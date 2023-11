Elf Me Con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi, il film ha come protagonista Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo un po’ anticonvenzionale, al servizio di Babbo Natale. Trip infatti è un elfo costruttore, ma i giochi che crea a volte sono un po’ fuori controllo. È così che conosce Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli a scuola, con una mamma giocattolaia a cui gli affari non vanno poi così bene. Favola di Natale diretta da YouNuts!, è una commedia di buoni sentimenti. Dal 24 novembre.

Il migliore dei mondi Ennio Storto (Maccio Capatonda) si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo, in cui la tecnologia si è fermata negli anni ’90. Sopravviverà all’analogico? Una commedia surreale che diventa un’avventura straordinaria, in un mondo e in modi di fare ormai (purtroppo) dimenticati. Dal 17 novembre.

The Northman Il film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman è ambientato nel X secolo d. C. in Nord Europa. Dopo aver assistito all’omicidio del padre per mano dello zio, il figlio di re Aurvandil, Amleth, riesce a fuggire. Anni dopo, una volta cresciuto, l’ex ragazzo decide però di tornare a vendicare il genitore, salvare la madre e uccidere lo zio. Dal 7 novembre.

Totally Killer Con protagonista Kiernan Shipka (Sabrina), Totally Killer è il film perfetto da vedere la sera di Halloween. 35 anni dopo aver ucciso tre teenager, il temuto “killer delle sedicenni” torna per continuare la sua scia di sangue e fare una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Shipka), scappando dopo essersi trovata faccia a faccia con lui, viene improvvisamente catapultata nel 1987, l’anno dei primi omicidi. Come fare? Jamie cercherà sua madre a quel tempo adolescente e si alleerà con lei con l’obiettivo di sconfiggere una volta per tutte il maniaco.

The Burial - Il caso O’Keefe Ispirato all’articolo del New Yorker scritto da Jonathan Hart, il film con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx racconta una storia vera. Quando un accordo finanziario ormai concluso va a monte, il proprietario di un’impresa funebre si rivolge a un carismatico avvocato per salvare l’azienda di famiglia. Il loro incontro darà vita a un'improbabile alleanza e a un'invidiabile amicizia, in cui non mancheranno importanti risvolti di denuncia alla corruzione e all'ingiustizia razziale.

After 5 Il quinto, nonché ultimo capitolo della saga, vede Hardin assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa. Bisognoso di ritrovare se stesso e nella speranza di riconquistare la ragazza una volta tornato, parte per un viaggio in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato.



Una torța per l’uomo giusto Ispirato a una storia vera, ha come protagoniste due amiche ventenni che vivono a Los Angels. Corinne (Odessa A’zion) è estroversa; Jane (Yara Shahidi) invece è estremamente timida, nonché una pasticcera talentosa che esercita a livello amatoriale. Con l’obiettivo di farle prendere coscienza della sua bravura e sviluppare fiducia in se stessa, Corinne convince Jane a sfornare torte per un anno e portarle nei bar così da farsi conoscere. Quello stesso anno però, Corinne riceve una diagnosi che le cambierà per sempre la vita.

A Million Miles Away Ispirato alla storia vera dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away ripercorre la vita dell’uomo e della sua famiglia in un viaggio lungo decenni: da un villaggio del Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale.

Women Talking - Il diritto di scegliere Il film di Sarah Polley con Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley e molte altre, tratto dal romanzo della scrittrice Miriam Toews, racconta la presa di coscienza e l’elaborazione della realtà che un gruppo di donne appartenenti a una comunità religiosa isolata e radicata ha rispetto alla propria fede. Women Talking è senza dubbio un film importante, che apre diversi preziosi spunti di riflessione sulla questione femminile, ma non solo.

L’ultima notte di Amore Uno dei migliori film italiani usciti lo scorso anno, L’ultima notte di Amore racconta quella che avrebbe dovuto essere l’ultima missione del tenente di Polizia Franco Amore (Pierfrancesco Favino) prima del suo ritiro. La scena del crimine è quella della rapina che ha visto ucciso il suo collega di lunga data, nonché grande amico, Dino. Una storia scura e dolorosa; un’indagine perfettamente architettata e raccontata.

Marry Me - Sposami Jennifer Lopez e Owen Wilson sono protagonisti di questa surreale commedia romantica che racconta la sorprendente decisione di una pop star di fama internazionale che, scoperto sull'altare, davanti a un pubblico mondiale, il tradimento del fidanzato celebrity, decide di sposarsi con uno sconosciuto tra la folla. Come andrà a finire? Forse lo sapete già. Ci si diverte comunque dall’inizio alla fine.

Rosso, bianco e sangue blu Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno in comune charme, carisma, eleganza… e reciproca antipatia. Celata per anni, diventa cibo per i tabloid dopo una lite pubblica tra i due che rischia di compromettere per sempre il rapporto tra i loro paesi. Le due famiglie e i loro collaboratori, per mettere a tacere i rumors, costringeranno i due a una tregua, che però avrà risvolti più che inaspettati.

La primavera della mia vita Il film di Zavvo Nicolosi ha come protagonisti Colapesce e Dimartino, due amici che incrociano le proprie strade artistiche per seguire un progetto misterioso e intrigante, che per una volta non ha nulla a che fare con la musica, ma con il passato.

Belfast Il film di Kenneth Branagh è un omaggio del regista alla sua città natale e alla sua infanzia. Racconta la vita di un bambino e della sua famiglia nella Belfast degli anni ’60, tra fazioni politiche opposte e tumulti. Girato in bianco e nero, è stato candidato a 8 premi Oscar (di cui vinto uno per la Migliore sceneggiatura originale).

Robots - Commedia ambientata in un futuro prossimo, in America, segue le storie parallele di un donnaiolo, Charles, e di una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Dopo aver inconsapevolmente utilizzato questa truffa l'uno contro l'altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono insieme, costringendo i due a collaborare prima che sia troppo tardi.

Ultima notte a Soho - Con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith, il film firmato Edgar Wright (Baby Driver - Il genio della fuga) racconta la storia di una brillante ragazza appassionata di moda che, dopo essersi trasferita a Londra, sviluppa una curiosa connessione spazio-temporale con Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante iconica degli anni ’60. La giovane inizia a rivivere oniricamente quell’epoca musicale, ma presto quello che sembra un bellissimo sogno si trasforma in un incubo.

The Son - L’ultimo film di Florian Zeller (The Father) racconta la storia del diciassettenne Nicholas (Zen McGrath) che, due anni dopo al divorzio dei suoi genitori, capisce di non riuscire più a vivere con la madre (Laura Dern), che dunque accetta di lasciarlo al padre Peter (Hugh Jackman). L'uomo però, nel frattempo, si è rifatto una vita e una famiglia con una nuova partner. Peter, per rimediare agli errori commessi in passato col ragazzo, riuscirà a non compromettere la sua attuale situazione famigliare?

Paradise Highway - Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo thriller che racconta la storia di una camionista, Sally (Binoche), che per salvare il fratello finito in giri pericolosi, accetta con riluttanza di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila (Hala Finley). Mentre le due donne iniziano un pericoloso viaggio attraverso i confini americani, un agente dell’FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce.

Le otto montagne - Tratto dal romanzo di successo di Paolo Cognetti, il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è la commovente storia di amicizia di due ex bambini, ora uomini, che vivono due esperienze famigliari e di vita diverse, ma che li legheranno per sempre.

The Fabelmans - L’ultimo film di Steven Spielberg è un omaggio alla sua infanzia e al cinema. Il piccolo Sammy Fabelman si innamora del grande schermo dopo che i suoi genitori, anche loro appassionatissimi di film, lo portano a vedere Il più grande spettacolo del mondo. Armato di telecamera, Sam inizia così a girare i suoi primi film per casa, con la gioia della madre che lo sostiene da subito. Nel cast ci sono Paul Dano, Michelle Williams e tanti altri. È stato candidato a 7 premi Oscar.

Grosso guaio all’esquilino: la leggenda del kung fu Con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini e Riccardo Antonaci, tra i tanti, il film diretto da YouNuts! è ambientato a Roma, nel quartiere Esquilino, dove un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali sogna di conquistare il cuore della coetanea Yasmin. Nel mentre tenta di scappare dalle angherie del bulletto Nadir. L’arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino, gli consentirà di ritrovare la fiducia in se stesso e scoprire il potere dell’amicizia.

