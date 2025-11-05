Frankenstein Il regista Guillermo del Toro porta al cinema il famoso personaggio di Mary Shelley, Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma narcisista e smanioso di potere che dà vita a una creatura mostruosa in seguito a un esperimento che diventerà anche la sua più grossa sciagura. La trama è nota, ma quello del regista di La forma dell’acqua e Il labirinto del fauno è un adattamento che non vediamo l’ora di vedere con protagonisti Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz e molti altri. In streaming dal 7 novembre.

Troppo cattivi: pronti all’azione Prequel del famoso film d’animazione, Troppo cattivi: pronti all’azione racconta chi erano i protagonisti della famosa banda prima di unire le forze. Il film si concentra sulle loro storie singole e sui primi tentativi di ciascuno di sfondare. In streaming dal 6 novembre.

In Your Dreams In Your Dreams – Continua a sognare è una commedia brillante e surreale che segue le avventure dei piccoli Stevie ed Elliot in un viaggio straordinario attraverso l’assurdo mondo dei loro sogni. Tra una giraffa di peluche dal sarcasmo tagliente, cibi trasformati in zombi e l’inquietante regina degli incubi, i due fratelli dovranno imparare a collaborare per sopravvivere. Solo così Sandman potrà concedere loro ciò che desiderano più di ogni altra cosa: una famiglia perfetta. In streaming dal 14 novembre.

Train Dreams Tratto dal racconto di Denis Johnson, Train Dreams racconta la vita di Robert Grainier (Joel Edgerton), boscaiolo e operaio delle ferrovie nell’America dei primi del ’900. Tra paesaggi maestosi e duro lavoro, Robert costruisce una famiglia con Gladys (Felicity Jones), riscoprendo contemporaneamente la bellezza e la solitudine della natura selvaggia. Il film è un’intensa ode a un mondo scomparso e alla grandezza nascosta nelle cose semplici. In streaming dal 21 novembre.

Steve Tratto dal romanzo Shy di Max Porter, il film ha come protagonista Cillian Murphy, nel panni del preside di un istituto per giovani studenti disturbati in lotta ogni giorno per la sua sopravvivenza psichica. La sua storia si intreccia con quella di Shy, un ragazzo molto fragile con impulsi autodistruttivi. Il regista è Tim Mielants, che aveva già diretto Murphy in Patrick (2019) e Piccole cose come queste (2024).

A House Of Dynamite Presentato all’82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film di Kathryn Bigelow ha inizio quando un missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Inizia così una corsa contro il tempo per decidere cosa fare e capire come reagire di fronte a un pericolo potenzialmente devastante per la nazione.

The Wrong Paris Commedia romantica, ha come protagonista una ragazza americana che, dopo essere stata accettata in una scuola d’arte a Parigi, non avendo le possibilità economiche per raggiungere la città decide di partecipare a un dating show credendo che la meta del programma sia Paris in Francia, mentre si ritroverà a Paris, Texas.

Il mio anno a Oxford Film romantico con Sofia Carson e Corey Mylchreest racconta il rapporto tra un’alunna della prestigiosa università e un affascinante ragazzo britannico che potrebbe sconvolgere i piani super studiati della vita della giovane.

La notte arriva sempre Con Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh e Julia Fox, La notte arriva sempre è un thriller tratto dall’omonimo bestseller di Willy Vlautin. Protagonista è Lynette, una donna che, nel corso di una sola notte, rischia il tutto per tutto per aggiudicarsi la casa che per la sua famiglia rappresenta il miglior futuro possibile.

Priscilla L’ultimo film di Sofia Coppola con Jacob Elordi e Cailee Spaeny arriva, attesissimo, su Netflix. Adattamento del libro Elvis and Me, ovvero l’autobiografia di Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley, racconta la storia romantica tra lei e il Re del Rock. Sofia Coppola mette in scena il lato in ombra del successo: quello di una donna alle prese con la fama del marito, la solitudine, la gelosia, la rinuncia di sé stessa. Un film bellissimo e inquietante.

Ogni maledetto fantacalcio Con Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, il film ci racconta fino a cosa può spingere il fantacalcio. Un giudice molto sarcastico (Caterina Guzzanti) si trova a interrogare Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne e improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa dell’amico Gianni (Enrico Borello), campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia”.

Il club dei delitti del giovedì Cast stellare per il nuovo film di Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter e la pietra filosofale, Mrs. Doubtfire) per Netflix: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie. Tratto dal famoso romanzo di Richard Osman, il film segue quattro scaltri pensionati che hanno come hobby quello di indagare su omicidi irrisolti.

The Old Guard 2 Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri highlander sono tornati per difendere un’altra volta il mondo. Nel mega cast ci sono anche Matthias Schoenaerts, Veronica Ngô, Kiki Layne, Luca Marinelli, Uma Thurman e molti altri. Sequel emozionante e adrenalinico.



La città proibita Tra i Tra i migliori film - secondo noi - usciti in sala quest’anno, l’ultimo film di Gabriele Mainetti è una storia di kung-fu e amore ambientata a Roma, nel quartiere Esquilino. Ha inizio nel 1979, in Cina, dove due genitori sfuggono all’obbligo del figlio unico mettendo al mondo due bambine, Yun e Mei. Salto temporale: siamo negli anni ’90 in Italia e incontriamo Mei ormai cresciuta alla ricerca della sorella scomparsa. Qui la sua storia si incrocia con quella di Marcello, un giovane cuoco che, in un mondo sempre più multietnico, prova a far sopravvivere il ristorante di cucina tradizionale romana della sua famiglia.

Io sono la fine del mondo Angelo lavora come autista notturno per locali romani, trasportando adolescenti ubriachi. La sua routine cambia quando la sorella lo richiama a Palermo per occuparsi dei genitori anziani, che da giovane percepiva come oppressivi. Inizialmente riluttante, accetta per evitare rimorsi e forse anche per vendicarsi. Ma quel ritorno a casa si trasforma presto in un viaggio tragicomico tra rancori, sensi di colpa e redenzione, dove scoprirà che diventare “una persona migliore” può essere il gesto più rivoluzionario.

Dirty Dancing 2 Cuba, 1958. La diciottenne americana Katey Miller si trasferisce con la famiglia a L’Avana, dove incontra Javier, un giovane cameriere cubano appassionato di danza. Tra balli travolgenti, locali nascosti e una passione che cresce a ritmo di musica, i due decidono di partecipare a una gara di ballo. Mentre si allenano in segreto, Katey scopre l’amore, la libertà e il potere espressivo della danza. Ma intorno a loro la rivoluzione cubana è pronta a cambiare ogni cosa.

Nonnas Con Vince Vaughn e Susan Sarandon, il film racconta le vicende di un uomo che, dopo la morte della madre, decide di onorarla aprendo un ristorante e assumendo per aiutarlo in cucina e nella gestione alcune donne del posto.

Little Siberia Una notte, un meteorite caduto dal cielo sfonda il tetto di un'auto sconvolgendo la vita quotidiana della cittadina di Hurmevaara. Per il sindaco il reperto è molto utile per il futuro del paese che si sta lentamente spopolando. Il sacerdote e veterano Joel finisce per custodire il meteorite in un vecchio museo prima che sia inviato a Londra per una valutazione più dettagliata. Ma un oggetto così prezioso attira molta attenzione... Mentre Joel lo protegge da criminali dilettanti e professionisti, cerca anche di svelare un mistero ancora più inspiegabile che lo riguarda da vicino: di recente sua moglie gli ha rivelato di essere finalmente incinta. Una notizia fantastica, se non fosse che Joel non può avere figli per via di una ferita riportata in guerra di cui non le aveva mai parlato.

La lista dei miei desideri Quando la madre la spinge a completare la lista dei desideri che aveva scritto da bambina, Alex Rose intraprende un percorso che susciterà il riso e il pianto del pubblico mentre la giovane scopre segreti di famiglia e trova l'amore, oltre che se stessa.

Squad 36 Parigi, giorni nostri. L'agente della prestigiosa brigata di ricerca e intervento Antoine Cerda è trasferito alla squadra anticrimine dopo essere stato sanzionato dall'ispettorato generale della polizia nazionale francese. Dopo l'evento, volta le spalle agli ex colleghi e all'unità, guidata dal carismatico Sami Belkaïm. Tredici mesi più tardi, due poliziotti dell'ex brigata sono uccisi in meno di 24 ore. Quando un terzo scompare in circostanze misteriose, Antoine Cerda decide di condurre le proprie indagini, che riveleranno un'intensa rivalità all'interno del corpo di polizia e lo trascineranno in una terribile spirale discendente.

Amore a Copenhagen Mia è una scrittrice di successo che trova l'amore della sua vita quando incontra l'affascinante Emil, un padre single. Ma la loro felicità viene presto messa alla prova quando scoprono di non poter concepire naturalmente e devono ricorrere a una cura per la fertilità. L'amore può durare quando gli ormoni artificiali e il sesso programmato spingono la loro relazione e la loro sanità mentale al limite?

Back in action Jamie Foxx e Cameron Diaz tornano insieme per la terza volta in questa commedia d'azione adrenalinica. Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily e Matt si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.

Ad Vitam Dopo essere scampato a un tentato omicidio, Franck Lazarev deve trovare sua moglie Léo, che è stata rapita da un misterioso gruppo di uomini armati. Il suo passato come ex membro dell'unità d'elite della Gendarmeria nazionale francese (GIGN) riemerge ed è trascinato in un affare di stato che non riesce a controllare.

The Six Triple Eight Il film si ispira all'unico battaglione femminile afroamericano in servizio in Europa durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante il razzismo, il sessismo ed estenuanti condizioni di lavoro, queste donne erano impegnate a servire il proprio paese con onore e distinzione. Spinte da una missione straordinaria e unite nella loro determinazione, queste eroine rimaste nell'ombra hanno portato speranza e infranto barriere.

Carry-On Un giovane agente della TSA cerca di battere in astuzia un misterioso passeggero che l'ha ricattato per introdurre un pericoloso pacchetto su un volo la vigilia di Natale.

Joy Joy racconta la singolare storia vera della nascita avvenuta nel 1978 di Louise Joy Brown, la prima "bambina in provetta" al mondo, e il lungo viaggio durato dieci anni per renderla possibile. La vicenda è narrata attraverso il punto di vista di Jean Purdy, giovane infermiera ed embriologa, che ha unito le forze con lo scienziato Robert Edwards e il chirurgo Patrick Steptoe per risolvere l'enigma dell'infertilità con la pionieristica fecondazione in vitro (IVF). Il film celebra il potere della perseveranza e le meraviglie della scienza seguendo questo trio di visionari anticonformisti che hanno superato enormi difficoltà e opposizioni per realizzare il loro sogno, permettendo così a milioni di persone di sognare con loro.

