atomico La nuova serie creata da Álex Pina ed Esther Martinez Lobato (La casa di carta, Berlino, Sky Rojo) è ambientata in lussuoso bunker progettato per resistere a qualsiasi calamità. Qui, un gruppo di miliardari è costretto a convivere dopo essersi rinchiuso a causa di un conflitto globale in corso. Il luogo diventa lo sfondo claustrofobico per la storia di due famiglie, entrambe segnate da un passato doloroso.

Haunted Hotel - L’Hotel infestato Serie d’animazione tutta da ridere, Haunted Hotel ha come protagonista una madre single che si trasferisce a vivere nell’hotel infestato dal fantasma del fratello defunto da cui lo ha ereditato e da una serie di altri, esigentissimi, ospiti.

House of Guinness La nuova serie del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, si focalizza sulla potente famiglia Guinness e sul loro impero nel XIX secolo, iniziando il racconto dalla morte del magnate Sir Benjamin Guinness e seguendo le storie dei suoi figli, tra Dublino e New York.

Hostage La serie britannica è un thrillerone politico con protagoniste due donne potenti che dovranno affrontare insieme una situazione complicata. Quando il marito della prima ministra britannica viene rapito e la presidente francese in visita ricattata, entrambe le leader dovranno unire le forze e decidere cosa fare, seppur rischiando di compromettere il proprio futuro politico. Con Julie Delpy, Suranne Jones, Ashley Thomas e molti altri.

The Sandman Nella seconda stagione: dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. The Sandman 2 presenta l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione.

Too Much La serie romantica creata da Lena Dunham (Girls) e Luis Felber, ha come protagonista una giovane stakanovista newyorchese alle prese con la fine di un amore che credeva fosse per sempre. Dopo aver accettato un nuovo lavoro a Londra, farà un incontro che le farà capire che è ora di rimettersi in gioco. Con Megan Stalter e Will Sharpe.

Untamed Thriller con protagonista Eric Bana nei panni di Kyle Turner, un agente speciale del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge all'interno della gigantesca area naturalistica. L’indagine su una morte violenta porta Turner a scontrarsi con gli oscuri segreti all’interno del parco e del suo passato.

Leanne Quando il marito la lascia per un’altra donna, la vita di Leanne prende una piega inaspettata. Ricominciare arrivata ormai all’età in cui sperava di potersi rilassare non è semplice, ma con il supporto delle amiche e della famiglia affronterà questo nuovo capitolo della sua vita.

Sara - La donna nell’ombra Per far luce sulla prematura morte del figlio, Sara (Teresa Saponangelo), ex agente dei servizi segreti, chiede un favore all’amica ed ex-collega Teresa (Claudia Gerini). E in un attimo si trova invischiata nella sua vita di prima, dimostrando ancora una volta di essere la migliore infiltrata sul campo.

The Waterfront Family drama basato su fatti realmente accaduti creato per il piccolo schermo da Kevin Williamson (Dawson’s Creek, The Vampire Diaries), The Waterfront è ambientato nella Carolina del Nord, dove la potente famiglia Buckley tenta di far rimanere intaccati i propri privilegi, controllando l’industria ittica dei mercati della città. Nel cast: Holt McCallany, Jake Weary, Melissa Benoist, Maria Bello e molti altri.

Mare Fuori Serie tv più chiacchierata del momento racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile di Napoli. La storia inizia il giorno in cui Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo) e Filippo Ferrari (interpretato da Nicolas Maupas) vengono arrestati e incarcerati. I due, seppur molto diversi, stringono una forte amicizia, tra compagni di cella violenti a carcerieri accomodanti. Insomma, Mare fuori parla di criminalità organizzata, ma anche di abbandono, solitudine, riscatto e di amore.



Olympo Amaia è una nuotatrice che si allena al centro sportivo Pirineos con un’elite di atleti. Capitana della squadra di nuoto, pretende il massimo da sé stessa e non vuole commettere errori, ma quando la compagna di squadra e amica Nuria la supera per la prima volta, Amaia si accorge che le prestazioni di alcuni atleti stanno inspiegabilmente migliorando. Cosa sta accadendo? Fin dove si sono spinti per il successo?

Squid Game Riprendendo dalla sconvolgente conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi catapultano Gi-hun (Giocatore 456) - ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo alleato più caro, Jung-bae (Giocatore 390) - nuovamente al centro dei giochi, deciso a smantellarli una volta per tutte...

The Four Seasons Con Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Kerri Kennedy- Silver, Colman Domingo e Marco Calvani la serie segue la storia di sei amici i cui equilibri vengono rotti in concomitanza di un weekend insieme, quando scoprono che due di loro si stanno per lasciare. La serie ripercorre le successive vacanze del gruppo, per capire come stia andando. Una commedia che è un omaggio alle amicizie di una vita, ispirata all’omonimo film del 1981 e creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield.

Maschi veri Commedia in 8 episodi con Maurizio Lastrico, Matteo

Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, nei panni di quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione.

Sirens Con Julianne Moore, Kevin Bacon, Meghann Fahy e Milly Alcock la serie ha come protagonista Devon, un uomo convinto che la sorella abbia instaurato un rapporto tossico con la sua capa, la mondanissima Michaela. Il suo stile di vita diventano una droga per la giovane Simone e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Quello che Devon non sa ancora, è che terribile e inscalfibile avversaria sia Michaela.

Love, Death & Robots La serie antologica animata torna con il quarto volume prodotto da Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). I nuovi episodi fondono terrore, fantasia e bellezza con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse cosmica, e generi che spaziano dal fantasy all’horror.

Karma Serie thriller sudcoreana, Karma intreccia le vite di sei persone coinvolte in un misterioso incidente, costringendole ad affrontare oscure verità e desideri.



Pulse Medical drama con Willa Fitzgerald e Colin Woodell, Pulse è ambientata nel centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami. Qui la dottoressa Simms (Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa, mentre il collega Phillips (Woodell) viene sospeso. Il sopraggiungere di un violento uragano con una conseguente ondata di emergenze, costringerà i due - su cui non sono poche le voci di una storia romantica - a lavorare insieme una volta che l’ospedale di ritroverà isolato.

Asterix e Obelix: il duello dei capi La serie animata, una moderna interpretazione del mondo unico di Asterix e Obelix, è diretta da Alain Chabat e Fabrice Joubert. Roma vuole disperatamente conquistare l’ultimo villaggio indipendente della Gallia, casa di Asterix e Obelix. Quando il creatore della pozione magica, segreto della superiorità dei Galli, perde la memoria, gli abitanti dovranno vedersela da sé contro la potenza di Roma.

L’Eternauta Buenos Aires. Dopo che una devastante nube tossica ha ucciso milioni di persone, un gruppo di sopravvissuti dovrà riuscire a resistere a una forza oscura e invisibile che viene da un altro mondo.

Il gattopardo Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.

Manuale per signorine Madrid, 1880. Elena Bianda è la dama di compagnia più richiesta della città. Nonostante la giovane età ha già aiutato più di venti ragazze a trovare pretendenti e fidanzati all'altezza. Il suo successo è dovuto alla severa guida morale che fornisce alle famiglie, pur rimanendo in sintonia con le preoccupazioni delle giovani donne a cui fa da mentore: un equilibrio delicato che padroneggia alla perfezione. Vedere le sue protette camminare verso l'altare è lo scopo della sua vita. Tutto cambia, però, quando arriva a casa Mencía e si ritrova responsabile di tre sorelle.

The Residence Shonda Rhimes e Paul William Davies (produttore di Scandal) firmano The Residence è un giallo strampalato ambientato nei piani alti, in quelli bassi e nei corridoi della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della residenza più famosa del mondo: 132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa.

Segreti e scommesse Un viaggio insolito e tragicomico di due anime, la prima sperduta in questo mondo e l'altra... nell'aldilà. In passato il giornalista di pronostici sportivi Isa aveva sconvolto il mondo delle scommesse diventando una leggenda grazie al talento ereditato dal padre. Di recente però le sue previsioni hanno iniziato a rivelarsi sbagliate, facendogli perdere il lavoro e guadagnare nemici. Proprio quando sta per abbandonare ogni speranza, Isa incontra il famoso uomo d'affari Refik, l'unica persona che può salvarlo da tutti i problemi. Ma c'è un piccolo dettaglio: è morto. Mentre lo spirito del defunto offre una via d'uscita a Isa, la cui vita è stravolta, Isa si mette alla ricerca dell'assassino di Refik per scoprire la verità dietro la sua morte.

Zero Day Zero Day pone la domanda che è nella mente di tutti: come trovare la verità in un mondo in crisi e apparentemente lacerato da forze al di fuori dal nostro controllo? E in un'epoca piena di teorie del complotto e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto delle nostre stesse azioni, o forse persino della nostra immaginazione?

Apple Cider Vinegar Ambientata agli albori di Instagram, segue due giovani donne gravemente malate decise a guarire seguendo un percorso di salute e benessere che condividono con diversi follower in tutto il mondo. Sarebbe tutto incredibilmente motivante... se solo fosse vero. Questa è una storia "quasi vera", basata su una bugia, che racconta l'ascesa e la caduta di un impero del benessere: la cultura che l'ha fondato e le persone che l'hanno distrutto.

Storia della mia famiglia Questa è la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura del futuro. Ma questa è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio.

Åremorden - Gli omicidi di Åre Dopo essere stata sospesa dal suo lavoro a Stoccolma ed essere stata lasciata dal suo compagno, l'agente di polizia Hanna Ahlander si trasferisce nella casa di vacanza della sorella ad Åre. Quando una giovane donna scompare nella gelida notte di Santa Lucia, Hanna non può fare a meno di iniziare a indagare sul caso. Con una situazione familiare difficile e una stazione di polizia a corto di personale, l'agente di polizia locale Daniel Lindskog accetta con riluttanza l'aiuto di Hanna. Ma la vera domanda è: possono fidarsi l'uno dell'altra?

Running Point Quando uno scandalo costringe il fratello a dare le dimissioni, Isla Gordon (Kate Hudson) diventa presidente dei Los Angeles Waves, uno dei più leggendari franchise del basket professionistico, nonché attività di famiglia. Ambiziosa e spesso ignorata, Isla dovrà dimostrare agli scettici fratelli, al consiglio di amministrazione e alla comunità sportiva in generale di essere la scelta giusta per il posto.

Ilary Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla separazione da Francesco Totti, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita. Una serie divertente e senza filtri, che mostra il dietro le quinte della vita di uno dei volti più noti della tv italiana, in cui gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori si alternano a quelli più riservati e intimi con le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro.

Missing you Undici anni fa il suo fidanzato Josh, nonché amore della sua vita, è scomparso e da allora la detective Kat Donovan non ha più avuto sue notizie. Ora, scorrendo i profili su un'app di incontri, vede improvvisamente il suo volto e il suo mondo è nuovamente sconvolto. La ricomparsa di Josh costringerà Kat a reimmergersi nel mistero che circonda l'omicidio di suo padre e a scoprire segreti a lungo sepolti del suo passato.

