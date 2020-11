Diana era veramente bulimica? I reali hanno davvero dei cugini segreti? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no) nella trama di The Crown 4

The Crown 4 è finalmente disponibile su Netflix dal 15 Novembre.

Sguardo dentro la vita privata della monarchia britannica lungo la vita della Regina Elisabetta II (interpretata ora da Olivia Colman), permette al popolo mondiale di rendere i Windsor più reali, nel senso di realistici.

Ma poiché la royal family non è solita condividere pubblicamente dettagli personali e questioni famigliari, come possiamo essere sicuri che le cose raccontate in The Crown 4 siano andate effettivamente così?

Sebbene molti degli eventi storici rappresentati nella serie siano realmente accaduti, infatti, nessuno sa davvero cosa sia successo a porte chiuse.

Man mano che la serie prosegue verso le epoche più recenti però il fact checking diventa più facile, grazie all'abbondante materiale fornito dai paparazzi negli anni.

Ecco dunque quali degli episodi raccontati in The Crown 4 sono veri e quali invece solo finzione.

Il principe Carlo è davvero uscito con la sorella maggiore di Lady Diana, Sarah?

Sì. Nella quarta stagione di The Crown è arrivata Diana Spencer. Veniamo introdotti a questo personaggio per la prima volta tramite la sorella maggiore Lady Sarah proprio nel primo episodio.

Lady Sarah e il principe Carlo si frequentarono nel 1977. È proprio tramite Lady Sarah che il futuro erede al trono incontrò per la prima volta l'allora Lady Diana Spencer - che lo colpì come «una sedicenne molto allegra, divertente e attraente... molto vivace e piena di vita», queste le parole usate dal principe durante l'intervista per il loro fidanzamento nel 1981.

Diana ha potuto scegliere il suo anello di fidanzamento?

Sì. Storia vuole che dopo la proposta a Diana sia stato presentato un vassoio di gioielli da cui poteva scegliere.

A Diana sono state mostrate diverse opzioni, dal quale lei ha poi scelto l'anello di fidanzamento che conosciamo tutti.

Camilla e Diana erano amiche?

È vero che Camilla ha inizialmente cercato di fare amicizia con Lady Diana, ed è altrettanto vero che quest'ultima non ne voleva proprio sapere.

Quando Diana si trasferì a Clarence House, l'allora dimora della Regina Madre, alla vigilia dell'annuncio di fidanzamento, c'era una lettera di Camilla che la aspettava, che le chiedeva di pranzare insieme. Ma per Diana, qualsiasi potenziale amicizia era di breve durata.

Lady Diana si confidava davvero con il principe Filippo?

Nella quarta stagione di The Crown assistiamo a una scena in cui il principe Filippo e Diana hanno una conversazione a cuore aperto sull'infelicità della principessa il giorno di Natale a Sandringham.

Sebbene non è dato sapere se questa conversazione sia veramente accaduta, il principe Filippo, che Diana chiamava affettuosamente "Pa", è sempre stato uno dei primi alleati della principessa.

Infatti, Filippo e Diana spesso comunicavano tramite lettere scritte a mano, con il Duca di Edimburgo che cercava di offrire il suo sostegno a Diana per salvare il suo matrimonio.

La principessa Diana ha sorpreso il principe Carlo con un ballo alla London Opera House?

Sì, ed è stata tutta un'idea di Diana! La principessa, che amava ballare e prendeva lezioni a Kensington Palace, ha contattato la star del balletto Wayne Sleep per la coreografia di un ballo come sorpresa speciale per suo marito.

Il ballo, sulle note di "Uptown Girl" è stato fatto nel Dicembre 1985.

Si temeva davvero che il principe Carlo fosse morto in una valanga?

No. Sebbene non sia mai stato temuto che il principe Carlo fosse morto, è però effettivamente stato coinvolto in una valanga che ha ucciso il suo amico, il maggiore Hugh Lindsay, nella località svizzera di Klosters nel 1988.

Il principe Carlo, che non è stato ferito nell'incidente, si è unito ad altri membri del gruppo nel frenetico tentativo di scovare Lindsay. I testimoni hanno detto che il principe sembrava sconvolto, e uno ha detto che stava piangendo quando un elicottero è arrivato a prenderlo.

Nella serie viene mostrata Diana mentre riceve la notizia a Londra, in realtà però lei era in viaggio con il marito, anche se quel giorno non era sulle piste.

La regina Elisabetta e Margaret Thatcher andavano d'accordo?

La trama della quarta stagione affronta alcune delle tensioni veramente esistite tra la regina e la sua prima donna primo ministro, Margaret Thatcher, in carica dal 1979 al 1990.

Sebbene fossero quasi coetanee ed entrambe ricoprissero posizioni di potere in un mondo dominato dagli uomini, le due non andavano molto d'accordo. Avevano spesso opinioni contrastanti, incluso un disaccordo sulle sanzioni contro l'apartheid in Sud Africa (Thatcher in opposizione alle sanzioni e la regina a sostegno).

Nonostante le loro differenze, la relazione tra le due si è ammorbidita nel corso degli anni. La regina ha onorato la Thatcher con The Order of Merit solo due settimane dopo le sue dimissioni. Inoltre, il funerale della Thatcher del 2013 è stato anche il primo funerale di un primo ministro a cui ha partecipato la regina dai tempi di Winston Churchill.

La regina Elisabetta e la principessa Margaret avevano cugini nascosti in un istituto psichiatrico?

Sì. Una delle più grandi rivelazioni della stagione arriva nel settimo episodio, con la scoperta dei cugini segreti delle sorelle reali. Due dei primi cugini della regina erano stati segretamente ammessi al Royal Earlswood Asylum for Mental Defectives nel Surrey nel 1941 dai loro genitori (che erano il fratello maggiore e la cognata della regina madre, Elizabeth Bowes -Lione).

Le due cugine erano nate in un periodo in cui i bambini con disabilità erano considerati vergogna di una famiglia.

La principessa Diana ha davvero sofferto di bulimia?

Sì. È stata la stessa principessa Diana a confermare, in un'intervista nel Novembre del 1995, di aver lottato contro una «bulimia dilagante». Il suo disturbo alimentare è rappresentato per tutta la quarta stagione.

All'epoca, Lady D aveva detto: «Era un sintomo di quello che stava succedendo nel mio matrimonio. Stavo chiedendo aiuto, ma davo segnali sbagliati, e le persone usavano la mia bulimia contro di me. Hanno deciso che io ero il problema: Diana era instabile».

«La causa del mio disturbo alimentare era invece la pressione per la situazione in cui io e mio marito dovevamo tenere tutto insieme perché non volevamo deludere il pubblico, eppure ovviamente c'era molta ansia tra le nostre quattro mura».