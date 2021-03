Da Bridgerton in giù, ecco 10 serie tv "piccanti" da guardare tutto d'un fiato (da soli o in compagnia) per far volare le serate

Le serie tv in grado di dare dipendenza e di farsi divorare in pochi giorni sono merce preziosa.

Che sia per la loro trama ben scritta, la personalità dei loro protagonisti, un cast pieno di stelle hollywoodiane o... la sensualità della loro storia.

Le scene hot contenute negli show infatti se ben fatte pare che riescano ad attirare e a tenere incollati agli schermi gli spettatori - dopo tutto, Sex and the City non è diventato famoso solo per aver rappresentato l'amicizia tra donne.

D'altronde è necessario molto lavoro per creare una scena di sesso bollente credibile in uno spettacolo televisivo, sia esso film o serie tv.

Ciò che ci sembra semplice e pieno di passione è spesso coreografato con cura sul set, spesso grazie a un intimacy coordinator, cioè un membro specializzato dello staff che garantisce il benessere degli attori che partecipano a scene di sesso.

E quando vediamo queste scene sullo schermo ci sembrano così reali che possiamo quasi percepire la chimica tra i personaggi.

Ma ovviamente, alcuni programmi sono meglio di altri; anche sotto questo punto di vista. Per questo, un recente studio ha stilato un elenco delle serie più hot in assoluto.

I punteggi sono stati calcolati combinando le ricerche su Google di "serie TV + scena di sesso", il numero di scene di baci, di scene di sesso e di scene fetish (BDSM, sesso di gruppo, ecc.).

Ecco allora le 10 serie tv più hot del momento

1. Bridgerton (2,438 punti)

Al primo posto non poteva che esserci Brigerton visto come Regé-Jean Page (aka il duca di Hastings) ci ha mandato tutte in brodo di giuggiole. Questa serie, collaborazione tra Netflix e Shondaland, è uscita il giorno di Natale, ed è stata un vero e proprio regalo.

Bridgerton aveva molte scene di sesso, ma una delle più notevoli è stata quella tra Daphne e Simon nell'episodio cinque dopo che si sono sposati.

2. Normal People (1,531 punti)

Normal People, in streaming su Hulu, ha aiutato a normalizzare le scene di sesso tenere e oneste nelle serie tv.

I giovani amanti Marianne e Connell non sempre fanno tutto al meglio all'inizio nella loro relazione insieme, ma è chiaro dalle loro scene di sesso quanto si preoccupino l'uno dell'altro.

E questo è il tipo di serie tv sexy da guardare.

3. Elite (534 punti)

Questa serie tv spagnola si può vedere su Netflix, e racconta la storia di tre adolescenti provenienti da famiglie della classe operaia che vengono ammessi in un'esclusiva scuola privata.

Le tensioni tra gli studenti creano situazioni inaspettatamente pericolose, e sexy.

4. The Last Kingdom (425 punti)

Questa serie è una fiction storica inglese creata da Netflix in cui ci sono molte scene di nudo e sesso.

The Last Kingdom racconta la storia di un giovane guerriero che, privato del proprio regno e dei propri diritti in seguito alla morte del padre, attraversa l'Inghilterra in cerca di vendetta e di riscatto.

5. Insicure (416 punti)

Firmata HBO, Insicure è la storia di Issa e Molly, migliori amiche sin dai tempi del college, le quali devono fare i conti con i propri difetti mentre esplorano mondi diversi e affrontano una serie infinita di scomode esperienze.

6. Oscuro Desiderio (362 punti)

Un'altra serie originaria Netflix. I 18 episodi di Oscuro Desiderio, usciti nel 2020, raccontano la storia di una donna sposata, Alma che trascorre un weekend lontano da casa che riaccende la sua passione.

Ma una tragedia le fa poi dubitare chi le sta accanto.

7. Sex Education (147 punti)

Otis e Maeve sono due studenti delle scuole superiori che decidono di avviare una consulenza sessuale improvvisata nel loro liceo per alcuni compagni.

Prodotta in Inghilterra e in streaming su Netflix, la serie è divertente e ammiccante, ma anche molto educativa.

8. Greenleaf (147 punti)

Questa è una serie televisiva statunitense di genere drammatico, creata da Craig Wright, e prodotta da Oprah Winfrey e Lionsgate Television.

I Greenleaf sono una famiglia che gestisce una chiesa di Memphis.

Nonostante ciò nelle loro vite ci sono segreti e bugie, ma anche cupidigia, adulterio e avarizia.

9. Dietro I Suoi Occhi (17 punti)

Miniserie di Netflix di soli 6 episodi, Dietro I Suoi Occhi è la storia di Louis, una madre single che diventa l'amante del suo capo ma anche l'amica segreta dalla moglie di quest'ultimo.

10. White Lines (14 punti)

Miniserie mystery di Netflix, White Lines racconta di una giovane ragazza, Zoe Walker, che lascia la sua vita per indagare sulla scomparsa del fratello a Ibiza.

Un paradiso di sesso, droga e locali per uno sballo allo stato puro.

