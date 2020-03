Quando è stato chiesto al Principe Filippo se avesse mai guardato degli episodi di The Crown lui ha risposto «Non essere ridicolo»

La quarta stagione di The Crown è in uscita a fine 2020, e i fan non vedono l'ora.

La serie infatti è una delle più amate su Netflix e vanta tantissimi fedeli seguaci pronti a sintonizzarsi per seguire le vite dei reali.

Ma non possiamo non farci una domanda: cosa ne pensano la Regina Elisabetta e il Principe Filippo? Sono anche loro amanti dello show?

E mentre si dice che la Regina guardi la serie insieme al figlio e ne sia molto divertita, è stato confermato che il Principe Filippo al contrario non sia un fan di The Crown.

A spezzare i sogni di tanti fan che si immaginavano Sua Altezza in pigiama davanti alla tv è stato Matt Smith, che ha interpretato proprio il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie.

In una vecchia intervista con il The Observer, in vista dell'uscita della seconda stagione di The Crown, Matt Smith si è seduto per parlare del suo personaggio, il Principe Filippo appunto, e ha spiegato perché è abbastanza sicuro che lui non guardi lo show.

Smith ha infatti raccontato di quando un suo amico, anche lui nell'industria cinematografica, era a cena con la Royal Family e ha chiesto:

«Principe Filippo, ho alcuni amici che stanno girando la serie The Crown, e mi chiedevo se lei avesse mai guardato qualche episodio?»

A quel punto pare che il Duca di Edimburgo si sia fermato, lo abbia guardato e abbia risposto:

«Non essere ridicolo».

Peccato.

