Sembrava impossibile e invece Bridgerton 2 sarà «più piccante della prima», e si concentrerà sulle avventure amorose di Anthony Bridgerton

I fan della famiglia Bridgerton stanno aspettando la tanto attesa seconda stagione dello show, che dovrebbe uscire tra pochi mesi, e nel frattempo cercano di scoprire tutto il possibile sulla trama di Bridgerton 2. Reggerà il confronto con la prima, amatissima, parte?

Certo non è mancata un po' di amarezza quando è stato annunciato che il famoso Duca di Hastings, interpretato da Regé Jean Page, non sarebbe tornato per la seconda stagione.

**Bridgerton 2: ecco il vero motivo per cui il Duca di Hastings non ci sarà**

Tuttavia, la star Nicola Coughlan, che recita nel ruolo di Penelope Featherington, ha detto a Entertainment Tonight che gli spettatori che cercano la stessa passione della prima stagione non saranno delusi.

Coughlan infatti promette che la nuova stagione sarà «piccante» e che gli spettatori possono aspettarsi molto, molto di più da Penelope.

**Le 10 serie tv più "hot" del momento**

«Direi che la seconda stagione è molto più piccante della prima - ha rivelato l'attrice durante l'intervista - La chimica tra i protagonisti di questa nuova stagione è piuttosto importante, posso dirlo».

«Non così tanto per Penelope... C'è un libro dedicato a lei quindi arriverà anche il suo momento. Ma non è più tappezzeria della sua società».

Riguardo al suo personaggio di Penelope Featherington, l'attrice ha detto:

«Scopriamo alla fine della prima stagione che Penelope è in realtà Lady Whistledown, ma non ci è data la possibilità di esplorare di più».

«Con la seconda stagione il mondo si spalanca, e gli spettatori potranno vedere nuovi lati di lei. È una ragazza sfacciata. È una donna che lavora, forte e indipendente».

**Regé-Jean Page (il Duca di Hastings) racconta i retroscena delle sue scene di sesso in Bridgerton**

(Continua sotto la foto)

Di cosa parlerà Bridgerton 2

Basato sulla serie di romanzi di Julia Quinn, la prima stagione della serie prodotta da Shonda Rhimes raccontava la storia di Daphne Bridgerton e del suo matrimonio con Simon Basset, il Duca di Hastings.

La seconda stagione invece racconterà la storia del maggiore dei figli Bridgerton, Antony, interpretato da Jonathan Bailey, e del suo amore combattuto per Kate Sharma, interpretata dalla star di Sex Education Simone Ashley.

**Bridgerton, confermate anche terza e quarta stagione!**

Lo stesso Jonathan Bailey ha rivelato ai fan che la seconda stagione di Bridgerton sarà «più piccante che mai».

Ma quando potremo vedere i nuovi episodi?

Le riprese, iniziate nell'Aprile 2021, hanno subito rallentamenti a causa della pandemia di Covid-19. Sono state infatti interrotte due volte dopo che alcuni membri della troupe erano risultati positivi al coronavirus.

I lavori sono però ricominciati a inizio agosto, quindi si spera che i problemi nella produzione non abbiano ritardato di molto la data di uscita, attualmente sconosciuta.

Secondo i fan, Shonda Rhimes potrebbe decidere di replicare il successo dell'anno scorso facendo uscire la seconda stagione nel periodo di Natale (i primi otto episodi erano andati in onda proprio la sera di Natale).

In ogni caso, speriamo di poter vedere di nuovo Bridgerton entro i primi mesi del 2022 al più tardi.

** 7 serie tv da vedere simili a Bridgerton **