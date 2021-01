Bridgerton 2, la seconda stagione della serie Netflix sulla nobiltà londinese, (quasi sicuramente) si farà: ecco quando uscirà e cosa sappiamo della trama

Bridgerton è la serie tv Netflix per cui abbiamo perso la testa quest'inverno.

Un po' Gossip Girl, un po' Piccole donne, un po' Marie Antoniette di Sofia Coppola, in appena due settimane dal debutto, è diventato il quinto show più visto di Netflix.

L'adattamento di Shonda Rhimes della famosissima serie di libri di Julia Quinn è diventato un successo immediato grazie ai costumi glamour, alle sue scene piccanti e ai suoi personaggi affascinanti - ovviamente facciamo riferimento al Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, che ci ha fatto perdere la testa, ma anche alla famiglia Bridgerton al completo.

La domanda che tutti i fan dello show si stanno facendo ora dunque è: ci saranno altre stagioni?

Sfortunatamente, stiamo ancora aspettando notizie ufficiali da Lady Whistledown, ma tutti gli indizi fanno propendere per il sì.

Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla seconda stagione di Bridgerton.

Perché pensiamo che ci sarà una seconda stagione

Netflix deve ancora confermare il rinnovo della serie.

Detto questo, più siti di gossip hanno segnalato un elenco su Production Weekly per un progetto intitolato "Bridgerton 02" che inizierà a Uxbridge, in Inghilterra, nel Marzo 2021, il che significa che potrebbe essere in arrivo una seconda stagione.

D'altronde, vista la popolarità dello show tra i suoi spettatori sarebbe sciocco non fare un seguito.

Che cosa succederà in Bridgerton 2?

L'episodio finale della prima stagione di Bridgerton ha lasciato molte cose in sospeso, il che significa che i fan vogliono disperatamente sapere cosa succederà dopo.

Anche se la prima stagione della serie si è concentrata su Daphne Bridgerton e la sua relazione con il Duca, Simon Basset, loro due sono solo una piccola parte dell'universo di Bridgerton.

Basata sui romanzi bestseller di Bridgerton di Julia Quinn, la storia continua esplorando le vite di tutti gli otto fratelli Bridgerton, anche se ancora non sappiamo chi sarà il protagonista della seconda stagione.

Il cast è pronto a tornare in scena

Cosa ne pensano il cast e la troupe di una seconda stagione di Bridgerton?

È lecito ritenere che tutti gli attori sarebbero entusiasti di tornare a interpretare i panni (sfarzosi) dei loro personaggi.

Nicola Coughlan, che interpreta Penelope Featherington nella serie, ha detto: «Mi sento come se avessimo creato questo grande mondo, quindi mi piacerebbe esplorarne di più - aggiungendo che sarebbe particolarmente entusiasta di andare a fondo nel mondo di Penelope - Mi piacerebbe fare quel viaggio con lei, per vedere come è cambiata», ha detto Coughlan.

Anche la protagonista della prima stagione è d'accordo. Parlando di esplorare il futuro dello show, Phoebe Dynevor, che interpreta Daphne Bridgerton, ha raccontato a Town&Country che le piacerebbe vedere degli episodi futuri:

«Siamo concentrati solo sulla prima stagione in questo momento, ma mi piacerebbe esplorare le storie di tutti i fratelli Bridgerton in altre stagioni».

Cos'altro sappiamo di Bridgerton?

Fortunatamente per tutti i fan dello show, ci sono molte informazioni sulla famiglia Bridgerton da estrarre dalla serie di romanzi rosa di Julia Quinn su cui si basa lo spettacolo.

Al centro della serie di libri ci sono otto romanzi, ciascuno incentrato su uno dei discendenti di Bridgerton, che, tra l'altro, sono stati chiamati in ordine alfabetico, dalla A alla H.

Oltre a queste otto storie, Quinn ha anche pubblicato due extra raccolte di scritti di Lady Whistledown, editorialista di gossip, e una serie di brevi novelle che servono come secondi epiloghi per ciascuno dei libri.

Quando potrebbe andare in onda la prossima stagione?

Mentre la pandemia in corso continua a rivelarsi una complicazione per girare le scene e concludere i programmi, sembrerebbe che le riprese debbano iniziare nella primavera di quest'anno.

Di conseguenza, i fan potrebbero aspettarsi una stagione 2 di Bridgerton all'inizio del 2022.