With Love, Meghan Una serie prodotta da Meghan Markle, la duchessa di Sussex, che reinterpreta il genere televisivo del lifestyle, mescolando istruzioni pratiche a conversazioni con amici vecchi e nuovi. Meghan condivide consigli e trucchi personali preferendo la giocosità alla perfezione e sottolinea quanto sia facile creare bellezza anche in contesti inaspettati. Insieme ai suoi ospiti si rimbocca le maniche in cucina, in giardino e altrove, invitando lo spettatore a fare lo stesso. 8 episodi da 33 minuti ciascuno. (Uscita rimandata al 4 Marzo)

La ragazza di neve "Vuoi giocare?" Questa domanda, scritta su una busta contenente una polaroid con una giovane donna legata e bendata, dà inizio al macabro "gioco dell'anima", in cui la giornalista Miren Rojo (Milena Smit) metterà a rischio la propria vita e persino la propria sanità mentale. Dopo gli eventi della prima stagione di La ragazza di neve, Miren questa volta indaga su una scuola privata esclusiva che sembra essere al centro della scomparsa e dell'omicidio di due giovani. Lo farà insieme a Jaime (Miki Esparbé), un giornalista investigativo che arriva al quotidiano Sur in fuga dal proprio passato e determinato a ristabilire la propria reputazione. Una storia fatta di misteri, segreti, bugie e personaggi pieni di ferite come la sua protagonista. Stagione 2

The Night Agent Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale. Stagione 2

Cent'anni di solitudine Dopo essersi sposati contro la volontà dei genitori, i cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán lasciano il loro villaggio e intraprendono un lungo viaggio alla ricerca di una nuova casa. Il loro percorso in compagnia di amici e avventurieri culmina con la fondazione di una cittadina utopica sulle rive di un fiume dal letto di pietre preistoriche che battezzeranno Macondo. A segnare il futuro di questo mitico luogo saranno diverse generazioni della stirpe dei Buendía, tormentate dalla follia, da amori impossibili, da una guerra sanguinosa e assurda e dalla paura di una terribile maledizione che li condanna, senza speranza, a cent'anni di solitudine. Considerato un capolavoro della letteratura ispano-americana e universale, Cent'anni di solitudine è una delle opere emblematiche di Gabriel García Márquez, ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 40 lingue.

Black Doves Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, Black Doves è una storia tagliente, commovente e piena di azione sull'amicizia e il sacrificio. La storia ruota intorno a Helen Webb (Keira Knightley), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, l'enigmatica capospia Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire un vasto complotto che collega la torbida malavita londinese a un'incombente crisi geopolitica.

No Good Deed Quando decidono di abbandonare il loro nido vuoto per iniziare una nuova vita, Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) mettono in vendita la loro splendida villa in stile coloniale spagnolo anni '20, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, scatenando la frenesia immobiliare. Molte famiglie cercano di acquistare quella che credono essere la casa dei loro sogni, convinte che risolverà tutti i loro vari problemi. Ma come Lydia e Paul sanno fin troppo bene, a volte la casa dei sogni può diventare un vero incubo. Mentre lottano per nascondere gli oscuri e pericolosi segreti che si celano nella loro casa di lunga data, Paul e Lydia iniziano a capire che l'unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo.

Siviglia 1992 Dopo la morte del marito in un'esplosione sospetta, Amparo (Marian Alvárez) inizia a cercare risposte con l'aiuto di Richi (Fernando Valdivielso), un ex poliziotto alcolizzato che lavora come guardia di sicurezza. Gli omicidi seguono tutti lo stesso schema: vicino ai cadaveri bruciati delle vittime c'è un pupazzo di Curro, l'iconica mascotte dell'Expo '92 di Siviglia.

The Kings of Tupelo: una saga criminale Una faida di provincia, una cospirazione su Internet, un sosia di Elvis, il mercato nero degli organi e un attentato al presidente degli Stati Uniti. Benvenuti in Mississippi, dove questa storia sconvolgente si trasforma da dramma locale in scandalo nazionale. Preparatevi a una folle avventura. Questa non è finzione, è Tupelo.

Rapina al Banco Central Barcellona, 23 maggio 1981. Esattamente tre mesi dopo il tentativo di colpo di stato al Congresso dei deputati, undici uomini incappucciati entrano nella sede della Banca centrale di Barcellona. Quella che inizia come una spettacolare rapina diventa presto un serio ostacolo alla democrazia spagnola, istituita di recente. I rapitori tengono in ostaggio nella banca più di duecento persone e minacciano di ucciderle se il governo non rilascia il colonnello Tejero e altre tre persone a capo del 23-F.

Senna Nel corso di sei episodi, "Senna" illustrerà per la prima volta gli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni. Si parte dall'inizio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino.

The Helicopter Heist Una mattina di settembre del 2009 lo sguardo del mondo è rivolto a un quartiere poco appariscente della periferia di Stoccolma. Un elicottero atterra sul tetto del deposito contanti più sicuro del paese e la polizia resta a guardare mentre i rapinatori spariscono con un bottino di vari milioni di dollari senza sparare un colpo. "The Helicopter Heist" è una storia di fratellanza e paternità ricca di emozioni incentrata sui personaggi. Ma è soprattutto una storia ambiziosa e adrenalinica di come sia possibile vincere o perdere tutto.

The Madness Muncie Daniels è un consulente politico diventato opinionista televisivo che ha forse perso la retta via. Durante un periodo sabbatico nelle Poconos per scrivere il grande romanzo americano, Muncie è l'unico testimone dell'omicidio di un noto suprematista bianco e ora viene incastrato per il crimine. Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per scagionarsi e svelare un complotto globale prima che sia troppo tardi. Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati improbabili e combatterà contro la disinformazione in un'epoca di post-verità. Dal 28 Novembre

La legge di Lidia Poët Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole di esercitare la professione solo perché donna. Ma lei non è disposta ad accettarlo ed è determinata a cambiare le cose, e quella legge. Tanto che cerca di convincere il fratello Enrico a candidarsi in Parlamento per farlo, mentre continua a collaborare con lui affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia. Stagione 2 dal 30 Ottobre

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer La serie, che adatta i romanzi di Michael Connelly (e che abbiamo già visto anche al cinema con Matthew McConaughey) segue le giornate di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) che dopo uno stop forzato alla pratica rientra nel mondo dell'avvocatura e dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Stagione 3

Beauty in Black La serie segue la storia di due donne molto diverse. Mentre Kimmie cerca di sbarcare il lunario dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, Mallory gestisce un'impresa di successo... finché un giorno i loro mondi agli antipodi finiscono per incontrarsi.

The perfect couple Amelia Sacks sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati. Con Nicole Kidman (A Family Affair, A proposito dei Ricardo) nei panni della madre dello sposo e Liev Schreiber (Ray Donovan, Asteroid City) in quelli del padre dello sposo.

Emily in Paris Un'ambiziosa direttrice marketing venticinquenne di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi, dove l'azienda per cui lavora ha acquisito una compagnia di lusso francese. Lì dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita di Emily nella ville lumière è ricca di avventure e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d'amore. Stagione 4

Come uccidono le brave ragazze Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l'intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità?

KAOS Zeus è da tempo considerato il re degli dei. Finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l'inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque. Ade, re degli inferi, che era un tempo il fratello affidabile di Zeus, comincia a perdere il controllo del suo regno di tenebra. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento. La regina degli dei Era (Janet McTeer) domina la Terra e Zeus a modo suo, ma il suo potere e la libertà di cui gode sono minacciati dalla paranoia crescente di Zeus, spingendola a passare all'azione, mentre Dioniso, il figlio ribelle di Zeus (Nabhaan Rizwan), ha perso tutti i freni ed è in rotta di collisione con il padre. Sulla Terra la gente vuole cambiamenti, ma Poseidone (Cliff Curtis), che regna sui mari, le tempeste e i terremoti (oltre che sui cavalli) si preoccupa più della stazza del suo megayacht e della location del prossimo party. Il bene dei comuni mortali non gli interessa. Purtroppo per gli dei, alcuni di questi mortali cominciano a rendersene conto... Sono Riddi (Aurora Perrineau), Orfeo (Killian Scott), Ceneo (Misia Butler) e Arianna (Leila Farzad): persone con vite diverse, ma legate cosmicamente nella lotta contro Zeus. Pur avendo ruoli molto diversi tra di loro, ciascuno potrebbe provocare la caduta degli dei.

Breathless Il Joaquín Sorolla di Valencia è molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane. Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L'arrivo di un'illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.

The Decameron La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza in questa commedia dark in stile soap. Liberamente ispirata alle novelle trecentesche del Decameron, la serie in otto episodi The Decameron analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia.

Elite Arriva l'ottava stagione della serie da binge watching, dove si riuniscono le star de La Casa di Carta María Pedraza, Miguel Herrán & Jaime Lorente (aka Rio, Denver e la figlia dell'ambasciatore) e ci si trova in una scuola, Las Encinas, dove l'elite spagnola manda i propri figli a studiare. L'ottava stagione, ideata accoglierà nuovi volti tra cui Ane Rot (KAOSIl club dei lettori assassini) e Nuno Gallego (UPA Next), mentre Mina el Hammani tornerà nel ruolo di Nadia. Stagione 8

Hierarchy La Jooshin High School è controllata dallo 0,01% degli studenti più ricchi, ma un nuovo arrivato, molto riservato, scalfisce questo mondo apparentemente inconquistabile. Hierarchy è una miniserie sudcoreana a metà tra il crime e il teen drama che esplora le dinamiche di potere dell'adolescenza e delle elite. Tra alleanze che si formano e si rompono, i segreti vengono svelati e mettono alla prova la lealtà e le ambizioni di tutti.

Bridgerton L'attesa terza stagione della serie che segue le vite degli otto affiatati fratelli Bridgerton mentre cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese, ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn, ha per protagonista Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown. Stagione 3

Ashley Madison: sesso, scandali e bugie Quando Ashley Madison, un sito di incontri per adulteri, viene hackerato, milioni di dati privati dei suoi utenti vengono messi a rischio, minacciando la sopravvivenza di matrimoni e vite intere. Questa docuserie in 3 episodi mostra il dietro le quinte della nascita del sito che permette alle persone di esplorare le proprie pulsioni più nascoste e di quello che succede quando queste rischiano di diventare di dominio pubblico.

Bodkin Un eclettico gruppo di podcaster decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idilliaca cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ben più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

Geek Girl La vita di Harriet Manners è messa sottosopra quando è catapultata nel mondo della moda. Agenti stressati, stilisti non convenzionali, tacchi vertiginosamente alti, un'adorabile topmodel con uno splendido sorriso... Harriet non ha idea di cosa l'aspetta.

