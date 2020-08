La quarta stagione di The Crown approderà su Netflix il 15 novembre, con nuovi personaggi e colpi di scena. Ma non aspettatevi di vedere i Sussex nello show

Il conto alla rovescia è iniziato: la quarta stagione di The Crown tornerà su Netflix a partire dal 15 novembre.

I fan della serie, che racconta tutti i segreti di Buckingham Palace, hanno già iniziato a speculare sul prossimo capitolo dello show.

Stando alle anticipazioni, i nuovi episodi, creati da Peter Morgan, si preannunciano epici e pieni di intrighi.

Da Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, fino all'arrivo della principessa Diana, ecco tutte le novità sulla quarta stagione delle serie (e cosa possiamo aspettarci per il futuro).

**Perché guardare The Crown, la serie sulla regina Elisabetta**

(Continua sotto il video)

A che periodo storico fa riferimento?

La quarta stagione di The Crown racconterà gli anni '80 e i primi anni '90, un periodo molto tumultuoso per la famiglia di Sua Maestà.

Dalla politica interna, con Margaret Thatcher in carica come Primo Ministro dal 1979 al 1990, agli affari delle royal family, con il matrimonio tra Carlo e Diana, il 29 luglio 1981.

Ci saranno anche i principi William e Harry, nati rispettivamente nel 1982 e nel 1984. Entrambi faranno qui le loro prime apparizioni da bambini.

**C'è un episodio di The Crown che ha fatto arrabbiare la regina Elisabetta**

Le new entry del cast

Con la quarta stagione diamo il benvenuto alla futura principessa del Galles, lady Diana, interpretata da Emma Corrin.

Per la giovane attrice, ancora poco conosciuta, questo ruolo così importante è un ottimo trampolino di lancio:

«Sono più che entusiasta e onorata di partecipare a The Crown per la sua quarta stagione - aveva commentato la stessa Emma Corrin - La Principessa Diana era un’icona, e il suo contributo nel mondo resta profondo e d’ispirazione. Farò di tutto per renderle giustizia».

Arriva nella serie anche Gillian Anderson, nota per il suo ruolo in The X-Files e Sex Education.

Gillian interpreterà la prima donna Primo Ministro del Regno Unito:

«La Thatcher è stata senza dubbio formidabile, ma mi piace esplorare sotto la superficie e, oserei dire, innamorarmi dell'icona che, amata o disprezzata, ha definito un'epoca», ha detto l'attrice in una dichiarazione.

Cosa possiamo aspettarci dalle prossime stagioni?

Fin dal 2016 The Crown ha catturato gli spettatori con i suoi racconti dettagliati della royal family, drammatizzando la vita della regina Elisabetta e del resto della famiglia.

Lo show è stato confermato per altre due stagioni, con la sesta e ultima stagione che racconterà la vita dei Windsor negli anni 2000; tra i segreti del principe Carlo, la diatriba tra la principessa Diana e Camilla, duchessa di Cornovaglia, e l'adolescenza di William e Harry.

**The Crown: Netflix annuncia la sesta stagione (ambientata negli anni 2000)**

Ma c'è un colpo di scena: è stato confermato che la decisione del principe Harry e Meghan Markle di dimettersi dalla carica di reali senior - evento che ha creato tantissimo scalpore - non sarà rappresentata nello show.

**Ecco cosa pensa davvero la regina Elisabetta di The Crown**

Il creatore e sceneggiatore Peter Morgan ha infatti deciso di non includere le storie della generazione più giovane di reali.

Morgan ha detto a Hollywood Reporter: «Ho la regola dei 20 anni, cioè non racconto niente se non è passato quel lasso di tempo. Penso solo che diventi tutto molto più interessante con il tempo».

«Meghan e Harry sono nel bel mezzo del loro viaggio, e nessuno ora sa quale sia o come finirà. Spesso le cose che oggi sembrano assolutamente importanti vengono immediatamente dimenticate, mentre altre cose restano impresse nella mente e si dimostrano storicamente molto rilevanti e di lunga durata».

**Ecco cosa pensa il principe Filippo della serie The Crown (diversamente da Elisabetta)**