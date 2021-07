Raccontano le vicissitudini di alcune tra le donne più incredibili che siano mai state pensate: ecco le serie tv femminili più belle da vedere in streaming

Le serie tv femminili, qui inteso come quelle incentrate sulla vita e la personalità di personaggi femminili, hanno tante sfaccettature almeno quante sono quelle dell'animo di una donna, che interpreta ogni giorno una moltitudine di ruoli e in tutti mostra un diverso lato del suo carattere.

Raccontano, queste serie, retroscena di storie più o meno note e più o meno vere o verosimili, ma tutte con un'attenzione particolare al mondo emotivo e meno sfacciato del vivere e pensare delle donne, spesso - soprattutto nel passato, ma purtroppo ancora oggi - incastrate in una definizione che non sempre le contiene appieno.

Tra amicizie che durano una vita, invidie, amori, carriere, difficoltà (di genere e non solo) e personalità di successo, ecco le più belle serie tv femminili in circolazione, da vedere in streaming.

Le serie tv femminili più belle da vedere

Le serie tv femminili più belle da vedere in streaming (su Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e non solo)

The Crown

La serie che racconta la (vera) storia della Regina Elisabetta II partendo dalla giovinezza, dal matrimonio con il Principe Filippo e l'ascesa al trono fino agli anni Novanta, con la nascita del Principe William e di Harry.

Produzione Netflix, la serie ha avuto un meritatissimo successo cresciuto di stagione in stagione.

** The Crown potrebbe arrivare fino ai giorni nostri, per includere Kate Middleton e Meghan Markle **

Scandal

In quante hanno sognato, almeno una volta, di indossare i panni (anzi i tailleur) di Olivia Pope (Kerry Washington)?

D'altra parte la protagonista di Scandal, alle prese con gli intrighi della Casa Bianca per proteggere l'immagine dei suoi clienti, è una tipa tosta.

Senza parlare della sua love story con il Presidente degli Stati Uniti...

Reign

Siamo nella corte di Francia del 1557, dove troviamo una Mary Stuart (Adelaide Kane) ancora adolescente, che torna a corte per sposare il futuro re Francesco (Toby Regbo).

Con lei le fidate damigelle nonché amiche Greer (Celina Sinden), Kenna (Caitlin Stacey) e Lola (Anna Popplewell).

Downton Abbey

Serie ambientata nella tenuta di campagna dei Conti di Grantham nel periodo che va dal 1912 in poi e che racconta spaccati di via aristocratica, ma non solo.

Nel cast, tra gli altri, Hugh Boneville e Michelle Dockery.

Pretty Little Liars

Una delle serie al femminile più amate degli ultimi anni: un mix vincente tra thriller, giallo e teen drama che condiscono le avventure delle protagoniste-amiche Spencer (Troian Bellisario), Hanna (Ashley Benson), Aria (Lucy Hale), Emily (Shay Mitchell) e Alison (Sasha Pieterse).

Revenge

Una serie assolutamente da recuperare è Revenge, una via di mezzo tra «Il conte di Montecristo» e «Gossip Girl», con protagonista l'attrice Emily VanCamp.

Al centro la storia di una ragazza di nome Amanda Clarke che, sotto la falsa identità di Emily Thorne, prepara un piano per vendicarsi delle persone che hanno tradito il padre facendolo condannare ingiustamente per terrorismo, rovinando così anche la sua famiglia.

Firefly Lane - L’estate in cui imparammo a volare

Nella classifica delle 10 serie tv Netflix più viste per alcune settimane racconta la vera amicizia, quella che supera le difficoltà e ci accompagna per tutta la vita.

** Cosa guardare su Netflix: catalogo aggiornato **

Protagoniste sono Tully e Kate, due donne opposte che si vogliono un gran bene e la cui amicizia dura da quando erano adolescenti.

** La vostra amicizia durerà tutta la vita solo se rispondete sì a queste tre domande **

Tully è una persona famosa ed è sempre molto impegnata per via della trasmissione televisiva, Kate si barcamena tra un lavoro insoddisfacente e una figlia adolescente da gestire.

Due stili di vita molto diversi che non impediscono però a una o all’altra di essere presenti fisicamente e mentalmente l'una per l'altra.

Quando una chiama, l’altra risponde.

