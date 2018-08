Da Ritorno al futuro a Altruisti si diventa e Ragazze a Beverly Hills: ecco i migliori film per ragazzi da guardare in streaming su Netflix

Famiglia, studio, sessualità, amore, rifiuto, crescita di un io non più disposto a venire a patti col volere degli altri (soprattutto gli adulti), originalità… se prima degli anni ’50 esistevano solo due tipi di film, quelli per adulti e quelli per bambini, è da allora, (a voler essere precisi dal 1954, quando Marlon Brando ha interpretato un giovane ribelle in Il selvaggio), che i film per ragazzi sono diventati un filone cinematografico di tutto rispetto.

Negli anni, i teen movies si sono fatti portavoce del presente del proprio target, portando al cinema quello che i ragazzi di un'epoca dopo l'altra volevano vedere.

Dall’action tutto effetti speciali all’esplorazione dell’identità sessuale, dai makeover movies ai drammi da primo amore, sono tanti i titoli per ragazzi imperdibili.

Su Netflix se ne trova una buona selezione, ecco quali sono da vedere.

Ragazze a Beverly Hills, di Amy Heckerling

I teenager d’oggi probabilmente non sanno manco chi sia Alicia Silverstone, ma Ragazze a Beverly Hills è un cultone intramontabile che mette in scena stereotipi scolastici made in U.S.A. e situazioni familiari senza tempo.

Cher (la biondissima Silverstone) è una ragazza bonariamente ricca, viziata, e per questo un po’ snob, che ama il suo guardaroba più di ogni altra cosa. Nonostante sia la teen queen del suo liceo, Cher è una vera sprovveduta in materia sentimentale: non ha ancora trovato nessun ragazzo davvero degno del suo interesse. Questo fino al giorno in cui Josh (Paul Rudd), figlio della prima moglie del padre della ragazza, si trasferisce per un po’ a vivere con loro.

Ragazze a Beverly Hills è il classico pop corn movie da pigiama party, frivolo e senza pretese, ma anche un master piece della teen-comedy americana.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo - Il ladro di fulmini, di Chris Columbus

L’hanno spesso definita il post-Harry Potter non a caso: quella di Percy Jackson è una saga fantasy tratta da una collana di libri per ragazzi - quelli dell’americano Rick Riordan - in cui il protagonista è un giovane dal passato familiare speciale e dai poterei soprannaturali, proprio come il maghetto di Hogwarts.

Cresciuto da solo con la madre, è durante una gita scolastica in un museo che Percy scopre di essere un semidio, nato dal rapporto del dio Poseidone con una mortale. Non fa neanche in tempo a capacitarsi dei suoi poteri, che si trova catapultato in una pericolosa diatriba di famiglia tra suo padre, Zeus e Ade.

Un film in cui la magia non funge da contenitore, ma solo da contenuto. Percy, a differenza del maghetto Harry, è un teenager americano coi poteri che frequenta coetanei comuni, parlando e vestendosi come loro.

Alla regia di questo primo episodio delle avventure di Percy Jackson troviamo Chris Columbus, non a caso regista di Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, ma anche di classiconi per famiglie come Mamma, ho perso l’aereo e Mrs. Doubtfire.

Principe azzurro cercasi, di Garry Marshall

Tra i makeover movies - quelli che generalmente parlano di una/uno con un po’ di sfiga addosso che poi si trasforma, come il ranocchio dell’omonima favola dei fratelli Grimm - Principe azzurro cercasi con Anne Hathaway e Julie Andrews è tra i nostri preferiti di sempre.

Mia (Hathaway) ha appena terminato gli studi e, come legittima erede del principato di Genovia, si appresta a salire al trono.

L’impegno che la ragazza ci sta mettendo per trasformarsi da scapestrata studente ad affascinante sovrana però non basta: le regole del regno prevedono che debba essere sposata per poter diventare Regina.

Riuscirà a trovare l’uomo giusto, non venendo meno ai suoi saldi e moderni principi di ragazza?

Principe azzurro cercasi è una favola rosa con tanto zucchero, che non ci stupisce sia figlia di Garry Marshall, il papà di Pretty Woman, Ragazze Vincenti e Mai stata baciata.

Guida galattica per autostoppisti, di Garth Jennings

Douglas Adams ha firmato una delle saghe letterarie più divertenti di sempre, che negli anni ’80 è stata trasformata in una serie tv. Guida galattica per autostoppisti èpoi tornato al cinema nel 2005 per la regia di Garth Jennings (Son of Rambow, Sing).

Martin Freeman, Sam Rockwell, Zooey Deschanel e John Malkovich sono i protagonisti di questa rocambolesca space-comedy, che racconta le avventure di un gruppo di amici-alieni in fuga dalla Terra, in procinto di essere rasa al suolo.

Personaggi di fantasia straordinari, imprese intergalattiche e tanto divertimento sono le parole d’ordine di questo classico nerd nato da buon compromesso tra la sua versione letteraria e la sua trasposizione filmica.

Coraline e la porta magica, di Henry Selick

Coraline si è appena trasferita in una nuova casa con la sua famiglia.

Mentre mamma e papà sono sempre più impegnati col lavoro, lasciandola spesso sola, Coraline scopre in cortile un passaggio segreto che porta in un mondo parallelo a quello in cui vive, dove trova una copia molto più presente dei suoi genitori, ma con degli strani bottoni al posto degli occhi.

Favola d’animazione dalle tinte dark, Coraline e la porta magica è un film inquietante e per questo adatto a ragazzi un po’ più cresciuti.

Coraline è una moderna e cupa Alice nel paese delle meraviglie, una ragazzine che attraverso le sue avventure ci racconta il difficile passaggio dall’infanzia all’età adulta, caratterizzato dall’abbandono del gioco e da un opprimente senso di solitudine e incomprensione.

