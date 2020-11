Fatti di cronaca o personaggi dalla vita straordinaria: ecco i film ispirati a storie vere più belli da vedere su Netflix (catalogo aggiornato)

I film tratti dalle storie vere da vedere su Netflix sono davvero tantissimi, così come i tipi di narrazioni che li accompagnano.

Giornalisti, imprenditori, scienziati, sportivi, icone, celebrità, ma non solo.

Cronaca e storia, dramma e commedia, ricostruzione fedele e fiction: le storie vere hanno una marcia in più.

Sono racconti di vite straordinarie, ma anche accadimenti circoscritti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia umana.

Abbiamo selezionato i migliori film basati su storie vere da vedere su Netflix, che in catalogo ha tanti titoli imperdibili come le produzioni originali Sulla mia pelle e I due papi, vincitori di Oscar come Il caso Spotlight e La teoria del tutto e piccoli cult cinematografici come Dunkirk e The Wolf of Wall Street.

Non vi resta che scegliere da dove iniziare e mettervi comodi sul divano.

I film basati sulle storie vere da vedere assolutamente su Netflix

Molly’s Game

Il primo film diretto da Aaron Sorkin - di cui a catalogo Netflix trovate anche le storie vere The Social Network, che ha scritto per David Fincher, e Il processo ai Chicago 7, di cui ha curato anche la regia - è la trasposizione della storia che Molly Bloom ha raccontato nel suo libro di memorie.

Trasferitasi a Los Angeles con in tasca un futuro di studentessa di giurisprudenza ad Harvard, Molly entra per una serie di circostanze nel circuito di poker più hype di Hollywood, dove ogni sera si trova a organizzare ambitissime partite tra ricchi magnati e personaggi del jet set.

Nei anni di Molly Bloom c’è la perfetta Jessica Chastain.

Nel cast troviamo ance Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera.

Sulla mia pelle

Non è per stomachi deboli la ricostruzione della morte di Stefano Cucchi (Alessio Borghi), avvenuta in carcere nel 2009 e causata - ormai è emerso anche dai processi - dai maltrattamenti subiti dalle Forze dell'Ordine.

Il regista Alessio Cremonini ricostruisce le ultime ore di vita di Stefano, dal fermo per spaccio alle mancate cure da parte dei medici, fino al divieto imposto alla famiglia di vedere il figlio e alla battaglia postuma intrapresa dalla sorella Ilaria (nel film interpretata da Jasmine Trinca).

Sulla mia pelle è un film duro e importante, che ha permesso che anche il grande pubblico s’interessasse a una storia giuridica che così ha trovato una finale tanto atteso, quanto insperato.

I due papi

Il film di Fernando Meirelles (City Of God, The Constant Gardener) è una rielaborazione narrativa di come il regista s’immagina sia andato un lungo colloquio tra Ratzinger (Anthony Hopkins) e Bergoglio (Jonathan Pryce) antecedente alla rinuncia della carica papale da parte del primo e l’elezione del secondo.

I due papi è un lungo confronto sui dogmi e il senso della religione oggi, fatto tra due esponenti della Chiesa molto diversi tra loro.

Non immaginatelo come un film noioso: le discussioni sono accese e interessanti, e i due sono ritratti nelle loro caratteristiche più umane di vizi e virtù.

Il caso Spotlight

Vincitore nel 2016 del Premio Oscar come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Originale, Il caso Spotlight racconta una pagina cupa della storia americana e di quella ecclesiastica: la scoperta, a inizio anni duemila, della complicità della Chiesa nell’insabbiamento di un fitto numero di abusi su minori, fatta da una squadra di giornalisti del Boston Globe.

Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber e Stanley Tucci sono alcuni degli interpreti di questo filmone d’indagine giornalistica in puro stile hollywoodiano.

Diaz

I fatti accaduti durante il G8 di Genova del 2001 la sera del 21 luglio, quando la scuola Diaz divenne teatro di un'inconcepibile violenza perpetrata dalle Forze dell’Ordine ai danni di decine di manifestanti inermi che erano accampati lì per la notte, sono passati alla cronaca per la loro atrocità.

Il regista Daniele Vicari ripercorre quella notte non lesinando in violenza psicologica e fisica.

Diaz è un film doloroso, una pagina umana che fa paura e che non ci si toglie dalla testa per giorni.

È una storia importante, da non vedere se siete alla ricerca di un po’ di leggerezza.

Nel cast ci sono tra i tanti Claudio Santamaria, Elio Germano, Paolo Calabresi e Alessandro Roja.

Dunkirk

Il film di Christopher Nolan (Inception, Il cavaliere oscuro) è la trasposizione cinematografica di ciò che accadde sulle spiagge di Dunkerque nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale.

