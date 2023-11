Ecco le migliori nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Apple TV+, Paramount+ e Disney+ nel mese di novembre 2023

Cosa guardare stasera? Quante volte vi è capitato di domandarvelo, per poi passare minuti e minuti a fare scrolling indecisi? Le nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, Paramount+, Rai Play e Apple TV+ sono tantissime e ogni mese orientarsi nella ricchissima offerta dalle piattaforme streaming è davvero difficile.

Per questo abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta con una selezione di titoli che, secondo noi, non potete perdere. Ecco allora le 5 nuove serie tv da vedere a novembre.

Da non farsi sfuggire ci sono anche: Fargo 5 (su Sky e NOW dal 22 novembre), The Crown 6 (su Netflix parte 1 dal 16 novembre, mentre la parte 2 sarà disponibile dal 14 dicembre), Slow Horses 3 (su Apple TV+ dal 29 novembre), For All Mankind 4 (su Apple TV+ dal 10 novembre) e House Of Cards 6 (su Netflix dal 2 novembre). Da segnalare, su Netflix, anche il reality show Squid Game: La sfida (dal 22 novembre) basato sull'omonima serie di successo.

Buona visione!

5 nuove serie tv da vedere a Novembre

Tutta la luce che non vediamo - su Netflix dal 2 novembre

Miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy (Deadpool, Una notte al museo) e sceneggiata da Steven Knight (Peaky Blinders, See), Tutta la luce che non vediamo segue per dieci anni le vite intrecciate di Marie-Laure e Werner, due ragazzi con un destino apparentemente agli antipodi.

I due si conoscono mentre Marie-Laure è in fuga col padre, braccata dai nazisti, per proteggere un diamante leggendario. Werner è un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali.

Tratto dall’omonimo romanzo premio Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una storia potente e tenera, che parla di come i legami umani siano l’unica luce possibile, anche nei periodi più bui.

A Murder At The End Of The World - su Disney+ dal 14 novembre

Emma Corrin, Clive Owen, Brit Marling - che ne è anche la showrunner insieme a Zal Batmanglij, con cui aveva già creato The OA - e Harris Dickinson sono i protagonisti di questo attesissimo murder mistery in sette episodi conosciuto col nome di Retreat.

Ambientato nell’isolatissimo edificio di un miliardario, ha come protagonista una giovane investigatrice e hacker che, invitata dall’uomo nel suo compound insieme ad altri ragazzi, si trova a indagare sulla morte di uno di loro, finendo per scoprire losche verità e interessi contrastanti.

Già dal trailer è super intrigante, sia visivamente sia per trama. Lo vedremmo a prescindere per capire cosa si è inventata questa la coppia Marling-Batmanglij e per il cast.

The Buccaneers - su Apple TV+ dall'8 novembre

Ispirata all’ultimo romanzo di Edith Wharton, in un mix tra Bridgerton e Sofia Coppola, la serie in otto episodi è ambientata nella Londra corsettata di fine Ottocento, dove un gruppo di ragazze benestanti in età da marito viene inviato dall’America per garantirsi titoli e denaro.

Ma il “lo voglio” è solo l’inizio delle loro avventure personali e romantiche. The Buccaneers è una serie che va guardata con leggerezza e desiderio di relax mentale, ideale se vi piacciono i film in costume con risvolti sentimentali e inserti di commedia.

Dall’8 novembre i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate ogni mercoledì fino al 13 dicembre.

The Lovers - su Sky e NOW dal 4 novembre

Commedia romantica targata Sky Original ambientata a Belfast, The Lovers ha come protagonista una coppia abbastanza improbabile. Seamus (Johnny Flynn) è un ricco membro dell'élite metropolitana, un giornalista di successo ed è fidanzato con una donna famosa. È appassionato di politica e frequenta i posti più cool della città. Janet (Roisin Gallagher) lavora in un supermercato, vive nel quartiere più malfamato di Belfast, ama i reality e non guarda mai il telegiornale.

L'unica cosa che hanno in comune è che ognuno di loro, nel suo mondo, si sente un po' solo e perso, e ha bisogno dell'altro per rimettersi in pista. Quello che all'inizio è un semplice flirt scacciapensieri, si trasforma però in qualcosa di più.

The Lovers è una rom-com divertente, caotica e con risvolti sensuali inaspettati.

Unwanted. Ostaggi del mare - su Sky e NOW dal 3 novembre

Liberamente ispirata al libro di Fabrizio Gatti Bilal, la nuova serie Sky Original in otto episodi racconta la storia di una nave da crociera che si trova a trarre in salvo un gruppo di migranti.

È così che due mondi agli antipodi si incontrano e si scontrano, portandoci a riflettere sui concetti di giusto e sbagliato, ma anche rimettendoli in discussione.

La serie creata e scritta da Stefano Bises (Speravo de morì prima), è diretta da Oliver Hirschbiegel (La caduta) e interpretata da Marco Bocci, Dada Bozela e Jessica Schwarz.