Judy Blume Forever La scrittrice per bambini e adolescenti Judy Blume - di cui tutti prima o poi si sono trovati un libro fra le mani - racconta la sua adolescenza in questo documentario firmato dalle registe vincitrici di un Emmy Davina Pardo e Leah Wolchok. Da bambina timorosa e fantasiosa a pioniera della narrazione, fino a scrittrice bandita che continua a lottare contro la censura ancora oggi: Judy Blume è raccontata attraverso girato e animazioni divertenti che ne celebrano il talento e la fantasia.

Bones And All L’ultimo film di Luca Guadagnino fa il suo debutto in streaming su Prime Video. Bones And All racconta il primo amore: quello tra Maren (Taylor Russell), una giovane senza più dimora, e Lee (Timothée Chalamet), un ragazzo solitario. Fondendo romance, dramma e horror, il regista di Chiamami col tuo nome ci porta in un viaggio attraverso l’America rurale, in una storia di scoperta e accettazione.

Gran voglia di vivere Con Fabio Volo e Vittoria Puccini, il film racconta la storia romantica di Marco e Anna. Lui ingegnere, lei architetta, si conoscono e si innamorano. Si sposano, nasce Tommaso, lei lascia il lavoro. Insoddisfatta, lei propone a lui di trasferirsi a Ibiza e ricominciare insieme, lui rifiuta. A lui viene proposto un trasferimento ad Amsterdam per lavoro, ci pensa e non lo dice a lei. Tra diatribe e malumori, i due decidono comunque di partire per un viaggio in Norvegia in camper, a lungo promesso a Tommaso. Tutto sembra riprendere la trama perfetta degli inizi fino a quando lei scopre della proposta di lavoro.

Somebody I Used To Know Originale storia romantica, Somebody I Used To Know racconta la storia di Ally (Alison Brie), una produttrice televisiva dedita 100% al lavoro, la cui carriera subisce però una imprevista e brutta battuta d’arresto. Tornata nella sua casa d’origine per riprendere fiato, Allison si mette a ricordare com’era un tempo, ripercorrendo la sua relazione con Sean (Jay Ellis), suo grande amore giovanile. Quando scopre che l’uomo si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons), una donna creativa e sicura, che molto le ricorda se stessa anni prima, la situazione si fa confusa.

Bullett Train Con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Michael Shannon e molti altri, il film di David Leitch (John Wick, Atomica Bionda, Deadpool: No Good Deed e Deadpool 2) è ambientato su un treno in corsa a bordo del quale ci sono cinque assassini occupati in missioni diverse che però scopriranno essere collegate tra loro.

Un matrimonio esplosivo Jennifer Lopez e Josh Duhamel sono Darcy e Tom, due prossimi sposi che riuniscono le famiglia, i cui membri sono tutti amorevoli ma invadenti, in occasione delle loro nozze. Peccato che inizino ad avere qualche ripensamento. Come se non bastasse, all’improvviso le vite di tutti gli invitati sono messe in pericolo quando vengono presi in ostaggio. Commedia sentimentale dai risvolti turbolenti, il cast vede tra i tanti Jennifer Coolidge, Cheech Marin, Selena Tan, Steve Coulter, Lenny Kravitz e molti altri.

Lamborghini Diretto da Bobby Moresco (Crash, Affari di sangue), Lamborghini - The Man Behind the Legend porta sullo schermo una storia tutta italiana. Dalla vita dello storico fondatore alla creazione della sua celebre casa automobilistica, dalla sua rivalità con Enzo Ferrari alla storia dell’Italia anni ’50, un paese che dalla guerra spingeva verso la modernità. Nel cast: Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (La dea dell’amore) e Gabriel Byrne (Treatment).

Freaky Con Vince Vaughn e Kathryn Newton, il film è una commedia horror che mette in scena uno scambio d’identità inconsueto: quello tra una ragazza del liceo e uno squilibrato serial killer. Una volta avvenuto, la giovane avrà solo 24 ore per fare in modo che l'inversione non rimanga permanente.

Ipersonnia Con Stefano Accorsi, Ipersonnia è un thriller ambientato in un futuro prossimo dove le carceri sono solo un ricordo e i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo: un sistema efficiente, economico e affidabile. Questo fino al giorno in cui uno psicologo si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto che innesca una catena di eventi che porta a mettere in discussione l'organizzazione.

Improvvisamente Natale Chiara, 8 anni, ogni anno non vede l’ora che sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario dell’albergo di montagna in cui la famiglia trascorre le feste. Quest’anno però sarà diverso: Alberta e Giacomo, i genitori di Chiara, lo raggiungono in montagna a Ferragosto per farsi aiutare nel difficile compito di dire alla bambina che si stanno separando. Lorenzo accetta, ma a un patto: far prima trascorrere a Chiara un bellissimo Natale, seppure in versione estiva. Oltre a Diego Abatantuono, nel cast ci sono anche Violante Placido, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (o Mago Forest), Nino Frassica e Gloria Guida.

Your Christmas or Mine? James (Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk) finiscono a vivere l’uno il Natale nella famiglia dell’altra e viceversa. Dopo essersi salutati in stazione per partire verso le rispettive famiglie, infatti, entrambi prendono la decisione di raggiungere l’altro per trascorrere a sorpresa le feste insieme. Ognuno di loro vivrà il Natale all’opposto rispetto a come è stato abituato, scoprendo tante cose inaspettate dell’altro. Il film è diretto da Jim O’Hanlon (Trying) e nel cast ci sono anche Alex Jennings (The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), David Bradley (Harry Potter) e molti altri.

Hawa Hawa (Sania Halifa), 15 anni, vive con la nonna, ora gravemente malata. Preoccupata di essere data in affido ai servizi sociali, in concomitanza con l’arrivo di Michelle Obama a Parigi, decide che vuole farsi adottare dalla celebrità, che ammira più di chiunque altro al mondo. Un film tenero e originale.

Nanny Pluripremiato esordio filmico della scrittrice Nikyatu Jusu, Nanny è un horror psicologico con protagonista Aisha (Anna Diop), una donna emigrata dal Senegal che trova occupazione in una famiglia benestante di New York come tata della figlia. Mentre spera che il nuovo lavoro e una rinnovata stabilità le permettano di portare con sé il figlio lasciato in Senegal, Aisha è sempre più turbata dalla vita domestica della famiglia presso cui si trova e da una presenza violenta che inizia a popolare i suoi incubi.

Wash Me In The River Diretto da Randall Emmett (Fortress: la fortezza), il film con Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Jack Huston, racconta la storia di una coppia affiatata, segnata dall’abuso di stupefacenti. Quando la moglie, dopo un periodo in cui è riuscita a rimanere pulita come il marito, ci ricasca e la dose è fatale, l’uomo decide di trovare i responsabili e spezzare per sempre la catena della droga in città.

My Policeman Basato sul romanzo di Bethan Roberts e diretto dal regista Michael Grandage (Bugs - Le spie senza volto), il film segue le vite del poliziotto Tom (Harry Styles), dell’insegnante Marion (Emma Corrin) e del curatore di un museo Patrick (David Dawson) durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. My Policeman è la storia di un amore proibito e racconta come siano cambiate le convenzioni sociali.

Licorice Pizza L’ultimo film di Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto, Il petroliere), è la storia d’amicizia e amore tra Alana (Alana Haim) e Gary (Cooper Hoffman), a San Fernando Valley negli anni ’70. Il film segue i due ragazzi, da quando si conoscono alla nascita e trasformazione del loro rapporto, proponendo allo spettatore uno spaccato della loro vita insieme e un racconto intimo sulla crescita.

The People We Hate at the Wedding I fratelli Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), insieme alla madre (Allison Janney), sono stati invitati al matrimonio di Eloise (Cynthia Addai-Robinson), la sorellastra con cui non hanno rapporti ormai da diverso tempo. I due vedono il fatidico giorno come l’occasione per ricongiungersi e tornare tutti affiatati come un tempo. Ma non tutto va secondo i loro piani.

Falla girare Commedia nostrana con Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido, Laura Adriani, Giovanni Esposito e Jun Ichikawa, Falla girare è ambientata in un futuro non molto lontano, in cui un virus ha attaccato e sterminato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. Un giorno però Natan (Morelli), un influencer di quarant’anni, trova per caso un esemplare maschio sopravvissuto e decide di metter su una scalcagnata banda alla ricerca di una piantina femmina con cui iniziare a produrre semi e venderli.