Let Go Un dramma sulla scoperta di ciò che importa veramente. La storia è incentrata su Stella (Josephine Bornebusch), una donna che sembra avere tutto sotto controllo… anche se il figlio in età prescolare ha un continuo bisogno di attenzione, l'umore della figlia adolescente è scostante e il marito è emotivamente inaccessibile. La situazione si avvicina al tracollo quando Stella riceve un messaggio che le sconvolge l'esistenza. Decide così di partire con i suoi cari per un ultimo disperato tentativo di tenere unita la famiglia.

The piano lesson In casa Charles infuria una battaglia con al centro un prezioso esemplare di pianoforte che sta dividendo due fratelli. Da una parte, il fratello (John David Washington) intende accumulare la fortuna di famiglia vendendolo. Dall'altra, la sorella (Danielle Deadwyler) fa di tutto per tenersi stretto l'unico ricordo del patrimonio familiare. Lo zio (Samuel L. Jackson) cerca di mediare, ma nemmeno lui riesce a controllare i fantasmi del passato.

Due vite parallele Cile, 1955. Quando la famosa scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso affascina Mercedes, la timida segretaria del giudice incaricato del caso. Dopo aver visitato l'appartamento della scrittrice, Mercedes inizia a mettere in discussione la propria vita, la propria identità e il ruolo delle donne nella società, trovando in quella casa un'oasi di libertà. Questo dramma avvincente tratto da una storia vera è diretto dalla candidata all'Oscar Maite Alberdi.

It's what's inside Una festa prematrimoniale si trasforma in un incubo esistenziale quando un amico che nessuno vedeva da tempo si presenta con una valigia contenente un misterioso dispositivo in grado di indurre lo scambio di corpi. Il gruppo cade nella tentazione di partecipare a un gioco perverso e scopre verità nascoste, desideri repressi e rancori profondi. Il lungometraggio d'esordio di Greg Jardin fonde thriller, commedia dark e fantascienza in una narrazione provocatoria ed elegante, sfidando gli spettatori a chiedersi quanto conoscano veramente se stessi.

Lonely Planet Una romanziera solitaria arriva a un prestigioso ritiro per scrittori in Marocco, sperando che l'ambiente isolato possa risolvere il suo blocco dello scrittore. Qui incontra un giovane (Liam Hemsworth) e quella che inizia come una semplice amicizia si trasforma in un'inebriante storia d'amore che le cambierà la vita.

Napad - La rapina Nei primi anni '90 un poliziotto in congedo ha l'occasione di riprendersi la sua vita in cambio della cattura di un gruppo responsabile di una rapina in banca. Insieme a una giovane poliziotta assegnata al caso, il detective deve agire in fretta perché l'attenzione mediatica sulla rapina non è gradita dalle nuove autorità.

I fratelli Menendez Nel 1996 Lyle ed Erik Menendez sono condannati per l'omicidio dei genitori in quello che diventerà uno dei più celebri procedimenti giudiziari di fine '900. Per la prima volta dopo trent'anni anni e con le loro stesse parole, i due fratelli ripercorrono il processo che ha sconvolto la nazione. Attraverso approfondite interviste telefoniche a Lyle ed Erik, agli avvocati coinvolti nel processo e ai giornalisti che se ne occuparono, ai giurati, ai familiari e ad altri osservatori informati, l'acclamato regista argentino Alejandro Hartmann regala una nuova visione e una nuova prospettiva su un caso che il pubblico crede a torto di conoscere.

Trouble Conny è divorziato, lavora come commesso in una grande catena di prodotti elettronici e ogni due settimane non vede l'ora di passare un po' di tempo con la figlia Julia. Ma improvvisamente la sua vita è sconvolta. Si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, viene accusato ingiustamente di omicidio e finisce in prigione. Qui incontra i criminali Norinder e Musse che scambiano Conny per un pilota, che è la professione di Tomas, l'affermato nuovo fidanzato della sua ex moglie. Conny partecipa al piano di fuga dei criminali, ma deve anche procurarsi un cavallo per il compleanno della figlia.

His Three Daughters Una rappresentazione intensa, toccante e divertente che segue la storia di tre sorelle che si ritrovano dopo molto tempo nell'appartamento newyorchese del padre malato per accudirlo. Durante questo periodo, cercano anche di ricucire i loro rapporti ormai incrinati.

Rebel Ridge Terry Richmond (Aaron Pierre) arriva nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Ma quando i suoi risparmi di una vita vengono ingiustamente sequestrati dalle forze dell'ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e i suoi agenti pronti all'azione. Terry trova un'improbabile alleata nell'impiegata di tribunale Summer McBride (AnnaSophia Robb) e i due rimangono invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della remota cittadina. Quando la posta in gioco diventa mortale, Terry deve fare appello al suo misterioso passato per spezzare il controllo che il dipartimento esercita sulla comunità, fare giustizia per la sua famiglia e al contempo proteggere Summer.

Uglies In un mondo futuristico che impone la chirurgia estetica a 16 anni, Tally attende impaziente il suo turno per unirsi al resto della società. Ma quando una sua amica scappa, per salvarla intraprende un viaggio che stravolge tutto ciò che credeva di desiderare.

Nice Girls L'impavida Léo (Alice Taglioni) pensa di essere la migliore poliziotta della riviera francese. Quando scopre che il collega Ludo, quasi un fratello per lei, è stato ucciso ad Amburgo vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa (Noémie Lvovsky) ha altre idee e vuole che il caso sia assegnato a una superpoliziotta tedesca. Léo non accetta di lasciare l'indagine nelle mani di una "perdente in uniforme", ancora meno quando scopre che si tratta dell'attraente e super-qualificata Mélanie (Stéfi Celma). Obbligate a collaborare, queste due personalità forti e conflittuali non sanno ancora che la città di Nizza corre un grosso rischio... e scoprono di essere più vicine di quanto potessero immaginare.

The Union Un operaio edile del Jersey di nome Mike (Mark Wahlberg) si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne (Halle Berry) lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.

Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l'attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell'idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un'antica passione che si riaccende.

Skywalkers: una storia d'amore A metà tra una storia d'amore e un thriller, questo film segue due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un'acrobazia mortale sul pinnacolo.

Black Barbie Black Barbie celebra l'impatto epocale che tre donne nere impiegate di Mattel hanno avuto sull'evoluzione del marchio Barbie come lo conosciamo oggi. Attraverso le storie di queste carismatiche addette ai lavori, il documentario racconta come è nata la prima Barbie nera nel 1980, esaminando l'importanza della rappresentazione e come le bambole possano essere essenziali per la formazione dell'identità e dell'immaginazione.

A family affair Una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre (Nicole Kidman) e il suo capo, nonché star del cinema (Zac Efron) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Ricchi a tutti i costi Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Trigger warning L'agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all'estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l'ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall). Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l'aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos'è andato storto nella contea di Swann.

Unfrosted: storia di uno snack americano Michigan, 1963: Kellogg's e Post, acerrimi nemici nel campo dei cereali, fanno a gara per creare un tipo di biscotto che cambierà per sempre il volto della colazione. Il film scritto, diretto e interpretato da Jerry Seinfeld, è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti. Nel nutrito cast, in ruoli più o meno rilevanti, Hugh Grant, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Christian Slater.

Sei nell’anima Il film tratto dalla storia di Gianna Nannini, interpretata da Letizia Toni, mostra un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica: trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. “Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.

Scoop Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista entrata nella storia: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis (Gillian Anderson) sfida il principe, il film ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

City Hunter Adattamento live action del leggendario manga, narra le divertenti avventure cariche d'azione di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.

Shirley: in corsa per la Casa Bianca Basato sulla vera storia di Shirley Chisholm (Regina King), il nuovo film diretto da John Ridley racconta la rivoluzionaria campagna per diventare la candidata democratica alle presidenziali USA del 1972 della prima donna nera al Congresso. Shirley infatti, che nel 1968 riuscì a ottenere un seggio alla Camera dei Rappresentanti, nel 1972 si candidò alla presidenza degli Stati Uniti sopravvivendo a ben tre tentativi di omicidio.

Irish Wish - Solo un desiderio Quando l'uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lindsay Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d'onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, però, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

Mea Culpa L'avvocata di difesa Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso di un artista accusato di aver ucciso la fidanzata, ma la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l'innocenza o la colpevolezza di Zyair Malloy (Trevante Rhodes), suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. "Mea Culpa" di Tyler Perry esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente... e pericolosa.

Players Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Bitconned: la truffa di una criptovaluta Fin da giovane, Ray Trapani aveva sempre desiderato essere un criminale. Nel 2017 il mondo dell'economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, quando un amico gli ha proposto di creare un'apposita carta di debito, Ray ha colto l'occasione al volo. C'era solo un problema: non aveva idea di come fare. Ma grazie a falsi profili LinkedIn, al sostegno di diverse celebrità e all'insaziabile desiderio della comunità online di "arricchirsi in fretta", Centra Tech ha presto iniziato a incassare milioni di dollari al giorno. Era tutto vero? No. Ma ha funzionato? Forse. In questo documentario trasgressivo e dal ritmo incalzante del regista Bryan Storkel, Ray stesso guida gli spettatori attraverso gli alti e bassi del suo drammatico percorso insieme alla sua famiglia, agli ex amici e al giornalista che ha denunciato Centra Tech come la prima frode di vasta portata dell'era della criptovaluta.

Maestro Diretto e interpretato da Bradley Cooper, Maestro è incentrato sul matrimonio del direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein con l'attrice Felicia Montealegre (Carey Mulligan). Un'imponente e impavida storia d'amore, non solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

Il mondo dietro di te Un thriller apocalittico in cui Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie e Rose. La vacanza è subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. e la figlia Ruth, che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Galline in fuga: L'alba dei nugget Tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con i maggiori incassi di sempre, Galline in fuga. Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

NYAD Incredibile storia vera dell'atleta Diana Nyad (interpretata dalla quattro volte candidata agli Oscar Annette Bening) che, 30 anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni decide di realizzare il sogno di una vita con l'aiuto della sua migliore amica e allenatrice (la due volte premio Oscar Jodie Foster): attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida, noti nel settore come "l'Everest del nuoto". Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un'elettrizzante avventura che durerà quattro anni.

The killer Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

Leo Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...