Thank You, Next Dopo essersi ripresa dal tradimento del suo primo amore con l'aiuto delle amiche e di un affascinante chef, l'avvocata di successo Leyla Taylan si occupa del caso di divorzio della famosa terza moglie Tuba Tepelioğlu, noto anche come il caso dell'anno. A vedersela con lei è Cem Murathan, un serial killer di relazioni che ha divorziato da tre donne diverse in 15 anni. Leyla difenderà con estrema dedizione la sua cliente da quest'uomo narcisista, ma a far esplodere la situazione sarà proprio il suo coinvolgimento.

Un uomo vero Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Asunta Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta? Una nuova miniserie fiction sull'omicidio di Asunta Basterra, uno dei casi più scioccanti avvenuti in Spagna nel 2013.

Ripley Tom Ripley (Andrew Scott), un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista. Il cast include anche Dakota Fanning, Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack.

Dead boy detectives Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti! Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e... fantasmi, che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Supersex Liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, la serie diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, attraverso la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia, ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo. Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo.

The Gentleman Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

One day Emma Morley e Dexter Mayhew si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.

Griselda Miniserie ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 la Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, i 6 episodi di Griselda sono stati creati dallo showrunner di Narcos.

Skam Italia La serie segue le esistenze tormentate (come solo l'adolescenza può essere) di un gruppo di ragazzi che frequentano un liceo di Roma. Pur avendo caratteri e situazioni personali differenti, ognuno di loro dovrà affrontare le problematiche tipiche dell'adolescenza. Al centro della sesta stagione le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Stagione 6

Un inganno di troppo Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto... Nel frattempo, mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Miniserie di 8 episodi

Berlino Solo due cose possono rallegrare una giornata cupa: la prima è l'amore. La seconda è rubare un mucchio di soldi. Pedro Alonso torna a vestire i panni dell'iconico ladro nel prequel de La Casa di Carta che prende il suo nome. Otto episodi ambientati a Parigi prima della serie principale, in cui viene raccontata una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte.

The crown Una delle serie più seguite di Netflix, The Crown racconta la vita della Regina Elisabetta II fin dall'infanzia, e della vita che ruota intorno a Buckingham Palace. Nella sesta stagione, tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l'opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d'oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all'orizzonte e l'inizio della nuova favola reale tra William e Kate. Stagione 6

House of Cards Robin Wright veste i panni del Presidente degli Stati Uniti nella sesta e ultima stagione di House of Cards, la serie di successo (ha ricevuto 53 nominations agli Emmy, 6 ai Golden Globes, 11 agli Screen Actors Guild e 2 ai BAFTA tra le altre cose) ambientata nell'odierna Washington in un giro di intrighi, manipolazioni e tradimenti ai vertici del potere americano. Stagione 6

Beckham Mini docuserie di quattro episodi che mostra i retroscena di una star del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. Un accesso senza precedenti a David, a sua moglie Victoria, alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Il risultato è il ritratto intimo di un uomo, ma anche la cronaca dello sport nel periodo tardo moderno e della cultura delle celebrità.

Lupin Arrivano finalmente le nuove puntate di Lupin: versione pop e ironica del personaggio letterario creato da Maurice Leblanc, il Lupin di Netflix racconta la storia di un ladro professionista di nome Assane Diop (Omar Sy) alle prese con il furto di un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta e custodito al Louvre in previsione di un’asta milionaria. Assane architetta un piano per impossessarsene: il gioiello per lui non ha solo un valore economico, ma anche un’importanza sentimentale, legata al suo passato e al rapporto con il padre. Parte 3

Tapie La miniserie ricostruisce il destino romantico di Bernard Tapie, personaggio straordinario e una delle figure pubbliche francesi più iconiche e controverse. Nel corso dei sette episodi Laurent Lafitte si calerà nei suoi panni, ripercorrendone l'ascesa e la caduta. Bernard Tapie è stato un imprenditore, politico e attore francese, parlamentare del Partito Radicale di Sinistra, proprietario dell'Adidas dal 1990 al 1993 e presidente dell'Olympique Marsiglia campione d’Europa nel 1993 (la prima squadra di Francia a riuscire nell’impresa), con la vittoria in finale a Monaco di Baviera per 1-0 contro il Milan di Fabio Capello.

La mia prediletta Lena vive isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d'auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. Dear Child inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l'arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni… La mia prediletta è un miniserie in sei parti tratta dall'omonimo romanzo di Romy Hausman.

Sex Education L'inesperto Otis grazie alle nozioni impartitegli dalla madre sessuologa (Gillian Anderson) sfrutta quanto appreso per fondare una clinica del sesso segreta a scuola, alleandosi con la ribelle Maeve. A distanza di 4 stagioni Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish dopo la chiusura della Moordale. Stagione 4

Painkiller Miniserie sceneggiata che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani, la serie è tratta dal libro "Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei" di Barry Meier e dall'articolo "The Family That Built an Empire of Pain" (New Yorker) di Patrick Radden Keefe.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. Terza stagione

Il colore delle magnolie Il colore delle magnolie è la storia di tre migliori amiche (Maddie, Helen e Dana Sue) nate e cresciute nel South Carolina a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono... e con tanti margarita.

Questo mondo non mi renderà cattivo Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Zerocalcare torna con nuove storie e un nuovo personaggio: a Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Barracuda Queens Siamo nel 1995, Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare "Barracuda Queens", un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero? Liberamente ispirata a eventi reali.

Black Mirror Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. E promette di diventare il centro delle prossime conversazioni sui social (e alla macchinetta del caffè).

La Regina Carlotta Spin-off e prequel di Bridgerton, la serie racconta l'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta e come il matrimonio della giovane Queen Charlotte con Re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Fubar Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Con Arnold Schwarzenegger, protagonista e produttore esecutivo della serie.

Transatlantic Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

La diplomatica Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

You Una cotta che si trasforma in ossessione tramite l'uso di Internet e dei social media. Nella prima stagione abbiamo avuto modo di conoscere tutte le facce di Joe, un affascinante libraio che sviluppa un'ossessione per un'aspirante scrittrice e fa di tutto pur di poter entrare nella sua vita. Nella seconda abbiamo iniziato a scoprirne le conseguenze. Nella terza, Joe cambia di nuovo vita - non senza colpi di scena. E nella quarta? Con Penn Badgley (Gossip Girl) e Shay Mitchell (Pretty Little Liars). 4 stagioni

La vita bugiarda degli adulti Serie tratta dall'omonimo successo letterario di Elena Ferrante, è il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

The recruit Owen Hendricks (Noah Centineo) è un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

Le indagini di Belascoarán Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo... Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70.

Scomparsa a Lørenskog La scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen nel 2018 ha scioccato un'intera nazione. Investigatori, giornalisti e avvocati sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all'elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.

Sins of our mother Per amici e famiglia Lori Vallow era una madre dedita ai tre figli, una moglie amorevole e una persona molto religiosa, ma negli ultimi tre anni qualcosa è andato storto: Lori è in carcere in attesa del processo per cospirazione nell'occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli. Colby, l'unico figlio sopravvissuto della donna, fornisce per la prima volta informazioni esclusive sul passato della sua famiglia e sulle tensioni attuali, proprio nel momento in cui Lori sta per essere processata. Al centro di questa serie in tre parti c'è una sola scottante domanda: come ha potuto una donna all'apparenza normale diventare la madre più tristemente nota d'America?

Le ragazze dell'ultimo banco Cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola ogni anno, senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest'anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita... e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Chi scherza col fuoco Quando gli indizi sull'omicidio del fratello lo portano a una caserma dei pompieri, Poncho si arruola per indagare e trova amore, famiglia... e un serial killer.

Mo Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall'asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà... anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.

Uncoupled Michael Lawson (Neil Patrick Harris) sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile da diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere l'uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni un uomo single e gay a New York.

Peaky Blinders Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo. La quinta stagione riprende la storia a partire dalle conseguenze della crisi finanziaria del 1929. Sei stagioni

The Umbrella Academy Tratta dalle popolari graphic novel di Gerard Way, la serie racconta la storia di sette bambini, tutti nati nello stesso giorno del 1989 in diverse parti del mondo, che vengono adottati da un miliardario. L'uomo decide di addestrare i suoi bambini nella visionaria scuola Umbrella Academy. Nel cast Ellen Page, Cameron Britton e Mary J. Blige. Tre stagioni.

Borgen - Potere e gloria Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri quando una compagnia petrolifera scopre l'oro nero in Groenlandia, portando a una lotta internazionale per il potere nell’Artico. La serie affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo, ma non solo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell'Artico e la crisi climatica.

First Kill Quando per la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) arriva il momento di fare la sua prima vittima, sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per lei però, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio.

La casa di carta: Corea La versione coreana delle celebre serie spagnola, ne riprende fedelmente la trama: un gruppo di ladri si barrica con alcuni ostaggi all’interno della zecca della Corea unificata. Riuscirà la polizia a fermarli? Per gli amanti di La casa di carta, una nuova versione.

Man vs. Bee Trevor (Rowan Atkinson) è un uomo simpatico e imbranato. Quando ottiene un lavoro come housesitter in una lussuosa villa zeppa di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake, un'ape arriva a metterlo in difficoltà. 6 episodi pieni di sketch di un big della comicità.

Summertime Serie tv tratta da Tre metri sopra il cielo, originale Netflix Italia e ambientata sulla Riviera Romagnola, Summertime racconta la storia di Summer e Ale, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi che si innamorano nel corso di un’estate, e dei loro amici. Nella terza e ultima stagione della serie, Summer sembra pronta a vivere nuove esperienze con rinnovata spensieratezza, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa.

Clark Diretta da Jonas Åkerlund - regista famoso per videoclip cult come Smack My Bitch Up dei Prodigy, Paparazzi e Telephone di Lady Gaga e molti altri - la serie è interpretata da Bill Skarsgård (IT) nel ruolo di Clark Olofsson, il famigerato rapinatore di banche svedese che ha dato origine alla definizione “sindrome di Stoccolma”.

Ozark In un mix di crime e dramma, Ozark racconta il percorso della famiglia Byrde, che dalla tranquilla periferia di Chicago si trasferisce nella cittadina di Ozark, nel Missouri, con l’obiettivo di riciclare denaro per un pericoloso cartello messicano. Nel cast, tra i tanti, ci sono Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.

Russian Doll La serie segue le avventure di Nadia, interpretata da Natasha Lyonne, una giovane donna rimasta intrappolata nel tempo nel ruolo di ospite d'onore di una festa a New York.



Better Call Soul I fan di «Breaking Bad» non possono fare a meno di vedere il suo spin-off, ovvero «Better Call Soul». Protagonista è Saul Goodman (Bob Odenkirk), che lavora come commesso in un centro commerciale sotto falsa identità. Da qui parte il flashback che ci porta ai tempi in cui lui faceva l'avvocato e usava ancora il suo nome legale, James McGill.

