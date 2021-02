Se siete in cerca di una nuova serie tv da guardare in streaming ecco qual è quella che più si adatta al vostro segno zodiacale

Non sapete cosa guardare? Siete alla ricerca di ispirazione per decidere quale serie tv vedere ora? Provate a scoprire qual è quella perfetta per il vostro segno zodiacale.

Siccome ogni segno ha il suo insieme di caratteristiche e attributi unici, infatti, ha perfettamente senso abbinare il proprio segno zodiacale a una particolare serie tv.

Eccole!

Ariete - Pretty Little Liars

Le ragazze dell'Ariete sono sempre alla ricerca di nuove esperienze. Ma soprattutto sono anche quelle che prendono l'iniziativa all'interno del gruppo, e che si ossessionano facilmente.

Lo spettacolo adatto per questo segno è quello che unisce socialità e leadership, proprio come Pretty Little Liars.

Le quattro amiche protagoniste si uniscono contro uno sconosciuto che vuole rivelare i loro segreti.

Toro - La Casa di Carta

Questo è un segno forte, persistente, e testardo.

I Toro sono risoluti, si fissano sul successo, sulle cose materialistiche e hanno visioni irrealistiche del mondo.

Per questo La Casa di Carta è la serie tv più azzeccata. La storia racconta di una rapina alla Zecca di Stato spagnola che ha il sapore di una lotta contro il potere istituzionale.

Gemelli - How To Get Away With Murder

I gemelli hanno una natura inconsistente, una sorta di doppia faccia.

Ma sono anche molto comunicativi, socievoli e di curiosità intellettuale.

Per quelli come voi, How To Get Away With Murder è la serie perfetta.

Una docente di diritto penale deve coprire, con l'aiuto di un gruppo di studenti, un omicidio.

Cancro - Gossip Girl

I nati sotto questo segno sono persone molto emotive, fieri protettori delle cose che amano e delle persone a loro più care.

A volte però sono anche lunatici e vendicatori.

Ecco perché Gossip Girl fa al caso loro.

Con la giusta quantità di dramma, il privilegiato gruppo amici dell'Upper East Side conduce una vita fatta di schemi e vendette ma sempre all'insegna dell'amicizia.

Leone - La Regina Degli Scacchi

Il Leone è il segno del potere. Loro amano essere i migliori in tutto ciò che fanno, gli piace essere sotto i riflettori e non hanno paura di mettersi in gioco.

Ecco perché La Regina Degli Scacchi è la vostra serie tv ideale. Ruota attorno alla vita di Beth Harmon che lotta con indipendenza nel tentativo di diventare la più grande giocatrice di scacchi del mondo.

Vergine - Lupin

I nati sono questo segno sono estremamente empatici, ma anche molto testardi.

Precisi, attenti, e perfezionisti, niente li entusiasma di più che raccogliere abilmente particolari, studiandoli meticolosamente per arrivare alla conclusione finale.

La serie tv Lupin è perfetta per loro. Dopo aver perso il padre da adolescente, Assane Diop studia nei minimi dettagli un piano per portare a termine la sua missione.

Bilancia - Suits

I nati sotto questo segno sanno apprezzare un po' di tempo da soli, cedono facilmente alla pigrizia e amano la comodità, ma ogni loro azione è spinta dal senso di giustizia e dalla ricerca dell'equilibrio.

Ecco perché Suits è la serie più azzeccata per loro.

Due avvocati, entrambi brillanti, uno sensibile l'altro cinico, aiutano i loro clienti non sempre seguendo la retta via.

Scorpione - Il Trono Di Spade

Gli Scorpioni sono noti per la loro intensità e feroce determinazione.

Sono persone passionali, ma anche molto competitivi, determinati e testardi.

Per questo, la loro serie tv ideale è qualcosa con un forte, come Il Trono Di Spade.

La lotta per la conquista al trono tra tra sette casate nobiliari provoca massacri e disastri, risvegliando creature leggendarie e forze magiche oscure.

Sagittario - Sex And The City

Le persone nate sotto questo segno hanno grande energia positiva e sono tendenzialmente sempre entusiaste e avventurose.

I Sagittario sanno ascoltare, ma adorano anche dare consigli e sono sempre alla ricerca del significato più profondo delle cose, proprio come fa Carrie Bradshaw con le sue amiche in Sex And The City.

Capricorno - Peaky Blinders

I Capricorno sono tenaci e implacabili quando si tratta di ottenere qualcosa che vogliono.

Tollerano poco le futilità e si considerano risolutori di problemi di prim'ordine.

Quindi niente storia melodrammatiche, ma serie tv con protagonisti altrettanto determinati, come per Peaky Blinders.

Ambientato nella prima guerra mondiale, i due fratelli protagonisti sono pronti ad affermarsi nel mondo della criminalità locale e delle scommesse illegali.

Acquario - The O.C.

L'Acquario è il segno più sociale dello zodiaco, ma allo stesso tempo amano l'indipendenza e la libertà.

Non amano affatto sentirsi fuori controllo e faranno di tutto per sembrare calmi e sicuri di sé in ogni situazione.

Per questo, il teen-drama The O.C. è la serie tv perfetta per gli Acquario.

Pesci - You

I nati sotto questo segno hanno un forte intuito e una grande capacità di sognare, ma anche una certa instabilità emotiva.

Hanno anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d'animo altrui e comprenderli.

Per questo sono affascinati da un protagonista come Joe Goldberg, di You, con la sua instabilità mentale e il suo bagaglio emotivo importante.