Rustin L'organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l'autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui. Interpretato dal premio Emmy Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva sullo straordinario individuo che, insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà.

Pain Hustlers Dopo aver perso il lavoro, Liza Drake (Emily Blunt), madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze accetta un lavoro in una start-up farmaceutica sull'orlo del fallimento per mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall'azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte. Pain hustlers - il business del dolore offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Diretto dal premio BAFTA David Yates e prodotto da Lawrence Grey.

Fair Play Una promozione inaspettata in uno spietato fondo d'investimento sconvolge il rapporto di una giovane coppia e mette a rischio il loro fidanzamento. I messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell'ambizione. Al suo debutto cinematografico, la sceneggiatrice-regista Chloe Domont crea un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l'uno contro l'altra in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano.

Crypto Boy Ad Amsterdam-Oost il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar (Sabri Saad El-Hamus). Nel frattempo il quartiere si fa sempre più gentrificato. Al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness. Amir è frustrato perché suo padre si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare Burrito. Del resto, Omar considera il figlio un fannullone irresponsabile incapace di gestire il ristorante. Quando una grossa società immobiliare acquista l'isolato e raddoppia l'affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Ma quando Amir incontra un giovane imprenditore carismatico di criptovalute, intuisce come risolvere tutti i loro problemi. Per dimostrare al padre di cosa è capace, Amir si butta a capofitto nella start-up di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con sospetto il figlio che si allontana sempre di più.

La meravigliosa storia di Henry Sugar Benedict Cumberbatch è Henry Sugar in un'amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita...

El Conde El Conde è un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All'età di duecentocinquant'anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

The Out-Laws - Suoceri fuorilegge Owen Browning (Adam Devine) è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker (Nina Dobrev), l'amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge.

Hanno clonato Tyrone In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

iNumber Number: l'oro di Johannesburg Nel mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d'oro della storia africana. Seguirà la legge e proteggerà il patrimonio di un ricco dittatore, oppure contribuirà al successo dell'audace banda di rapinatori?

The Mother Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Con Jennifer Lopez.

L'appuntamento più lungo di sempre Scocca la scintilla quanto Matt e Khani si incontrano su Hinge. La connessione è così intensa che volano in Costa Rica per il loro terzo appuntamento, ma restano bloccati quando il mondo si ferma nel marzo 2020. Una permanenza prolungata in paradiso mette alla prova la loro compatibilità.

Luther: Verso l'inferno Epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema: un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Da me o da te Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Glass Onion Nel sequel di Cena con delitto - Knives Out si riunisce nuovamente un cast stellare (tra gli altri ci sono Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson) e troviamo il detective Benoît Blanc in Grecia alle prese con un nuovo mistero da risolvere. Blanc incontra infatti un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Enola Holmes 2 Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. E l'agenzia si rimette in moto!

Rapiniamo il Duce Alla fine della Seconda guerra mondiale una banda sconclusionata escogita un colpo impossibile: rubare il tesoro di Mussolini dal quartier generale fascista di Milano. Un ambizioso film con rapine, pieno d'azione e umorismo diretto da Renato de Maria e interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari.

Niente di nuovo sul fronte occidentale Il film (candidato agli Oscar 2023) racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dall'omonimo famoso bestseller di Erich Maria Remarque.

La ragazza più fortunata del mondo È la storia di Ani FaNelli, una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

Blonde Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa la vita di Marilyn Monroe, esplorando la differenza tra la sua immagine pubblica e quella privata. Dalla sua infanzia come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la gigantesca differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice.

Lou Infuria una tempesta e una ragazzina viene rapita. La madre (Jurnee Smollett) supplica la misteriosa donna della porta accanto (Allison Janney) di aiutarla a salvare la figlia inseguendo il rapitore e rischiando la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendole a scioccanti e terribili segreti del loro passato.

The Gray Man Ryan Gosling interpreta l'Uomo grigio, detto anche Sierra Six. Ex sicario a pagamento è stato preso da un penitenziario federale e assoldato dall'ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) a far parte dell'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...

Cena con delitto Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria stanza durante le celebrazioni del suo ottantacinquesimo compleanno. Tutto lascia pensare che si tratti di un suicidio, ma secondo l’investigatore privato Benoit Blanc ci sono troppe domande senza risposta, prima fra tutte: perché quella mattina una busta anonima, piena di denaro, è stata recapitata alla sua porta del detective con la richiesta di investigare?

Hustle Adam Sandler veste i panni di un talent scout del basket che, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, lo convince a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra di destinazione. I due dovranno dimostrare di essere all'altezza dell’NBA.

Spiderhead Tratto dal racconto di George Saunders "Escape From Spiderhead”, pubblicato sul New Yorker, il film è ambientato in un penitenziario all’avanguardia. Diretto dal visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), è un carcere dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni. Ai detenuti viene impiantato un dispositivo che somministra farmaci che agiscono sulla mente portando a un cambiamento e a una sentenza ridotta. Tuttavia quando Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un forte legame tra loro, gli esperimenti di Abnesti iniziano a mostrare i primi problemi, varcando il confine del libero arbitrio.

Interceptor JJ Collins (Elsa Pataky) è una donna ufficiale tosta, che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico, dopo essere stata cacciata ingiustamente dal Pentagono. Quando un attacco coordinato minaccia la sua base, si trova ad avere a che fare con il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti americani che vuole realizzare un piano inimmaginabile.

Cheerleader per sempre Con Rebel Wilson (Pitch Perfect), il film è una commedia che racconta il risveglio, dopo vent’anni di coma a causa di un’acrobazia finita male, di una cheerleader. Ex ragazza hype della scuola, l’ormai trentasettenne non vuole rinunciare al suo sogno: diventare la regina del ballo.

Ti giro intorno Nell'estate prima dell’inizio del college, Auden si reca a Colby Beach, dove incontra Eli, un ragazzo con i suoi stessi problemi d’insonnia. Durante le loro avventure notturne Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d’infanzia, spingendo entrambi a chiedersi perché non vivere fino in fondo e con spensieratezza la loro vita di adolescenti.

Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater (Boyhood, Prima dell’alba, Before Midnight), il film d’animazione ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna secondo due prospettive: quella degli astronauti protagonisti della missione e quella di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e sogna di viaggiare nello Spazio.

Il filo invisibile Filippo Timi, Francesco Scianna e Francesco Gheghi sono gli interpreti di questa storia dolceamara che ha come protagonista Leone, un adolescente che si trova ad affrontare la separazione - non proprio semplice - tra i suoi due padri.

The Adam Project Con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Walker Scobell, Catherine Keener e altri ancora, il film diretto da Shawn Levy (Free Guy - Eroe per gioco) racconta la storia di un pilota che, dopo aver viaggiato per sbaglio nel tempo, unisce le forze con il suo se stesso ragazzino e il padre defunto in una missione che lo porterà a fare i conti col passato e a salvare il futuro.

Windfall Diretto da Charlie McDowell (La scoperta), il film con protagonisti Jesse Plemons, Lily Collins e Jason Segel è un thriller originale che racconta la storia di un ladro che, dopo aver fatto irruzione nella lussuosa casa vacanze di un miliardario, ne rimane intrappolato ed è costretto a cambiare tutti i suoi piani, quando l’uomo si presenta in compagnia della moglie per una fuga all’ultimo minuto.

Against the Ice Nel 1909 la spedizione artica guidata dal capitano danese Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tenta di confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nordorientale, basata sulla presupposizione che la Groenlandia fosse divisa in due territori separati. Insieme al compagno Iver Iversen (Joe Cole), con cui intraprese un lungo ed estenuante viaggio tra i ghiacci, Ejnar Mikkelsen riuscì nella sua impresa. Il film ripercorre l’incredibile missione e il forte legame tra i due.

Black Crab Thriller d’azione svedese con Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne), Black Crab o Granchio nero, nella sua versione italianizzata, è ambientato in un mondo post apocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un rigido inverno, sei soldati iniziano una missione segreta per trasportare un misterioso pacco che potrebbe mettere fine al conflitto. Per la soldatessa, ex pattinatrice di velocità, Caroline Edh la missione però è completamente diversa.

Non aprite quella porta Dopo essere stato nascosto per più di mezzo secolo, Leatherface - Faccia di cuoio torna a terrorizzare un gruppo di giovani amici appena arrivati ad Harlow, uno sperduto paese nel Texas, per dar vita a una nuova iniziativa imprenditoriale. Tra gli abitanti della zona, terrorizzati dalla ricomparsa del serial killer, c’è anche Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al massacro del 1973.

Monaco: sull’orlo della guerra Autunno 1938. L'Europa è sull'orlo della guerra: Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia mentre il governo di Neville Chamberlain è alla ricerca di una soluzione pacifica. ll funzionario pubblico britannico Hugh Legat (George Mackay) e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) si recano a Monaco per una conferenza convocata d’urgenza, tra negoziazioni, sotterfugi e tanti pericoli da schivare. Il film è tratto dal bestseller di Robert Harris.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra Parodia di un classico thriller psicologico ad alta tensione, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra ha come protagonista Anna (Kristen Bell), una donna che vive senza estro le sue giornate ad alto tasso alcolico, fino a quando un aitante vicino (Tom Riley) si trasferisce nella casa di fronte alla sua con la figlia (Samsara Yett). Nonostante la ventata d’ottimismo che la invade, Anna deve fare i conti con ciò che ha visto, o perlomeno le sembra di aver visto: un terribile omicidio.

Doctor Sleep Sequel di Shining, basato sul celebre romanzo di Stephen King, Doctor Sleep ha come protagonista il piccolo Danny Torrance, ormai divenuto adulto e qui interpretato da Ewan McGregor, sopravvissuto alla famosa notte degli orrori all’Overlook Hotel. Un nuovo, spaventoso, film firmato da Mike Flanagan, che a quasi quarant’anni dal cult di Kubrick, eredita il difficile compito di riportare la storia della famiglia Torrance sullo schermo.

Don’t Look Up - Con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tyler Perry e tanti altri, il film del premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) racconta la storia di due umili astronomi che partono per un lungo tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra.

È stata la mano di Dio - Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Il divo) torna nella sua Napoli per raccontare la storia di un diciassettenne negli anni Ottanta. Fabietto Schisa (Filippo Scotti) cerca un suo posto nel mondo, affiancato da una famiglia amorevole e straordinaria. Fino a quando due eventi cambiano tutto: l’arrivo di Maradona al Napoli e un drammatico incidente che prima gli farà toccare il fondo e poi gli indicherà il futuro.