Anatomia di uno scandalo Attraverso il racconto di una serie di scandali personali e politici, la serie si intrufola tra alcuni membri della borghesia britannica per parlare di giustizia e privilegio. James, ministro, e Sophie Whitehouse hanno una vita e una famiglia invidiabile, fino all’emergere di un segreto scandaloso che riguarda l’uomo. Kate Woodcroft è un’avvocata di successo, la cui carriera viene messa a dura prova proprio dalla coppia.

Linee bollenti 1987, Amsterdam. I fratelli Frank e Ramon Stigter sono gli ideatori della Teledutch, la prima linea telefonica erotica d’Europa, dove lavora la studente di psicologia Marly Salomon. I due da un giorno con l’altro si trovano ricchi, e Marly con loro. Sono anni di rapida trasformazione per la città, che diviene centro di una rivoluzione culturale scandita dai ritmi della musica house e alimentata dall'uso della XTC, la "droga dell'amore". La Teledutch alimenta la trasformazione offrendo ai suoi fruitori l'opportunità di vivere il sesso anonimo in un modo diverso e cambiandone la moralità.

Frammenti di lei Tratta dal bestseller di Karin Slaughter Pieces of Her, la serie thriller con protagonista Toni Collette (Little Miss Sunshine, Unbelievable) è ambientata in una tranquilla cittadine della Georgia dove, un atto di violenza gratuita, porta la giovane Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua madre ad affrontare una serie di inaspettati eventi. Nel tentativo di trovare risposte, Andy intraprende un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi al lato più oscuro e celato della sua famiglia.

Alessandro Cattelan: una semplice domanda Docuserie in 6 episodi, è scritta e interpretata da Alessandro Cattelan che, nel corso delle puntate, incontra personaggi come Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli a cui pome una semplice domanda (appunto), quella che ha fatto a lui sua figlia Nina: “Come si fa a essere felici?”. Un viaggio tra Italia ed estero alla ricerca di una risposta (impossibile) a uno dei misteri più complessi e irraggiungibili della vita umana.

Fedeltà Michele Riondino e Lucrezia Guidone sono Carlo e Maria, i protagonisti del romanzo di Marco Missiroli ora diventato una serie tv. Conosciamo i due fidanzati trentenni all’apice della loro vita sentimentale e professionale. Ma quando Carlo racconta a Maria di essere vittima di un misunderstanding avvenuto nei bagni dell’Università in cui insegna, lei non può fare a meno di iniziare a guardarsi dentro e a voler scoprire qualcosa di nuovo.

I diari di Andy Warhol Il produttore esecutivo Ryan Murphy e il regista Andrew Rossi offrono un ritratto (in 6 parti) incredibilmente sfaccettato di Andy Warhol, ripercorrendone la strabiliante vita dalla prospettiva intima dei suoi diari, pubblicati postumi. Partendo dall'infanzia a Pittsburgh, la serie traccia il percorso eccezionalmente diversificato di Warhol, spaziando con disinvoltura tra mezzi espressivi ed epoche diverse del suo ruolo di artista.

Inventing Anna La nuova serie targata Shonda Rhimes, nonché la prima creata, per Netflix ha come protagonista la bravissima Julia Garner nei panni di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, celebrity su Instagram, che ha conquistato per anni i cuori dei rampolli dell’upper class newyorchese mentre rubava loro i soldi. Sulla sua storia si mette una giornalista che, seppur rimanendo affascinata da ciò che la ragazza rappresenta, fa di tutto per smascherarla.

Space Force Serie comedy con Steve Carell e John Malkovich, Space Force racconta le storie e le strampalate avventure dei membri della prima forza spaziale della Terra. Nella seconda stagione, il generale Naird e il suo team avranno a che fare con una nuova amministrazione. Cosa accadrà?

Vikings: Valhalla Ambientata cento anni dopo la fine di “Vikings”, questa nuova avventura racconta le gesta eroiche di alcuni dei vichinghi più famosi di sempre, unendo dramma e autenticità storica a un’azione avvincente e cruda.

Riverdale Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Finita l'estate, in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, Archie nasconde un segreto: il giorno in cui è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco. Nel cast anche il fu Luke Perry di Beverly Hills 90210.

Incastrati È una crime comedy quella scritta, diretta e interpretata dai comici siciliani Ficarra e Picone. Sei episodi che scorrono leggerei e divertenti, raccontando in stile commedia degli equivoci, la storia di due tecnici che riparano elettrodomestici, coinvolti loro malgrado in un omicidio.

After Life La vita del cinico Tony (Ricky Gervais) era perfetta fino a quando un male incurabile gli ha strappato l’amatissima moglie. Dopo aver valutato il suicidio, Tony si è convinto che non curarsi né di sé né degli altri sia la soluzione ottimale per sopravvivere. Spietata, tenera e divertente, After Life è arrivata alla sua terza e ultima stagione.

Snowpiercer La serie, basata sul fumetto del 1982 Le Transperceneige, da cui era già stato tratto l'omonimo film del 2013, mostra una realtà distopica. Siamo nel 2027 e il mondo è diventato un immenso deserto di ghiaccio in seguito a un tentativo fallito di risolvere il problema del surriscaldamento globale. I sopravvissuti sono tutti a bordo dello snowpiercer, un treno a moto perpetuo in cui si vive nel lusso (in testa al treno), mentre in coda malnutrizione e povertà rendono la vita impossibile. f

La Casa di Carta Otto persone vengono reclutate per realizzare un grande colpo, ovvero una rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (la zecca nazionale spagnola, con sede a Madrid) dal valore di 2400 milioni di euro. A muovere le fila una figura misteriosa chiamata Il Professore, che ha dato agli attori di questo piano dei nomi di città (Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, Oslo) per proteggere la loro identità. Cinque stagioni dopo, ritroviamo il gruppo trincerato nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e la dine del più grande colpo della storia si avvicina.

Strappare lungo i bordi Scritta e diretta da Zerocalcare e composta da sei episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno, la serie d’animazione è un racconto costellato di flashback che vanno dall' infanzia dell'artista a oggi. Strappare lungo i bordi è un viaggio nel mondo di Zerocalcare, che percorrere con gli amici di sempre, Sarah e Secco, verso un obiettivo difficile da raggiungere. La voce dell’armadillo, sua inseparabile coscienza, è di Valerio Mastandrea.

The Unlikely Murder La serie è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme nel 1986, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia e fortuna.

Tiger King La famosa saga candidata agli Emmy arriva alla sua seconda stagione. Mentre Carole Baskin sta per mettere le mani sullo zoo di Joe Exotic, finito dietro le sbarre, emergono nuove rivelazioni sui moventi, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di felini degli Stati Uniti.

Pretty smart Dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch'essi ben poco intellettuali: Grant, un personal trainer dal fascino prorompente, Solana, ex avvocato diventata guaritrice e Jayden, un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un'insolita famiglia acquisita.

Maid Una miniserie ispirata all'autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Baking Impossible Un nuovo reality in cui i pasticceri più fantasiosi e innovativi collaborano con degli ingegneri per creare dolci che vanno oltre ogni immaginazione... senza aver mai lavorato insieme prima! In ogni episodio, squadre di pastingegneri (1 pasticciere + 1 ingegnere) gareggiano nella progettazione e creazione di torte che dovranno superare non solo il test del gusto, ma anche prove tecniche di resistenza: tra le delizie commestibili, una barca che galleggia, campi da minigolf e un grattacielo che deve resistere a un terremoto simulato.

Lucifer La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio... o quasi. Stanco e infelice di essere il Signore degli inferi, Lucifer ormai sei stagioni fa ha abbandonato trono e regno per la follia scintillante di Los Angeles, dove si è dilettato ad aiutare la polizia locale in generale... e l'abile detective Chloe Decker in particolare. Sesta e ultima stagione

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami Gli esuli cubani Augusto "Willy" Falcon e Salvador "Sal" Maguta, alias "Los Muchachos", sono stati accusati di aver contrabbandato oltre 75 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti negli anni '80, mettendo in piedi un impero da 2 miliardi di dollari che li ha resi due delle più grandi celebrità di Miami. Una saga in sei parti incentrata sui trafficanti della Florida meridionale incriminati in uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti.

Il suo regno Dopo l'assassinio del rivale, un leader religioso diventa il principale candidato alla presidenza. Mentre coglie questa grossa opportunità, si indaga sull'omicidio.

La direttrice La serie racconta l'esperienza della dottoressa Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) nel suo nuovo ruolo di preside della facoltà di inglese della prestigiosa Pembroke University. Ji-Yoon si ritrova ad affrontare una serie di sfide uniche come prima donna a capo del dipartimento, nonché una dei pochi collaboratori non bianchi dell'università.

Young Royals Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Generazione 56K Tra una Procida degli anni '90 e la Napoli di oggi, tra le videocassette registrate e sovraregistrate mille volte e le App di dating online, la generazione 56K, aka i Millennials, vengono raccontati nel loro rapporto con l'amore tra continui flashback e ricordi - che solo chi ha aspettato che il modem finisse di gracchiare per fare una (lentissima) ricerca online su uno schermo a due colori può apprezzare davvero fino in fondo. La nuova produzione Netflix Italia è realizzata in collaborazione con The Jackal, che fanno anche parte del cast.

Halston Una miniserie che racconta il percorso del leggendario stilista Halston (Ewan McGregor) e dell'omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni '70 e '80... finché un'aggressiva acquisizione non lo costringe a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome.

I figli di Sam: verso le tenebre La caccia al "figlio di Sam" ha tenuto il mondo con il fiato sospeso alla fine degli anni '70, ma poi la storia di uno dei più noti serial killer d'America è stata quasi dimenticata. Fino a oggi. Se l'arresto e la condanna di David Berkowitz avevano messo fine all'incubo di molti newyorchesi, per il giornalista e autore di "The Ultimate Evil" Maury Terry, il vero mistero era appena cominciato. Convinto che Berkowitz non avesse agito da solo, Terry ha indagato per decenni su quella che secondo lui era l'oscura e complessa rete responsabile degli omicidi, senza capire che la ricerca della verità gli sarebbe costata cara. Attraverso filmati d'archivio, conversazioni con i protagonisti dell'inchiesta, parole e documenti dello stesso Terry, il regista Joshua Zeman approfondisce il racconto di un uomo che non ha mai trovato l’uscita dal labirinto in cui era entrato. Ma quindi la teoria di Terry era solo un abbaglio oppure i veri figli di Sam sono ancora tra noi?

Selena Prima di diventare la regina della musica Tex-Mex, Selena Quintanilla era una giovane ragazza texana con una grande voce e tanti grandi sogni. La serie segue la vita della cantante, dai piccoli concerti al successo che l'ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana di tutti i tempi, senza dimenticare gli anni di duro lavoro e sacrificio dell'intera famiglia Quintanilla.