Catherine Called Birdy Scritto e diretto da Lena Dunham, il film si basa sul romanzo Catherine di Karen Cushman e racconta la storia di Lady Catherine, detta Birdy, la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Poco abbiente e avido incallito, Rollo vuole usare sua figlia per uscire dal tracollo finanziario in cui naviga, dandola in sposa a un ricco proprietario terriero. Ma Birdy, intelligente e avventurosa, è pronta a respingere qualsiasi corteggiatore. Con Bella Ramsey, Billie Piper e Andrew Scott.

Argentina, 1985 Presentato in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale, impegnati in un coraggioso lavoro d’indagine per offrire giustizia alle vittime della giunta militare, in una frenetica corsa contro il tempo e sotto costante minaccia.

Goodnight Mommy Quando due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna di famiglia, li attende la madre (Naomi Watts) con il volto coperto di bende. A suo dire è la conseguenza di una recente operazione, ma il comportamento sempre più eccentrico e inquietante della donna, fa supporre ai due che dietro le garze non ci sia affatto la madre.

My Best Friend’s Exorcism Omaggio alla cultura pop anni ’80, il film racconta la storia delle amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller), una delle quali è impossessata da una forza paranormale. Le due dovranno capire come rispedire il demone all’inferno tra rocambolesche avventure. Diretto da Damon Thomas (Killing Eve) e scritto da Jenna Lamia (Good Girls), è una storia di amicizia e terrore basata sul romanzo bestseller di Grady Hendrix (Satanic Panic).

Cyrano Peter Dinklage (Game of Thrones) è il protagonista di questo adattamento cinematografico diretto da Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, Espiazione) dell’omonimo spettacolo teatrale. La storia è nota, ed è quella del celebre triangolo amoroso tra Cyrano de Bergerac, Roxanne e Christian. Il primo è innamorato della seconda, che è innamorata del terzo, che chiede aiuto al primo per conquistarla a suon di lettere che questo si trova a scrivere a suo nome.

Tredici vite Il film di Ron Howard (Rush, A Beautiful Mind) con Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton, racconta l’incredibile storia vera del salvataggio di una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Un gruppo di esperti sommozzatori - tra i più abili al mondo, gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unirà alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10mila volontari per tentare il salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore.

House of Gucci Il film di Ridley Scott racconta il tormentato matrimonio, finito in tragedia, tra Maurizio Gucci, a capo della nota casa di moda, e Patrizia Reggiani. I due sono interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Nel film ci sono anche Jared Leto e Al Pacino.

Samaritan Sylvester Stallone è Mr. Smyth, un misterioso uomo sulla cui identità inizia a interessarsi Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), un curioso ragazzino di tredici anni . Sono vent’anni che il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco, ma in molti, tra cui Sam, sperano non sia così. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di svelare i suoi sospetti e di convincere Smyth a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Spencer Diretto da Pablo Larraín (Jackie), il film reinterpreta uno spaccato di vita di Lady Diana (Kristen Stewart). 1991: Diana Spencer inizia a realizzare che il suo matrimonio con il Principe Carlo non sta funzionando e che deve prendere delle decisioni importanti per la sua vita e quella della corte inglese. Nel corso delle vacanze di Natale a Sandringham, dove la famiglia reale trascorre le festività, si trova a passare molto tempo da sola e a riflettere.

Don’t Make Me Go Max (John Cho) è un padre single che, quando scopre di avere una malattia incurabile, decide di provare a fare il pieno di tutti gli anni che non potrà più vivere con sua figlia. Con la scusa di farle fare lezioni di guida, porta la ragazza in un viaggio dalla California a New Orleans, dove lo attende una rimpatriata con gli amici del college.

The Contractor Chris Pine è protagonista di questo thriller d’azione nei panni del Sergente delle Forze Speciali James Harper, un uomo congedato contro la sua volontà e sul lastrico dopo essersi visto rifiutare la pensione. In cerca di sostentamento, Harper si arruola con una forza militare clandestina. Ma quando la prima missione va storta, si ritrova in fuga con un unico obiettivo: scoprire chi lo ha tradito e perché.

La cena delle spie Storia di spionaggio diretta da Janus Metz (Borg McEnroe, ZeroZeroZero), La cena delle spie ha come protagonista un agente della CIA (Chris Pine) incaricato di scovare una talpa che è costata la vita di più di cento persone. L’indagine porta l’uomo dall’Austria all’Inghilterra fino in California, dove si ritrova con una sua collega-amante (Thandie Newton).

Laura Pausini - Piacere di conoscerti Il film Original italiano con protagonista la celebre cantante nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se, quella sera del 1993, non avesse vinto il Festival di Sanremo? Laura Pausini si apre al pubblico con aspetti del suo mondo mai visti prima, ripercorrendo la sua storia dall’infanzia, attraverso tutte le tappe di una straordinaria carriera, immaginando cosa sarebbe successo se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Sicario - Ultimo incarico Con Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins, il film racconta la strana e rischiosa missione che un sicario deve portare a termine. Deve uccidere una persona, ma conosce solo il luogo e l'ora dell’incarico. Arrivato sul posto, si rende conto di avere diversi possibili bersagli, tra cui lo sceriffo della contea. Rischiando la sua stessa vita, si mette alla ricerca di risposte per portare a termine il lavoro.

I Love America Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che, a figli cresciuti, decide di dare un’altra chance all’amore trasferendosi da Parigi a Los Angeles. Qui riabbraccia il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani), che ha fatto fortuna aprendo un drag queen bar e che l’aiuta a creare il suo profilo su un sito d’incontri grazie al quale, dopo una serie di appuntamenti imbarazzanti, conosce John (Colin Woodell).

Lucy and Desi Il documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America: Lucille Ball e Desi Arnaz (sulla quale, sempre su Prime Video, trovate anche il bel film I Love Lucy con Nicole Kidman e Javier Bardem). L’amore tra i due, che hanno rischiato tutto per stare insieme, ha portato alla creazione di I Love Lucy, uno degli spettacoli più famosi e influenti della storia della tv.

Master Con Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam e Amber Gray, il film è ambientato in un’elitaria università del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita, dove tre donne provano con tutte le loro forze a trovare il proprio posto. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera, che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola, ognuna di loro dovrà capire come trattare i fatti e individuare la vera minaccia.

Acque profonde Ben Affleck e Ana de Armas sono Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Quando le provocazioni e i ricatti psicologici tra i due aumentano, il loro rapporto passionale si trasforma in un gioco mortale, soprattutto quando i flirt extra-coniugali della donna iniziano a scomparire. Diretto da Adrian Lyne (Attrazione fatale, Proposta indecente), Acque profonde è un thriller erotico ricco di suspense.

I Want You Back Commedia romantica, I Want You Back racconta la storia di Emma e Peter, due estranei che si conoscono dopo essere stati lasciati nello stesso fine settimana dai rispettivi partner. La loro autocommiserazione prende un’altra piega quando entrambi scoprono che gli ex sono già andati avanti e stanno frequentando nuove persone. Emma e Peter escogitano così un piano tanto stupido quando disperato per provare a riconquistarli.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas sono protagonisti di questa action comedy che ha come protagonista una guardia del corpo, Michael Bryce, che dopo essersi ripromessa di non fare più uso della violenza si trova coinvolta in una missione di supporto all’FBI per evitare un cyber attacco. A catalogo è possibile trovare anche il primo capitolo della saga.

Dangerous Dopo la morte del fratello, Dylan “D” Forrester (Scott Eastwood), un ex detenuto, si dirige verso un’isola lontana per partecipare alla veglia funebre. Qui sopraggiunge una banda di spietati assassini comandata da Cole (Kevin Durand) che prende in ostaggio la famiglia. “D” si trova al centro di un adrenalinico gioco di guardie e ladri quando l’FBI, grazie a una soffiata, riesce ad avvicinarsi a lui e al luogo. “D” però vuole scoprire cosa centri Cole con la morte del fratello e capire le ragioni della sua vendetta.

Flashback Una famosa avvocata, cinica ed egocentrica, conosce per caso uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo, che la porta a visitare diverse epoche, dal Medioevo alla Rivoluzione Francese, facendole conoscere una serie di donne celebri. Intrappolata in un loop di viaggi da cui sembra impossibile uscire, la donna dovrà scoprire qual è il suo ruolo nella società e imparare a capire come aiutare chi non ha voce, per interrompere la vorticosa magia.