Il potere del cane - Diretto dalla gigantesca Jane Campion (Lezioni di piano), il film segue le vicende del carismatico allevatore Phil Burbank, interpretato da Benedict Cumberbatch. Quando il fratello George (Jesse Plemons) porta la moglie (Kirsten Dunst) e il figlio (Kodi Smit-McPhee) a vivere nel ranch di famiglia, Phil inizia a tormentarli finché non si trova intrappolato in inaspettati sentimenti amorosi.

tick, tick… Boom! Debutto alla regia del pluripremiato Lin-Manuel Miranda, il film è un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, ideatore di Rent e mente rivoluzionaria nel mondo del teatro. New York, 1990: Jon (Andrew Garfield) è un giovane compositore che fa il cameriere in un diner mentre scrive quello che spera diventerà un musical americano di grande successo. Sotto pressione su più fronti e nel momento storico in cui la comunità di artisti in cui vive è piegata dalla diffusione dell’AIDS, Jon inizia a riflettere su cosa possiamo davvero fare col tempo che ci rimane.

Red Notice Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot sono i protagonisti di questa action comedy diretta da Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper). John Hartley (Johnson), FBI, è alle prese con un nuovo red notice: il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con uno dei più grandi responsabili di furti d'arte al mondo: Nolan Booth (Reynolds), per riuscire a catturare la ricercatissima ladra soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot).

Due donne - Passing Debutto alla regia di Rebecca Hall, Due donne - Passing è un adattamento dell’omonimo romanzo del 1929 di Nella Larsen. Racconta la storia di Irene (Tessa Thompson) e Clare (Ruth Negga), due donne nere amiche d’infanzia, che optano per scelte radicalmente diverse in pieno clima Harlem Renaissance nella New York di fine anni Venti.

Yara Il regista Marco Tullio Giordana (Romanzo di una strage, Pasolini - Un delitto italiano) firma il film ispirato alla vicenda di cronaca di Yara Gambirasio, scomparsa a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata tre mesi dopo. Yara segue gli accadimenti, introducendo la storia della 13enne ma focalizzandosi perlopiù sulle lunghe e complesse indagini, piene di continui colpi di scena, che seguirono la sua sparizione.

The guilty Il film racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l'operatore Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l'unica via d'uscita è affrontare la realtà.

Army of Thieves In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa.

Il nido dello storno Dopo che Lilly (Melissa McCarthy) subisce una perdita personale, la "lotta" con un uccellino territoriale (lo storno del titolo) per il controllo del proprio giardino le fornisce un modo insolito di superare il dolore, incoraggiandola a curare le sue relazioni e a riscoprire la capacità di amare.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali Un docu-film che racconta la storia straordinaria che si cela dietro l'amicizia e l'irrecuperabile distacco tra Muhammad Ali e Malcolm X, una fratellanza che non solo li trasformerà, ma cambierà il mondo. Attraverso interviste con persone vicine alle due leggende, come la figlia di Malcolm X, Ilyasah Shabazz, il fratello di Ali, Rahman, e le sue due figlie Maryum e Hana, nonché personalità della cultura e persone informate sui fatti, il film getta nuova luce sull'incontro, sul legame e sul definitivo allontanamento tra i due a causa del loro disaccordo sulla leadership della Nation of Islam. Ispirato al libro "Blood Brothers" di Randy Roberts e Johnny Smith

Afterlife of the Party Una giovane amante della mondanità (Victoria Justice) finisce per essere protagonista del fiasco più clamoroso della sua vita: morire proprio nella settimana del suo compleanno. Con grande sorpresa, scopre di avere un'altra possibilità per rimediare agli errori commessi sulla Terra, riavvicinarsi ai propri cari, ma soprattutto dimostrare di meritare un posto nella grande... "sala VIP" dei cieli.

Piccole donne Piccole donne di Greta Gerwig è stato uno dei migliori film del 2020. La regista di Lady Bird ha reinterpretato il romanzo di Louisa May Alcott con una sua personalissima versione, fedele all’opera letteraria, ma più moderna e innovativa. Il Piccole Donne di Greta Gerwig inizia infatti con le protagoniste già adulte, (il racconto delle sorelle bambine viene proposto attraverso una serie di flashback) ognuna alle prese con la propria vita: Jo è occupata con la scrittura, Meg con il matrimonio, Amy è in Francia con Zia March a studiare pittura, Beth è gravemente malata. Ognuna di loro sta scegliendo che donna essere e non a caso - d’altronde siamo alla fine del 1800 - il fantasma del matrimonio visto come unica condizione di sopravvivenza aleggia su di loro. Qui tutto quello che vi avevamo raccontato del perché questo film ci era piaciuto tantissimo.

Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante La storia vera che ha ispirato la serie Come vendere droga online (in fretta) - di cui un frame qui sopra. Nel febbraio 2015 Maximilian Schmidt, noto online con il nome di Shiny Flakes, è stato arrestato per aver venduto circa 4,1 milioni di euro in droga dalla sua stanza. Usando il suo sito web shinyflakes.com e il servizio postale tedesco, il diciannovenne ha gestito da solo un impero internazionale della droga e venduto una tonnellata di sostanze stupefacenti in 14 mesi. Si tratta di uno dei più gravi crimini informatici mai commessi in Germania e la polizia non sa ancora dove si trovi la maggior parte del denaro. In questo documentario, Maximilian racconta la sua storia.

Beckett Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta.

Sweet Girl Il devoto padre di famiglia Ray Cooper giura vendetta contro la società farmaceutica responsabile di aver ritirato dal mercato un potenziale farmaco salvavita poco prima che la moglie (Adria Arjona) morisse di cancro. Ma quando la ricerca della verità lo porta a un incontro letale che mette sia lui sia la figlia Rachel (Isabela Merced) in grave pericolo, la missione di Ray diventa una ricerca di vendetta per proteggere quel che resta della sua famiglia.

Audible Audible è un coinvolgente film/documentario di formazione che vede Amaree McKenstry, un atleta sordo della Maryland School for the Deaf e i suoi migliori amici alle prese con le difficoltà dell'ultimo anno di liceo e con la futura realtà del mondo esterno degli udenti. Amaree e i suoi compagni di squadra sfogano la loro frustrazione sul campo da football nel tentativo di continuare un'insolita serie di vittorie e di superare la perdita di un caro amico. Questa è una storia di giovani che combattono le avversità. Di fronte a situazioni di conflitto sfidano il futuro pieni di speranza ricordando al mondo intero di esistere e di essere importanti.

Dancing Queens Dylan Pettersson (Molly Nutley) è una ragazza di 23 anni proveniente da una piccola isola dell'arcipelago Bohuslän con il sogno di sfondare nel mondo della danza. Quando si fa convincere a fare le pulizie al Queens, un club drag in difficoltà, il ballerino e coreografo residente (Fredrik Quinones) scopre per caso il suo talento. Lei vorrebbe disperatamente far parte dello spettacolo, ma è una ragazza e non una drag queen. Forse però a cercare bene, un modo si trova...

La donna alla finestra Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile costretta in casa dall'agorafobia, che si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la nuova famiglia apparentemente perfetta che vive nell'edificio di fronte. Perfetta, finché non assiste a un crimine brutale, che la porta a scoprire che niente e nessuno è come sembra. Tratto dall'avvincente romanzo bestseller adattato da Tracy Letts, La donna alla finestra è un thriller psicologico carico di suspense.

Monster Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.

Blue Miracle - A pesca per un sogno L'incredibile storia vera di Casa Hogar e della sua partecipazione alla più grande gara di pesca del mondo per salvare il proprio orfanotrofio maschile in Messico.

Concrete Cowboy Durante le vacanze estive nella zona nord di Filadelfia, un adolescente difficile si ritrova diviso tra il crimine e la vivace sottocultura da cowboy urbano del padre con cui aveva interrotto i rapporti.

Madame Claude Nella Parigi degli anni '60 l'influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo della prostituzione, fino a quando una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.

Lady Bird Lady Bird è il nome d’arte di Christine (Saoirse Ronan), una teenager che vive a Sacramento con la sua famiglia e si sente prigioniera della sua vita. Frequenta una scuola cattolica e ha amicizie poco eccitanti. Per questo, arrivata all’età in cui l’insoddisfazione e il bisogno di fuggire da se stessi regnano sovrani, vuole spostarsi a New York per frequentare il college. Un film adorabile, miscuglio di controsensi, in cui sarà difficile non trovare qualche riferimento alla propria esperienza. Assolutamente da non perdere.

Girl power - La rivoluzione comincia a scuola Vivian (Hadley Robinson) è una sedicenne all'apparenza timida che preferisce rigare dritto e passare inosservata. Ma quando l'arrivo di una nuova studentessa (Alycia Pascual-Peña) la obbliga a esaminare il comportamento fuori controllo dei suoi compagni di classe che imperversa a scuola, si rende conto di averne avuto abbastanza. Prendendo ispirazione dal passato ribelle della madre (Amy Poehler), Vivian pubblica anonimamente Moxie, una fanzine clandestina che denuncia i pregiudizi e i torti subiti al liceo dando vita inaspettatamente a un vero e proprio movimento.

Malcolm & Marie Un regista cinematografico (John David Washington) torna a casa insieme alla sua fidanzata (Zendaya) dopo il trionfo dell'anteprima di un suo film, sicuro dell'imminente successo finanziario e di critica. La serata però subisce una svolta imprevista quando iniziano a emergere alcune rivelazioni sulle relazioni della coppia, che ne mettono a dura prova la solidità. Un dramma romantico che farà parlare.

A star is born Primo film da regista di Bradley Cooper, che lo ha anche interpretato insieme a Lady Gaga, racconta la relazione tra Jackson Maine (Bradley Cooper), famoso musicista rock la cui carriera, a causa dei gravi problemi d’alcolismo e d’udito che lo affliggono, si avvia verso il tramonto, e Ally (Lady Gaga), una giovane con una voce incredibile. Lei si sta esibendo in una vertiginosa interpretazione di La Vie En Rose e lui non può fare a meno di esserne rapito e attratto. È così che decide di trascinarla con sé in tour presentandola come nastro nascente della musica country, mentre se ne innamora.

La relazione tra i due vive di alti e bassi, soprattutto per i problemi di lui, che peggiorano man mano che la carriera di lei avanza, portandola a diventare in una pop star di fama internazionale.

