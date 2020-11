The Crown 4 arriva su Netflix dal 15 novembre e porta in scena un sacco di novità rispetto alle stagioni precedenti: ecco tutto quanto c'è da saperne

Sono tre donne le protagoniste assolute della quarta attesissima stagione di The Crown, in streaming su Netflix dal 15 novembre.

La Regina Elisabetta II, interpretata dalla sempre stupefacente Olivia Colman, è affiancata questa volta da due lady - una “di ferro”, l’altra semplicemente “D” - che non s’incontrano mai sulla scena, ma la cui rilevanza nella vita reale della corona e della Gran Bretagna ha echi ancora oggi.

Parliamo di Margaret Thatcher, nei cui panni troviamo un’irriconoscibile e bravissima Gillian Anderson (X-Files, Sex Education), e di Diana Spencer, il cui ambitissimo ruolo è stato affidato alla giovane Emma Corrin.

The Crown 4 attraversa un arco di tempo che va dalla fine degli anni ’70, quando la famiglia reale è occupata a cercare una moglie a Carlo e la trova in Diana mentre Margaret Thatcher viene eletta Primo Ministro, al 1990 con la caduta di entrambe le donne: una costretta a lasciare il numero 10 di Downing Street dopo un colpo di mano da parte del suo stesso Governo, l’altra in rotta col marito.

La storia della famiglia reale è nota, ma ciò che stupisce un’altra volta di The Crown è la sua capacità unica di tenere lo spettatore attaccato allo schermo per vedere come quelle vicende vengono raccontate.

Tra duelli verbali da manuale, perfette ricostruzioni storiche e interpretazioni in puro stile hollywoodiano, The Crown si conferma una delle serie meglio scritte, dirette e interpretate per la tv.

Ecco cosa sapere su The Crown 4

(Continua sotto la foto)

Di quale periodo parla The Crown 4

The Crown 4 è ambientata sul finire degli anni Settanta quando la regina Elisabetta (Olivia Colman), aiutata dalla famiglia, è impegnata a garantire la linea di successione cercando una moglie adeguata al principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent’anni è ancora scapolo, innamorato della ormai sposata Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell).

Mentre la nazione comincia ad accusare l’impatto delle azioni politiche radicali della neo-eletta Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna a divenire Primo Ministro, ha inizio la storia tra Carlo e la giovane Diana Spencer (Emma Corrin).

Cosa viene raccontato del matrimonio di Carlo e Diana

La storia romantica tra il Principe Carlo e Diana viene raccontata in tutti i suoi picchi di gioia ma soprattutto di dolore, provando a scavare in due caratteri agli antipodi uniti dalla corona di cui, come tutti gli altri personaggi, percepiscono il peso e non il privilegio.

** Il principe Carlo ha detto a Lady Diana che non l'amava la notte prima del matrimonio **

Diana è raffigurata in modo molto pop (a volte fin troppo), come l’icona problematica descritta per anni dalla stampa: un animo gentile e desideroso di un’attenzione pressoché infantile, che non trova aiuto e risposte né nel marito, devoto al suo amore per Camilla, né nel Palazzo, da sempre estraneo a qualsiasi esternazione affettiva.

Margaret Thatcher ha un ruolo molto particolare

Di Margaret Thatcher invece si prova a raccontare non tanto il celebre lato politico passato alla storia come “thatcherismo”, quanto quello più umano e familiare: dal suo strettissimo legame con il marito Denis a quello imperfetto - e quindi reale - con i suoi figli, i gemelli Mark e Carol.

Margaret Thatcher viene ritratta mentre cucina per i suoi colleghi di partito e raccontata nell’amore incondizionato per quel padre che le ha insegnato a lavorare sodo e a cui lei vuole ancora dimostrare di essere una brava figlia.

È al personaggio di Margaret Thatcher, interpretato da Gillian Anderson con un uso straordinario della fisicità, che Peter Morgan regala il ruolo di donna contemporanea.

Non a quello di Diana.

E tutto ciò nonostante Thatcher sia stata un’inscalfibile conservatrice, una donna spesso odiata che però ce l’ha fatta in un mondo di soli uomini.

Come in tutte le stagioni di The Crown, anche in questa quarta la storia della famiglia reale s’intreccia con quella della nazione.

Nelle due decadi, Settanta e Ottanta, raccontate in The Crown 4 vengono presi in esame sia fatti storici come la celebre Guerra delle Falkland e i conflitti interni al Commonwealth sia episodi di cronaca come l’intrusione di Michael Fagan (9 luglio 1082) a Buckingham Palace.

Chi c'è nel cast di The Crown 4

Il cast di The Crown 4, oltre le già citate Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Gillian Anderson in quelli di Margaret Thatcher ed Emma Corrin in quelli della giovane Principessa Diana, vede ancora la partecipazione di Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e di Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo.

Josh O’Connor è il Principe Carlo: se nelle prime stagioni la sua storia vi aveva inteneriti, in questa quarta la sua indole snob e capricciosa, per non parlare della sua ossessione per Camilla Parker Bowles interpretata da Emerald Fennell, ve lo farà rivalutare.

Marion Bailey è ancora la Regina Madre ed Erin Doherty la Principessa Anna, mentre new entry sono Tom Byrde nei panni del Principe Andrea e Angus Imrie in quelli del Principe Edoardo.

Quando arriverà la quinta stagione?

La prossima stagione, la quinta, dovrebbe essere l’ultima della serie Netflix dedicata alle vicende della corona britannica.

Peter Morgan ne aveva immaginate sei, ma recentemente ha ritrattato.

** The Crown 6: si fa o non si fa? **

Dopo Claire Foy e Olivia Colman - che dunque nella quarta stagione vedrete per l'ultima volta nei panni di Elisabetta II - sarà Imelda Staunton (Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Downton Abbey) a vestire i panni della sovrana in età matura.