The Tender Bar Diretto da George Clooney e basato sull’omonimo romanzo autobiografico di J.R. Moehringer, The Tender Bar racconta la storia di J.R.: un ragazzo cresciuto solo con la madre, che viene accolto e amato come un figlio dallo zio Charlie (Ben Affleck), proprietario di un bar e grande amante della letteratura. È lo zio che inizia J.R. ai classici e lo sprona a perseguire la sua passione per la scrittura. The Tender Bar è una tenera storia d’affetto e un racconto di formazione al maschile.

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso I famosi mostri della saga cartoon sono tornati con un’avventura tutta nuova. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici vengono trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro. Riuscirà ciascuno a riprendere le proprie sembianze e poteri?

Tre sorelle Di Enrico Vanzina con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, Tre sorelle è ambientato a Roma, nel 2019. Tre sorelle alle prese con differenti travagli sentimentali insieme a un’amica decidono di prendersi una pausa nella casa al mare di una di loro. A interrompere la tanto desiderata quiete arriva però Antonio, il nuovo vicino di casa che rompe ogni equilibrio tra loro.

Being The Ricardos - Nicole Kidman e Javier Bardem sono rispettivamente Lucille Ball e Desi Arnaz nel nuovo film del regista premio Oscar Aaron Sorkin (Molly’s Game, Il processo ai Chicago 7). La coppia, minacciata da assurde accuse personali, diffamazione politiche e taboo culturali, viene ritratta durante la produzione della loro rivoluzionaria sitcom I Love Lucy.

A Quiet Place 2 - Sequel del sorprendente esordio alla regia di John Krasinski, qui anche interprete insieme alla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è un thriller-horror che vede di nuovo la famiglia Abbott alle prese con una strenua lotta per la sopravvivenza nel mondo in cui il rumore è bandito se non si vuole finire divorati da spietate creature aliene.

Io sono Babbo Natale - Ettore (Massimo Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta che non ha grandi prospettive se non quella di continuare a essere un rapinatore. Finisce così a a casa Nicola (Gigi Proietti), un signore molto simpatico che non ha oggetti di valore da dargli ma una grande rivelazione: “Sono Babbo Natale” gli confessa. Ma sarà vero?

La furia di un uomo - Wrath of Man Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, l’agenzia Fortico Securities di Los Angeles assume un misterioso dipendente di nome Patrick Hill (Jason Statham), detto "H". Inizialmente H sembra essere un tipo serio e tranquillo, ma quando insieme al partner Bullet (Holt McCallany) diventa obiettivo di un tentativo di rapina, le sue formidabili e letali abilità vengono rivelate.

Il visionario mondo di Louis Wain La storia vera dell’eccentrico artista britannico Louis Wain è ora un film con protagonista Benedict Cumberbatch. I lavori di Wain, quadri giocosi, quasi psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione degli esseri umani sui gatti. Il film segue le avventure di questo eccentrico e dimenticato eroe che, vissuto tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ha provato a comprendere meglio la propria vita e condiviso un amore profondo con la moglie Emily (Claire Foy).

Sir Gawain e il cavaliere verde Con Dev Patel (The Millionaire, Lion - La strada verso casa), Sir Gawain e il cavaliere verde è un’epica avventura fantasy basata sulla leggenda dello spericolato e testardo nipote di Re Artù, che ebbe il coraggio di fronteggiare il Cavaliere Verde: un gigante dalla pelle smeraldo. La regia è di David Lowery (Storia di un fantasma, Il drago invisibile) e nel cast ci sono anche Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury e molti altri.

Welcome to the Blumhouse Primo progetto di una serie tematica di film di genere Amazon Original, Welcome to the Blumhouse è composto da 8 film caratterizzati da suspense e brivido prodotti dalla Blumhouse Television di Jason Blum insieme ad Amazon Studios. Ogni film racconta temi comuni come amore e famiglia, ma da una prospettiva inedita, in cui sono presentati come forze redentrici o distruttive. I titoli sono: The Lie, Black Box, Nocturne e Evil Eye, Bingo Hell, Black As Night, The Manor e Madres.

Ad Astra Il film di James Gray (Two Lovers, C’era una volta a New York) con protagonista Brad Pitt è la storia di un uomo che sfida i suoi limiti fisici per trovare profonde risposte sulla propria esistenza. Roy McBride è un astronauta che intraprende un viaggio ai confini dei sistema solare per cercare il padre scomparso e risolvere un problema che rischia di compromettere per sempre la sopravvivenza della Terra.

Cenerentola - Rilettura in chiave musical della celebre fiaba, Cenerentola è scritto e diretto da Kay Cannon (“Pitch Perfect 2 e 3”) con un cast di star che incluse Camila Cabello (nel ruolo della protagonista), Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan. Il film racconta le sorti di un’ambiziosa donna dai grandi sogni che, grazie a un aiuto speciale, riuscirà a trasformare in realtà.

Le bal des folles - Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria) dirige e interpreta il film scritto con Christophe Deslandes che racconta la storia di una donna, Eugénie, che vive sul finire del XIX secolo e possiede la particolare capacità di parlare coi morti. Quando la sua famiglia lo scopre, Eugénie viene portata in una clinica neurologica, dove sono ricoverate tante donne affette da isteria, “pazzia” o altri disturbi fisici e mentali. Il luogo è diretto dal Dr. Charcot e il loro incontro, cambierà per sempre i destini di entrambi.

The Protégé - Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody e cresciuta "dall'azienda di famiglia”, Anna è la sicaria più qualificata al mondo. Ma quando Moody, che è stato come un padre per lei, viene brutalmente assassinato, Anna giura vendetta. Action drama al cardiopalma, con un cast di stelle come Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q.

La guerra di domani Il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva nel presente per portare un messaggio di aiuto: di lì a trent’anni la razza umana potrebbe scomparire dopo aver perso una sanguinaria guerra contro una letale specie aliena. L’unica speranza è che civili del presente si arruolino e vengano trasportati nel futuro, in battaglia. Tra di loro c’è anche Dan Forester (Chris Pratt), insegnante di scienze e padre di famiglia, che decide di combattere nella speranza di regalare un futuro migliore a sua figlia Muri. Nel cast ci sono Chris Pratt, J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin e molti altri.

Jolt Lindy è una donna ironica e bellissima con un segreto: a causa di un problema neurologico che ha dalla nascita, le accade spesso di essere presa da disturbi omicidi rabbiosi, che controlla solo dandosi una scossa elettrica con uno speciale dispositivo. Quando un uomo con cui si sta vedendo viene trovato ucciso, la polizia la mette subito nella lista dei principali sospettati. Lindy, però, è intenzionata a trovare il colpevole e dare un happy end alla sua rabbia. Con Kate Beckinsale, Susan Sarandon, Stanley Tucci e molti altri.

Gunpowder Milkshake Sam (Karen Gillian) ha solo 12 anni quando sua madre, una sicaria di élite, è costretta ad abbandonarla. Cresciuta da The Firm, la spietata associazione per cui lavorava la madre, Sam segue le sue orme e diventa una killer. È efficiente e fedele, ma quando durante una missione si trova davanti alla scelta se portarla a termine o salvare la vita di una bambina di 8 anni (Chloe Coleman), Sam sa cosa fare, ma anche che, per sopravvivere, dovrà riuscire a trovare sua madre e cercare aiuto nel suo nuovo gruppo di compagne, chiamate The Librarians.

The Mauritanian Tahari Rahim (The Looming Tower, The Serpent), Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti), Shailene Woodley (Big Little Lies), Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange) e Zachary Levi (La fantastica signora Maisel) sono i protagonisti di questo film di Kevin MacDonald (L’ultimo re di Scozia) basato sull’autobiografia bestseller di Mohamedou Ould Slahi, intitolata Guantánamo Diary. La storia racconta come l’uomo è stato tenuto prigioniero per anni a Guantanamo Bay senza essere processato e la difficile battaglia legale che ne seguì.

Maschile singolare Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in dubbio tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente sia economicamente. Con l’aiuto dell’amica Cristina (Michela Giraud) si mette alla ricerca di una casa, di uno stipendio e di una nuova stabilità, che trova iniziando a lavorare in un forno e decidendo di dividere la casa con Denis (Eduardo Valdarnini). Ma quando all’orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo rapporto, Antonio rimette di nuovo in discussione tutto.

Chaos Walking Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow) è il regista di questo dramma ambientato in un futuro non molto lontano in cui le donne sono scomparse e gli uomini sono affetti da una forza che mostra tutti i loro pensieri chiamata “the noise”. Todd Hewitt (Tom Holland) scopre una ragazza, Viola (Daisy Ridley), che si è schiantata inavvertitamente sul suo Pianeta. Mentre Viola prova a sopravvivere in un ambiente a lei inospitale, Todd fa di tutto per proteggerla.

