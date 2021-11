Scene di baci e sesso, masturbazione e BDSM: ecco cosa aspettarsi dalle 5 serie tv più erotiche dell'anno, da (ri)vedere assolutamente

Inutile nasconderlo, a volte non vogliamo fare altro che guardare un film o una serie tv hot.

Tra scene di sesso, fantasie trasgressive e relazioni poliamorose, c'è qualcosa nelle serie tv erotiche che ci coinvolge a un punto tale che non facciamo altro che desiderare di più. Più episodi, ovviamente.

Grazie a Netflix e alle altre piattaforme di streaming, le opzioni a nostra disposizione per gli spettacoli che portano sullo schermo la passione, il dramma e il tanto necessario romanticismo sono infinite.

E - diciamoci la verità - il 2021 è stato un anno ricco di scelte da questo punto di vista.

Ovviamente, ciò che rende una serie tv sexy è soggettivo, ma non si può negare che alcuni programmi - avete visto Bridgerton?! - siano molto più erotici di altri.

Ma quale spettacolo è stato ufficialmente il più sexy dell'anno?

Romantix ha raccolto i dati sulle serie tv più famose di quest'anno, utilizzando diversi fattori (tra cui il numero di scene di sesso e scene di baci nello spettacolo, ma anche se questo include scene BDSM e di masturbazione) per stilare una classifica delle serie tv più erotiche del 2021.

Curiosi di sapere di quali sono le serie tv dove il sesso fa da protagonista? Eccole!

Le 5 serie tv più erotiche del 2021 da vedere assolutamente

5. Normal People

Nonostante Normal People sia uscita nel 2020, ci sono state più di 1.700 ricerche su Google quest'anno per "Scena di sesso di Normal People".

Con un totale di 19 scene di sesso e 29 scene di baci, Normal People ha ottenuto un punteggio di 60 su 100.

La serie si colloca quindi al quinto posto di questa classifica.

La scena sexy che è piaciuta di più? La prima volta che Connell e Marianne - che è vergine - fanno sesso.

Gli spettatori hanno infatti elogiato la rappresentazione realistica della perdita della verginità e tutti i suoi commoventi (ma imbarazzanti) momenti.

4. You

Uscita da poco più di un mese, You ha già scalato la classifica delle serie tv più erotiche del 2021.

La relazione tossica Quinn-Goldberg è infatti al quarto posto.

L'ultima stagione di You è stata particolarmente più hot delle precedenti, con la coppia (ora) sposata che ha riscoperto la propria vita sessuale ma che è anche stata protagonista di tradimenti molto passionali.

Il punteggio di You è 67 su 100, con un totale di 18 scene di sesso e 1.300 ricerche inerenti.

3. Elite

Il teen-drama Elite è sull'ultimo gradino del podio con un punteggio di 74 su 100.

Al suo interno, la serie tv ha 18 scene di sesso e 25 scene di baci. Ma ad alzare il punteggio sono anche le menzioni riguardanti BDSM, fantasie trasgressive e masturbazione.

Tra le scene erotiche più ricercate di Elite ci sono quella in cui le amiche Rebeka e Mencía mangiano cioccolato nude e quella in cui Ari e Samuel fanno sesso per la prima volta sul pavimento di un club quando tutti se ne sono andati.

2. Bridgerton

Sapevamo tutti che questo momento sarebbe arrivato: Bridgerton si piazza al secondo posto nella classifica delle serie tv più erotiche (e noi non siamo affatto stupiti).

D'altronde, Il Duca di Hastings e Daphne, una volta scoperto il sesso, non si sono più fermati!

Lo spettacolo ha ottenuto un punteggio di 75 su 100 sia grazie alle 21 scene di sesso e alle 15 scene di baci, sia per le scene di masturbazione. Ma soprattutto per l'interesse suscitato nei fan.

In un anno, infatti, ben 4.500 persone hanno cercato su Google "scene di sesso di Bridgerton".

1. Sex Education

Considerando che lo show ruota tutto attorno al sesso, non c'è da stupirsi che abbia vinto la medaglia d'oro come la serie tv più erotica del 2021.

Sex Education, uscito per la prima volta su Netflix nel 2019, è la storia di un gruppo di ragazzi che navigano nella difficile adolescenza, tra vita, amore e sesso.

4.700 persone hanno ricercato le scene di sesso (18) dello show su Google, e la serie ha ottenuto molti punti extra per l'inclusione di discussioni su fantasie sessuali, BDSM, sesso di gruppo e masturbazione.

Il suo punteggio complessivo è di 95 su 100.