Il metodo Kominsky Michael Douglas interpreta Sandy Kominsky, un ex attore di successo, ora stimato insegnante di recitazione a Hollywood. Lo affianca Alan Arkin. Dal creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre, vi farà ridere tantissimo. Nella terza e ultima stagione (disponibile dal 28 Maggio) Sandy dovrà affrontare i problemi della vecchiaia senza il miglior amico Norman Newlander (Alan Arkin) al suo fianco. La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo a Los Angeles di Roz Volander (Kathleen Turner), ex moglie di Sandy, in città per passare del tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker) e il suo ragazzo Martin (Paul Reiser).

Master of None La serie, premiata agli Emmy, torna per una nuova stagione in cui racconta la storia del rapporto tra Denise (lLena Waithe) e la sua partner Alicia (Naomi Ackie). Una storia d'amore moderna che getta uno sguardo intimo sugli alti e i bassi del matrimonio, sui problemi legati alla fertilità e sulla crescita personale individuale e di coppia. Brevi momenti di passione si intrecciano a terribili perdite personali nel quadro di questioni esistenziali come l'amore e la vita. La terza stagione offre un'evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa. Terza stagione

The serpent Ispirata a eventi reali, ma con dialoghi totalmente fittizi, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj (Tahar Rahim) che, fingendosi un commerciante di pietre preziose, viaggia insieme alla fidanzata Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) attraverso Thailandia, Nepal e India tra il 1975 e il 1976, commettendo una serie di crimini lungo "l'Hippie trail" in Asia. I due diventano gli indiziati principali di una catena di omicidi di giovani turisti occidentali. Dopo essere rimasto inaspettatamente coinvolto in questa intricata rete di crimini, il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok Herman Knippenberg (Billy Howle) con l'aiuto della moglie Angela (Ellie Bamber), della polizia di tutto il mondo e di testimoni della crudele manipolazione di Sobhraj, lo trasforma nell'uomo più ricercato dall'Interpol, con mandati di cattura in diversi continenti.

New Amsterdam Il dottor Max Goodwin viene nominato direttore del primo e più grande ospedale pubblico di New York in cui vengono curati tutti, anche chi non possiede un'assicurazione sanitaria. Fin dal suo arrivo, e non senza qualche perplessità generale, mette in chiaro a tutti che il suo unico interesse, a dispetto da quanto fatto finora dai suoi predecessori, sono i pazienti, e non il guadagno o le raccolte di fondi. Max farà di tutto per far tornare l'ospedale al suo antico splendore, anche grazie all'aiuto di una equipe di responsabili di reparto molto legati. Se vi piaceva E.R e siete fan di Grey's Anatomy, non perdetevelo per niente al mondo.

Sky Rojo Dagli ideatori della serie La casa di carta arriva un nuovo titolo pieno di azione, umorismo nero e tanta adrenalina. Coral, Wendy e Gina scappano in cerca della libertà inseguite da Moisés e Christian, che sono gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

La coppia quasi perfetta Tratta dal romanzo di John Marrs, questa serie sulle relazioni sentimentali parte da una nemmeno troppo futuristica premessa: e se potessimo trovare il partner ideale con un test del DNA? La coppia quasi perfetta è una serie ambientata cinque minuti nel futuro, in un mondo in cui un test del DNA è in grado di trovare il partner perfetto, l’unica persona di cui possiamo innamorarci perdutamente grazie a una predisposizione genetica. Anche se siamo felici in amore, chi tra noi può affermare con onestà di non aver mai pensato alla possibilità di trovare di meglio? E se bastasse un campione di capelli per farlo? L'idea è semplice, ma le implicazioni sono esplosive.

Last Chance U: Basketball Uno sguardo onesto e crudo al mondo del basket universitario americano. Gli otto episodi della serie seguono la squadra degli East Los Angeles College Huskies (ELAC) nel loro importante e insolito tentativo di vincere il campionato di basket dello stato della California. Sotto la guida del travolgente allenatore John Mosley, il team degli ELAC include ex cestisti della Division 1 e altri formidabili atleti che danno il meglio di sé per realizzare un sogno e avere un'ultima chance di giocare a livello professionistico. La squadra è messa alla prova da avversità tra i giocatori, demoni interiori ed emozioni dentro e fuori dal campo.

Il leader Franck, un regista di video musicali, si infiltra in un quartiere violento nel Sud della Francia per filmare Tony, il carismatico ma imprevedibile leader di una gang coinvolta nel narcotraffico che vuole sfondare sulla scena rap. Utilizzando la sua telecamera per mostrare il vero volto dello spaccio di droga, Franck resterà coinvolto in una sanguinosa guerra tra bande. Un thriller found footage a ritmo serrato.

Modern family Tre distinti nuclei familiari vengono seguiti con la tecnica del falso documentario mentre si evolvono e interagiscono tra di loro. Jay Pritchett è il patriarca di famiglia, sposato per la seconda volta con una donna colombiana di molti anni più giovane, Gloria, che aveva già avuto un figlio da un precedente matrimonio, Manny, e con la quale dà alla luce Joe. La seconda famiglia è quella composta da Claire, figlia primogenita di Jay, suo marito Phil e dai loro tre figli: Haley, Alex e Luke. La terza è composta da Mitchell, il figlio omosessuale di Jay, e dal suo compagno Cameron, padri adottivi di una bambina vietnamita, Lily. La sitcom fin dall'esordio ha ottenuto un enorme (e meritato) successo, tanto da vincere 22 Emmy e un Golden Globe.

L'estate in cui imparammo a volare Due inseparabili migliori amiche (tra cui Katherine Heigl), e il loro legame tanto duraturo quanto complicato, attraversano 4 decenni tumultuosi. Basato sul libro Bestseller del New York Times, Firefly Lane.

Funerali in stile Bernard Nel 2017 Ryan Bernard apre i battenti delle onoranze funebri R Bernard, impresa a conduzione familiare che offre pacchetti completi e accessibili a chi non può permettersi i costi sempre più proibitivi dei funerali. Dramedy familiare, la serie racconta le attività e l'impegno dei Bernard per la comunità attraverso il loro servizio attento ed empatico che non trascura mai il sorriso, neppure nei momenti più difficili. I Bernard sanno quanto sia importante il sostegno reciproco per fare bene questo lavoro e hanno trovato la loro personale ricetta per mantenere saldi i rapporti: una buona dose di comprensione, un pizzico di sarcasmo e una cucchiaiata di schiettezza. Queste pompe funebri sono fuori dagli schemi... proprio come la famiglia che le gestisce!

The Good Place Eleonor (Kristen Bell) muore in un incidente stradale e viene catapultata nell'aldilà. Qui ad accoglierla trova il suo mentore Michael, che le rivela di essere nella parte buona dato che lei ha aiutato molti innocenti ad uscire dal braccio della morte. Eleonor, che in realtà è sempre stata egoista e non ha mai compiuto nulla di cui sopra, si rende quindi conto di essere stata scambiata per un'altra persona.

Storia delle parolacce Nicolas Cage presenta Storia delle parolacce, una serie sfrontata e senza peli sulla lingua che esplora la nascita, l'uso nella cultura pop, la scienza e l'impatto culturale del linguaggio scurrile. Tramite interviste con esperti di etimologia e di cultura pop, storici e intrattenitori, la serie in sei episodi esplora l'origine di "F**k", "Sh*t", "Bitch", "D**k", "Pu**y" e "Damn" in un vero e proprio corso sulle imprecazioni.

Dawson's Creek Arriva tutta in un colpo solo la serie completa di sei stagioni di Dawson's Creek, il teen drama che ha conquistato il mondo a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 raccontando le vicende quotidiane, emotive ed amorose di alcuni adolescenti di Capeside, una piccola cittadina di provincia nel Massachusetts.

Suits Mike Ross (Patrick J. Adams) è un genio indiscusso, ma non ha una laurea in legge. Eppure quando Harvey Specter (Gabriel Macht) lo conosce lo assume come associato in uno degli studi più importanti di New York. Un legal drama dà dipendenza. Nel cast anche Meghan Markle, aka la moglie del principe Harry. Stagione 9

Tiny pretty things Serie ambientata all'interno della Archer School of Ballet, un'esclusiva accademia di danza di Chicago in cui si segue l'ascesa e la caduta di alcuni giovani che vivono lontani da casa, ognuno a un passo dal successo o dalla rovina. La Archer infatti è l'unica scuola di danza ad alto livello di Chicago e serve da vivaio per la compagnia professionale più famosa della città, la City Works Ballet. Frequentata da studenti provenienti da vari luoghi ed estrazioni sociali molto diverse tra loro, ciò che li accomuna sono il raro talento, la passione per la danza, un senso di appartenenza alla comunità e, quando si tratta di realizzare i loro sogni, l’assenza di un piano B...

Love & Anarchy La serie in otto parti ha come protagonista Sofie, una consulente arrivista sposata e madre di due figli. Che dopo aver ricevuto l'incarico di modernizzare una vecchia casa editrice, incontra Max, un giovane informatico con cui inizia un flirt inaspettato fatto di sfide segrete a compiere azioni che mettono in discussione le norme sociali. Il gioco comincia innocentemente, ma procede in modo sempre più provocatorio e con conseguenze incalcolabili.

La regina degli scacchi Miniserie drammatica tratta dal romanzo di Walter Tevis che esplora il prezzo della genialità. La protagonista è la giovane Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), che crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni '50, scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi.

Social distance Ambientata nei primi mesi della pandemia di COVID-19, è una serie antologica in otto parti che dimostra il potere dello spirito umano nell'affrontare incertezze e isolamento. Ogni episodio è narrato attraverso un punto di vista virtuale e riprende la singolare esperienza emotiva della separazione forzata a causa delle circostanze e dell'obbligo di comunicazione remota tramite la tecnologia per sentirsi in qualche modo collegati. Raccontando storie diverse e profondamente umane, Social distance vuole fornire uno spaccato di questo particolare momento storico. La serie è stata concepita e girata interamente durante la quarantena con un cast messo insieme a distanza.

The haunting of Bly Manor Inghilterra, anni '80. Dopo la tragica morte dell'istitutrice, Henry Wingrave assume una giovane bambinaia americana per prendersi cura dei nipoti orfani che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen, la giardiniera Jamie e la governante, la signora Grose. Ma al castello l'apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d'amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.

Deaf U Una docuserie di formazione che segue un gruppo affiatato di studenti sordi della Gallaudet University, una celebre università per persone sorde e con disabilità uditive di Washington D.C, mentre affrontano insieme la vita del college, coi suoi alti e bassi, e le sue relazioni. Le loro storie offrono un ritratto inedito, senza censure e spesso inaspettato, della comunità sorda.