Dear White People Il film di Justin Simien - da cui è stata tratta la serie Netflix - è ambientato in un college statunitense di fantasia, perlopiù frequentato da bianchi borghesi, dove alcuni studenti appartenenti alle minoranze culturali o etniche vivono diverse vicissitudini legate a fenomeni di discriminazione e rivalsa. La voce narrante guida è quella della protagonista Samantha White che immortala tutto con la sua telecamera e lo denuncia nella trasmissione radio che tiene al campus chiamata, appunto, “Dear White People”.

Si vive una volta sola Il nuovo film di Carlo Verdone, che lo vede anche tra gli interpreti nel ruolo del Professor Umberto Gastaldi, è un viaggio on the road dai risvolti inaspettati. Nel cast ci sono anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora nei panni dei membri della sua formidabile équipe ospedaliera, riconosciuta non solo per la propria professionalità, ma anche per i temibili scherzi che architettano. Tutti insieme, durante una vacanza verso i mari del Sud Italia, si trovano ad affrontare un’esperienza imprevista e indimenticabile.

Yesterday Il film di Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire, 127 ore) racconta la stramba storia di un musicista di scarso successo che un giorno, al suo risveglio, scopre di essere l’unico rimasto incolume a un blackout planetario: nessuno sa chi sono i Beatles o si ricorda le loro canzoni. Cosa farà?

Alice e Peter Prima che Peter diventasse Peter Pan e Alice finisse nel paese delle meraviglie erano fratelli e vivevano spensierati in una casa di campagna con il più grande David e i loro genitori. Ma la partenza di David per un prestigioso collegio seguita da un brutto incidente, diventa la causa di un inabissamento della loro vita famigliare. Quando Alice e Peter, provando a non arrendersi, si recano a Londra per vendere i cimeli di famiglia, inizia per loro un’avventura che cambia le loro esistenze.

Senza rimorso di Tom Clancy Diretto da Stefano Sollima (Suburra, ZeroZeroZero), il film racconta le origine di John Clark, uno dei personaggi più celebri creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan, un esperto Navy Seal alla ricerca di vendetta per l’assassinio della moglie incinta, vittima di una cospirazione internazionale. Dramma, action e intrighi politici sono alla base del film con protagonisti Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce e molti altri.

Il castello di vetro Woody Harrelson, Naomi Watts e Brie Larson sono alcuni dei protagonisti del film basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls. Il castello di vetro racconta l’infanzia nomade e sui generis dell’autrice che, seconda di quattro fratelli, è cresciuta con una madre totalmente assorbita dalla sua arte e un padre affettuoso ma alcolizzato.

Miss Sloane - Giochi di potere Diretto da John Madden (Shakespeare In Love, Marigold Hotel), Miss Sloane è un thriller a sfondo drammatico con protagonista Jessica Chastain nei panni di una spietata lobbista disposta a tutto pur di far passare una legge. La trama rivela molte delle dinamiche politiche utili per vincere al Congresso e punta il suo sguardo indagatore verso il potente e controverso mondo delle lobby.

Il principe cerca figlio Basato sui famosi personaggi creati da Eddie Murphy, qui ancora protagonista insieme all’inseparabile Arsenio Hall, Il principe cerca figlio è il sequel del cult del divertimento di fine anni ’80 Il principe cerca moglie. Tutto ha inizio del prospero regno di Zamunda dove Re Akeem (Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Hall) intraprende un’altra avventura che li porta ad attraversare il mondo diretti nel Queens, New York, dove tutto ha avuto inizio anni fa.

L’amico del cuore Casey Affleck e Dakota Johnson sono protagonisti della trasposizione cinematografica della storia vera della famiglia Teague. Matt è un brillante giornalista. È sposato con Nicole, a cui viene diagnosticato un cancro terminale. Mentre l'uomo viene sopraffatto dalle responsabilità, il migliore amico della coppia (Jason Segel) decide di dare una mano, mettendo in pausa la sua vita per aiutare i due. Un cast pazzesco per una storia profonda e drammatica.

The Rental È un thriller inquietante quello che segna il debutto alla regia di Dave Franco. Due coppie sono in vacanza sulle rive dell’oceano. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando i quattro iniziano a sospettare che il padrone della casa in cui alloggiano li stia spiando. Il tranquillo e romantico weekend fuori porta si trasforma così in un’avventura sinistra, in cui affiorano segreti a lungo celati.

Quello che tu non vedi Adam (Charlie Plummer) è un adolescente brillante e introverso con il sogno di diventare uno chef. Dopo un incidente avvenuto in chiusura dell’anno scolastico, è costretto a cambiare scuola. Il ragazzo soffre infatti di allucinazioni visive, che si presentano nei momenti più disparati. Nel nuovo istituto non conta di adattarsi, ma vuole barcamenarsi in previsione dell’iscrizione alla scuola di cucina. Tutto cambia quando incontra Maya (Taylor Russell), una ragazza schietta e senza paura, di cui s’innamora e che lo aiuterà ad affrontare alcuni dei suoi più grandi problemi. Nel cast ci sono anche Andy Garcia e Taylor Russell.

Sound Of Metal Candidato agli Oscar 2021 in sei categorie tra cui Miglior Film e Miglior attore protagonista (Riz Ahmed), Sound Of Metal racconta la storia di Ruben, un musicista che sta perdendo progressivamente l’udito. Mentre le persone intorno a lui, tra cui la compagna Lou (Olivia Cooke), si preoccupano che possa ripiombare nella tossicodipendenza da cui è appena uscito, l’uomo decide di rivolgersi a una comunità di non udenti, che lo accoglie donandogli equilibrio e una nuova possibilità.

Bliss Originale commedia sentimentale con Owen Wilson e Salma Hayek, Bliss è incentrata sulla storia d’amore tra Greg, un neo-divorziato a cui la vita cade a pezzi, e Isabel, una donna convinta che il mondo sia così corrotto da non poter essere reale. Isabel crede di vivere in una simulazione negativa della realtà, dentro un’esistenza che in verità non lo è. Greg, che in un primo momento ha molti dubbi e perplessità sulle teorie complottiste della donna, man mano dovrà ammettere che non sono poi così folli.

I Care a Lot Marla Grayson (Rosamund Pike) è una donna spietata. Di professione tutrice legale, è affidata dal tribunale a decine di anziani che truffa astutamente sottraendo loro averi e risparmi. Il metodo che Marla porta avanti aiutata dalla complice e amante Fran (Eliza González) sembra infallibile, fino al giorno in cui sceglie come preda Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una pensionata all’apparenza benestante e sola, che però ha alcune connessioni con un potente gangster (Peter Dinklage).

I morti non muoiono L’ultimo film di Jim Jarmusch (Solo gli amanti sopravvivono, Paterson) ha come protagonisti Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi e molti altri. È una horror comedy che spiazza lo spettatore. Tutto ha inizio quando, a causa dell’abuso spropositato di risorse del pianeta da parte dell’uomo, la calotta polare si rompe e lo spostamento dell’asse terrestre risveglia i morti dal loro riposo. Gli zombie iniziano a mietere vittime ovunque e a Centerville, una cittadina in Ohio, toccherà al capo della polizia e a un suo agente provare a riportare l’ordine.

I am Greta Il regista Nathan Grossman racconta l’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg in un documentario intimo e interessante, che raccoglie moltissimi filmati inediti della sua storia. Dai suoi scioperi in solitaria fuori dal Parlamento Europeo al suo incredibile viaggio in barca a vela attraverso l’Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all’ONU nel 2019, Grossman delinea l’ascesa e l’influenza di una delle giovani donne più rilevanti della nostra epoca.

One Night in Miami… È il 1964 quando, durante una notte passata alla storia, quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo s’incontrano per festeggiare una delle rimonte più leggendarie della box: Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco sarebbe diventato Muhammad Ali, batte il campione dei pesi massimi Sonny Liston. Per questo vuole festeggiare con i suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). Trasposizione cinematografica diretta da Regina King dell’omonimo spettacolo teatrale, One Night in Miami… è un racconto di finzione ispirato alla notte che queste straordinarie personalità hanno trascorso davvero insieme.