Il film di Selick - non a caso, il regista di Nightmare Before Christmas insieme a Tim Burton, ma anche creatore del meraviglioso Jack e la pesca gigante - è ancora oggi riconosciuto come uno dei migliori lavori d’animazione degli ultimi anni.

Spy Kids, di Robert Rodriguez

Robert Rodriguez è il regista di Sin City, Machete, Dal tramonto all’alba e Grindhouse - quest'ultimo firmato insieme all’amico Quentin Tarantino. Insomma, uno che sa il fatto suo in materia di action e divertimento.

Spy Kids si presenta come un film per famiglie, ma è adatto anche a un pubblico più ampio. La storia è quella della famiglia Cortez, costituita da papà (Antonio Banderas), mamma (Carla Cugino) e i due piccoli Carmen (Alexa Vega) e Juni (Dal Sabara).

La loro esistenza sembra quella di una famiglia normale, fino al giorno in cui i due adulti vengono rapiti da un uomo malvagio. Non solo i ragazzini scopriranno che i genitori hanno un passato da agenti segreti, ma dovranno anche capire come salvarli.

Altruisti si diventa, di Rom Burnett

Paul Rudd, Selena Gomez e Craig Roberts sono protagonisti di questo classico indie ‘da Sundance Film Festival’ - dove in effetti è stato presentato nel 2016 - tratto dal romanzo di Jonathan Evison.

Il film, che ha trovato distribuzione nel nostro paese solo grazie a Netflix, racconta la storia di un ex scrittore (Paul Rudd) che, dopo una tragedia personale, decide di volersi dedicare agli altri facendo il badante. Dopo un corso di qualche settimana, Ben incontra il suo primo cliente: si chiama Trevor, ed è un adolescente paralizzato sia fisicamente sia emotivamente, che non esce mai di casa.

Approfittando della curiosità del ragazzo per una serie di luoghi a cui si è appassionato guardando i telegiornali, Ben organizza con lui un road movie inaspettato.

Divertente, commovente, ben scritto e con un ottimo cast, Altruisti si diventa è uno di quei film da vedere, anche se non siete più dei teen.

5 giorni fuori, di Anna Boden e Ryan Fleck

Craig (Keir Gilchrist) è un adolescente ricoverato in un istituto psichiatrico dopo un attacco di depressione. Qui incontra una serie di strambi soggetti, tra cui stringe amicizia soprattutto con Bobby (Zach Galifianakis), che diventa per lui una sorta di mentore, e s’innamora della coetanea Noelle (Emma Roberts).

Cast a cinque stelle per questa produzione indipendente, che mixa profondità di contenuto e leggerezza di linguaggio.

5 giorni fuori introduce, anche se in modo non impegnativo, il tema della malattia mentale, per portare l’attenzione sui disagi psicologici che molti giovani riscontrano durante la crescita.

La comicità sopra le righe di Zach Galifianakis (Una notte da leoni, Parto col folle), vale anche da sola la visione del film.

Alex Strangelove, di Craig Johnson

Il film Alex Strangelove racconta il viaggio alla scoperta della propria identità sessuale di un teenager.

Alex frequenta il liceo ed è fidanzato con Claire.

Dopo diverso tempo che stanno insieme, Alex decide che è Claire la persona giusta con cui perdere la verginità e si prepara per un weekend insieme.

Durante il tempo che lo separa dall’atteso fine settimana, però, Alex conosce Elliott, un ragazzo gay che lo colpisce a tal punto da mettere in discussione il suo orientamento sessuale.

Un film che riesce a non essere banale nel comunicare ai più giovani un importante messaggio: che tutti meritiamo di essere felici, ma per riuscirci davvero dobbiamo innanzitutto non tradire noi stessi, quello che siamo o scopriamo d’essere lungo il percorso delle nostre vite, anche se questo può voler dire affrontare strade più tortuose e pericolose.

Ritorno al futuro, di Robert Zemeckis

Non esiste ragazzo che non ami Ritorno al futuro. Anche 33 anni dopo la sua prima uscita in sala.

La saga cult di Robert Zemeckis con protagonista un giovanissimo Michael J. Fox, racconta le avventure del diciassettenne Marty McFly che viaggia nel tempo grazie a una prodigiosa invenzione dell'amico-scienziato Doc (Christopher Lloyd).

In questo primo episodio Marty fa un salto negli anni ’50 dove incontra sua madre e suo padre ancora giovanissimi, nel periodo in cui frequentano la stessa scuola e sono destinati ad incontrarsi. Marty non solo contribuisce al loro innamoramento, ma riesce anche a far sì che qualche dettaglio del loro futuro si sistemi al meglio.

Oltre a questo primo episodio, su Netflix trovate anche Ritorno al futuro III.

17 again - Ritorno al liceo, di Burr Steers

L’ex teen-idol Zac Efron - d’altronde ormai ha 31 anni - è la versione diciassettenne di Mike O’Donnel, un uomo che ormai adulto si trova a rimpiangere alcune scelte compiute nel suo passato.

Sarà uno spirito guida, nei panni terreni di un custode, a dargli una seconda occasione riportandolo indietro nel tempo.

Le possibilità di cambiare il proprio destino o la propria prospettiva di vita, rivivendo un tempo passato per aggiustarne uno presente o scambiandosi i corpi (molto comune quello genitori-figli, come in Quel pazzo venerdì di Mark Waters con Lindsay LoHan e Jamie Lee Curtis), sono da sempre tematiche molto presenti nei teen movies per il loro valore simbolico.

17 again - Ritorno al liceo è un film leggero, una commedia romantica con protagonista una gioventù perfettina e aspirazionale, tra cui svetta ovviamente il biondo Efron. Non chiedetegli di più.