Suburra - la serie, stagione 3 La prima serie tv originale prodotta da Netflix Italia, prequel dell'omonimo film, arriva alla stagione 3. Al centro Roma, tra sacro, profano, criminalità e la storia di tre ragazzi molto diversi tra di loro ma costretti a stringere delle alleanze per raggiungere i loro obiettivi. Loro sono Numero 8 (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Con nuove alleanze e spietate strategie, i protagonisti sono pronti a tutto per conquistare il controllo di Roma. Tre stagioni

Ratched Mildred Ratched è un'infermiera che nel 1947 arriva nella California del nord con la speranza di poter lavorare in un prestigioso ospedale psichiatrico dove si svolgono esperimenti nuovi e inquietanti sulla mente umana. Mildred ha una missione segreta da completare e si presenta come l'immagine perfetta di un'infermiera appassionata. Poi però la situazione cambia e, mentre lei si infiltra tra le persone coinvolte nel sistema sanitario di salute mentale, la sua apparente eleganza incomincia a celare una natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, ma si diventa. Con Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Judy Davis e Sharon Stone.

Il giovane Wallander Tratto dai besteller di Henning Mankell, la serie è una moderna reinterpretazione del leggendario detective Kurt Wallander, impegnato a barcamenarsi nella sempre più violenta Svezia dei nostri giorni. Incapace di salvare una giovane vita da un'aggressione brutale, Wallander deve imparare a convivere con il senso di colpa per riuscire a risolvere il caso.

Jack Whitehall: travel with my father L’anno scorso Jack e Michael hanno affrontato un’odissea nel Sud-Est asiatico, realizzando il sogno di una vita di Jack di prendersi un anno sabbatico, e contro ogni aspettativa sono sopravvissuti. Quest’anno si rimettono in viaggio in Europa, ma ora tocca a Michael prendere il controllo della situazione… e le sue idee sono molto diverse da quelle del figlio. Presto sarà il compleanno di Michael e il suo desiderio è che Jack si liberi dagli impegni e si unisca a lui in un viaggio attraverso l'Europa.

The Duchess The Duchess segue le scelte forti e problematiche di una madre single moderna e controcorrente a Londra. La figlia Olive è il suo più grande amore, perciò la donna valuta se avere un altro figlio dal suo acerrimo nemico: il padre della bambina. Meglio lasciare o raddoppiare?

Away Emma Green (Hilary Swank) è un'astronauta statunitense che si sta preparando a guidare un equipaggio internazionale su Marte. Per farlo, deve accettare il fatto di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti e gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra.

Julie and the Phantoms Julie ha perso la sua passione per la musica dopo la morte della madre, ma quando i fantasmi di tre musicisti le appaiono davanti, ritrova l'ispirazione e torna a scrivere musica e a cantare... insieme a loro, con cui fonda una band, Julie and the Phantoms, appunto. Una serie musicale incentrata sugli alti e bassi della vita e sull'importanza di seguire i propri sogni trovando in essi la propria forza.

Le regole del delitto perfetto Per gli amanti di serial thriller, ci sono Viola Davis e i Keating 5, i cinque studenti di legge che la professoressa Annalise Keating ha scelto come assistenti, tra un caso in tribunale e un omicidio da occultare. Ehm, più di un omicidio.

Baby Terza stagione della produzione italiana originale Netflix che segue le vite segrete di alcuni adolescenti romani con un disperato bisogno d’amore e che alla prima stagione ha fatto parlare parecchio di sé. Ispirata a una storia vera,segue le vicende di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli di Roma, che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Terza stagione

3% Siamo in un futuro in cui il mondo è diviso tra progresso e devastazione. Il 97% della popolazione vive in una grande favela e ogni anno, chi raggiunge l’età di vent’anni, ha la possibilità di migliorare la propria condizione e finire nel 3%, il lato migliore chiamato Offshore. Per farlo devono superare test e prove fisiche. Stagione 4

Come vendere droga online (in fretta) Cosa accadrebbe se un adolescente costruisse un impero della droga direttamente dalla sua cameretta? Una serie ispirata ad eventi reali, ambientata in Germania. Stagione 2

Le ragazze del centralino Serie tv spagnola, ambientata a Madrid nel 1928. Al centro la storia di quattro donne (Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada detta Marga), che lavorano per la prima grande compagnia telefonica nazionale e sognano la parità con gli uomini. Però la strada verso l'indipendenza non sarà facile, soprattutto in una Spagna dove i diritti delle donne non sono ancora riconosciuti, nemmeno giuridicamente. A vestire i panni delle protagoniste: Bianca Suarez, Ana Fernandez Garcia, Maggie Civantos e Nadia de Santiago.

Ultima stagione: Parte 2

Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians, abbreviato in KUWTK) Si tratta del reality che ha reso famosa la famiglia Kardashian in tutto il mondo e racconta semplicemente la vita personale e professionale della famiglia allargata dei Kardashian-Jenner. In onda dal 2007 è diventata uno dei reality televisivi più longevi degli USA. Viene spesso usata dai suoi protagonisti (le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner, oltre che i loro genitori Kris e Caitlyn Jenner, precedentemente noto come Bruce Jenner, e il fratello Rob Kardashian) per promuovere i propri business o svelare i propri gossip personalmente. Stagioni 1 e 2

The Politician Serie tv originale Netflix prodotta da Ryan Murphy (il produttore di Glee per intenderci) e da Brad Falchuk (il marito di Gwyneth Paltrow, presente nel cast). Protagonista è Payton Hobart (Ben Platt), che fin da quando ha 7 anni ha una sola certezza: diventerà il Presidente degli Stati Uniti. Un giorno. Prima però deve riuscire a cavarsela nella scuola superiore di Saint Sebastian (Santa Barbara, California), farsi eleggere Presidente del Corpo Studentesco, e assicurarsi così un posto ad Harvard. Stagione 2

Tredici Non può fare a meno di turbare «Tredici», serie in cui un ragazzo di nome Clay (interpretato da Dylan Minnette) scopre ciò che c'è dietro alla morte della sua compagna di classe Hannah (Katherine Langford), attraverso delle registrazioni che lei gli ha lasciato. La seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. La terza ha come focus un'indagine per la scomparsa di un ragazzo, in cui Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Stagione 4

New Girl Ambientata a Los Angeles, ha per protagonista Zooey Deschanel nel ruolo di Jess, una ragazza che, dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgere le loro vite coi suoi bizzarri modi di fare. Stagione 7

Hollywood Miniserie drammatica in cui un ambizioso gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra fa di tutto per realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo. Sette puntate in cui si sbircia dietro le quinte degli studios degli anni Quaranta, tra citazioni cinematografiche per intenditori.

The Eddy La nuova serie originale Netflix diretta dal vincitore Oscar Damien Chazelle (La La Land), racconta in otto episodi la vita di una Parigi moderna e multiculturale. Il protagonista è Elliot Udo, un musicista un tempo celebre di New York che oggi è proprietario di un jazz club di Parigi, il The Eddy appunto, alle prese con la band del locale, i debiti e i loschi affari del suo socio.

Dynasty Reboot della soap cult degli anni '80 (quella, per intenderci, che ha consacrato attrici come Joan Collins e Linda Evans). Qui viene raccontata la storia di Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) che scopre il desiderio del padre di sposare Cristal (Nathalie Kelley), una donna molto giovane di lui e con un passato pieno di segreti. Da qui partono una serie di intrighi, tra affari, amore e tradimenti.

Unorthodox Miniserie basata sull'autobiografia del 2012 di Deborah Feldman, «Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche». Esty è una ragazza ebrea chassidica che vive nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn, dove è costretta a seguire le rigide regole imposte alle donne dalla sua comunità. Dopo un anno di matrimonio combinato però scappa a Berlino per rifarsi una nuova vita.

Vis a vis Serie spagnola con protagoniste (tra le altre) Maggie Civantos ("Le ragazze del centralino") e Alba Flores ("La casa di carta"). Racconta di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una giovane donna che, per amore del proprio capo, commette alcune gravi irregolarità fiscali e si ritrova imprigionata in un carcere femminile di massima sicurezza e impara in fretta a sopravvivere in una nuova e dura realtà.

Narcos Terzo capitolo di una delle serie più amate dal pubblico: Narcos: Messico. Con due interpreti del calibro di Michael Peña e Diego Luna seguiremo le origini del cartello della droga messicano negli anni '80.

Community Una delle migliori sitcom della storia della tv americana, racconta la storia di un gruppo di studenti del Greendale Community College e arriva al completo in un colpo solo su Netflix. Decine di episodi da 25 minuti ciascuno dedicati ad amicizia, amore e problemi tipici della crescita personale dei vari personaggi.

Outer Banks Un gruppo di adolescenti di un quartiere malfamato di Outer Banks, una località balneare nel Nord Carolina, sono conosciuti come i "Pogue" e dopo un blackout causato da un uragano (che dà il via a una serie di crimini) si ritrovano a portare alla luce un segreto sepolto da tempo mentre cercano il padre del loro capo. Outer Banks nel linguaggio comune sta a indicare qualcuno che appartiene a un gruppo periferico.

I am not okay with this Dai creatori di Stranger Things e The End of the F***king World, I am not okay with this racconta la vita di un'adolescente che si giostra tra le difficoltà a scuola, la famiglia e la sessualità, facendo i conti con i suoi superpoteri. Tratta dal fumetto di Charles Forsman. Stagione 1

Locke & Key Dopo l'omicidio del padre tre fratelli vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo segreti e chiavi magiche che sbloccano poteri speciali. Produzione web horror soprannaturale basata sull'omonima serie di fumetti di Joe Hill.

Homeland Dopo che erano arrivate in un colpo solo le prime cinque stagioni di Homeland finalmente arriva su Netflix anche la sesta. La serie ha per protagonista Carrie Mathison (Claire Danes), un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare, alle prese con i rischi del terrorismo e le minacce di al-Qaida.

Dracula Claes Bang è Dracula in questa nuovissima miniserie dei creatori di "Sherlock", ispirata al romanzo classico di Bram Stoker.

Messiah Messiah è una serie televisiva statunitense del 2020 creata e prodotta da Michael Petroni in cui una diffidente agente della CIA indaga su un personaggio carismatico che genera un movimento spirituale e tensioni politiche. Chi è davvero? E cosa intende fare?

Le terrificanti avventure di Sabrina Ve la ricordate Sabrina Spellman, quella di vita da strega? Ecco, è tornata in versione un po' più dark che nel telefilm degli anni '90. Seguiamo sempre le sue avventure a partire da quando, compiuti 16 anni, Sabrina scopre di essere metà umana e metà strega. Peccato che insieme ai poteri magici arrivi anche il compito di combattere delle forze maligne che minacciano la sua vita. Nella seconda parte, poi, vedremo Sabrina districarsi in un triangolo amoroso tra il sexy stregone Nicholas Scratch e il suo primo amore “terreno” Harvey Kinkle, mentre è ancora una volta alle prese con i guai che il Signore Oscuro, Madame Satan e Padre Blackwood combinano nella città di Greendale. Parte 3 disponibile

Grace and Frankie Le settantenni più cool del mondo seriale, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin si ritrovano a vivere insieme e parecchio impegnate tra new business, ex mariti e nuove amicizie. Stagione 7 - finale - disponibile dal 29 aprile.