Padrenostro Il film che è valso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino allo scorso Festival di Venezia, racconta una storia vera. Roma, 1976: Valerio (Mattia Garaci) e Christian (Francesco Gheghi) sono due ragazzini che, durante quell’estate, scoprono l’incomprensibile violenza del mondo adulto e il vero significato della parola amicizia. Valerio è un bambino molto fantasioso, la cui purezza viene intaccata il giorno in cui, insieme alla madre, vede un gruppo di terroristi tendere un agguato al padre Alfonso (Favino). Proprio nel momento in cui tutta la sua famiglia si sente in pericolo, Valerio trova conforto nel legame con Christian, che è di poco più grande di lui, ma molto più spavaldo.

The Gentlemen - Guy Ritchie (Snatch - Lo strappo, Sherlock Holmes) firma in esclusiva per Amazon l’ultima delle sue ineguagliabili commedie action, con un cast stellare che include Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery e Colin Farrell. Londra: l’emigrato americano Mickey Pearson (McConaughey) è il re della marijuana in città. Quando si sparge la notizia che vuole abbandonare il mercato, vari criminali locali si attivano con una serie di piani per provare a rubargli il dominio.

I’m Your Woman - Prodotto e interpretato da Rachel Brosnahan, I’m Your Woman è un thriller ambientato negli anni ’70 che affronta tematiche come maternità, famiglia e empowerment femminile. Jean (Brosnahan), appena diventata madre, scappa dal passato criminale del marito e si rifugia in una vita casalinga non priva di paure e continue soluzioni di difesa. Aiutata da Cal e Teri, la donna volge la situazione a suo favore rendendola un’opportunità di crescita personale e di consapevolezza del proprio potere.

After 2 - Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) si sono lasciati. After 2 segue le storie di entrambi dopo la fine del loro rapporto. Mentre Hardin ricade vittima di vecchie cattive abitudini, Tessa comincia uno stage presso una casa editrice dove conosce l’affascinante Trevor (Dylan Sprouse), con cui inizia un gioco di seduzioni. Nonostante tutto, però, Tessa è ancora legata - ricambiata - a Hardin. Teen drama da bollori, After 2 è in esclusiva su Amazon Prime Video.

I fratelli Sisters - Il film di Jacques Audiard (Il profeta) con protagonisti Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal è un western originale e divertente. Racconta la storia di due fratelli al servizio del Commodoro che, nel 1951 in Oregon, si mettono sulle tracce di un cercatore d’oro che si dice sia riuscito a mettere a punto un processo per separare il metallo prezioso dagli altri residui minerali. Il film segue le vicende dei due, raccontando perlopiù chi sono e il loro rapporto. Dialoghi e situazioni sono da manuale, il cast è eccellente.

Ferro Un viaggio nella vita privata e professionale di uno dei cantanti italiani contemporanei più famosi al mondo: Ferro offre a fan o semplici curiosi uno spaccato inedito sulla storia, sulle passioni, sulla vita quotidiana e il lavoro come artista di Tiziano Ferro.

Uncle Frank È il 1973 quando la giovane Beth (Sophia Lillis) si trasferisce in città per studiare alla New York University, dove suo zio Frank (Paul Bettany) è un riverito professore universitario. Beth scopre che lo zio è gay e vive con l’amato “Wally” (Peter Macdissi) con cui ha da anni una relazione tenuta segreta. Dopo la morte del padre, Frank è costretto a tornare con Beth dalla famiglia per il funerale, dove deve affrontare una verità e un trauma a lungo tenuti lontani. Una dramedy ben realizzata da Alan Ball e interpretata dal suo cast.

The Courier The Courier è un action-thriller che si svolge nel tempo reale in cui i suoi protagonisti devono sopravvivere a un attacco mortale lottando senza sosta. Al centro della storia troviamo il premio Oscar Gary Oldman (L’ora più buia) nei panni di un boss criminale impegnato a uccidere l’unica persona che può testimoniare contro di lui a un processo.

Old Man & the Gun Robert Redford è Forrest Tucker, un rapinatore di banche seriale che a 77 anni non ha ancora deciso di smettere. Insieme a due soci, organizza colpi decisamente sui generis utilizzando il suo charme e la sua calma sicura. È così che visita e svuota banche, mai armato. Un poliziotto, però, lo ha scoperto e ha deciso di mettersi sulle sue tracce. Old Man & the Gun è un film perfetto per il protagonista di L’uomo che sussurrava ai cavalli e una sorta di suo testamento simbolico al cinema, che ha deciso di abbandonare come attore, continuando però a lavorare nel dietro le quinte.

Amiche in affari Mia e Mel sono da sempre migliori amiche e gestiscono insieme un negozio di cosmetici. Per loro contano solo amicizia e carriera. Quando sono costrette a vendere una parte della loro attività in rosso alla potente magnate Claire Luna, il loro “inscalfibile” legame viene messo a dura prova dalla donna, il cui piano è costringere Mia a mollare. Riuscirà l’amicizia tra le due a reggere il peso degli eventi? Commedia pop da guardare per una serata di totale relax con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish e molti altri.

Upgrade In un futuro distopico in cui l’abuso della tecnologia ha invaso ogni attività quotidiana, Grey Grace (Logan Marshall-Green) è un meccanico vecchio stile, ormai senza lavoro a causa dell’avvento di macchine con intelligenze artificiali. Uno degli ultimi lavori che è riuscito a rimediare è stato rimettere a nuovo l’auto del ricco Eron Green. È sulla strada per consegnargli la vettura sistemata che, insieme alla moglie, viene aggredito. La donna viene uccisa, lui rimane in fin di vita e paralizzato. Eron prende a cuore la sua storia e si propone di aiutarlo a recuperare la mobilità impiantandogli un chip sperimentale chiamato STEM, che è in grado di controllare il suo corpo e il suo cervello. Grey accetta, deciso a vendicare la moglie. Action-thriller di fantascienza, “Upgrade" è in streaming su Prime.

Amabili resti Il dramma firmato Peter Jackson (“Il signore degli anelli”) racconta la storia della giovane Susie (Saoirse Ronan), una ragazzina brutalmente uccisa, il cui spirito si trova a vagare tra terra e cielo in una sorta di limbo di ricordi e fantasie, mentre è costretta ad assistere al dolore dei suoi cari e alla vita del suo omicida nel mondo reale. “Amabili resti” è un film duro e commovente, cinematograficamente costruito benissimo. Oltre Saoirse Ronan nel cast ci sono anche Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

Made in Italy Liam Neeson è protagonista insieme a Micheál Richardson, Lindsay Duncan e Valeria Bilello, di questa commedia ambientata in Toscana e diretta da James D’Arcy. Robert (Liam Neeson) è un artista londinese che ha ereditato dalla defunta moglie una casa in Italia, in cui decide di recarsi con suo figlio Jack, con cui ha un ottimo rapporto. Una volta arrivati sul luogo, però, i due scoprono che la dimora è in rovina. La cosa porta malumore tra i due, finché non decidono di chiedere aiuto agli abitanti del luogo per il restauro. È così che Robert incontra Kate e Jack s’innamora di Natalia. Un sereno film da divano.

Figli Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti di quello che avrebbe dovuto essere il terzo film di Mattia Torre (Boris), scomparso lo scorso anno. Diretto da Giuseppe Bonito, è basato sul famoso monologo che Mattia Torre ha scritto per parlare con ironia e disincanto di cosa voglia dire per una coppia l’arrivo dei bambini. Nicola (Mastandrea) e Sara (Cortellesi) sono felici insieme. Hanno già una bambina di sei anni, quando la loro tranquillità viene mandata nuovamente a gambe all’aria dall’arrivo di Pietro. I nuovi squilibri fanno emergere vecchi rancori e ogni cosa diventa motivo di litigio. L’unica soluzione possibile sembra quella di trovare una babysitter, ma come riuscirci tra esigenze, dubbi e crisi? Figli è un film tenero e ben fatto, raccontato in modo originale.

Bombshell Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell racconta la storia delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne molto differenti tra loro (interpretate da Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie), che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato. Il film, protagonista degli ultimi premi cinematografici, in Italia sarebbe dovuto uscire al cinema a fine Marzo.



