Sembra impossibile ricordare un'epoca in cui non fossimo tutti dipendenti da una serie tv, ma perché piacciono così tanto? Ecco la risposta

Se siete addicted alle serie tv, vi sarete accorti di non poterne più fare a meno.

Appena avete un momento libero vi munite di pc, telecomando o smart tv per cercare la vostra serie del momento e intanto non sapete più cosa sono film o programmi della tv commerciale.

Ma non solo: ne fate argomento di conversazione al lavoro o con gli amici. E vi scambiate titoli come fossero figurine.

E quando finisce la serie tv? Ci sentiamo orfani, ci manca qualcosa.

C'è un motivo psicologico per cui questo succede.

Ecco perché ormai non saremmo più in grado di stare senza serie tv.

(Continua sotto la foto)

Fanno vivere emozioni nel tempo

Le serie tv incollano allo schermo perché lasciano qualcosa dentro di noi che non finisce nel momento in cui si conclude l’episodio.

Pensateci: i film e le emozioni a essi legati non lasciano sensazioni di suspance o di curiosità.

Le serie tv invece permettono di vivere emozioni che si prolungano per tutta la durata delle stagioni.



Ci si affeziona ai personaggi

Le serie tv hanno un’attrattiva unica.

Le trame avvincenti fanno avvicinare talmente tanto ai personaggi che finiamo per immedesimarci in prima persona.

Succede anche con i film ma in forma più immediata, invece con le serie tv si crea un legame più profondo perché rafforzato dal tempo.

Così come con le persone nella vita reale: una cosa è trovarsi bene con una persona che incontriamo una sera e mai più, un'altra intrattenere una relazione costante e frequente.

Avete un appuntamento fisso

La serie tv che state vedendo è il vostro appuntamento fisso.

Ogni giorno sapete che arriverà un momento in cui potrete rilassarvi e godervi i nuovi sviluppi.

È un appuntamento di breve o variabile durata in base alle esigenze di ognuno, vi terrà aggiornati sulle vita parallela dei protagonisti e sentirete di far parte di un nuovo mondo.

Non ci sono regole ed è di facile gestione, cosa volere di più?

Ci sono vantaggi e svantaggi

Guardare serie tv permette di allenare l’empatia, aprire la mente, ridurre i pregiudizi e vivere esperienze diverse tramite i personaggi della storia.

Fate attenzione però a non trasformarla in una vera e propria addiction. Divorare gli episodi può portare ad attivare le stesse aree del cervello che si attivano in caso di dipendenza.

In questi casi, quando non si riesce a vedere i nuovi episodi, si può verificare una vera crisi di astinenza con ansia, tensione o stati depressivi.