La Tigre Bianca Da ragazzo povero a imprenditore, Balram Halwai (Adarsh Gourav) racconta la storia epica e ricca di umorismo nero della sua scalata al successo nell’India moderna. Astuto e ambizioso, il giovane eroe si guadagna il posto di autista per Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra Jonas), appena tornati dall'America. La società gli ha insegnato solo a essere un servitore e lui cerca di diventare indispensabile agli occhi dei suoi ricchi padroni, ma dopo una notte di tradimenti, capisce che sono disposti a incastrarlo pur di salvare se stessi. Quando è sul punto di perdere tutto, Balram si ribella a un sistema truccato e ingiusto trasformandosi in un altro tipo di padrone. Tratto dall'omonimo bestseller del New York Times, vincitore del Booker Prize 2008.

Pieces of a Woman Martha e Sean sono una coppia di Boston e stanno per diventare genitori, ma la scelta di partorire in casa ha un risvolto tragico che cambia per sempre le loro vite. Per Martha ha inizio un'odissea lunga un anno, in cui convive con il dolore e il rapporto conflittuale con Sean e la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre all'ostetrica diffamata dall'opinione pubblica, che affronta in tribunale. Una storia profondamente intima, travolgente ed eccezionale di una donna che deve imparare a convivere con una perdita, con Martin Scorsese nei panni di produttore esecutivo.

Perfetti sconosciuti Imperdibile, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese gioca sulla dipendenza da cellulare e sui segreti che essi possono nascondere, per sottolineare i motivi per cui oggi le coppie entrano in crisi. Durante una cena organizzata da Eva e Rocco, a un certo punto i partecipanti decidono di mettere il proprio cellulare sul tavolo e di rendere pubblici i messaggi che arrivano. Nel cast Kasia Smutniak, Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Il successo è stato internazionale, tanto che in alcuni paesi sono stati realizzati persino dei remake.

The Prom Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop. Nel frattempo, in una cittadina dell'Indiana, la liceale Emma Nolan affronta tutt'altra delusione: rinunciare al ballo della scuola con la sua ragazza Alyssa nonostante il sostegno del preside, per via del divieto imposto dalla presidente dell'associazione genitori. Nel tentativo di risollevare la loro immagine pubblica ormai sbiadita, Dee Dee e Barry decidono di sposare la causa di Emma e partire in compagnia di Angie (Nicole Kidman) e Trent, altra coppia di attori disillusi in cerca di una svolta. Ma l'attivismo da celebrità egocentriche si ritorce contro tutti loro e finisce per sconvolgere la vita del quartetto, che farà di tutto per regalare a Emma una serata in cui poter essere davvero se stessa.

L'incredibile storia dell'Isola delle rose Fine anni Sessanta, Giorgio è un ingegnere di talento incompreso e la sua vita è appena andata a rotoli: è stato licenziato, arrestato, lasciato dall'amore della sua vita e rinnegato dai genitori. Stufo delle regole soffocanti a cui è sottoposta la sua vita decide di costruirsi un'isola in mezzo al mare e fonda la Repubblica dell'Isola delle Rose, un territorio indipendente di cui diviene presidente. Diretto da Sydney Sibilia (la trilogia di Smetto quando voglio) e prodotto da Grøenlandia (Il primo re), è un film sorprendentemente basato su fatti reali.

Ma Rainey's Black Bottom Chicago, anni '20. Mentre un gruppo di musicisti attende nello studio di registrazione Ma Rainey (Viola Davis), la rivoluzionaria artista e leggendaria "Madre del blues", in ritardo all'appuntamento, scatena uno scontro di opinioni con il manager e produttore bianco riguardo alla propria musica. Nel frattempo, in sala prove, l'ambizioso trombettista Levee (Chadwick Boseman), che è determinato a lasciare la sua impronta nell'industria musicale, sprona i suoi compagni musicisti a condividere storie e verità nascoste che cambieranno per sempre il corso delle loro vite. Adattamento dello spettacolo teatrale di August Wilson premiato con due Pulitzer, celebra il potere trasformativo del blues e gli artisti che non permettono ai pregiudizi della società di determinare il loro valore.

Mank Film originale Netflix del 2020 diretto da David Fincher. Il film racconta la storia dello sceneggiatore (alcolista) Herman J. Mankiewicz, mentre si affanna a finire il copione di Quarto potere per Orson Welles sullo sfondo della Hollywood degli anni '30. Assistito da una giovane stenografa, Herman passa tre mesi a letto con una gamba rotta e un armadietto pieno di whisky. Quello che si vede nel film (in bianco e nero) è tutto vero. O quasi.

The midnight sky Augustine (George Clooney) è uno scienziato solitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. Clooney dirige l'adattamento dell'acclamato romanzo postapocalittico di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle.

Gone Girl, L'amore bugiardo Lo scrittore Nick Dunne (Ben Affleck) e la sua bellissima moglie Amy (Rosamund Pike) sembrano una coppia perfetta. Ma quando lei scompare il giorno del loro quinto anniversario di nozze lui diventa il sospettato principale dalla polizia a causa di unaserie di indizi di crisi tra i due celati in modo grossolano. Un film di David Fincher tratto dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn (che ha curato anche la sceneggiatura del film) che vale assolutamente la pena di essere (ri)visto.

Elegia americana Un ex marine dell'Ohio attualmente studente di legge a Yale sta per ottenere il lavoro che ha sempre sognato quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare. Lì dovrà districarsi tra le complesse dinamiche culturali della sua famiglia, tipiche delle comunità montane degli Appalachi, e la precaria relazione con la madre Bev (Amy Adams), afflitta da problemi di dipendenza. Ispirato dai ricordi della nonna Mamaw (Glenn Close), imparerà ad accettare l'influenza della famiglia sul suo percorso personale. Il film è tratto dal bestseller del New York Times di J.D. Vance, diretto dal premio Oscar Ron Howard.

Il processo ai Chicago 7 Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.

Rebecca Dopo aver sposato il bel vedovo Maxim de Winter (Armie Hammer), una giovane donna (Lily James) arriva a Manderley, l'imponente tenuta di famiglia del nuovo marito sulla costa inglese. Ingenua e inesperta, si ritrova a combattere l'ombra della prima moglie di Maxim, l'elegante e cortese Rebecca, la cui ossessionante eredità è tenuta in vita dalla sinistra governante di Manderley, la signora Danvers. Il risultato è un thriller psicologico ipnotizzante basato sul romanzo gotico di Daphne du Maurier del 1938.

Hubie Halloween Hubie Dubois (Adam Sandler) si assume ogni anno l’ingrato compito di garantire che gli abitanti della sua cittadina (Salem) festeggino Halloween in tutta sicurezza e seguendo le regole. Quest'anno, però, è molto preoccupato a causa di un criminale in fuga e un nuovo vicino misterioso. Quando la gente comincia a sparire, sarà Hubie a dover convincere la polizia e i suoi concittadini che i mostri sono veri e che solo lui è in grado di fermarli. Hubie Halloween è uno spassoso film per le famiglie su un eroe improbabile e con un cast stellare.

Love Actually Le storie di nove personaggi si intrecciano per le strade di Londra per raccontare la complessità dei rapporti umani e dell'amore. Nove storie molto diverse tra loro, che mostrano come l'amore sia ovunque e sotto ogni forma, non sempre quella che ci aspettiamo. Nel cast Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

Enola Holmes Inghilterra, 1884. Enola Holmes (Millie Bobby Brown), sorella del più noto Sherlock (Henry Cavill) si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno e scopre che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un'accozzaglia di regali ma nessun indizio di dove sia andata né un perché del suo allontanamento. Enola finisce quindi sotto la tutela dei fratelli Sherlock e Mycroft (Sam Claflin), intenzionati a mandarla in una scuola per signorine "come si deve". Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Un giallo adorabile in cui il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale: la sorella adolescente.

Sto pensando di finirla qui Nonostante nutra grossi dubbi sulla loro relazione, una donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il nuovo ragazzo Jake (Jesse Plemons) per raggiungere la fattoria di famiglia di lui. Mentre una bufera di neve la blocca in casa in compagnia della madre (Toni Collette) e del padre (David Thewlis) del partner, la giovane incomincia a mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere o di aver capito a proposito del fidanzato, di se stessa e del mondo in generale. Il film è scritto e diretto dal premio Oscar Charlie Kaufman (Se mi lasci ti cancello) e si ispira all'omonimo romanzo bestseller di Iain Reid.

Django Unchained Django è uno schiavo nero di proprietà dei fratelli Speck. Il dottor Schultz è un cacciatore di taglie tedesco che fino a pochi anni prima lavorava come dentista. Siamo in Texas, nel 1858. I due, sulle tracce di alcuni criminali in fuga, stringono un sodalizio che sfocia in amicizia quando Schultz scopre che Django, una volta libero, vuole ritrovare la moglie cui è stato separato alla piantagione dove lavoravano.

The terminal Viktor Navorski atterra all'aeroporto di New York dalla Krakozhia, un piccolo stato sorto dalla frantumazione dell'Urss. Peccato che durante il volo nella sua patria ci sia stato un colpo di stato e... quando arriva allo sportello dei visti, viene bloccato. Talmente a lungo che inizierà un vero e proprio soggiorno all'interno di un terminal del JFK. Un film di Steven Spielberg interpretato da Tom Hanks.

Project Power Per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell'invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.

Hoops Sitcom animata su un allenatore di basket del liceo impulsivo e sboccato (Jake Johnson) che crede di poter conquistare le divisioni superiori rimettendo in sesto la sua squadra sgangherata, per dare così una svolta alla sua misera vita.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) diventa un film (interattivo!) e parte per la sua più grande avventura che la porta in tre stati diversi, con tanto di esplosioni e un hamburger ballerino. E... sarai tu a decidere come finisce. Sconfiggerai il Reverendo (Jon Hamm) e farai arrivare Kimmy in tempo al suo matrimonio? Oppure farai involontariamente scoppiare una guerra contro i robot? Prendi il telecomando e un vassoio di delizioso merluzzo e preparati allo speciale interattivo Netflix di Kimmy.

Lo chiamavano Jeeg Robot Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria) è un ladruncolo della periferia di Roma, che inseguito dalla Polizia si tuffa nel Tevere ed entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli conferisce dei super poteri che lui decide di utilizzare per combattere il crimine. A dare il nome al film è Alessia, una ragazza che Enzo incontra e che pensa che lui sia l'eroe del cartone animato giapponese.

Sotto il sole di Riccione Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro sono ragazzi molto diversi tra loro, ma tutti in cerca di amore, amicizia e divertimento. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, dal cui singolo "Riccione" prende il titolo il film, si susseguono le loro vicende estive. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l'amore in tarda età: Lucio, Irene e Gualtiero.