Bridgerton

Prima serie tv firmata Shondaland in collaborazione con Netflix, un po' Gossip Girl, un po' Piccole donne, un po' Marie Antoniette di Sofia Coppola.

** Bridgerton, confermate anche terza e quarta stagione **

Siamo nell'Inghilterra del 1813, e l'élite di Londra si ritrova a fare i conti con quello che all'epoca era comunemente il più alto e prioritario obiettivo di ogni famiglia per bene: far sposare un buon partito alle proprie figlie femmine.

** Le serie tv Netflix più viste del 2020 **

Bridgerton segue la storia della figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton (appunto), Daphne (interpretata da Phoebe Dynevor), e del suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell'età della Reggenza.

Daphne sogna di seguire le orme dei genitori e di trovare il vero amore, ma quando il fratello maggiore inizia a scartare tutti i pretendenti che lei ritiene papabili, le cronache scandalistiche diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown rischiano di metterla in cattiva luce e di renderla indesiderabile sul mercato.

Love

Serie che racconta la love story tra una ragazza sexy e un po' fuori le righe come Mickey (Gillian Jacobs) e un nerd bruttino e impacciato come Gus (Paul Rust).

Si ride tanto, ma ci sono anche dei momenti malinconici e che fanno riflettere su di noi e su quello che vogliamo davvero dalla nostra vita. Su Netflix.

Scream Queens

Chi ama l'humour nero non potrà fare a meno di seguire le vicende di Chanel Oberlin (Emma Roberts), presidentessa della confraternina Kappa Kappa Tau e delle sue adepte (chiamate, non a caso, Chanels), perseguitate da dei misteriosi serial killer.

La serie è una parodia del genere horror e i suoi riferimenti cinematografici sono ben chiariti dal suo titolo: «Scream Queens».

Sex and the City

Caposaldo delle serie tv femminili, nel 1998 le donne della tv hanno cominciato a parlare di sesso senza tabù grazie a Sex and the City, serie andata in onda fino al 2004 e diventata un cult con tanto di sequel in formato cinematografico.

Protagoniste le indimenticabili Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), amiche unite nel disagio amoroso.

Se non sapete a memoria ogni singola puntata vale rivederlo tutto.

Una mamma per amica

Ci sono serie tv per tutte le generazioni, come Una mamma per amica, che ha per protagoniste le donne di casa Gilmore: la nonna Emily (Kelly Bishop), la mamma Lorelai (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel).

Intorno a loro una serie di personaggi che animano la loro quotidiana nella piccola cittadina di Stars Hollow. In onda su Netflix con una stagione nuova, registrata dopo otto anni dalla fine della serie.

Grey's Anatomy

È dal 2005 che le vicende di corsia (e sentimentali) della dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) del Seattle Grace Hospital ci tengono compagnia, anche a suon di kleenex.

Ora, dopo 17 stagioni, Ellen Pompeo ha rivelato che lei e lo staff stanno cercando un modo per terminare la serie, anche se nessuno al momento esclude che possa proseguire ancora per qualche anno.

Orange Is the New Black

L'universo femminile è bello perché vario e ce lo racconta anche

Orange is the new black, serie ambientata in un carcere femminile, dove si intrecciano storie divertenti ma anche drammatiche e si consumano sia amicizie che amori, come quello tra Piper (Taylor Schilling) e Alex (Laura Prepon).

La fantastica signora Maisel

Se non sapete chi è "Midge" Maisel è arrivato il momento di recuperare la serie che la vede protagonista.

** Cosa guardare su Amazon Prime Video **

Creata da Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica) e arrivata alla sua terza stagione - in streaming su Amazon Prime Video - racconta la storia di una ragazza dell’upper class ebrea newyorchese anni Cinquanta che, da moglie e madre di famiglia, dopo la scoperta che il marito la tradisce, decide di seguire il suo talento, divenendo una delle stand-up comedian più interessanti della città e non solo.

Accompagnata dall'inseparabile manager-amica Susie (Alex Borstein), munita di un invidiabile guardaroba multicolor e dotata di una vivace parlantina, Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) si divide quotidianamente tra casa, che è tornata a condividere coi suoi genitori insieme ai figli, palcoscenico e lavoro, in un vortice continuo di parole e situazioni.

