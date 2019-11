Se vi siete mai chiesti se la Regina Elisabetta guardi The Crown, la risposta è sì: ecco cosa ne pensa (e come ha iniziato a guardarlo)

La serie di punta di Netlix The Crown può contare su una super vip tra i suoi fan: Sua Maestà, la Regina Elisabetta II.

Secondo quanto riferito dal Daily Express, la Regina ha iniziato a guardare la serie tv che parla di lei su consiglio del figlio minore, il Principe Edward, e della moglie, Sophie, Contessa di Essex.

«È abitudine che i due vadano nel weekend al Castello di Windsor per cenare con Elisabetta e guardare insieme un film o qualcosa in tv. E visto che hanno un account Netflix, le hanno proposto di guardare The Crown con loro».

«Per fortuna le è piaciuta tantissimo», continua la fonte, «anche se ha trovato che alcuni eventi siano stati eccessivamente drammatizzati».

Essendo basata su fatti realmente accaduti e sulla vera storia del Regno di Elisabetta, lo showrunner della serie, Peter Morgan, ha affrontato anche argomenti spinosi e raccontato episodi controversi, come le sottintese relazioni del Principe Filippo e la sfortunata storia d'amore della Principessa Margaret con il divorziato Peter Townsend.

La terza stagione di The Crown, in onda da Domenica 17 Novembre, vedrà come nuova Regina Olivia Colman.

E a noi non resta di aspettare commenti in merito dalla Regina in persona a questo punto.