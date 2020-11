Vi appassionano le storie d’indagine e di caccia a spietati criminali? Ecco le più belle serie tv poliziesche da vedere su Netflix (catalogo aggiornato)

Le serie tv poliziesche sono una passione difficile da abbandonare una volta scoperta.

Criminali, assassini e serial killer occupano infatti la parte più oscura della nostra curiosità: capire cosa spinge l’uomo a certe azioni e il morboso desiderio di conoscerne ogni dettaglio, ci porta ad amare le serie tv poliziesche e crime, che raccontano le più intricate e inimmaginabili indagini della storia o della fantasia.

Ecco perché abbiamo selezionato le migliori serie tv poliziesche di Netflix, che nel suo fornitissimo catalogo di streaming offre alcuni tra i titoli di serie tv crime, poliziesche e gialle più interessanti in circolazione.

In alcune al centro c’è un investigatore o una coppia d’investigatori che conduce una serie d'indagini, generalmente una per puntata.

In altre il protagonista è un crimine, di cui va trovato il responsabile.

O magari è il punto di vista del criminale a guidare lo spettatore.

Psicologia, suspense e violenza sono gli ingredienti che non mancano mai.

Da trasposizioni di opere letterarie fino ai period drama, le storie d’indagine trovano le declinazioni più diverse e interessanti. Ecco la nostra selezione di quelle disponibili in streaming su Netflix da non perdere.

Le più belle serie tv poliziesche da vedere su Netflix

L’alienista

Ambientata in una cupa New York di fine Ottocento, L’Alienista è un avvincente serie crime con protagonista Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un esperto nell'allora nuovo e controverso campo nella cura delle patologie mentali.

Kreizler, aiutato dai fidati colleghi Sara (Dakota Fanning) e John (Luke Evans), utilizza la sua specializzazione per portare a termine una serie d’indagini - una per stagione - che hanno a che fare con vittime innocenti e criminali spietati.

Sherlock

Logorroico e frenetico, Sherlock interpretato da Benedict Cumberbatch è uno dei prodotti tv d’investigazione più divertenti e meglio realizzati degli ultimi anni.

Nelle quattro stagioni di cui si compone la serie, sono tanti i casi che Sherlock Holmes affronta con l’inseparabile Watson (Martin Freeman).

Mentre le loro vite scorrono parallele alle indagini, i due se la devono vedere anche con una serie di cattivi d'eccezione.

Il personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle trova in questa versione per il piccolo schermo una veste in grado di unire classico (del racconto) e moderno (del linguaggio tv).

Mindhunter

Diretta da registi del calibro di David Fincher (Zodiac, L’amore bugiardo - Gone Girl), Andrew Dominik (Cogan - Killing Them Softly) e Carl Franklin (The Leftovers, House Of Cards), Mindhunter racconta l’avvento dell’analisi comportamentale nelle indagini dell’FBI, perlopiù legato a storiche figure di serial killer.

Gli agenti Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), aiutati dalla Dottoressa in psicologia Wendy Carr (Anna Torv), inaugurano un nuovo dipartimento del bureau che si propone, attraverso l’analisi della psiche criminale, di capire cosa muova questi crudeli assassini per riuscire a individuarli, arrestarli e possibilmente fermarne altri come loro.

Mindhunter è in assoluto una delle migliori serie crime che si trovano in streaming.

Unbelievable

Ispirata ai fatti di cronaca riportati nell’articolo vincitore del premio Pulitzer An Unbelievable Story of Rape di T. Christian Miller e Ken Armstrong, Unbelievable è una miniserie in 8 episodi.

Protagonista è l’adolescente Marie Adler (Kaitlyn Dever) che dà il via a una serie di denunce di violenza.

Il profilo dell’uomo che commette i crimini è sempre lo stesso: un estraneo che entra nelle case di giovani donne sole, le violenta e poi sparisce senza lasciare alcuna traccia.

L’impossibilità di dimostrare ciò che dice, spinge Marie a ritrattare i fatti esposti alla polizia.

Ma un’indagine parallela, in mano alle determinate agenti interpretate da Toni Collette e Merritt Wever, riesce a ricostruire la verità sugli accaduti.

Broadchurch

David Tennant nei panni dell’ispettore Alec Hardy e Olivia Colman in quelli del Detective Ellie Miller sono i protagonisti di questa serie tv britannica, tra i migliori gialli in circolazione.

Broadchurch deve il nome al piccolo centro marittimo inglese in cui è ambientata e in cui i due agenti si trovano a far luce su alcuni atroci crimini.

Le stagioni della serie sono tre, tutte da recuperare per cast, suspense e il ritratto di una piccola comunità che scopre di non vivere nel luogo idilliaco che si era immaginata.

Profumo

Ispirata al famoso romanzo di Patrick Süskind, Profumo è la storia di un assassino.

Dell’opera letteraria, questa nuova versione televisiva muta il tempo e l’ambientazione - non siamo più a Parigi, ma in Renania, oggi - e si spinge verso un thriller in cui l’olfatto permea ogni cosa come metafora di bisogni e volubilità dell’animo umano.

Katharina (Siri Nase) è una bellissima ragazza dai capelli rossi.

Qualcuno l’ha uccisa strangolandola e poi le ha rimosso peli e capelli.

La serie in 6 episodi racconta l’indagine per ricostruire cosa le sia accaduto, parallelamente alle vite dei suoi protagonisti.

Luther

Sono cinque le stagioni della serie poliziesca britannica con protagonista Idris Elba nei panni dell’ispettore capo John Luther, un instancabile e devoto investigatore.

Luther ha una sua personalissima e inscalfibile idea di giustizia, è dotato di una personalità autodistruttiva e di sorprendenti doti investigative.

È un uomo integro, ma a causa del suo carattere non semplice, finisce spesso per risultare ambiguo.

Ogni puntata della serie è dedicata “al caso da risolvere” a cui s’intrecciano archi narrativi che durano intere stagioni.

Cast, scrittura e personaggi sono le punte di diamante di questa sorprendente produzione di genere.

I delitti di Valhalla

Serie crime islandese, I delitti di Valhalla racconta l’indagine portata avanti dai poliziotti Arnar e Kata per scoprire chi è lo spietato serial killer che sta spaventando la città di Reykjavik.

Il racconto si muove tra le vite professionali e quelle personali dei suoi due protagonisti, chiamati a unire i pezzi di un puzzle che li porta a individuare un fattore comune in tutti gli omicidi: l’orfanotrofio chiamato Valhalla, dove anni prima si erano verificati crimini spietati.

Criminal

I dodici episodi di Criminal si svolgono esclusivamente nella stanza degli interrogatori della polizia.

C’è chi interroga, chi viene interrogato e chi ascolta.

La serie si divide in blocchi da tre episodi, ciascuno dei quali è scritto, diretto e interpretato da team differenti, oltre che ambientato in luoghi diversi del mondo.

In ogni storia si ricostruisce un crimine, portando l’adrenalina investigativa dentro le pareti delle centrali di polizia.

Nel cast ci sono Hayley Atwell (Cenerentola), Lee Ingleby (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), David Tennant (Jessica Jones), Kit Harington (Il trono di spade), Sophie Okonedo (Ratched) e molti altri.

American Crime Story

Serie antologica che racconta in ogni stagione un caso di cronaca di grande impatto per la storia mediatica U.S.A.

Su Netflix trovate sia Il caso O. J. Simpson sia The Assassination of Gianni Versace.

Raccontate in modo esaustivo, ma da un punto di vista particolare, entrambe le stagioni descrivono come sono andati i fatti provando a immergere lo spettatore nella psicologia dei suoi protagonisti.