Senza dubbio una delle serie tv femminili più spassose degli ultimi anni, con uno dei personaggi meglio pensati per la tv.

Fleabag

Dissacrante ed estremamente conteporaneo, il personaggio creato dall’inglese Phoebe Waller-Bridge ha portato una ventata di freschezza e rivoluzione nella narrativa femminile televisiva.

Fleabag - dall’inglese “sacco di pulci” - è una donna sui trent’anni che arranca tra vita sentimentale, lavorativa e famigliare, tutte precarie, complice la sfortuna e una buona dose di autodistruttività.

Ha una parlantina tagliente e una mente veloce, è diretta nell’esprimere ciò che pensa e prova - non a caso lo dice in camera, rivolgendosi direttamente allo spettatore - e non è priva né di pregi né di difetti. La trovate in streaming su Amazon Prime Video.

Mrs America

Tra le migliori serie uscite lo scorso anno - la trovate su TIM Vision - c’è Mrs America, in cui Cate Blanchett veste i panni della ultra-conservatrice Phyllis Schlafly, la donna che negli anni Settanta provò ad ostacolare l’approvazione dello Equal Rights Amendment, fortemente voluto dal movimento femminista capeggiato da personalità come Gloria Steinem (Rose Byrne, nella serie), Bella Abzug (Margo Martindale), Betty Friedan (Tracey Ullman) e Shirley Chisholm (Uzo Aduba).

La miniserie dà rilievo a una pagina importante della storia recente e della femminilità, raccontando una figura femminile ostinata e scomoda che si è a lungo prodigata contro i suoi stessi diritti, nonostante lei per prima come donna-madre-moglie-professionista non riuscisse a goderne appieno, né in famiglia né in politica.

Killing Eve

Scritta da Phoebe Waller-Bridge - la stessa di Fleabag, vedi sopra - Killing Eve è un’avvincente storia di spionaggio, un duplice gioco del gatto e del topo, che si consuma tra l’agente segreto Eve Polastri (Sandra Oh) e la brutale assassina mercenaria Villanelle (Jodie Comer).

Killing Eve ha due protagoniste femminili molto intelligenti e abili in ciò che fanno, che diventano l’una per l’altra delle vere ossessioni.

Una serie ben scritta e architettata, le cui tre stagioni sono disponibili in streaming su TIM Vision.

La regina degli scacchi

La serie Netflix racconta le vicissitudini di una prodigiosa ragazzina, Beth Harmon (interpretata dalla ormai iconica Anya Taylor-Joy) che, rimasta orfana, finisce in collegio dove scopre uno straordinario talento per il gioco degli scacchi.

** Vi è piaciuta La regina degli scacchi? La psicologia spiega perché **

Beth è una campionessa nata e inizia a partecipare a tornei in cui finisce per scontrasi e vincere contro avversari molto più inseriti nell’ambiente di lei. Non solo: Beth rompe i pregiudizi legati alla sua giovane età e, soprattutto, al suo essere una donna in un mondo pressoché maschile, grazie alle sue insuperabili capacità.

Gossip Girl

Uno scrittore irriverente che commenta ogni mossa e ogni scandalo dell'élite della città? Non è Lady Whistledown, è Gossip Girl, l'onnisciente blogger che segue un gruppo di adolescenti nell'Upper East Side.

Se vi piacciono gli scandali, dunque, Gossip Girl è la serie che fa per voi.

Una sola differenza con Bridgerton: dovrete essere pazienti, poiché l'identità dell'anonima voce fuori campo viene svelata solo nell'episodio finale.

The Great

The Great è una miniserie con Elle Fanning e Nicholas Hoult nel ruolo di Caterina La Grande e di Pietro.

Lo show racconta l'esilarante e assurda storia della leader femminile più longeva della Russia, Caterina la Grande appunto, ed è un piccolo gioiello di sceneggiatura: offre costumi mozzafiato e spettacoli comici che non dimenticherete facilmente.

Virgin River

Se amate il puro desiderio romantico, allora Virgin River è la serie che fa per voi. Su Netflix ci sono le prime due stagioni.

Lo show segue la storia di un'infermiera professionista di Los Angeles che si trasferisce in una remota città della California del Nord.

Ma una volta che è lì, trova molto di più del nuovo inizio che stava cercando.