Mamma mia! Ci risiamo Dopo dieci anni esatti dal primo, esplosivo episodio di Mamma mia! firmato Phyllida Lloyd, torniamo sull’isola greca di Kalokairi, dove Sophie (Amanda Seyfried) ha deciso di restaurare l’albergo di famiglia per omaggiare sua madre Donna (Meryl Streep), che lì l’ha avuta e cresciuta da sola.Mentre lavora alla riapertura, Sophie ripercorre la vita di sua madre, dal diploma a quella famosa vacanza sull’isola di molti anni prima, da cui Donna decise di non tornare mai più. Colonna sonora degli ABBA, romanticismo e un cast iconico sono gli ingredienti che hanno reso celebre questa storia e che non mancheranno di stupirvi e divertirvi anche in questo nuovo capitolo.

Il filo nascosto Elegante e sofisticato, l’ultimo film di Paul Thomas Anderson (Magnolia, Il petroliere) è un omaggio alla bellezza. Siamo nella Londra anni ’50: Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis al suo ultimo film) è un celebre stilista, un artigiano della moda le cui creazioni vengono richieste dalle donne più facoltose del paese. Per Woodcock esiste solo la sua arte. Le donne per lui sono degli incantevoli suppellettili alla vita, ma non lo toccano mai fino in fondo. Questo fino al giorno in cui incontra e inizia una relazione con la giovane Alma (Vicky Krieps), che trova un modo d’imporsi su di lui attraverso un pericoloso gioco di ossessioni.

Lady Bird Lady Bird è il nome d’arte che si è data Christine (Saoirse Ronan), una giovane ragazza di Sacramento ritratta da Greta Gerwig nel pieno atteggiamento adolescenziale di rifiuto della propria vita passata, famigliare e non, alla ricerca di una se stessa futura, diversa e unica. Per questo Christine odia la città in cui è nata e cresciuta, sognando New York. Per questo ha un rapporto di grande affetto e dipendenza, ma allo stesso tempo conflittuale, con la madre, da cui sa di doversi separare per trasformarsi nella donna che vuole diventare. Greta Gerwig firma un film intimo e generazionale sulla formazione di una giovane ragazza oggi.

Maria Maddalena Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono i protagonisti, nel ruolo rispettivamente di Gesù e Maria Maddalena, di questa versione autorale e femminista della storia religiosa. Il film di Garth Davis (Lion - La strada verso casa) si focalizza sulla donna che, fervente religiosa restia al matrimonio, abbandona la famiglia di stampo patriarcale per seguire Gesù di Nazareth. Nonostante la sua presenza non venga vista di buon occhio dagli Apostoli, Maria Maddalena diventa una spalla fondamentale per Cristo: soccorre gli oppressi, accoglie gli ultimi, ma soprattutto apre il dialogo con le donne. Maria Maddalena non è un film adatto allo svago, ma un’opera complessa, per chi ama il cinema lento e ricco di significato.

La profezia dell’armadillo Adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto firmato Zerocalcare, La profezia dell’armadillo racconta la storia di Zero. Il ventenne con la passione per il disegno ha un amico, Secco, e un grande amore, Camille. Quando la ragazza viene a mancare, sopraffatta da un male che la consuma da tempo, Zero deve trovare il modo di affrontare il lutto. Ci riuscirà insieme alla sua ormai iconica voce interiore, l’armadillo, all’amicizia e alla sua città. La profezia dell’armadillo è un racconto generazionale, tenero e ironico, che piace soprattutto ai più giovani.

The Aeronauts Con protagonisti Felicity Jones e Eddie Redmayne, The Aeronauts è un film Amazon Original. 1862: la temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren e il pioniere della meteorologia James Glaisher si uniscono in un’avventura professionale che li porta a volare più in alto di quanto sia mai stato fatto nella storia, per avanzare nuove scoperte in campo metereologico. Per riuscirci, la coppia si trova però ad affrontare notevoli prove sia fisiche sia psicologiche, che li riporteranno a terra cambiati.

L’ora più buia Con l’ora più buia si fa riferimento a quella stagione che l’Europa ha vissuto agli inizi degli anni ’40, durante l’ascesa del Nazismo. Mentre il Belgio era caduto, la Francia stava per capitolare e le truppe inglesi erano imprigionate sulle spiagge di Dunkirk, a Londra la Camera destituiva Chamberlain come Primo Ministro, eleggendo il burbero Winston Churchill come suo successore. L’uomo riuscì ad affrontare una serie di ardue prove sia sul piano istituzionale sia su quello personale, dimostrando la sua integrità, il suo coraggio e la sua competenza come politico, a dispetto di qualsiasi previsione. Gary Oldman per questo film è stato premiato con un Oscar come Miglior attore protagonista.

Cinquanta sfumature di rosso Capitolo finale della trasposizione cinematografica della trilogia erotica firmata E.L. James, Cinquanta sfumature di rosso vede Anastasia (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) alle prese con il matrimonio. L’essersi trasformati in una ‘coppia di fatto’, per i due non è certo motivo per spegnere i bollenti spiriti. Tutt'al più trovare nuovi modi di accenderli. Se siete stati fan dei primi due episodi, ovviamente non potete mancare il The End di questa favola hot.

The Report Produzione Amazon Original, The Report è un thriller affascinante tratto da una storia vera con protagonisti Adam Driver, Annette Bening e Jon Hamm. Scritto e diretto da Scott Z. Burns (Contagion, The Informant!) ha come protagonista un giovane idealista (Driver) membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein (Bening), a cui viene assegnato il compito di condurre un’indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato post 11 settembre. Scopre così fino a che punto i servizi segreti si siano spinti a nascondere verità scomode per il proprio paese, sovvertendo la legge.

Chiara Ferragni Unposted Il documentario presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia è disponibile in tutto il mondo dal 29 novembre. Chiara Ferragni Unposted racconta il percorso professionale e personale di una delle fashion blogger più influenti del mondo, tra moda e vita privata. Il film contiene interviste sia a Chiara Ferragni sia alle persone a lei vicine come familiari, amici e collaboratori, con il contributo di giornalisti, sociologi e docenti che sono stati chiamati ad analizzare il fenomeno. Chiara Ferragni Unposted indaga come l’avvento dei Social abbia cambiato tutto, tra cui le modalità di avere successo e fare business.

Un amore di testimone Commedia romantica con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, Un amore di testimone racconta una classica storia di amicizia uomo-donna che si rivela amore nel momento in cui uno dei due sta per convolare a nozze. Tom è uno sciupa-femmine seriale, che si scopre innamorato di Hannah, sua migliore amica e suo unico punto di riferimento, quando lei accetta di sposare un ragazzo scozzese e di trasferirsi oltreoceano. Tom si rassegnerà a fare la damigella o deciderà di mandare a monte le nozze?

Instant Family Mark Wahlberg e Rose Byrne interpretano una coppia che di professione ristruttura e rivende case. Sono felici, ma vogliono diventare genitori. Decisi ad aiutare i bambini abbandonati dalle proprie famiglie, accantonano l’idea di avere figli propri e scelgono l’adozione. È così che Lizzy e i suoi due fratellini, Juan e Lita, trovano una casa. Una commedia che affronta il delicato tema dell’adozione, analizzando il binomio senso di gratificazione - responsabilità che questo genera.

A Ghost Story Un fantasma torna nella casa in cui aveva vissuto con il suo grande amore, che ancora la abita. La loro è stata una storia ricca di sentimento, ma ora che lui (Casey Affleck) non c’è più, la vita di lei (Rooney Mara)deve andare avanti. E lui può solo rimanere a osservarla, come intrappolato tra quelle mura che aveva tanto amato. Un film delicato, coinvolgente, originale e drammatico che racconta le fasi di una storia romantica, in presenza e in assenza.

Beautiful Boy Steve Carell e Timothée Chalamet sono rispettivamente padre e figlio in questo film che racconta il dramma di una famiglia distrutta dalla tossicodipendenza. Nick non è solo un bellissimo ragazzo, è anche buono e intelligente. Cresciuto in una famiglia in cui l’amore non gli è mai mancato, Nick da adolescente incomincia a sperimentare qualche droga. La sua curiosità, però, si trasforma presto in dipendenza. Nick vorrebbe uscirne, ma non ci riesce. Beautiful Boy è la storia del calvario che la sua famiglia, soprattutto suo padre, decide di percorrere per aiutarlo.

Steve Jobs Michael Fassbender diventa Steve Jobs per Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire), in questo film che parte dal backstage del lancio del primo Macintosh nel 1984 per raccontare una delle figure più strambe, geniali e rivoluzionarie dell’epoca contemporanea. La storia è nota a tutti, ma Danny Boyle la arricchisce con la sua regia eccellente e con una sceneggiatura - non a caso scritta dal grande Aaron Sorkin (The Social Network, The Newsroom - la serie) - che accosta la scalata professionale di Jobs al suo difficile successo umano.

