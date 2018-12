Cult natalizi, film romantici, commedie e cartoni animati: dieci film di Natale da vedere su Netflix per godersi al massimo l'atmosfera delle feste

I film di Natale sono una cosa seria: perché tra Vigilia, Natale, S.Stefano ed Epifania le occasioni per sfiancarsi a suon di prelibatezze di ogni tipo sono davvero numerose e a ogni pieno di calorie serve almeno una pausa digestiva da godersi sul divano.

Tra grandi classici (che conosciamo a memoria e ci accompagneranno in meravigliosi pisolini di gruppo), storie d'amore a lieto fine o titoli fantastici, ecco i nostri consigli su cosa guardare in streaming su Netflix durante queste vacanze di Natale 2018 per soddisfare ogni voglia o esigenza.

Ci sono gli originali Netflix e film cult del passato, ma anche episodi speciali a tema natalizio delle vostre serie tv o dei vostri cartoni animati preferiti: avventura, amore e amicizia intrisi di favola sono gli ingredienti base delle storie a catalogo.

Scegliete solo da quale iniziare.

(Continua sotto la foto)

Love Actually - L’amore davvero, di Richard Curtis

Love Actually è il titolo romantico per eccellenza di ogni Natale.

È un film corale, in cui tante storie diverse tra loro s’intrecciano a Londra durante il momento più suggestivo dell’anno: le feste natalizie.

L’aspetto più notevole del film è il suo impressionante cast di star: Hugh Grant interpreta il nuovo Premier inglese che s’innamora di una ragazza del suo entourage.

Sua sorella Emma (Emma Thompson) è una madre e una moglie felice finché non scopre che il marito (Alan Rickman) ha una tresca extra-coniugale.

In effetti l’uomo si è invaghito di una provocante ragazza del suo ufficio che aveva già perdere la testa a un noto scrittore (Colin Firth) il quale, rifugiatosi in Francia per dimenticare e scrivere il suo nuovo romanzo, incontra…

Avete capito: l’intreccio amoroso è noto, ma Curtis costruisce davvero un buon film, perfetto da rivedere durante le vacanze.

A Very Murray Christmas, di Sofia Coppola

È la Vigilia di Natale e Bill Murray - che nel film interpreta se stesso - attende un gran numero di ospiti al Carlyle Hotel di New York per registrare una puntata di ‘Christmas Special’.

Una tempesta di neve ha però paralizzato la città, impedendo alle star amiche di arrivare. Bill Murray si trova così solo e un po’ sconsolato a cercare un piano alternativo per il suo Natale.

Miley Cyrus, George Clooney, Chris Rock, Jason Schwartzman, Michael Cera e Maya Rudolph sono solo alcuni dei grandi nomi che animano il cast di questo breve film - dura un’oretta - diretto da Sofia Coppola (Lost In Translation, Somewhere, L’inganno).

L’amore non va in vacanza, di Nancy Meyers

Amanda (Cameron Diaz) vive a Los Angeles ed è una brillante donna in carriera dalla vita privata pressoché inesistente.

Iris (Kate Winslet) vive a Londra dove fa la giornalista e s’innamora sempre delle persone sbagliate.

Senza piani irrevocabili per le feste natalizie, le due rispondono a un annuncio e si scambiano casa per le vacanze. Una circostanza che darà a ciascuna di loro il modo di riappropriarsi della propria vita, con un’apertura diversa verso nuove esperienze.

Insieme alle due protagoniste, nel cast troviamo anche Jude Law e Jack Black.

Una bella storia romantica con una sceneggiatura che, seppur a tratti stucchevole, è resa fiabesca dal periodo in cui è ambientata.

Nei panni di una principessa, di Michael Rohl

Vanessa Hudgens è la protagonista di questa classica commedia con identity switching.

È la settimana prima di Natale quando Margaret, duchessa di Montenaro, decide di scambiare la sua identità con quella di Stacy, una ragazza che fa la pasticcera a Chicago e che le somiglia come una goccia d’acqua.

Il cambio porta ciascuna di loro non solo ad apprezzare aspetti inediti della vita dell’altra, ma anche ad innamorarsi: Margaret del collaboratore di Stacy e Stacy del principe di Margaret.

Una love story natalizia con inserti comedy che piacerà soprattutto al pubblico più giovane.