Ritorno al futuro L'intera trilogia di Ritorno al futuro arriva su Netflix per una full immersion di tutto rispetto. Saga di grandissimo successo degli anni 80 racconta le peripezie di Marty McFly (Michael J. Fox) e del suo stravagante amico scienziato Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd), attraverso quattro epoche (il 1955, il 1985, il 2015 e il 1885) grazie a una macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean DMC-12, costruita da Doc per evitare catastrofici paradossi temporali.

Schindler's List - La lista di Schindler Non ha bisogno di presentazioni il capolavoro del 1993 diretto da Steven Spielberg dedicato alla shoah. Ispirato alla vera storia di Oscar Schindler, un industriale tedesco che, mettendo a rischio la propria vita e la propria carriera, è riuscito a salvare la vita di migliaia di ebrei da un tragico destino, il film ha avuto 12 nomination agli Oscar e ha visto 7 statuette.

Il codice da Vinci Il curatore del Louvre viene ucciso da un monaco albino dell'Opus Dei. Lo studioso di simbologia Robert Langdon viene chiamato in Francia e interrogato, ritenuto colpevole del crimine. Insieme alla nipote del curatore si ritroverà a risolvere una serie di enigmi e misteri nascosti nelle opere di Leonardo per trovare il vero colpevole e... il Sacro Graal.

Big Fish - Le storie di una vita incredibile Imperdibile film del 2003 diretto da Tim Burton e tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Wallace. Racconta di Will Bloom e di suo padre Edward, che fin da quando Will è piccolo racconta storie di vita a dir poco inverosimili. È solo al suo capezzale, dopo una lunga lontananza, che Will cercherà di capire chi è davvero suo padre, partendo da quelle storie incredibili.

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re Tratto dall'omonima terza e ultima parte del romanzo di J. R. R. Tolkien conclude la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Il film si apre con il passato di Gollum, quando due piccoli hobbit a pesca trovano e si litigano (fino alla morte) quello che sul fondo del fiume si rivela essere l'Unico Anello. Tornando al presente, la storia riprende da dopo la fine della seconda parte.

Gremlins Arriva su Netflix un pezzo di storia del cinema degli anni Ottanta. Il piccolo Gizmo è una bestiola canterina dal cuore tenero, che però se mangia dopo mezzanotte o viene messa a contatto con l'acqua genera mostri brutti e sanguinari. Se non vi ricordaste la visione del 1984 dovreste davvero riguardarlo.

Dunkirk Seconda guerra mondiale: 400 mila unità alleate, di cui la maggior parte inglese, rimane bloccata a Dunkerque, al confine tra Francia e Belgio. Senza nessuna possibilità di salvarsi via terra, l’unica speranza per i soldati ammassati sulle spiagge della Manica è che qualcuno li venga a prendere e a salvare dall’Inghilterra. Conosciuta anche come Operazione Dynamo, quella raccontata dal regista della trilogia di Batman, è sia un’intensa pagina patriottica della storia inglese sia un’esperienza immersiva nella follia della guerra.

The Lovebirds Commedia romantica con protagonista una coppia destinata a separarsi che finisce coinvolta accidentalmente in un omicidio e inizia una corsa contro il tempo per trovare l'assassino e dimostrare la propria innocenza.

L'altra metà Commedia romantica con taglio teen. Ellie Chu per tirare su qualche soldo scrive (a pagamento) per conto dei suoi compagni di scuola e tutto prosegue liscio finché l'atleta della scuola, Paul Munsky, non le chiede di scrivere messaggi d'amore per Aster, una ragazza molto popolare e gentile che... Piace anche a Ellie.

Going Clear - Scientology e la prigione della fede Un'inchiesta su Scientology realizzata attraverso le testimonianze di otto (ex) fedeli, tra cui il regista Paul Haggis. Quando è uscito al cinema, nel 2015, ha suscitato molte clamore.

Manchester by the Sea Lee Chandler (Casey Affleck, fratello di Ben) vive a Boston, ma in seguito alla morte del fratello maggiore, è costretto a tornare nel paese in cui è nato, Manchester by the Sea, per curare il nipote di 16 anni (di cui scopre di essere stato nominato tutore) e fare i conti con un passato (che ci viene raccontato attraverso una serie di flashback) che lo ha separato dalla famiglia e dalla comunità dove è nato.

The Breakfast Club Film del 1985 che racconta di cinque adolescenti molto diversi tra loro che si trovano a dover trascorrere un pomeriggio insieme in punizione. Dopo un primo momento di diffidenza reciproca le lunghe ore di punizione consentono loro di conoscersi e di confrontare i reciproci problemi di vita.

Lo squalo (la saga) Arriva l'intera saga de Lo squalo, a partire dal primo film, diretto da Steven Spielberg nel 1975, fino al quarto, del 1987. La saga è incentrata sull'arrivo di un gigantesco e pericoloso squalo bianco che uccide i bagnanti sull'isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura. I film sono basati sul romanzo Lo squalo di Peter Benchley, a sua volta ispirato alla vera storia degli attacchi di squalo del Jersey Shore del 1916.

La storia infinita Capolavoro entrato nella storia del cinema che racconta la straordinaria avventura di Bastian, ragazzino riservato e bullizzato che si ritrova all'interno di un libro, La storia infinita appunto, in cui si narra del regno di Fantàsia minacciato dal Nulla mentre l'Infanta Imperatrice,sovrana del regno, è terribilmente malata e solo un eroe può salvarla da morte certa. A farsi avanti è il giovane Atreyu.

The Truman Show Truman Burbank vive la sua ordinatissima quotidianità finché non scopre che i primi trent'anni della propria vita non sono stati altro che una messinscena. È il protagonista di un reality che lo segue giorno e notte dalla nascita. Inizia così a desiderare di fuggire.

Un giorno di ordinaria follia William Foster è a Los Angeles incastrato in un ingorgo gigantesco e fa caldo, troppo caldo. Lascia l'auto e scende per andare a telefonare alla ex moglie. Peccato che uno screzio con il proprietario di un dragstore lo fa uscire di senno. Da quel momento picchia e uccide chiunque gli capiti a tiro. Finché...

Spenser Confidential Quando due poliziotti di Boston vengono uccisi, Spenser, ex poliziotto appena uscito di prigione, decide di indagare su un'inquietante cospirazione insieme all'aspirante pugile Hawk.

Sex and the City 1 e 2 L'amicizia che lega Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha è andata oltre alla serie tv e si è trasformata in due film, in cui ora che hanno (apparentemente) raggiunto tutto quello che desideravano, si ritrovano a scontrarsi con i problemi che la realtà continua comunque a proporre loro. La soluzione? Una vacanza tra amiche ad Abu Dhabi.

The Founder La storia (vera) di Ray Kroc (Michael Keaton), un venditore di frullati dell'Illinois, che negli anni '50 va in cerca di maggiori guadagni in California, dove conosce i fratelli Dick e Mark McDonald, proprietari di un fast food a bordo strada. Vedendo del potenziale in quel modello di business fa in modo di acquisirne un pezzo dopo l'altro, fino a prenderne il controllo per crearne un impero.

Porco rosso Marco Pagot è un asso dell'aviazione militare italiana che, in seguito a un misterioso incidente durante la Prima Guerra Mondiale, si trasforma in un maiale antropomorfo. Con nome di battaglia Porco Rosso decide di ritirarsi dal campo di guerra e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie.

American Hustle - L'apparenza inganna Un thriller (con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence) che racconta la storia di Abscam, una (vera) operazione dell'FBI che che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Il film ha ottenuto 10 candidature agli Oscar.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) Il Willy Wonka originale è un cult del cinema: grazie a un biglietto dorato Charlie e suo nonno vincono la possibilità di entrare a visitare la meravigliosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. In cui succede davvero di tutto.

Chiamami col tuo nome Pluricandidato agli ultimi Oscar, il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome (Call me by your name) racconta dell'incontro tra Elio, un adolescente sensibile, e Oliver, un affascinante ventiquattrenne arrivato in Italia per preparare una tesi di dottorato con il padre di Elio, professore di archeologia. Il risultato? Un racconto dolcissimo del primo amore.

Romanzo criminale Diretto da Michele Placido e tratto dall'omonimo romanzo, Romanzo criminale ha bisogno di poche presentazioni. La storia è ispirata alle vicende della banda della Magliana, nome attribuito dal giornalismo italiano a quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma.

Scarface Miami, anni Ottanta: Tony Montana arriva negli Stati Uniti da Cuba e cerca di spacciarsi per prigioniero politico. Non riuscendoci, si vota a un'inarrestabile carriera nel mondo della droga e della malavita. Con Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

The Irishman Film del 2019 diretto da Martin Scorsese (il primo che il regista realizza per Netflix) con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Frank Sheeran è un sicario della mafia e veterano della seconda guerra mondiale che, una volta vecchio, ripercorre la sua storia.

Klaus Arriva Natale e con lui una nuova produzione Netflix a tema. La trama: Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, viene spedito su un'isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico, dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Jesper sta per arrendersi quando trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.

Colazione da Tiffany In un condominio di Manhattan, Holly (Audrey Hepburn) e Paul si conoscono e diventano (più che) amici. Lui è uno scrittore squattrinato, lei una provinciale, ma molto sofisticata, donna alla ricerca continua di un uomo facoltoso da sposare. Un grande classico da (ri)vedere di nuovo.

Downsizing Uno scienziato norvegese trova una formula che permette di rimpicciolire la massa dei corpi viventi. L'idea è rivoluzionaria: rimpicciolendo uomini e società, il loro impatto sull'ambiente verrebbe drasticamente ridotto, salvando così il Pianeta dall'inevitabile collasso dovuto alla sovrappopolazione. Paul Safranek (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) decidono di sottoporsi alla trasformazione. Peccato che lei all'ultimo si tiri indietro - e che lui lo scopra solo a procedura (irreversibile) avvenuta, ritrovandosi solo, in un mondo in miniatura, alto meno di una lattina.

Quei bravi ragazzi Goodfellas è un film del 1990 diretto da Martin Scorsese che segue le gesta di un americano di origini italo irlandesi che fa carriera nella mafia newyorchese degli anni '50. Imperdibile. Con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci.

El Camino: il film di Breaking Bad Atteso sequel della serie televisiva Breaking Bad, racconta la vita di Jesse Pinkman dopo il termine della quinta e ultima stagione.

