Da Friends a Sex and the City e Will e Grace: una carrellata di fatti e curiosità sulle vecchie serie tv cult che probabilmente non conoscete

Ci sono serie che non ci stanchiamo mai di (ri)guardare perché sono entrate a far parte della nostra vita, del nostro vissuto.

Al punto da citarne battute e gesti anche nella vita quotidiana e da ritrovarci incollati alla televisione anche alla milionesima replica.

Ma se vi dicessimo che ci sono aneddoti curiosi (e a volte pazzeschi) dietro la loro realizzazione?



Ne abbiamo trovati 43 da veri intenditori.



(Continua sotto la foto)

7 curiosità su Friends

1. La parte di Phoebe in Friends era stata offerta a Ellen DeGeneres, che poi ha rifiutato. Solo dopo è stata chiamata Lisa Kudrow.

2. Prima di chiamarlo Friends, i produttori avevano valutato altri titoli, come Insomnia Café, Friends Like Us, Across the Hall, Once Upon a Time in the West Village e Six of One.



3. Courtney Cox era stata presa per il ruolo di Rachel, ma ha insistito per essere Monica. Per quello di Chandler, invece, era stato chiamato Jon Cryer di Due uomini e mezzo.

4. Phoebe e Chandler dovevano essere due personaggi marginali, mentre in un primo momento era stato scritto che Monica e Joey stessero insieme e fossero la coppia principale dello show.



5. La sigla che tutti conosciamo, I'll Be There For You, stava per non esistere. Al suo posto era stata scelta Shiny Happy People dei R.E.M.



6. Nei primissimi episodi l'appartamento di Rachel e Monica era il numero 5. Dopo i numeri furono cambiati perché i produttori si sono resi conto che nel palazzo c'era già un appartamento con quello stesso numero. Per questo in tutti gli altri episodi sulla porta si vede il numero 20 per la casa delle ragazze e il 19 per quella dei ragazzi.

7. Per la prima stagione il cast percepiva 22,500 dollari a episodio. Alla fine della serie ognuno di loro guadagnava un milione di dollari a puntata.



6 curiosità su Sex and the City

8. C'è un motivo per cui Sarah Jessica Parker, nonostante le sue numerose storie, non si vede mai nuda: era l'unica delle protagoniste ad avere una clausola sul contratto per evitare questo tipo di scene.

9. Kim Cattrall ha rifiutato il ruolo di Samantha due volte prima di convincersi a firmare.

10. Cynthia Nixon non ha i buchi nelle orecchie nonostante il suo personaggio, Miranda, usi sempre gli orecchini. Per lei infatti erano tutti con le clips.

11. Sempre Cynthia Nixon ha dovuto tingersi i capelli per essere Miranda. L'attrice al naturale è bionda.



12. Il finale dell'ultimo episodio è stato girato all'ultimo momento, giusto quattro giorni prima della messa in onda.



13. Fino al 12esimo episodio della quarta stagione il nome di Sarah Jessica Parker compare mentre sullo sfondo si vedono le Torri Gemelle. Dopo la tragedia dell'11 settembre quel frame è stato sostituito con un'immagine dell'Empire State Building.



6 curiosità su One Tree Hill

14. One Tree Hill deve il titolo a una canzone degli U2, dedicata a un omonima località neozelandese.



15. Lo show inizialmente doveva essere un film, intitolato Ravens.

16. Chad Michael Murray era stato preso per primo ai casting, inizialmente per il ruolo di Nathan. I produttori però decisero di sostituirlo con James Lafferty, che era già un ottimo giocatore di basket.

17. A ogni modo, Chad ottenne la parte di Lucas, ma gli fu affiancato un allenatore privato per insegnargli a giocare a basket.

18. La palestra in cui giocavano i Ravens è la stessa in cui giocava Michael Jordan al liceo.

19. Il tatuaggio di Lucas, un simobolo cinese sul braccio, è una semplice copertura perché l'attore Chad Michael Murray aveva tatuato lì le sue iniziali.

3 curiosità su Bayside School

20. Il protagonista di Bayside School, Mark-Paul Gosselaar, non aveva i capelli biondi nella realtà. Per interpretare Zack ha dovuto tingerseli ogni due settimane.

21. Zack e Slater dovevano essere rivali, secondo quanto scritturato inizialmente, per combattersi le attenzioni di Kelly. Ma l'intesa tra Mark-Paul Gosselaar e Mario Lopez era così forte che i produttori hanno deciso che sarebbero stati migliori amici.