Qualcuno salvi il Natale, di Clay Kaytis

Qualcuno salvi il Natale è una classica favola da guardare in famiglia alla Vigilia.

Il giovane Teddy e sua sorella minore Kate si propongono di filmare l’arrivo di Babbo Natale durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Quello che potrebbe sembrare un piano folle si trasforma in un’avventura strabiliante che porterà i due ragazzi lontano da casa per una notte, permettendo loro di dare nuovo colore a una festa che credevano di dover dimenticare.

Kurt Russell (Guardiani della galassia, The Hateful Eight) nei panni di Babbo Natale è il pezzo forte del film di Clay Kaytis, che dopo anni trascorsi tra i banchi Disney come animatore e supervisore di film come Frozen o Ralph Spaccatutto, firma così la sua prima regia.

La festa prima delle feste, di Josh Gordon e Will Speck

Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jamie Chung, Kate McKinnon e molti altri sono protagonisti di questa commedia che sposta l’attenzione della 'trama natalizia' su una storia legata al lavoro.

Alla soglia di Natale, un’azienda informatica rischia la chiusura a causa di una serie di sprechi fatti durante una precedente amministrazione.

Per far sì che questo non accada, i dipendenti più affezionati provano a convincere un pezzo grosso del settore a trovare un accordo… invitandolo a una folle festa aziendale.

Se quello che cercate è la risata un po' fine a se stessa, questo film dal cast spettacolare è ciò che fa per voi.

Vi farà compagnia per due orette di puro divertimento senza pensieri, seppur non lasciandovi moltissimo del cosiddetto spirito natalizio.

DreamWorks: Classici per le feste

Quattro episodi animati con protagonisti i personaggi più famosi di casa DreamWorks: la gang di Madagascar a cui si aggiunge uno spin-off solo con i pinguini, gli inseparabili amici Hiccup e Sdentato di Dragon Trainer e la famiglia di Shrek.

Una raccolta perfetta per entrare in pieno spirito natalizio insieme ai più piccoli di casa. O anche tra maggiorenni.



The Nightmare Before Christmas, di Tim Burton

La favola dark realizzata in stop-motion da Tim Burton (Edward mani di forbice, La sposa cadavere) è uno dei classici più inusuali, visti e citati delle feste.

Nel cupo paese di Halloween Jack Skeletron è in piena crisi esistenziale. Ormai assuefatto da un terrore sempre uguale a se stesso, Jack cerca ispirazione per un nuovo e indimenticabile tipo di paura.

È così che escogita un piano folle: rapire Babbo Natale e sostituirsi a lui nei preparativi delle feste, portando a tutti i bambini regali terrificanti.

Le terrificanti avventure di Sabrina: Un racconto di mezzo inverno

La prima stagione della serie Le terrificanti avventure di Sabrina è uscita quest’anno e se non l’avete ancora vista, vi consigliamo di recuperarla su Netflix durante le feste.

Dal 14 dicembre 2018 è invece disponibile in streaming sulla piattaforma lo speciale episodio natalizio Le terrificanti avventure di Sabrina: Un racconto di mezzo inverno.

Come tutte le congreghe, anche quella della Chiesa della Notte a cui appartengono Sabrina e le sue zie, celebra il Solstizio d’Inverno.

Durante la notte più lunga dell’anno, le famiglie degli adepti vengono radunate intorno al fuoco di Natale per intonare canti della tradizione e tramandarsi storie di fantasmi.

Ma con le feste arrivano anche ospiti esterni - attesi e non - che potrebbero far accadere davvero di tutto.

Festa in casa Muppet, di Brian Henson

Non c’è Natale senza almeno una delle mille versioni cinematografiche realizzate negli anni di Canto di Natale di Charles Dickens e la sua morale.

Su Netflix trovate quella dei Muppet del 1992, in cui il perfido Scrooge è interpretato da Michael Caine (Il cavaliere oscuro, Inception), mentre la famosa rana Kermit è il tenero contabile Bob Cratchit.

I vari personaggi di casa Muppet vestono invece i panni dei fantasmi protagonisti dei sogni-incubi che assediano Scrooge la notte della vigilia di Natale, aiutandolo a capire i suoi errori.

Un classico delle feste, molto divertente rivisitato in questa chiave canterina e festaiola con i puppets più famosi di sempre.