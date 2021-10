Omicidi, giochi psicologici e cambi d'identità: se la storia di Joe Goldberg in You vi ha conquistato, abbiamo per voi altre 6 serie tv da vedere

Uscita pochi giorni fa, (l'attesissima) terza stagione di You è già in cima alle classifiche dei contenuti più visti su Netflix.

Le prime due stagioni della serie erano state un vero e proprio trionfo, e i fan non sono rimasti delusi dai nuovi episodi.

La malata storia d'amore tra Joe Goldberg (Penn Badgley) e Love Quinn (Victoria Pedretti) nella "tranquilla" cittadina di Madre Linda, ci ha tenuti incollati allo schermo fino all'ultimo secondo, lasciandoci con un finale sospeso.

Fortunatamente per i fan dello show, la quarta stagione di You è già stata confermata; ma ci vorrà ancora molto prima che arrivi su Netflix.

Se quindi avete finito You, siete in attesa dei nuovi episodi e volete guardare un altro avvincente thriller psicologico, ecco le serie in streaming che fanno al caso vostro.

6 serie tv simili a You da vedere

Dexter

Mentre in You il protagonista è un assassino ingannevolmente affascinante, in Dexter è un omicida giusto.

Il protagonista è proprio Dexter Morgan; analista forense di giorno, serial killer di notte.

Nato con la voglia di uccidere, a Dexter è stato insegnato in giovane età a controllare la sua oscurità e usarla per il bene, uccidendo solo coloro che hanno commesso atti orribili e che quindi, ai suoi occhi, meritano di morire.

In questa serie, come in You, c'è un grande utilizzo il monologo interiore.

Killing Eve

Se siete amanti del thriller psicologico e dei giochi mentali, Killing Eve è la serie che fa per voi.

Lo show, misto tra spionaggio e guerra psicologica, segue le vicende di Eve (Sandra Oh), un'agente dell'MI5 che diventa ossessionata dal rintracciare un'assassina altamente qualificata e altamente sadica che si fa chiamare Villanelle (Jodie Comer).

La relazione ossessiva di amore-odio tra Villanelle ed Eve ricorda le relazioni di Joe in You, e non mancano i colpi di scena.

Pretty Little Liars

Nella piccola città di Rosewood, un'adolescente di nome Alison Di Laurentis, scompare improvvisamente, e le sue amiche si ritrovano presto tormentate da una persona misteriosa che si fa chiamare "A".

Durante le sette stagioni della serie, gli spettatori sperimenteranno la suspense, i colpi di scena e le identità nascoste tipiche anche della serie You.

Hannibal

Se You non era abbastanza inquietante o cruento per i vostri gusti, provate a guardare Hannibal.

Anni dopo la sua cancellazione, il dramma di Bryan Fuller ha ancora un enorme seguito, grazie al modo in cui la serie tesseva una rete intricata di violenza e romanticismo e spingeva i confini di ciò che poteva essere mostrato in TV.

La serie ruota attorno alla relazione tra il serial killer Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) e l'investigatore dell'FBI che gli sta dando la caccia, Will Graham (Hugh Dancy).

Le cose si fanno molto strane tra i due, perennemente in bilico tra l'amore e il pericolo mortale.

L'assistente di volo

L'assistente di volo è una nuova serie tv il cui fulcro principale è un misterioso omicidio.

Il dramedy, scattante e un po' bizzarro, racconta la storia di un'assistente di volo (Kaley Cuoco) che si sveglia dopo una folle serata con un passeggero (Michiel Huisman), solo per scoprire che è stato assassinato ad un certo punto della notte.

Il problema è che lei non ha idea di cosa gli sia successo e diventa rapidamente il sospettato principale nelle indagini, costretta a svelare il mistero dell'omicidio da sola per ripulire il proprio nome.

Gli aspetti psicologici della serie ricordano molto quelli in You, ed entrambi gli show creano dipendenza.

Dynasty

Il reboot di Dynasty porta in scena la serie classica degli anni '80 riadattandola ai nostri giorni.

La serie, in streaming su Netflix, segue l'intensa faida tra i Carrington e i Colby, due famiglie benestanti che combattono per essere migliori degli altri, non importa quelli possano essere le conseguenze.

I fan troveranno in Dynasty lo stesso dark-drama grintoso di You e si tufferanno direttamente nella trama avvincente fatta di lussuria, avidità, denaro e scandalo.