E una su E.R

22. George Clooney implorò i produttori di E.R. di fargli un provino.

6 curiosità su The O.C

23. In The O.C. i Cohen in un primo momento dovevano chiamarsi Needleman.

24. A Chad Michael Murray era stata proposta una parte in The O.C., che rifiutò per entrare nel cast di One Tree Hill.

25. Rachel Bilson doveva essere solo una guest star, ma il ruolo di Summer poi è diventato così importante che la resero uno dei personaggi principali.

26. Adam Brody ha una fobia per le barche. Per girare le scene in cui Seth Cohen veleggia in mare è stata usata una controfigura.

27. Olivia Wilde era stata quasi presa per la parte di Marissa Cooper, ma poi le preferirono Mischa Barton perché ritenevano che il volto di Olivia fosse troppo forte.

28. Adam Brody era stato quasi respinto per il ruolo di Seth Cohen, perché ai provini il produttore Josh Schwartz non lo sopportava. Poi decisero di richiamarlo.

3 curiosità su Buffy, l'ammazzavampiri

29. Selma Blair e Katie Holmes erano in corsa per interpretare Buffy in Buffy, l'ammazzavampiri, almeno finché non è arrivata Sarah Michelle Gellar a portare via la parte.

30. La Gellar, a sua volta, aveva fatto il provino per Cordelia, ma i produttori decisero che sarebbe stata perfetta come Buffy. In quel periodo era in lizza anche per il ruolo di Sabrina Spellman in Sabrina, vita da strega, che rifiutò per interpretare la cacciatrice.

31. Sul set, quando dovevano girare delle scene in cui Buffy e Angel erano insieme, capitava spesso che Davide Boreanaz si presentasse con i pantaloni abbassati per mettere alla prova la collega e vedere se riusciva a rimanere seria.

4 curiosità su Dawson's Creek

32. Circa 500 attori hanno provato ad accaparrarsi il ruolo di Dawson in Dawson's Creek.

33. James Van Der Beek non era tra i preferiti dei produttori, ma il creatore della serie, Kevin Williamson, si impose per averlo.

34. Il celebre molo di fronte casa dei Leery fu distrutto da un uragano, ma la produzione si affrettò a ricostruirlo.

35. Andie, che nella serie aveva 16 anni, era interpretata da Meredith Monroe, che nella realtà all'epoca aveva 29 anni.

2 curiosità su Lost

36. Michael Keaton doveva interpretare Jack in Lost e doveva morire nel primo episodio. Quando si stabilì che Jack sarebbe stato un personaggio stabile, Keaton si rifiutò e al suo posto fu preso Matthew Fox.

37. Evangeline Lilly stava per perdere l'opportunità di interpretare Kate. L'attrice ha cittadinanza canadese e ha avuto problemi con il visto, che è riuscita a risolvere giusto in tempo per l'inizio delle riprese.

3 curiosità su X-Files

38. Gillian Anderson non era quello che i produttori avevano in mente per il ruolo di Scully in X-Files. Originariamente la Fox voleva un'attrice alta, bionda, prosperosa e con le gambe lunghe.

39. La sigla iniziale, diventata ormai leggenda, è nata per caso, quando il compositore Mark Snow appoggiò il gomito sulla tastiera premendo la funzione echo. Solo dopo decisero di usarla perché dava quel senso di mistero.

40. Gillian Anderson è talmente bassa che ha passato la maggior parte delle riprese sopra una scatola per poter rendere l'inquadratura equilibrata quando era di fianco a David Duchovny, molto più alto di lei.

Una curiosità su Will e Grace

41. Jack e Karen di Will e Grace non dovevano essere così amici nella serie, ma anche nel loro caso, non appena i produttori si resero conto della sintonia tra gli attori Megan Mullally e Sean Hayes decisero che sarebbe stato bello riprodurla sullo schermo.

E due su Willy il principe di Bel Air

42. È grazie ai problemi di soldi di Will Smith che abbiamo avuto una serie come Willy il principe di Bel Air. All'epoca l'attore era un rapper squattrinato e pieno di debiti. I primi tre anni di guadagni della serie dell'attore se ne sono andati in tasse.

43. Il celebre balletto di Carlton in realtà è un mix dei movimenti di Courtney Cox nel video di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen e una mossa di Eddie Murphy.