The Kid Un western con Chris Pratt e Ethan Hawke che racconta le due facce della leggenda che è stato Billy the Kid, bandito americano di fama leggendaria, che viene presentato in veste "umana", con i retroscena di quello che è stato poi il suo percorso criminale ben noto fino alla cattura da parte di Pat Garrett, uno sceriffo locale incaricato dalle forze dell’ordine del governo federale di rintracciare e consegnare alla giustizia il giovane e famigerato ladro e assassino. Dal primo Settembre

Chasing Happiness Attesissimo documentario sui Jonas Brothers, con video inediti che risalgono ai loro esordi, dà uno sguardo personale e commovente sulla storia dei Jonas Brothers, da una famiglia che faticava ad arrivare a fine mese, alla fama, fino alla pausa che ha sconvolto il mondo. Mentre Nick, Joe e Kevin intraprendevano nuove strade individualmente, Chasing Happiness li ha seguiti dietro le quinte, mostrando la costruzione delle loro vite e delle loro carriere di successo al di fuori della band fino alla riscoperta del loro rapporto tra fratelli e della loro scintilla musicale che ha portato alla creazione del nuovo album in arrivo “Happiness Begins”.

Hugo Cabret Il film per ragazzi (ma non solo) di Martin Scorsese arriva su Prime Video per un pieno di magia e avventura. Il piccolo orfano Hugo Cabret vive nelle stazione metrò di Parigi Montparnasse dove si occupa di far funzionare i tanti orologi presenti. Il suo sogno è quello di aggiustare l’uomo meccanico che tiene nascosto nel suo rifugio segreto e che è il più grande ricordo che possiede di suo padre. Per questo inizia a sottrarre a un giocattolaio gli utensili che gli servono per il lavoro, ma quando l’uomo se ne accorge gli rende il torto sottraendogli il prezioso quaderno con i disegni del padre. Riaverlo per Hugo è indispensabile e si trova costretto ad elaborare un piano. Hugo Cabret è una bellissima favola, un incanto per gli occhi e per lo spirito.

Romanzo di una strage - Il film di Marco Tullio Giordana (I cento passi) con protagonisti Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino racconta la famosa strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969. Giuseppe Pinelli (Favino) è un ferroviere milanese e un anarchico. Luigi Calabresi (Mastandrea) è il vice-responsabile della Polizia Politica della Questura di Milano. Nonostante le loro opinioni siano divergenti, i due sono accomunati dalla costanza in quello che fanno e da un intelligente impegno politico. Quando, in seguito all’esplosione in Piazza Fontana, Pinelli viene convocato dalla Polizia per poi morire in circostanze misteriose precipitando dalla finestra dell’ufficio di Calabresi - assente però al momento della tragedia - si apre un caso di rilevanza nazionale.

Lazzaro Felice - Alice Rohrwacher (Corpo celeste, Le meraviglie) è autrice di un cinema profondo e colto, mistico e sospeso in un tempo che non esiste più. Con Lazzaro Felice, che è stato anche Lazzaro felice è un film non semplice, ma di struggente candore. - Alice Rohrwacher () è autrice di un cinema profondo e colto, mistico e sospeso in un tempo che non esiste più. Con, che è stato anche tra i nostri film preferiti del 2018 , la regista accentua ulteriormente questa sua chiave narrativa, portandoci a conoscere la storia di Lazzaro (Adriano Tardiolo), un giovane la cui bontà viene calpestata dalla mancanza di valori del presente e dalla cattiveria umana. Vincitore del premio per la Miglior sceneggiatura allo scorso Festival di Cannes,è un film non semplice, ma di struggente candore.

Hot Fuzz - Classico della comicità britannica, Hot Fuzz è iconicamente interpretato da Simon Pegg e Nick Frost. Nicholas Angel incarna lo stereotipo del poliziotto secchione e un po’ pedante che tutto il resto del distretto mal sopporta. Con la scusa di una promozione a sergente, viene inviato in un paesino di poche anime a 250 Km da Londra, in cui la missione più complessa sembra tenere a bada gli ubriachi molesti del sabato sera. Ma una serie di morti all’apparenza accidentali scatena il dubbio e la curiosità dell’instancabile agente che si mette subito all’opera per trovare una pista. Hot Fuzz gioca con lo stereotipo del detective tutto d’un pezzo per cavarne una miscela esplosiva di comicità e nonsense.

La saga di Indiana Jones - Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (1981), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008) sono tutti presenti a catalogo su Prime Video. In attesa dell’ultimo episodio della saga, la cui uscita è prevista per il 2021 con la regia di Steven Spielberg, vi consigliamo un bel ripasso delle avventure dell’imbattibile Indi. Sembra che ad interpretare l’intrepido avventuriero sarà ancora Harrison Ford e dunque siamo curiosi di capire - vista l’età dell’attore - come sarà la trama dell’ultimo episodio.

La guerra di Charlie Wilson - I Premi Oscar Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman sono protagonisti della trasposizione cinematografica della vera storia di Charlie Wilson, un deputato americano che negli anni ’80 finanziò l’invio di armi in Afghanistan per respingere un’invasione sovietica del paese. Vizioso cronico e politico lungimirante, Wilson riuscì a lavorare su un’improbabile alleanza per far avere alla resistenza afghana i mezzi per sconfiggere i russi. Diretto da Mike Nichols (Una donna in carriera, Closer), La guerra di Charlie Wilson sceglie di alleggerire una storia intricata e drammatica con i toni del classico hollywoodiano sporcato di commedia.

Young Adult - Jason Reitman (Juno, Thank You For Smoking, Tully) è uno degli autori più innovativi e sorprendenti del cinema americano. Young Adult racconta la storia di Mavis Gray (Charlize Theron), ghostwriter di una collana di libri per teenager di successo. Single irriducibile ed ex reginetta della scuola, quando Mavis riceve l’invito al battesimo del primogenito del suo ex fidanzato del liceo, decide di tornare nel paese di provincia in cui è cresciuta non tanto per partecipare all’evento, quanto per riprendersi la vecchia fiamma.

Fight Club - Dal romanzo cult di Chuck Palahniuk è stata tratta questa versione cinematografica tutta machismo e botte firmata David Fincher (Seven, Zodiac, Gone Girl). Brad Pitt e Edward Norton ne sono i protagonisti, in una spirale di violenza che lascia senza fiato. Cos’è il Fight Club? È un luogo in cui ci si picchia per sfogarsi e migliorare se stessi, seguendo alcune regole ferree. Un film che non potete non aver visto, un ritratto scomodo delle nevrosi umane contemporanee.

La saga di Il padrino - La saga più famosa di Francis Ford Coppola, nonché una delle più celebrate della storia del cinema, si trova completa su Prime Video. Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Andy Garcia e Robert Duvall sono solo alcuni dei suoi grandi interpreti. I tre film ripercorrono la storia e le vicissitudine dei Corleone, una delle più potenti famiglie della mafia newyorchese, in un arco di tempo che va dai primi del Novecento al 1997.

Forrest Gump - Tom Hanks interpreta uno dei personaggi più straordinari della sua ricca carriera. Forrest Gump è un uomo qualunque. O almeno così sembra quando si siede sulla panchina accanto alla fermata dell’autobus e inizia a raccontare il suo passato a una serie di sconosciuti. Dal rock di Elvis alla guerra in Vietnam, Forrest Gump ripercorre trent’anni di storia americana attraverso la sua vita e il suo amore non corrisposto per la ribelle Jenny (Robin Wright). La metafora della scatola di cioccolatini o l’elenco dei piatti a base di gamberi dell’amico Bubba (non a caso in America è stata fondata una catena di ristoranti a tema) sono entrati di diritto nella cultura di massa.

Watchmen - Zack Snyder (300, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League) ha realizzato uno dei migliori film sui supereroi visti a oggi, indimenticabile a partire dalla narrativa dei suoi titoli di testa. In un 1985 dal retrogusto futuristico, in cui la tensione tra U.S.A. e Russia è altissima, i supereroi un tempo venerati come dei dagli umani, vivono un momento di declino. Rorschach (Jackie Earle Haley), mentre cerca di scoprire chi ha assassinato uno dei suoi primi colleghi e amici, viene a conoscenza di un complotto atto a screditare e uccidere tutti i supereroi. Riunisce dunque la sua vecchia squadra per fronteggiare e sventare l'imminente pericolo.