Whiplash Andrew Neiman è un batterista jazz che sogna di diventare il migliore musicista del conservatorio, aiutato da un insegnante che ne scopre il talento. Nel cercare di perseguire l'obiettivo però la ricerca della perfezione si trasforma in un'ossessione che può rovinargli la vita.

L'avvocato del Diavolo Film capolavoro che nonostante abbia più di 20 anni rimane senza eguali. Kevin Lomax è un giovane e brillante avvocato che non ha mai perso una causa. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, finché non viene reclutato da John Miller, uomo spietato e affascinante a capo dello studio legale più importante di New York e la sua vita inizia a crollare. Con Al Pacino, Charlize Theron e Keanu Reeves.

Mio fratello è figlio unico Accio (Elio Germano) entra in seminario quando ha 12 anni e ne esce dopo essersi masturbato guardando una foto di Marisa Allasio. Tornato a Latina si trasforma in un ragazzino ribelle e si iscrive al Movimento Sociale Italiano. Manrico (Riccardo Scamarcio) è suo fratello maggiore, lavora in fabbrica, fa parte della sezione comunista e organizza scioperi, occupazioni e manifestazioni, spesso scontrandosi con Accio e i suoi amici di partito.

Magic Mike XXL Seguito di Magic Mike, in cui ritroviamo Mike (Channing Tatum) dopo che ha deciso di abbandonare la vita da spogliarellista. Anche gli altri del gruppo sono pronti a gettare la spugna, ma vogliono farlo a modo loro, con un ultimo incandescente spettacolo a Myrtle Beach.

Operazione U.N.C.L.E Anni Sessanta, piena Guerra Fredda, CIA e KGB decidono di lavorare insieme per fermare un'organizzazione criminale in possesso di un'arma di distruzione di massa. I protagonisti, Henry Cavill e Armie Hammer, hanno una sola traccia da cui partire: il contatto con la figlia di uno scienziato tedesco scomparso.

2001: Odissea nello Spazio Ritenuto a ragione il capolavoro assoluto di Stanley Kubrick, racconta quanto accade quando il dottor Bowman viene inviato nello spazio con altri astronauti per studiare un monolite nero. Durante il viaggio, HAL, il computer di bordo dell'astronave, comincia a disobbedire agli ordini dando il via alla resa dei conti tra uomo e macchina.

Pulp fiction Tre storie improbabili si intrecciano nel capolavoro di Quentin Tarantino in cui troviamo, tra gli altri, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis: un killer che si innamora della moglie del capo, un pugile che rinnega la sua promessa e una coppia che perde il controllo su una rapina che mette in atto.

Le ali della libertà Film drammatico tratto da un racconto di Stephen King con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. Chiuso in carcere con la condanna di due ergastoli per aver ucciso la moglie e il suo amante (nonostante lui si proclami innocente), un vice-direttore di banca riesce a guadagnarsi il rispetto delle violente guardie della prigione sfruttando le sue competenze in ambito finanziario. ﻿

Collateral Tom Cruise (con i capelli eccezionalmente bianchi) è un tassista di Los Angeles che viene ingaggiato, a sua insaputa, da un sicario che lo sfrutta per raggiungere le sue vittime.

50 volte il primo bacio Henry è un veterinario delle Hawaii, e si innamora a prima vista di Lucy, giovane insegnante. Il giorno dopo la incontra di nuovo, ma lei non si ricorda di lui, perché ha la memoria a breve termine danneggiata e durante il sonno dimentica tutto quanto avvenuto durante la giornata. Ogni volta, dunque, lui si ritrova a doverla conquistare da zero.

Murder Mystery Produzione Netflix con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston racconta la storia di un poliziotto newyorkese e della moglie parrucchiera che durante una vacanza in Europa cercano di risolvere un crimine sconcertante a bordo dello yacht di un miliardario.

Via col vento La trama è nota: Rossella O'Hara, ragazza del Sud figlia di un proprietario terriero in Georgia, sopravvive alla guerra di Secessione e a due mariti, ma perde il solo uomo di cui era innamorata. Proiettato in anteprima nel 1939, l'anno successivo vinse 10 premi Oscar e per oltre un quarto di secolo è riasto il film col maggiore incasso della storia.

The last summer Nuovo film di produzione originale Netflix dedicato al mondo teen. Protagonisti sono Griffin e Phoebe, coinvolti in una storia d'amore travolgente nell'ultima estate prima del college. I due ragazzi e il loro gruppo di amici vivranno sogni, relazioni e crisi di identità tipici della loro età prima di partire per i college e prendere tutti strade diverse e di entrare definitivamente nell'età adulta.

Voglio una vita a forma di me Per dimostrare qualcosa a se stessa e al mondo intero, la giovane texana Willowdean Dickson si iscrive a un concorso di bellezza locale gestito da sua madre, ex reginetta di bellezza, interpretata da Jennifer Aniston.

Wine Country In un'esilarante quanto toccante commedia diretta da Amy Poehler, un gruppo di vecchie amiche si ritrova per una breve vacanza a base di vino a Napa Valley, ma a ogni minuto che passa il loro weekend perfetto peggiora sempre di più.

The perfect date Nuova produzione Netflix con protagonista l'amatissimo Noah Centineo. Questa volta nei panni del giovane studente Brooks Rattigan, che nel fingersi fidanzato di una donna per guadagnare soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore. Decide così di lanciare di un'app con cui si offre come +1 a pagamento per tutte le occasioni.

Le pagine della nostra vita In una casa di riposo un uomo racconta a una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta. La storia d'amore tra Allie e Noah è una delle storie d'amore più intense e inevitabili che siano mai andate al cinema, il loro bacio sotto la pioggia è il miglior bacio nella storia dei baci da film. Con Ryan Gosling e Rachel McAdams. Imperdibile.

Il curioso caso di Benjamin Button Brad Pitt è protagonista di un film bellissimo e straziante, sulla vita di un uomo che a causa di una strana malattia nasce anziano e invece di invecchiare ringiovanisce, obbligandolo ad abbandonare la donna di cui si innamora. Preparate i fazzoletti.

Triple frontier Un cast stellare (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal), una missione da portare a termine: una rapina in una zona scarsamente popolata del Sud America nei panni di un gruppo di forze speciali.

Highwaymen, l'ultima imboscata Storia vera e mai raccontata dei detective leggendari che fermarono Bonnie e Clyde. Nei panni dei due investigatori Kevin Costner e Woody Harrelson.

The social network Film del 2010 diretto da David Fincher, che racconta la storia di Mark Zuckerberg e della nascita di Facebook, in bilico tra scarsa etica e intuizioni straordinarie.

Prova a prendermi Film del 2002 diretto da Steven Spielberg tratto dal romanzo autobiografico Catch Me if You Can. Un agente dell'FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito a rubare più di sei milioni di dollari attraverso varie frodi, impersonando ogni volta un personaggio diverso.

Mamma mia Siamo in una piccola isola della Grecia, dove Donna, mamma single, ha cresciuto da sola Sophie, prossima alle nozze. Va tutto bene finché Sophie, che sogna di farsi accompagnare all'altare dal padre che non ha mai conosciuto, invita al suo matrimonio i tre uomini del passato di Donna che potrebbero esserlo.

The Bourne Identity Quattro film della saga The bourne identity (Identity, Legacy, Supremacy e Ultimatum) seguono la storia di Jason Bourne, un uomo che non ricorda nulla del suo passato, ma inspiegabilmente braccato dai sicari.

Il lato positivo Pat (Bradley Cooper) soffre di sindrome bipolare e ha passato gli ultimi otto mesi in un istituto per malattie mentali. Dimesso grazie a un patteggiamento viene affidato ai suoi genitori, che devono cercare di rimetterlo in sesto e di tenerlo fuori dai guai. Ci riuscirà grazie a una ragazza (Jennifer Lawrence, che per questo film ha vinto un Oscar) e una sfida di ballo.

Velvet Buzzsaw ﻿Thriller ambientato nel mondo dell'arte contemporanea di Los Angeles, dove gli artisti più quotati e i grandi collezionisti, disposti a pagare prezzi esorbitanti, si incontrano. Diretto da Dan Gilroy e con protagonista Jake Gyllenhaal.

Non è romantico? Esilarante commedia interpretata da Rebel Wilson e Liam Hemsworth. Una donna che non crede più nell'amore si risveglia all'improvviso all'interno di una commedia romantica dove tutto è incredibilmente perfetto.

American Sniper Capolavoro firmato da Clint Eastwood con protagonista Bradley Cooper e basato sulla vera storia di Chris Kyle, tiratore scelto dell'esercito che si è guadagnato il titolo di soldato più letale nella storia delle forze armate americane come cecchino, in Iraq. Una volta tornato a casa si ritrova ad affrontare una difficile sindrome post traumatica.

The Twilight Saga BREAKING DAWN Parte 2 La nascita di Renesmee, figlia di Edward e Bella, scatena l'ira dei Volturi, che la reputano un pericolo. I Cullen dovranno radunare gli amici per difenderla.

Close Thriller d’azione ispirato alla vita della guardia del corpo Jacquie Davis, che è riuscita a costruirsi una carriera incredibile nel mondo delle guardie del corpo professioniste dominato dagli uomini. Close racconta la storia della bodyguard ed esperta in contro-terrorismo Sam che accetta l’incarico di proteggere una giovane e ricca ereditiera - anche se nessuna delle due parti è entusiasta dell’accordo.

Basilicata coast to coast Piccolo e tenero capolavoro del cinema italiano da recuperare che racconta l'avventura di quattro amici che condividono la passione per la musica che si incontrano dopo parecchi anni trascorsi senza vedersi. Riunitisi in Basilicata, decidono di attraversare la regione a piedi muniti solo dei propri strumenti musicali, decisi a partecipare al Festival di Scanzano Jonico.

Il discorso del Re Colin Firth è Bertie, aka Re Giorgio VI d'Inghilterra, che si ritrova a regnare da secondogenito dopo la morte del padre e l'abdicazione di suo fratello Edoardo VIII. Peccato che soffra da tutta la vita di balbuzie e si renda necessario trovare una soluzione con l'aiuto del logopedista Lionel Logue. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 4 Premi Oscar.

Lion Lion (Dev Patel) ha quattro anni e vive in India, in una famiglia molto povera. Un giorno, per errore, si perde e sale su un treno che lo porta a Calcutta, da solo. Lì finisce in un orfanotrofio, dove viene dato in adozione a una coppia di australiani (in cui la mamma è Nicole Kidman). Anni dopo, 25enne, decide di ritrovare la sua famiglia naturale.