Ray Donovan Los Angeles: Ray Donovan è un faccendiere che risolve con spregiudicatezza i problemi più incoffessabili dei suoi clienti facoltosi clienti, ma ha serie difficoltà a gestire la sua vita privata, a causa (non solo) di un padre difficile uscito di prigione. Stagione 7



Living with yourself Produzione originale Netflix che racconta la strana vicenda di un uomo ferito dalla vita e dall'amore che si sottopone a una misteriosa cura, per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Con Paul Rudd.

Pose New York, 1987. Le ballroom sono i saloni newyorkesi in cui gay, afroamericani, ispanici e donne transgender potevano essere se stessi ed è in una di queste che si segue la storia di Blanca, una trans icona della ball culture, Damon, un ragazzo omosessuale cacciato dalla famiglia e con il sogno di diventare ballerino e di una serie di personaggi con storie molto diverse e tutte commoventi. Seconda stagione

Daybreak Serie umoristica che prende spunto dai fumetti horror di Brian Ralph, ambientata in un mondo post apocalittico popolato di zombie e bande alla Mad Max, dove un adolescente emarginato cerca l'amore perduto.

Criminal Serie tv antologica dallo stile insolito: ogni episodio è ambientato interamente in una sala interrogatori di una stazione di Polizia, ogni volta per un interrogatorio diverso. Ogni tre episodi poi si cambia stato: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il risultato è un crime incentrato sul gioco psicologico che si instaura tra il poliziotto e il sospettato.

Unbelievale Miniserie drammatica ispirata a una storia vera, racconta quello che succede quando un'adolescente denuncia il proprio stupro e poi ritratta: due investigatrici seguono alcune prove che potrebbero portare alla verità.

Mindhunter Super serie tv diretta da David Fincher. Protagonisti sono due agenti dell’FBI (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) che iniziano a intervistare i grandi serial killer per cercare di identificare dei tratti comuni delle loro personalità, per catturarli prima e potenzialmente identificare le personalità a rischio prima ancora che inizino a uccidere. In pratica viene raccontata la nascita dell'unità comportamentale dell'FBI. La seconda stagione è incentrata sugli Omicidi di Atlanta: 24 bambini e 6 adulti sono stati ritrovati uccisi per strangolamento tra il 1979 e il 1981.

Orange Is The New Black Su Netflix si trovano tutte e sei le stagioni di «Orange Is The New Black», serie tv che ci porta all'interno di un carcere femminile dove vengono raccontate le storie personali, sentimentali e penali di un gruppo di donne, a partire dalla protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), finita dentro per amore. Settima stagione

Tales of the City La nuova miniserie targata Netflix è tratta dai libri di Armistead Maupin e racconta la storia di Mary Ann Singleton (Laura Linney), che dopo vent'anni di assenza torna a San Francisco, dove ritrova la figlia Shawna (Ellen Page) e l'ex marito Brian (Paul Gross), che aveva abbandonato per dedicarsi alla carriera.

Glee Arrivano in un colpo solo tutte le sei stagioni di Glee, serie musical di super successo ambientata nel liceo William McKinley, dove un insegnante cerca di riaccendere la passione per la musica reinventando il club di canto della scuola e spingendo un gruppo di studenti emarginati ad evidenziare il proprio talento.

Designated Survivor Terza e appassionante stagione in arrivo per la serie che vede Kiefer Sutherland nei panni di un Presidente americano finito alla Casa Bianca in seguito ad un attentato che aveva ucciso quello in carica oltre a tutto il congresso degli Stati Uniti. Nei nuovi episodi (che andranno in onda, ancora una volta, a scadenza settimanale) continueremo a vedere come se la caverà a gestire questo suo incarico. Nel cast troviamo anche Italia Ricci e Maggie Q. Stagione 3



What / if Serie thriller neo-noir di produzione Netflix in cui una coppia di giovani sposi al verde accetta un'offerta redditizia, ma moralmente discutibile, da parte di una misteriosa benefattrice interpretata da Renée Zellweger. La serie è firmata da Mike Kelley, autore di Revenge.

When they see us Ispirata alla storia che ha tenuto gli Stati Uniti con il fiato sospeso, la miniserie narra la vicenda tristemente nota di cinque adolescenti di colore soprannominati "i cinque di Central Park", accusati di uno stupro che non avevano commesso.

Quicksand Dopo la tragedia che sconvolge una scuola privata di un facoltoso quartiere di Stoccolma, la studentessa Maja Norberg si ritrova sotto processo per omicidio. La verità verrà lentamente rivelata, così come i dettagli privati riguardanti la relazione di Maja con Sebastian Fagerman e la sua famiglia disfunzionale.

Il nostro pianeta Dagli ideatori dell'acclamata serie Pianeta Terra, una docu-serie in otto parti alla scoperta delle meravigliose bellezze naturali del nostro pianeta. Uno sguardo alla ricchezza e alla varietà degli habitat di tutto il mondo, tra cui la natura più remota dell'artico, le misteriose profondità oceaniche, i maestosi paesaggi africani e le ricchissime foreste del Sud America.

Osmosis Osmosis è un'innovativa app per appuntamenti in grado di decodificare l'amore vero e individuare partner tra loro compatibili al 100% scandagliando i dati che trova nei loro cervelli. Ma qual è il prezzo da pagare quando si lascia scegliere a un algoritmo la propria anima gemella?

Turn Up Charlie La serie racconta la storia di Charlie (Idris Elba), un DJ in crisi e scapolo incallito, che decide di diventare la “tata” della problematica figlia del suo migliore amico e di provare un ultimo disperato, tentativo di raggiungere il successo provando a fare l'attore.

Santa Clarita Diet Drew Barrymore è Sheila, agente immobiliare e zombie per caso. Per placare la sua fame di carne umana la donna si macchia, insieme al marito, di numerosi omicidi. Questo mentre cercano di trovare un modo per fermare l'origine del virus che si sta diffondendo, trasformando sempre più persone in non morti. Terza stagione



Dirty John Una serie crime antologica in otto parti ispirata all'omonimo podcast del Los Angeles Times con protagonisti Eric Bana e Connie Britton. Ossessione e inquietudine in un thriller ispirato ad una storia vera: una relazione sentimentale nata online sconvolge la vita di due innamorati e dei loro cari, finendo per occupare le prime pagine dei principali quotidiani.

Gossip Girl Non ha bisogno di presentazioni la serie evento che arriva con tutte le sue sei stagioni al completo sulla piattaforma. La Non ha bisogno di presentazioni la serie evento che arriva con tutte le sue sei stagioni al completo sulla piattaforma. La descrizione dello show ha dato di che parlare , ma ben riassume la trama: «Ricchi e eccessivamente attraenti studenti una prestigiosa scuola si fanno cose orribili e scandolose a vicenda. Ripetutamente».

American Crime Story II L'assassinio di Gianni Versace La seconda stagione della serie antologica American Crime Story è incentrata sul "Delitto Versace", che monopolizzò l'attenzione dei media nella seconda metà degli anni '90: la mattina del 15 luglio 1997 il noto stilista italiano Gianni Versace viene assassinato fuori dalla sua villa a Miami Beach. Viene identificato come colpevole dell'omicidio Andrew Cunanan, già noto alle forze dell'ordine in quanto ricercato per una serie di omicidi ai danni dei suoi amanti. La serie racconta il punto di vista del killer.

Una serie di sfortunati eventi Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono tre ragazzini rimasti orfani, che devono costantemente stare attenti al Conte Olaf, loro tutore. Si tratta, infatti, di un uomo malvagio che vuole impossessarsi della loro eredità. Intanto i tre fratelli trovano nuovi indizi sulla misteriosa morte dei genitori. Terza stagione



Prison break Arriva la stagione 5 di una delle serie di maggior successo di Netflix. Durante la scarcerazione dal penitenziario di Fox River, tra gli oggetti che gli vengono restituiti, Theodore "T-Bag" Bagwell trova una misteriosa lettera che contiene una foto in bianco e nero che ritrae Michael Scofield in piedi a fianco di una finestra, come se qualcuno volesse fargli sapere che è ancora vivo.



1983 Prima serie tv polacca di Netflix, racconta di una cospirazione segreta e un futuro distopico in cui uno studente e un detective caduto in disgrazia scoprono che nel 1983 un attacco terroristico ha modificato il corso della storia così come lo conosciamo, impedendo la caduta della cortina di ferro e dell'Unione Sovietica e lasciando la Polonia soggetta a uno stato di polizia. La scoperta dei due potrebbe cambiare le carte in tavola, sempre che non vengano fermati prima...

Making a Murderer Secondo capitolo della docuserie che segue le vicende senza precedenti di Steven Avery, prima scagionato per lo stupro e il tentato omicidio di Penny Beerntsen e poi nuovamente condannato per l’omicidio di Teresa Halbach. Le registe vincitrici del premio Emmy Laura Riccardi e Moira Demos tornano a Midwest per intervistare Steven Avery e Brendan Dassey, suo nipote e co-imputato, le loro famiglie e le squadre legali che lottano per ottenere giustizia. Nel corso di 10 episodi, Making a Murderer – Parte 2, analizza accuratamente il processo relativo alla richiesta di scagionamento dei due imputati, sottolineando il prezzo emotivo che tutte le persone coinvolte devono pagare.

Unbreakable Kimmy Schmidt Se si ha bisogno di assoluta leggerezza non si può fare a meno di vedere la sit-com «Unbreakable Kimmy Schmidt». Protagonista è una ragazza di nome Kimmy (interpretata da Ellie Kemper), che per 15 anni ha vissuto in un bunker convinta da un finto-santone che ci fosse la fine del mondo. Una volta salvata e tornata in superficie decide di andare a vivere a New York, dove trova nuovi amici e una società completamente diversa da come se la ricordava. La serie vede tra i suoi creatori la mitica Tina Fey in veste di psicologa. Quarta stagione



Maniac Debutto in contemporanea mondiale per la serie tv con Emma Stone. La serie più attesa dell'autunno racconta la storia di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), due sconosciuti che arrivano all'ultima fase di una sperimentazione farmaceutica. Ma le cose non vanno come previsto.

The good cop Dall'autore di Detective Monk arriva The Good Cop, una nuova serie originale Netflix con Tony Danza, che interpreta un disonorato, ex ufficiale della polizia di New York che non ha mai seguito le regole, e Josh Groban, nel ruolo di suo figlio Tony, un serio, ossessivamente onesto Detective della polizia di New York che ha il dovere di seguire sempre le regole. Una serie poliziesca sì, ma con i toni della commedia.

La Casa de las Flores Protagonista di questa serie originale Netflix Messico è una ricca famiglia messicana, proprietaria di un prestigioso negozio di fiori.