In seguito all’invasione della Francia da parte della Germania nazista, infatti, migliaia di soldati alleati si trovano intrappolati nella lingua di terra che separa il paese dal mare.

Fu grazie all’intervento eroico di centinaia di civili britannici arrivati per mare a soccorrerli, che molti riuscirono a salvarsi.

Dunkirk è un’esperienza immersiva nei sentimenti e nei fatti che caratterizzano un conflitto bellico, perlopiù in un momento di forte difficoltà.

Il regista lo ha pensato in IMAX, ma anche visto sul piccolo schermo ha il suo perché.

La teoria del tutto

Il film diretto da James Marsh (Man on Wire - Un uomo tra le torri) che è valso un Oscar a Eddie Redmayne (Animali fantastici e dove trovarli) come Migliore attore, è incentrato sulla biografia di Stephen Hawking, il celebre astrofisico e cosmologo.

Università di Cambridge, 1963: Stephen è un laureando in fisica con lo sguardo sempre rivolto al cielo.

Jane (Felicity Jones) è una studiosa di Lettere.

S’incontrano a una festa per non lasciarsi mai più.

La loro storia d’amore attraversa quella professionale e personale di entrambi, tra grandi successi e il sopraggiungere della malattia, quel disturbo neurologico che porterà lo scienziato a perdere gradualmente le forze muscolari costringendolo su una sedia a rotelle.

La teoria del tutto racconta una splendida storia vera, interpretata al meglio dal suo cast.

The Founder

Michael Keaton è Ray Kroc, l'imprenditore che inventò McDonald’s, nel film diretto da John Lee Hancock (Saving Mr. Banks).

La storia ha inizio negli anni Cinquanta, in California: Ray Kroc, un venditore di frullatori, s’imbatte nei fratelli Mac e Dick McDonald, che vendono hamburger con ottimi profitti.

Kroc intuisce subito che il loro metodo di preparazione, più veloce ma non meno accurato, è innovativo perché permette di soddisfare più clienti.

Così propone ai due di mettersi in affari con lui, aprendo un franchising.

Il resto è storia, ma è curioso ripercorrerne tutte le tappe in questa storia ben raccontata per il cinema.

The Walk

The Walk racconta la storia vera dell’impresa compiuta dal giovane francese Philippe Petit, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che nel 1974 a New York camminò senza protezioni su un filo teso tra le due Torri Gemelle.

Diretto da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away), il film ripercorre passo per passo quella che diventerà una delle imprese più bizzarre e delle sfide più iconiche della storia, simbolo di quanto un uomo possa arrivare a superare i propri limiti e riuscirci.

Julie & Julia

Julia Child, nel film interpretata dall’esplosiva Meryl Streep, è stata una famosa cuoca e scrittrice americana.

Le sue ricette, con una ricercata nota francese, hanno influenzato la preparazione di moltissimi piatti delle famiglie statunitensi. Julie & Julia, scritto e diretto da Nora Ephron, porta avanti due storie parallele.

La prima è quella contemporanea della giovane Julie (Amy Adams), che appena trasferitasi nel Queens (New York) col fidanzato pensa che la sua carriera di scrittrice sia ferma e decide di aprire un blog dove racconta giornalmente la sua sfida nell’esecuzione di tutte le 524 ricette del libro di Julia Child, la sua eroina.

La seconda riguarda l’avventura parigina di Julia Child, alle prese con quella cucina che poi porterà negli Stati Uniti e che la renderà famosa in tutto il mondo.

È una bella commedia, che vi farà venire una fame pazzesca.

Rush

Peter Morgan (The Crown) riscrive per il regista Ron Howard (A Beautiful Mind, Apollo 13, Il codice Da Vinci) la storia della rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Brühl).

Il risultato è un bellissimo racconto di sfida e stima sportiva di due campioni agli antipodi: uno rigido e professionale - Lauda, l’altro sregolato e geniale - Hunt.

Il film è ambientato negli anni Settanta all’apice della loro carriera sportiva e competizione.

The Wolf of Wall Street

Il film di Martin Scorsese è l’adattamento dell’omonima autobiografia di Jordan Belfort, lo spregiudicato e geniale broker di New York interpretato da Leonardo DiCaprio.

The Wolf of Wall Street ripercorre la storia dell’uomo, dalla sua ascesa alla caduta.

È un vorticoso e inaspettato viaggio nel mondo della finanza, tra ricchezze, eccessi e intuizioni che possono cambiare la vita per sempre.

Oltre a DiCaprio, nel cast ci sono anche Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jon Favreau e molti altri.