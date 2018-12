Gossip Girl, la sola e unica fonte di notizie sulle vite scandalose dell'élite di Manhattan, arriva su Netflix il primo Gennaio.

Nonostante siano passati anni dall'ultima puntata della serie, i fan non riescono a farne a meno; al punto che quando è stata data la notizia il mondo del web è letteralmente impazzito.

Nello specifico, internet ha chiacchierato sull'ormai virale interpretazione di Gossip Girl data dalla didascalia di Netflix, che ha definito il dramma di New York per quello che è: "Rich, unreasonably attractive private school students do horrible, scandalous things to each other. Repeatedly."

(Ricchi e eccessivamente attraenti studenti una prestigiosa scuola si fanno cose orribili e scandolose a vicenda. Ripetutamente).

Ouch. Queste descrizione è forse ancora più perfida della piccola J nelle ultime stagioni dello show.

(Continua sotto il post)

Netflix: “let’s get someone who fuckin hates Gossip Girl to write the description of Gossip Girl” pic.twitter.com/BewiyilXmK — Lane Moore (@hellolanemoore) 11 dicembre 2018

Cosa ne pensa il web

Dopo un attimo di shock iniziale, i fan di tutto il mondo hanno commentato la cosa molto divertiti.

Gli spettatori hanno iniziato a chiedersi se si tratti di qualcuno che odia la serie o che invece la ami al punto tale da dare una descrizione perfetta del teen-drama.

Tra loro anche alcuni scrittori ed editor di vari magazine, che fanno notare come la descrizione sia addirittura fin troppo accurata: "Hanno capito lo show in un modo così profondo che è quasi poetico". Da qui tutte le teorie divagate online che indicato niente meno che Dan Humpry come autore delle parole.

Una fan invece fa notare che alla descrizione però manca qualcosa; cosa? XOXO alla fine ovviamente.