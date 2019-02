Cercate una bella serie tv per ragazze da vedere su Netflix? Abbiamo la selezione che fa per voi: ecco i migliori titoli storici e le novità in catalogo

Le serie tv per ragazze non sono solo serie tv, sono dei vocabolari di nomi, atteggiamenti e situazioni che una volta raggiunto il successo entrano nel linguaggio comune e segnano le conversazioni per anni anche dopo la messa in onda.

*** Cosa guardare su Netflix ***

Ecco perché ancora citiamo S e B, ricordiamo Brenda e Kelly, invidiamo la scarpiera di Carrie.

Ed ecco perché abbiamo pensato di selezionare le più belle serie tv per ragazze da vedere su Netflix, per un binge watching di tutto rispetto.

Vecchi titoli storici da recuperare o rivedere o novità alla prima stagione di cui aspettare impazienti il seguito: mettetevi comodi e buona visione.

(Continua sotto la foto)

Riverdale

Un teen drama da binge watching, ambientato in una piccola città americana alla fine di un'estate tragica, in cui Jason Blossom, uno dei ragazzi più celebri della scuola, è stato trovato morto.

La vicenda è stata raccontata come un incidente, ma la verità è ben diversa e Archie Andrews nasconde un segreto: il giorno in cui Jason è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco. Peccato che non possa raccontarlo a nessuno.

Nel cast anche il fu Luke Perry di Beverly Hills 90210.

Gossip Girl

Non ha bisogno di presentazioni la serie evento che è arrivata su Netflix con tutte le sue sei stagioni al completo.

La descrizione dello show ha dato di che parlare, ma ben riassume la trama:

«Ricchi ed eccessivamente attraenti studenti una prestigiosa scuola si fanno cose orribili e scandolose a vicenda. Ripetutamente».

Elite

Serie spagnola che ha conquistato tutti: forse (anche) perché tra gli attori ritroviamo ben tre protagonisti de La Casa di Carta María Pedraza, Miguel Herrán & Jaime Lorente (aka Rio, Denver e la figlia dell'ambasciatore: e questi ultimi si sono anche fidanzati tra loro nella vita reale) e ci si trova in una scuola, Las Encinas, dove l'elite spagnola manda i propri figli a studiare.

*** 13 cose da sapere su Elite **

Dopo il crollo di una scuola pubblica, tre studenti di tutt'altra estrazione sociale vengono ammessi nel liceo.

Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che si conclude con un omicidio. Chi si cela dietro il crimine?

You

Lui, Joe Goldberg (Penn Badgley, il Dan di Gossip Girl) è un libraio e quando vede lei, la studentessa di poesia Guinevere Beck (Elizabeth Lail), se ne innamora all'istante.

Tanto da iniziare a stalkerarla su internet e i social, dove lei è molto attiva.

Niente di strano, se non fosse che la cotta si trasforma in ossessione, la trama di bugie di Joe inizia a complicarsi e iniziano ad accumularsi gli omicidi.

*** Cosa sappiamo finora della seconda stagione di You ***

Nel cast anche Shay Mitchell (Emily Fields di Pretty Little Liars).

Sex education

Otis è un adolescente adorabile (e ancora vergine) preparatissimo sul sesso grazie a sua madre (Gillian Anderson), una sessuologa che gli parla liberamente di tutto quello che riguarda la sessualità.

Al liceo, intanto, tutti parlano di sesso, lo fanno, vorrebbero farlo o cercano di capirlo, senza riuscirci troppo.

Ed ecco perché insieme alla ribelle Maeve non decidono di fondare una clinica del sesso segreta a scuola, dove aiutare a pagamento chiunque abbia bisogno di chiarirsi le idee.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Ve la ricordate Sabrina Spellman, quella di vita da strega? Ecco, è tornata, ma questa volta in versione un po' più dark che nell'ultimo telefilm dei fine anni '90.

In quest'adattamento seguiamo sempre le sue avventure a partire da quando, compiuti 16 anni, Sabrina scopre di essere metà umana e metà strega.

Peccato che insieme ai poteri magici arrivi anche il compito di combattere delle forze maligne che minacciano la sua vita.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Protagonista è una ragazza di nome Kimmy (interpretata da Ellie Kemper), che per 15 anni ha vissuto in un bunker convinta da un finto-santone che ci fosse la fine del mondo.

Una volta salvata e tornata in superficie decide di andare a vivere a New York, dove trova nuovi amici e una società completamente diversa da come se la ricordava.

La serie vede tra i suoi creatori la mitica Tina Fey in veste di psicologa.

Tredici

Non può fare a meno di turbare Tredici, serie in cui si scoprono le tredici ragioni (appunto) dietro il suicidio di una ragazza della scuola, Hannah (Katherine Langford), attraverso delle registrazioni che lei ha lasciato.

Tredici racconti per tredici episodi, in cui ogni volta viene raccontata una forma di bullismo o di disagio tipico degli anni della scuola, il tutto attraverso il racconto di Clay (interpretato da Dylan Minnette), compagno di classe (segretamente) innamorato di lei.

Una mamma per amica

Dopo la bellezza di nove anni dall'ultimo episodio in tv è tornata d'attualità, grazie a Netflix, Una mamma per amica.

Oltre alle 7 stagioni delle Gilmore Girls originali, ci sono anche 4 episodi extra che riprendono le fila della storia e ci riportano a Stars Hollow anni dopo per ritrovare Lorelei (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel), ma anche la capostipite della famiglia, ovvero Emily (Kelly Bishop).

Revenge

Emily vuole vendicare il padre, tradito dal suo ex amico e collega e dall'amante.

Per farlo, si prepara per anni prima di comprare casa agli Hamptons e sfidare la famiglia più illustre (e cattiva) dell'alta società newyorkese, i Grayson, sposandone il figlio e mirando a incrinare i loro equilibri dall'interno.

Intrighi, storie d'amore, case bellissime, colpi di scena continui e abiti da invidia fanno il resto: iniziate a guardarlo e non riuscirete più a smettere.

Quattro stagioni da divorare.

Insatiable

Una produzione Netflix che racconta la storia di Patty, o Fatty Patty, un'adolescente bullizzata dai compagni di scuola finché non si trasforma in una ragazza «hot» e decide di prendersi una vendetta su tutti i suoi persecutori.

Pretty Little Liars

Alla deriva senza la loro leader scomparsa, quattro compagne di scuola fanno fronte comune quando un ricattatore minaccia di rivelare i loro segreti.

*** 10 cose che non sapete su Pretty Little Liars ***

Decisamente una serie evento.