Roma Film vincitore del Leone d'Oro all'ultima mostra del cinema di Venezia, Roma racconta le vicende di Cleo, una domestica che vive nel quartiere Roma a Città del Messico.

Mowgli, il figlio della giungla In una versione più dark di quella originale, il regista e attore Andy Serkis reinventa il celebre romanzo di Rudyard Kipling coinvolgendo un cast stellare che include Christian Bale, Cate Blanchett e Benedict Cumberbatch.

Natale a 5 stelle Primo film italiano di Natale di Netflix, dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, Natale a 5 stelle è una commedia classica che affronta la politica con pungente ironia, scritta da Enrico Vanzina e diretta da Marco Risi, con Massimo Ghini,

Ricky Memphis e Martina Stella.

Lei Film del 2013 di Spike Jonze con Joaquin Phoenix, Lei racconta un futuro distopico in cui, in un mondo non troppo lontano dal reale in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre giornate, un uomo che si innamora della voce di un computer.

La ballata di Buster Scruggs Film a episodi del 2018 scritto e diretto dai fratelli Coen, con protagonisti Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly e Tom Waits. Nato come una miniserie televisiva (la prima dei Coen) è stato poi trasformato in un unico lungometraggio diviso in sei episodi. Tutte le storie raccontate si basano su racconti brevi di genere western scritti dai due registi nell'arco di 25 anni.

12 anni schiavo Film del 2013 diretto da Steve McQueen è tratto dall'omonima autobiografia e racconta la storia di Solomon Northup, talentuoso violinista di colore, che nel 1841 vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove - dopo essere stato drogato - viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua libertà e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853, cambiando per tre volte padrone e lavorando principalmente nella piantagione di cotone del perfido schiavista Edwin Epps.

22 luglio Il regista candidato all'Oscar Paul Greengrass racconta la vera storia e le conseguenze del peggior attacco terroristico mai avvenuto in territorio norvegese. Il 22 luglio 2011, 77 persone rimasero uccise quando un estremista di destra fece detonare una bomba a Oslo, per poi aprire il fuoco contro un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Il film segue l'esperienza fisica ed emotiva di un sopravvissuto per descrivere il percorso di guarigione e riconciliazione di un intero Paese.

Animali notturni Inquietante thriller psicologico che si snoda tra le atmosfere glamourous di Los Angeles e le ruvide strade del Texas. Scritto e diretto da Tom Ford, e vincitore di un gran premio alla Giuria al Festival di Venezia, racconta della gallerista Susan Morrow (interpretata da Amy Adams) alle prese con un marito che le offre una vita straordinariamente privilegiata ma poco appagante - e del suo ex marito Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) che dopo anni di totale silenzio le invia uno scioccante e devastante manoscritto. Vale la pena di essere visto anche solo per i vestiti da urlo.

Sulla mia pelle Proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film originale Netflix racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi ed esce contemporaneamente su Netflix e nelle sale il 12 settembre. A interpretare Stefano Cucchi è Alessandro Borghi, affiancato da Jasmine Trinca (Ilaria Cucchi), Max Tortora e Milvia Marigliano (i genitori).



Sierra Burgess è una sfigata ﻿La vita al liceo è dura. La vita sentimentale ancora di più. Ma nulla è più difficile di trovare te stessa. Un caso di identità sbagliata si traduce in una storia d'amore inaspettata quando la ragazza più popolare al liceo e la più grande perdente devono unirsi per vincere le loro pene. Il film è una produzione originale Netflix e viene presentato come una rivisitazione moderna di Cyrano de Bergerac.

Pets - vita da animali Cosa fanno cani, gatti e canarini una volta che noi siamo usciti di casa e loro sono rimasti da soli? Se pensate che stiano a sonnecchiare sul divano vi sbagliate alla grande. Pets vi mostrerà il dietro le quinte della vita dei vostri animali domestici.

Chicago Musical ambientato nella Chicago degli anni Venti, ha vinto sei Oscar, tra cui quello come Miglior Film. La protagonista è una star dei nightclub che una sera viene arrestata per aver ucciso il marito e la sorella, che aveva sorpreso a letto insieme.

Bridget Jones's Baby Il sequel del Diario di Bridget Jones racconta cos'è successo dopo la storia di Bridget che tutti ricordiamo. Matrimoni, figli, divorzi e riconciliazioni animano le vicessitudini dei protagonisti storici, Renée Zellweger e Colin Firth, e di una new entry che prende il posto di Hugh Grant, Patrick Dempsey.

Dal tramonto all'alba Un giovanissimo George Clooney e un ancor più giovane Quentin Tarantino interpretano due fratelli, che dopo una sanguinosa rapina in una banca del Texas prendono in ostaggio un predicatore disilluso che viaggia in camper con due figli.

Jason Bourne Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne nel quinto film della saga di Bourne. Dopo dieci anni di latitanza l'ex sicario della CIA Jason Bourne vive in Grecia, mantenendosi partecipando a incontri clandestini di pugilato. Nel frattempo vengono hackerati dei file dell'agenzia che permetterebbero al Governo di spiare i server degli americani.

One Direction: This is Us Un concerto pop dal vivo (sul grande schermo) della boy band britannica One Direction. Nel film parlano gli stessi ragazzi, vent'anni più o meno ciascuno, mostrati nella loro vita comune e durante le prove. Un buon dietro le quinte di uno dei fenomeni musicali maggiori degli ultimi anni.

Drive Un autista di auto di Los Angeles di giorno lavora come stuntman per le produzioni cinematografiche, mentre di notte guida le auto nel corso delle rapine. Si innamora di Irene, la sua affascinante vicina, una giovane e indifesa madre. Dopo il ritorno del marito dal carcere, Standard, Irene si ritrova invischiata in un pericoloso giro criminale.

Rimetti a noi i nostri debiti Un disoccupato minacciato dai creditori accetta di lavorare per una società di recupero crediti, ma presto scopre che il patto con il diavolo ha un costo imprevisto.

Se mi lasci ti cancello Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet) si incontrano sulla spiaggia di Montauk (New York) e si innamorano. Segue una love story turbolenta, che termina dopo due anni. Clementine decide di rivolgersi alla clinica Lacuna Inc. per far cancellare dalla sua mente i ricordi legati all'ex. Quando Joel si rende conto di quanto è successo, decide di fare la stessa cosa: una scelta presa d'istinto, ma che non corrisponde al reale desiderio di dimenticarla. Film del 2004, diretto da Michel Gondry.

First Match Una teenager di Brooklyn, provata da anni in cui è passata in affidamento da una famiglia all'altra, è intenzionata a riconquistare il padre. E capisce che l'unico modo è sfidare i ragazzi nel wrestling.

Beniamino Carter e Frankie sono due bambini di New Orleans che diventano amici di un cane orfano di nome Beniamino. Quando i piccoli verranno rapiti da dei ladri, quest'ultimo farà di tutto per trovarli e riportarli a casa.

Love per Square Foot Due ragazzi indiani decidono di fare un matrimonio di convenienza con l'obiettivo di acquistare insieme un appartamento a Mumbai. Però non hanno fatto i conti con gli imprevisti di Cupido.

Se ci conoscessimo oggi Il giovane Noah, grazie a una cabina che lo porta indietro nel tempo, fa in modo di rivivere più volte la notte in cui ha conosciuto la deliziosa Avery. Obiettivo: convincerla ad innamorarsi di lui.

Le nostre anime di notte Film di Ritesh Batra con Jane Fonda e Robert Redford, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf. Al centro una donna e un uomo, vicini di casa e vedovi da anni, che iniziano pian piano ad avvicinarsi.

Amanda Knox Sono passati più di dieci anni da quella notte tra l'1 e il 2 novembre 2007, quando in una casa di Perugia è stato trovato il corpo senza vita di Meredith Kercher. Da quel momento, il nome di Amanda Knox avrebbe fatto capolino sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo - sempre divisi senza mezze misure, a seconda del momento e delle coordinate geografiche, tra innocentisti e colpevolisti. Oggi, un documentario firmato da Rod Blackhurst e Brian McGinn (due giovani registi statunitensi), arriva su Netflix e si fa portavoce se non di una soluzione perlomeno di tutta la storia guardata da più punti di vista. «Amanda Knox» non è un film, ma un documentario in cui voce narrante sono i protagonisti stessi della vicenda.

War Machine Brad Pitt è protagonista del film «War Machine», diretto da David Michôd e tratto dal libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del giornalista Michael Hastings. Al centro la storia dell'ascesa e della caduta del generale statunitense McMahon, raccontato tra realtà e finzione.

You Me Her Prima commedia poliromantica della tv. Al centro ci sono infatti Jack (Greg Poehler) ed Emma (Rachel Blanchard), sposati da qualche anno e in crisi sul fronte della passione. A dare una scossa alla loro relazione ci penserà Izzy (Priscilla Faia), una studentessa universitaria che lavora come escort, con la quale inizieranno una relazione a tre.

You Get Me L'amore può diventare ossessione: ne sa qualcosa Holly, la protagonista del film «You Get Me» (diretto da Brent Bonacorso) che, dopo l'avventura di una notte con il bel Tyler, non fa altro che pensare a lui tanto da decidere di iscriversi al suo stesso liceo. Nel cast Bella Thorne, Halston Sage, Taylor John Smith, Nash Grier e Anna Akana.

Kill Bill Vol. 1 Uno dei capolavori di Quentin Tarantino più famosi, film del 2003 con protagonista Uma Thurman nei panni de La Sposa. La donna, dopo che il suo matrimonio è stato segnato dal sangue, sarà in cerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso l'uomo della sua vita. Nel cast anche David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah e Michael Madsen.

My Happy Family È una storia di emancipazione femminile con al centro le vicende di una donna georgiana di mezza età e madre di due figli che decide di andare a vivere da sola, sconvolgendo la sua famiglia amante della tradizione. Nel cast Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili e Giorgi Khurtsilava.

Il gioco di Gerald Stephen King, che ha scritto il libro «Il gioco di Gerald», ha definito la versione cinematografica di Mike Flanagan spaventosa e ipnotica. Al centro una donna intrappolata nella sua camera da letto, senza alcuna possibilità di fuga. Nel cast Carla Gugino, Henry Thomas, Bruce Greenwood e Carel Struycken.

Gaga: Five Foot Two È una Lady Gaga inedita quella raccontata nel documentario firmato da Chris Moukarbel, che ci mostra un anno della regina del pop ma puntando sul dietro le quinte e sulla sua vita di tutti i giorni, anche quella lontana dai riflettori.