Shooter Ispirata al romanzo «Una pallottola per il presidente» di Stephen Hunter e all'omonimo film del 2017, ha per protagonista Bob Lee Swagger ovvero un ex cecchino delle forze speciali dell'United State Marines Corps che viene incastrato dal governo per un tentato omicidio che non ha commesso. A interpretarlo l'affascinante Ryan Philippe.

Bordertown L'ispettore Kari Sorjonen è un ufficiale del National Bureau of Investigation in Finlandia. Quando sua moglie riesce a sopravvivere a una brutta malattia, accetta di trasferirsi in una piccola cittadina vicino al confine con la Russia per una vita più pacifica e per poter passare più tempo con la famiglia. Ma non sarà così, perché è presto attratto da una rete di casi di omicidio inquietanti.

The Story of God with Morgan Freeman La docu-serie, prodotta da National Geographic, segue Morgan Freeman in giro per il mondo, nei luoghi più densi di fede dell'umanità (dal Muro del Pianto di Gerusalemme al Vaticano passando per l'albero della Bodhi in India e i templi Maya) alla ricerca di Dio e della fede. Non solo da un punto di vista esistenziale o teologico ma anche scientificamente, attraverso esperimenti e simulazioni (per creare l'Universo o rispondere alle domande che arrovellano il genere umano dalla notte dei tempi).

13 novembre: attacco a Parigi Un documentario in tre parti in cui Jules e Gédéon Naudet raccontano le vicende umane dietro gli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015. Seguendo la cronologia degli eventi di quel giorno, il documentario mostra le testimonianze di persone accomunate dalla tragedia, dai sopravvissuti ai vigili del fuoco, dagli agenti di polizia ai leader del governo francese.

Glow Seconda stagione in arrivo della serie che ci fa immergere negli anni '80, nel periodo d'oro del wrestling femminile. Protagonista è Ruthe Wilder (Alison Brie), attrice disoccupata di Los Angeles che trova in questo sport l'ultima possibilità per entrare a far parte dello Star-System. Intorno a lei altre dodici artiste di Hollywood sulla via del tramonto, tra cui l'ex attrice di soap opera Debbie Eagan (Betty Gilpin). Al timone l'ex regista Sam Sylvia (Marc Maron).

Safe La figlia adolescente di Tom Delaney (Michael C. Hall) scompare dopo una festa. Il chirurgo, che la cresce da solo in quanto vedovo, comincia a scoprire gli oscuri segreti delle persone che gli stanno intorno nel ricco quartiere in cui vivono.

Non c'è bisogno di presentazioni, con David Letterman David Letterman esce dal pensionamento e torna in televisione con una serie Netflix di 6 episodi da 60 minuti l'uno. Il primo episodio ha debuttato nel gennaio 2018, gli altri sono seguiti a cadenza mensile. Tra i prestigiosi ospiti di Dave George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern e il presidente Barack Obama.

Dear white people Arrivata alla seconda stagione, e ispirata al celebre film indipendente, questa serie ironizza sull'America post-razziale, raccontando le vicende di un gruppo di studenti di colore in una prestigiosa università frequentata prevalentemente da bianchi.

Gotham James Gordon (Benjamin McKenzie) lavora nel dipartimento di polizia di Gotham City e si trova a indagare sul crudele assassinio dei coniugi Thomas e Martha Wayne. Incontra così il loro giovanissimo figlio Bruce, che si trova sotto la tutela del maggiordomo Alfred. E mentre si mette alla ricerca dell'assassino, James si imbatte in personaggi oscuri, rimanendo coinvolto nella guerra tra le bande criminali più potenti della città.

L'alienista Siamo a New York City, a fine '800. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) è un brillante alienista, ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali. Si mette sulle tracce di un serial killer, che sta uccidendo dei giovani usando sempre la stessa tecnica. A fargli una mano l'illustratore John Moore (Luke Evans) e la segretaria del dipartimento Sara Howard (Dakota Fanning) aspirante detective.

Jessica Jones Dopo aver detto basta alla sua breve carriera da supereoina, Jessica decide di ricominciare da zero e tornare a fare l'investigatrice privata nella sua New York. Però prima o poi dovrà tornare a fare i conti con il passato.





Everything Sucks! Ambientato nella cittadina di Boring, in Oregon, nel 1996, la serie racconta le vicende degli studenti della High School locale. In particolare protagonisti sono i membri di due club, uno dedicato agli audiovisivi e l'altro al teatro, che uniscono le forze per realizzare un film. Quale modo migliore per affrontare l'inferno della scuola?

Glacé Una serie tv definibile thriller glaciale. La narrazione parte da un macabro ritrovamento sui Pirenei francesi, che trascina l'investigatore Martin Servaz (Charles Berling) in una danza perversa con un serial killer.



Lovesick Arrivano alla 3a stagione le vicende di Dylan Witter (Johnny Flynn). Dopo che gli è stata diagnosticata la clamidia è stato costretto a contattare tutte le sue ex per informarle della malattia e questo tuffo nel passato sentimentale gli ha creato non pochi problemi.



Dark Prima produzione originale tedesca di Netflix. Siamo ai giorni nostri, in una cittadina tedesca, dove scompaiono due ragazzi e questo porta a scoprire le doppie vite e le relazioni frammentate all'interno di quattro famiglie. Andando avanti con le puntate la storia avrà degli sviluppi sorprendenti, che porteranno lo spettatore indietro nel tempo, fino al 1986, sempre nello stesso luogo. Nel cast di questa serie mistery-drama Louis Hoffman e Oliver Masucci.



The Ranch Sitcom che vede protagonista Ashton Kutcher nei panni di Colt Bennet, giocatore di football semi-professionista e senza ingaggio che si ritrova suo malgrado a tornare nel natio Colorado. Qui infatti vivono il fratello Rooster e il padre Beau, che gestiscono il ranch di famiglia. Nel cast anche Danny Masterson, Debra Winger e Sam Elliott.





Greenleaf Serie che racconta le vicende di una potente famiglia afroamericana di Memphis, capitanata dal carismatico e manipolatore James Greenleaf (Keith David). Quest'ultimo è un vescovo, ma ciò non impedisce a lui e ai suoi cari di muoversi in un covo di iniquità, avidità e adulterio.





L'altra Grace Un altro romanzo di Margaret Atwood (già autrice di «The Handmaid's Tale») diventa una serie tv. Stavolta l'ispirazione è la vera storia di Grace Marks, una domestica irlandese immigrata in Canada, che nel 1843 finì in prigione per l'omicidio del suo datore di lavoro Thomas Kinnear, forse ingiustamente. La protagonista è interpretata da Sarah Gadon, intorno alla quale ruotano altri attori noti come Zachary Levi e Anna Paquin.





She's Gotta Have It Spike Lee cede per la prima volta alle lusinghe del piccolo schermo con la versione seriale del suo omonimo film del 1986. Protagonista è Nola Darling (DeWanda Wise), artista quasi trentenne di Brooklyn che cerca di dividersi tra lavoro, amici e amore. Quest'ultimo è un campo minato per lei dato che ha ben tre amanti: il modello acculturato Greer Childs (Cleo Anthony), il consulente finanziario protettivo Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e l'eccentrico ballerino Mars Blackmon (Anthony Ramos).





White Gold Serie tv comedy che ci catapulta nell'Essex nel 1983, raccontandoci la storia di Vincent, Brian e Martin, venditori di finestre in PVC a doppi vetri nel fittizio negozio Cachet Windows, disposti anche a non rispettare le regole pur di concludere un affare. Nel cast Ed Westwick, James Buckley e Joe Thomas.





American Vandal Divertimento garantito con «American Vandal», che prende in giro il genere true-crime-televisivo. Al centro il caso scottante di 27 auto trovate vandalizzate e piene di immagini falliche, su cui cerca di far chiarezza un giovane documentarista indagando negli ambienti liceali. Con Tyler Alvarez, Eduardo Franco e Gabriela Fresquez.





Compagni di università A vent'anni di distanza dalla laurea, un gruppo di ex compagni piuttosto affiatati all'epoca dell'università si ritrova. Confrontandosi si renderanno conto che, nonostante il passare del tempo, le questioni di cuore continuano a rimanere piuttosto spinose. Nel cast troviamo Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Billy Eichner, Fred Savage e Nat Faxon.



La Nebbia Gli amanti dell'horror saranno felici di sapere che «La Nebbia» (titolo originale «The Mist»), racconto di Stephen King del 2007, è diventato una serie tv. Dave Drayton vive con la sua famiglia in una casa fuori città e un giorno, dopo una violenta tempesta, si diffonde una strana nebbia che non sembra trovare alcuna giustificazione meteorologica. Dietro, infatti, pare ci sia un misterioso progetto. Nel cast Morgan Spector, Frances Conroy e Alyssa Sutherland.





Girlboss È una storia vera quella raccontata da «Girlboss», serie tv che vede tra i suoi produttori Charlize Theron. Protagonista è l'attrice Britt Robertson nei panni di Sophia Amorouso, giovane donna complicata e intraprendente che decide ad un certo punto di dare una svolta alla sua vita e di trasformare la sua passione per gli abiti vintage in un business. Nasce così il brand di moda Nasty Gal.

Jane The Virgin Una ragazza rimasta incinta del suo capo senza averci mai fatto sesso, la madre che vuole diventare la nuova Paulina Rubio e il padre (che non aveva mai conosciuto) che è una star delle telenovele sudamericane e che ha un grosso problema di ego. Una delle serie più divertenti degli ultimi anni e che piacerà soprattutto a chi ama i colpi di scena.



Black Mirror Serie antologica diventata un cult, per via delle sue storie che muovono delle critiche (più o meno velate) nei confronti delle nuove tecnologie. Ogni puntata è una storia a sé, che affronta un tema diverso legato alle nuove tecnologie e alla società moderna.



Sherlock Fortunata (e pluripremiata) serie con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del celebre investigatore, con al fianco l'immancabile John Watson interpretato da Martin Freeman. La differenza rispetto a tutte le altre produzioni legate al personaggio di Sherlock Holmes? Questa è ambientata sempre a Londra, ma ai giorni nostri.



Sense8 Lana e Lilly Wachowski, diventati famosi per avere creato la saga cinematografica di «Matrix», sono autori della serie tv fantascientifica «Sense8». Al centro le vicende di otto persone provenienti da diverse parti del mondo che scoprono di essere legati tra di loro da una connessione telepatica: elemento che li rende forti, ma al tempo stesso vulnerabili nei confronti di cui vuole catturarli.



Breaking Bad Se siete tra i sfortunati che ancora non hanno visto Breaking Bad, rimediate subito e non ve ne pentirete. Protagonista è Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica che dopo aver scoperto di avere un tumore decide di cucinare metanfetamina per racimolare un po' di soldi, con tutte le conseguenze del caso. Disponibili tutte e cinque le stagioni.

