Animali, ma anche paesaggi mozzafiato e natura incontaminata: 10 film e documentari sulla natura che ci fanno venir voglia di avere cura dell’ambiente

Il momento storico, la crisi climatica, l'attenzione che (finalmente) i media stanno indirizzando sull'ambiente, la produzione di documentari sulla natura in grado di mostrare a tutti quello che sta succedendo davvero, stanno portando a un nuovo (e fondamentale) interesse verso il mondo che ci circonda e a cui troppo abbiamo chiesto senza dare niente in cambio.

Mostrando della bellezza della natura incontaminata che rischiamo di perdere come conseguenza delle nostre azioni sull’ambiente, speriamo di muovere la sensibilità di più persone possibile, per avere un effetto vero e tangibile sulla sostenibilità ambientale.

Ecco perché abbiamo selezionato alcuni film e documentari sulla natura da vedere per godere delle meraviglie della natura in tutta la loro magnificenza indifesa e capire perché è necessario trovare un (ulteriore) incentivo a trattarla meglio.

I documentari sulla natura più belli da vedere in streaming

Planet Earth

Sono due serie di documentari (Planet Earth I e Planet Earth II), prodotti e trasmessi dalla BBC.

Narrati da David Attenborough, sono un viaggio tra i deserti, le foreste, le isole, le montagne e le città di tutto il mondo per raccontare sia le forme di vita estreme di questi iconici paesaggi sia le spesso difficili condizioni di sopravvivenza delle specie che li abitano.

Visivamente stupefacenti, sono tra i migliori documentari sulla natura mai prodotti, anche per l’ironia e la curiosità con cui sono narrati.

Blue Planet

Sono sempre due le serie di documentari sorelle del sopra citato Planet Earth, che però riguardano la vita dei mari: The Blue Planet e Blue Planet II.

Prodotte e trasmesse dalla BBC e narrate da David Attenborough, hanno come protagoniste le creature degli Oceani, alcune più celebri, mentre altre mai viste.

Con una qualità cinematografica impressionante, Blue Planet è il frutto di anni di riprese, durante i quali la troupe ha osservato le diverse specie, scoprendo comportamenti spesso nuovi anche alla scienza.

Il nostro Pianeta

Il nostro Pianeta è la prima meravigliosa produzione naturalistica che Netflix ha pubblicato.

La serie racconta in modo sorprendente alcune delle diverse specie che abitano il nostro Pianeta.

Gli otto episodi, della durata di circa un’ora ciascuno, si dividono in ambienti come Mondi congelati, Giungle, Acque costiere, Dai deserti alle praterie e molto altro.

Habitat delle più svariate creature, da scoprire e proteggere.

In streaming su Netflix.

Chasing Coral

Vincitore del Sundance Film Festival Audience Award, Chasing Coral è il risultato di un’imponente campagna sottomarina organizzata da subacquei, scienziati e fotografi di tutto il mondo per documentare la disastrosa scomparsa della barriera corallina.

Chasing Coral racconta ciò che stiamo perdendo mostrandone la magnificenza e raccontandone l’importanza.

È un documentario stupefacente e triste al tempo stesso, che trovate in streaming su Netflix.

Ice On Fire

Prodotto e narrato dal premio Oscar Leonardo DiCaprio, Ice On Fire è un documentario HBO realizzato al fine di far conoscere alcune delle soluzioni che siamo ancora in tempo ad adottare per evitare una catastrofe ambientale dovuta al riscaldamento globale.

Diretto dalla regista Leila Conners, Ice On Fire è un viaggio nel mondo, dalla Norvegia alla Costa Rica, alla scoperta di alcune proposte inedite - di scienziati, ricercatori, ma anche imprenditori - nate con l’obiettivo di rallentare l’aumento delle temperature.

La marcia dei pinguini

Tra i titoli cinematografici che raccontano con più tenerezza e stupore la natura e il mondo animale, è impossibile non citare il film di Luc Jacquet, La marcia dei pinguini.

Vincitore del premio Oscar come Miglior Documentario nel 2006, il film segue l’annuale avventura dei pinguini in Antartide, che per riprodursi devono compiere un lungo viaggio.

Costruito come una storia d’amore e sospeso nel limbo silenzioso dei ghiacci, La marcia dei pinguini è un film commovente che mette al centro la lotta per la vita.

In streaming su Amazon Prime Video.

Virunga

Si muove tra giornalismo d’indagine e documentario sulla natura il film di Orlando von Einsiedel, che prende il nome dal famoso parco nazionale del Congo, teatro della vicenda narrata.

Virunga racconta la storia vera della lotta degli ambientalisti per la preservazione degli ultimi gorilla di montagna contro la milizia armata nazionale.

È un documentario su una specie in pericolo, ma soprattutto il ritratto di persone coraggiose che rischiano la loro vita per il bene comune.

Lo trovate in streaming su Netflix.

Planet Ocean

Il fotografo e ambientalista Yann Arthus Bertrand ci fa fare un tuffo negli oceani per stimolare la nostra sensibilità verso il mare e chi lo popola.

Avvalendosi delle missioni di ricercatori scientifici, oceanografi e biologi di paesi diversi, l’uomo insieme al regista Michael Pitiot si fa protagonista di un’impresa naturale d’ineguagliabile bellezza e di grande difficoltà, alla scoperta del pianeta blu.

Cinematograficamente imponente, Planet Ocean cambia la percezione del mare e offre prospettive più sostenibili per il futuro.

I film di Werner Herzog sulla natura

Se nel 2005, col celebre Grizzly Man, Herzog apriva una riflessione sulla natura come creatura sofferente sottomessa all’uomo, con i suoi Encounters at The End Of The World e Dentro l’Inferno ce la mostra come solo un grande autore sa fare, raccontandone l’indomita potenza.

Dentro L’inferno lo trovate su Netflix.

One Strange Rock

Girato per National Geographic dal regista Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem For A Dream) e narrato da Will Smith, One Strange Rock è una serie documentario in dieci puntate che comincia domandandosi come sia nata la vita sulla Terra per poi addentrarsi nei grandi dilemmi scientifici che assillano l’umanità da sempre.

In Italia è uscito in dvd ed è trasmesso dall’omonima rete televisiva con il titolo Siamo soli nell’Universo?